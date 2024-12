Putins Aussagen über die Folgen der Sanktionen für die deutsche Wirtschaft im O-Ton

Putin auf Deutsch

Bei der Investorenkonferenz "Russia Calling!" wurde dem russischen Präsidenten von einem deutschen Manager eine Frage über die Zukunftsaussichten deutscher Firmen in Russland nach einem Ende der Sanktionen gestellt, woraufhin Putin mit dem Mann ein kurzes Gespräch auf Deutsch geführt hat.

Ich habe die Rede, die der russische Präsident Putin bei der Investorenkonferenz „Russia Calling!“ gehalten hat, bereits übersetzt. In der auf die Rede folgenden Podiumsdiskussion wurde Putin von einem deutschen Manager eine Frage über die Zukunftsaussichten deutscher Firmen in Russland nach einem Ende der Sanktionen gestellt. Am Ende seiner ausführlichen Antwort hat Putin einige Anekdoten über Erlebnisse in Deutschland erzählt und mit dem Mann eine kurze Diskussion auf Deutsch geführt. Das Video davon finden Sie hier, ich habe die Unterhaltung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Deutscher Manager (fragt auf Englisch und wird auf Russisch übersetzt): Guten Abend! Vielen Dank für die Gelegenheit, eine Frage zu stellen.

Moderator: Woher kommen Sie?

Deutscher Manager (spricht Englisch und wird auf Russisch übersetzt): Ich komme aus Deutschland, ich bin Geschäftsführer und Hauptaktionär einer Investmentgesellschaft in Deutschland. Vielen Dank für die Gelegenheit, eine Frage zu stellen.

Herr Präsident, Sie haben wiederholt gesagt, dass die Sanktionen der Wirtschaft schaden, einschließlich den Ländern, die sie verhängt haben. Insbesondere die deutsche Wirtschaft wurde davon ziemlich hart getroffen. Ehrlich gesagt stimme ich Ihnen absolut zu. Deutschland ist jetzt, ich denke, das ist für jeden offensichtlich, die derzeitige deutsche Regierung handelt nicht im Interesse des Landes, im Interesse der deutschen Wirtschaft. Tatsache ist, dass Deutschland selbst ernsthaft gelitten hat. Viele deutsche Unternehmen mussten Russland verlassen.

Viele deutsche Unternehmen haben Russland verlassen, daher lautet meine Frage: Wenn sich die Zeiten ändern, wenn sich die Situation ändert, wenn sich die Regierung in Deutschland und anderen europäischen Ländern ändert und wenn die diesen Unternehmen erlauben, nach Russland zurückzukehren, wie werden Sie zu diesen Unternehmen stehen? Geben Sie ihnen eine zweite Chance oder ist der durch die Sanktionen verursachte Schaden irreversibel?

Vielen Dank für Ihre Antwort.

Putin: Ich habe meiner Meinung nach bereits beim letzten Forum gesagt und generell sage ich das bei jeder Gelegenheit immer: Wir haben niemanden rausgeschmissen, wir haben niemanden aus unserem Markt verdrängt.

Ein großes Geheimnis verrate ich wohl auch nicht: Trotz politischem Druck haben viele Partner, darunter auch aus westeuropäischen Ländern und den USA, den russischen Markt nicht verlassen. Einige dieser Unternehmen führen ihre Geschäfte weiter wie bisher, etwa die Hälfte der Unternehmen hat die Geschäftsführung an Personen und Organisationen übertragen, die sie kontrollieren. Und etwa ein Viertel hat den russische Markt tatsächlich verlassen; einige verlassen weiterhin den russischen Markt, darunter große deutsche Unternehmen.

Ich möchte nicht sagen, dass die deutsche Wirtschaft und die europäischen Volkswirtschaften überhaupt nur wegen des Abbruchs der Beziehungen zu Russland schwierige Zeiten durchmachen, aber der Abbruch der Beziehungen zu Russland spielt sicherlich eine schwerwiegende Rolle. Und das nicht nur, weil die Deutschen und andere Europäer die Möglichkeit verloren haben, russische Energieträger stabil zu vernünftigen Preisen zu erhalten, obwohl das ein sehr wichtiger Bestandteil ist, dazu möchte ich jetzt noch zwei Worte sagen, sondern auch aus anderen Gründen.

Sie können Ihre Produkte nicht auf unserem Markt verkaufen, Sie können keine Komponenten an Unternehmen liefern, die zuvor von europäischen, einschließlich ausländischen Investoren in unserem Land gegründet wurden. Sie können die Logistikwege nicht nutzen, die auch einen gewissen Gewinn bringen. Es ist unmöglich, die europäische Währung, den Euro, für Zahlungsabwicklungen zu verwenden, und die Nutzung des Euro durch die Weltwirtschaft als Instrument, als Reservewährung, brachte auch der europäischen Wirtschaft insgesamt erhebliche Gewinne.

