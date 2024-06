Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des Wochenendes, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des Wochenendes.

Russlands wachsender Vorteil und das „westliche Selbstgespräch“ in der Schweiz: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Die von der Schweiz organisierte Konferenz über die Ukraine könnte sich als Misserfolg erweisen, da Bern keine verschiedene Ansätze berücksichtigt und die Position von Wladimir Selensky zu aktiv unterstützt. Diese Meinung vertrat die Zeitung Le Temps, die das bevorstehende Treffen auf dem Bürgenstock als „westliches Selbstgespräch“ bezeichnete.

Die Streitkräfte der Ukraine verlegen Reserven in die Region Saporoschje, wo die russischen Truppen vorrücken. Laut Analisi Difesa wird der wachsende Vorteil Russlands auf dem Schlachtfeld durch den Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine nicht beeinträchtigt.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russische Luftabwehr hat einen Mi-8-Hubschrauber der ukrainischen Luftwaffe abgeschossen, sowie 66 Drohnen und 13 HIMARS-Raketen abgefangen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Die ukrainischen Streitkräfte verloren im Bereich der Gruppe „Ost“ bis zu 140 Soldaten und einen Panzer, im Bereich der Gruppe „Mitte“ bis zu 300 Soldaten und einen Marder-Schützenpanzer. Die Gruppe „West“ hat günstigere Positionen eingenommen, der Gegner hat in ihrem Bereich bis zu 400 Soldaten, einen Panzer und zwei gepanzerte Fahrzeuge verloren.

Nach Angaben des Ministeriums haben die russischen Streitkräfte auch die Standorte von ukrainischen Kampfdrohnen („Ptahi Madyar“) und von ausländischen Söldnern getroffen.

„Gelogene Erklärungen“

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Behauptungen aus Paris, französische Ausbilder seien nicht in der Ukraine, als gelogen. „Schauen Sie sich an, wie unsere französischen Kollegen vibriert haben, der französische Premierminister begann plötzlich zu sagen, dass wir (Frankreich – Anm. TASS) dort keine Ausbilder haben. Das ist nicht wahr, und sie wissen das“, sagte er.

Lawrow merkte an, dass das Kalkül des Westens darin bestehe, „Schritt für Schritt alle an den Gedanken zu gewöhnen, dass es dort nichts gibt, aber dass morgen ein weiterer Schritt gemacht wird, und übermorgen ein weiterer Schritt“. Er fügte hinzu, dass Russland all dies sehe und sehr wohl wisse, was der kollektive Westen tue und welche Rolle er in dem gegen Russland entfesselten Krieg spiele. „Wir wissen, wie wir das bekämpfen können“, so der russische Außenminister.

„Gescheiterte Konferenz“

Die von der Schweiz am 15. und 16. Juni veranstaltete Konferenz zur Ukraine könnte sich als Fehlschlag erweisen. Das liegt daran, dass Bern zu aktiv die Position von Wladimir Selensky unterstützt, anstatt andere Ansätze, darunter die der BRICS-Länder, zu berücksichtigen. Diese Meinung vertrat die Zeitung Le Temps, die das bevorstehende Treffen auf dem Bürgenstock als „westliches Selbstgespräch“ bezeichnete.

Der Zeitung zufolge gleicht der von Kiew vorgeschlagene Fahrplan, der auf der Konferenz erörtert werden soll, „einem Akt der Kapitulation, der Russland auferlegt wird, das angeblich den Krieg verloren hat“. In Wirklichkeit sei es die Ukraine, die über „schwindende Kräfte“ verfüge, was „einen Waffenstillstand dringend erforderlich macht“.

Russlands Vorteil

Die Streitkräfte der Ukraine ziehen Reserven in der Region Saporoschje in den Abschnitten Orechowskoje und Wasiljewskoje zusammen, wo die russischen Streitkräfte weiter vorrücken. Das sagte Wladimir Rogow, Vorsitzender der Kommission für Souveränität, patriotische Projekte und Unterstützung von Veteranen der Gesellschaftskammer der Russischen Föderation. „Wir sehen, dass die Initiative in unseren Händen liegt“, sagte Rogow im Radiosender ‚Komsomolskaja Prawda‘.

Der Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele auf russischem Territorium wird die Situation auf dem Schlachtfeld, wo Russlands Vorteil wächst, nicht wesentlich verändern. Diese Meinung vertrat der italienische Militäranalyst Gianandrea Gaiani in einem Artikel der Zeitschrift Analisi Difesa. Ihm zufolge „wächst der russische Vorteil, während die Ukrainer angesichts des Mangels an Waffen, Ausrüstung, Fahrzeugen und Männern immer schwächer werden“.

Koordinierung der Hilfe

Die NATO erwägt die Schaffung des Postens eines Sonderbeauftragten für die Ukraine, zu dessen Aufgaben die Koordinierung der Unterstützung für Kiew gehören würde, berichtet das Magazin Foreign Policy.

Nach den Informationen des Magazins soll der Sonderbeauftragte für die Ukraine seinen Sitz in Kiew haben. Den Quellen des Magazins zufolge würde er „die Unterstützung der Allianz für die Ukraine koordinieren, einschließlich des Flusses der militärischen Hilfe verschiedener westlicher Länder an Kiew“.