Das Ergebnis ist bekannt. Vor allem in Deutschland schließen ganze große Unternehmen, andere erleiden Verluste. Wie Sie wissen, erleiden die Glasproduktion, die Chemieproduktion, die Düngemittelproduktion und die Landwirtschaft dadurch Verluste und sie haben den russischen Markt verloren. Die Landwirtschaft in Europa, insbesondere in Deutschland, hat nicht nur unsere Energieträger, das Gas, verloren, das ein wesentlicher Bestandteil der Düngemittelproduktion ist, sondern auch die Düngemittel selbst. Ganze Unternehmen schließen, die Metallindustrie und damit als Ergebnis entlang der Kette die Automobilindustrie, der wichtigste Wirtschaftszweig.

Das Ergebnis: In diesem Jahr wird das Wachstum der Wirtschaft der Eurozone nach Berechnungen unserer und internationaler Experten bei etwa einem Prozent liegen, etwas mehr als ein Prozent, das Wachstum der russischen Wirtschaft betrug letztes Jahr 3,6 Prozent, dieses Jahr wird es schon etwa vier, 3,9 und vielleicht vier Prozent betragen.

Was die verarbeitende Industrie betrifft, so wird in Deutschland meines Wissens – wenn ich falsch liege, korrigieren Sie mich bitte – wird der Rückgang in der verarbeitenden Industrie 4,6 Prozent betragen, in Russland wird es ein Wachstum von 4,4 Prozent geben, die verarbeitende Industrie wird um mehr als acht Prozent wachsen, um 8,1 Prozent.

Außerdem verbieten die Amerikaner Ihnen die Nutzung des russischen Marktes, die Nutzung unserer relativ billigen Energieträger, und in den USA selbst werden Bedingungen für einen profitableren Einstieg europäischer, einschließlich deutscher Investoren in die US-Wirtschaft geschaffen. Das ist, gelinde gesagt, kein besonders verbündetes Verhalten. Aber auf diese Details möchte ich hier nicht eingehen, in Deutschland weiß man das genau.

Werden wir Bedingungen für diejenigen schaffen, die zurückkehren wollen? Wir werden keine Sonderkonditionen schaffen. Wir haben niemanden rausgedrängt, wir haben niemanden verboten, unsere Türen stehen offen.

Das Problem ist woanders. Das Problem besteht darin, dass in dieser Zeit, in den letzten zwei Jahren, viele Nischen, die durch den Weggang unserer europäischen Partner frei geworden waren, von Unternehmen aus anderen Ländern besetzt wurden und aktiv besetzt werden. Und zwar in einem sehr rasanten Tempo, mit dem wir ehrlich gesagt selbst nicht gerechnet haben, vollzieht sich die sogenannte Importsubstitution durch russische Marken, deren Zahl deutlich zunimmt. (Anm. d. Übers.: Das stimmt. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die westlichen Bekleidungsgeschäfte und Marken sind fast alle aus Russland verschwunden und haben den Markt für russische Firmen freigemacht, die die Menschen nach sehr kurzer Skepsis durch wirklich tolles Design und sehr gute Qualität überzeugt haben. Und günstiger sind sie auch noch. Ich habe mir beispielsweise letztes Jahr eine Daunenjacke aus russischer Produktion gekauft, die viel besser ist, als alles, was ich im Westen je gesehen habe, und nur etwa 2/3 dessen gekostet hat)

Daher wird es ziemlich schwierig sein, einfach zu Ihren vorherigen Orten zurückzukehren. Dafür werden wir aber keine besonderen Hindernisse schaffen. Dabei geht es nicht um uns, sondern um die politischen Entscheidungen, die auf der Ebene der EU-Kommission und in einzelnen europäischen Ländern, darunter auch Deutschland, getroffen werden. Bitte. Das Problem liegt nicht bei uns, es liegt bei Ihnen.

Wissen Sie, während ich gerade sprach, fiel mir eine Sache ein. Als ich in Deutschland lebte und arbeitete, erzählte mir mein Freund eine Geschichte. Wenn er mich hört…

Ich habe ihn schon 30 Jahren nicht gesehen, ich weiß nicht, was er macht. Er spazierte also durch Berlin, nicht nur aus Spaß, sondern dienstlich. Er näherte sich dem Spreeufer, dort saß ein deutscher Opa und angelte. Mein Freund fragte ihn: Wie geht’s, beißen die Fische?

Er drehte sich um, blickte auf und sagte: Nein. Pause.

Mein Freund fragte: Warum? Noch eine Pause.

Dieser Deutsche, der Angler, drehte sich um und sagte: Der Wind kommt aus Osten.

Worauf mein Freund antwortete: all die Probleme, all der Dreck aus dem Osten.

Der Deutsche saß da, dachte nach, drehte sich um und fragte: Bist du ein Pole?

Ehrlich, das denke ich mir nicht aus. Mein Freund dachte nach und sagte: Nein, schlimmer.

Nun war der Deutsche nachdenklich, hob die Augenbrauen, schaute schweigend und gab ihm überhaupt keine Antworten mehr.

Warum habe ich mich jetzt daran erinnert? Jetzt ist alles aus dem Osten besser als aus dem Westen. Schauen Sie sich die Bedingungen an, die für die deutsche Wirtschaft hier in Russland, und die von Ihren traditionellen Verbündeten und Partnern geschaffen werden. Wir reden jetzt nur über das wirtschaftliche Umfeld.

Aber unsere Türen stehen immer offen. Wir hatten immer, seit Jahrzehnten, sehr gute Beziehungen zu Deutschland, wir haben uns sehr gut verstanden. Und das Besondere an deutschen Investitionen war, dass sie nicht auf schnelles Geld aus waren, sondern langfristig investierten, in die Industrie. Und nun schauen Sie, welche Probleme Volkswagen hat. Warum hat Volkswagen den russischen Markt verlassen? Die würden hier nicht nur arbeiten, sie würden ihre Produkte nicht nur verkaufen, auch wenn diese Produkte stark lokalisiert sind, sondern sie würden auch weiterhin Komponenten liefern und beachtliche Einnahmen erzielen.

Wir haben nie etwas Nicht-Marktmäßiges getan, keine Maßnahmen der nicht-marktwirtschaftlichen Regulierung, obwohl man das nicht als Regulierung bezeichnen kann, wir haben für unsere deutschen Freunde auf dem russischen Markt nicht das geschaffen, was woanders geschaffen wurde, insbesondere Anklagen im Umweltbereich und so weiter.

Jetzt ist alles möglich, man kann alles dem Volkswagen-Management in die Schuhe schieben, um nur die eigenen Fehler nicht zu bemerken. In diesem Fall spreche ich von den Regulierungsbehörden auf Regierungsebene, die die entsprechenden Entscheidungen treffen. Sie sind an nichts schuld. Schuld ist immer das Management. Und nun stellt sich heraus, dass die Volkswagen-Beschäftigten schuld sind, die jetzt zu Tausenden streiken, weil Betriebe schließen und Tausende Menschen auf die Straße geworfen werden. Damit das nicht passiert wäre, hätte man im wirtschaftlichen Bereich keine politisch motivierten Entscheidungen treffen dürfen.

Und schließlich das Wichtigste. Das Wichtigste, worauf ich Sie aufmerksam machen möchte. Sie repräsentieren die Bundesrepublik – sprechen Sie Deutsch! Warum stellen Sie mir Fragen auf Englisch? Das Wichtigste ist der Grad der Souveränität.

Moderator: Wir haben keine Übersetzung aus dem Deutschen.

Putin: Ach, er hatte keine Übersetzung aus dem Deutschen. (Putin lacht)

Moderator: Nächste Frage bitte.

Putin: Wollten Sie etwas hinzufügen? Unser Kollege aus Deutschland wollte noch etwas hinzufügen.

Moderator: Vielleicht sagen Sie ihm etwas auf Deutsch, Wladimir Wladimirowitsch?

Mädels, gebt dem Herrn aus Deutschland das Mikrofon. Wladimir Wladimirowitsch sagt, dass er irgendeinen Kommentar abgeben möchte, oder?

Deutscher Manager (spricht Deutsch): Ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, auch in Deutsch zu sprechen. Aber bevor ich hierher eingeladen wurde, Herr Präsident, wurde uns gesagt, sprecht bitte Englisch, die Mehrzahl des Publikums versteht Sie nicht und wir haben keinen Übersetzer…

Putin (auf Deutsch): Ich hab’s verstanden, er hat es mir gesagt. (zeigt auf den Moderator)

Deutscher Manager (spricht Deutsch):: Aber das wollte ich nur sagen und ich weiß, dass Sie die deutsche Sprache lieben, von daher…

Putin (auf Deutsch): Es geht nicht um mich. Es geht um Souveränität.

Deutscher Manager (spricht Deutsch): Ich verstehe Sie, herzlichen Dank“

Putin (auf Deutsch): Nichts zu danken.

Moderator: In (dem alten russischen Kultfilm) „Brillantener Arm“ würde man sagen: ein unübersetzbares Wortspiel.

Putin: Unser Gast sagte, er sei gewarnt worden, dass es keinen Übersetzer aus dem Deutschen gebe. Und ich antwortete, dass es bei der Frage nicht einmal um den Übersetzer geht, sondern um die Souveränität.

Wissen Sie, ich war einmal auf der Geburtstagsfeier von Herrn Schröder in Hannover, die war bescheiden, aber angemessen – und alle sprachen Englisch, und sogar der Mädchenchor Hannover sang Lieder auf Englisch. Das ist peinlich, verstehen Sie? Darum geht es. Das Maß an Souveränität muss in ihnen sein, da beginnt alles.

Wissen Sie, ich möchte diese Diskussion nicht eröffnen. Wir sollten über wirtschaftliche Fragen sprechen.

Ende der Übersetzung



