Putin kündigt weitere Raketen aus der Oreschnik-Serie an

Freitagsgedanken

Die US-Regierung ist dabei, die Welt in einen neuen Weltkrieg zu stürzen. Gelingt es Russland, ihr Gemüt zu kühlen? Jedenfalls hat der russische Präsident Putin heute verkündet, dass Russland eine ganze Serie des neuen Raketentyps Orschnik kurz vor der Einsatzbereitschaft hat.

Auch wenn schon nerven mag, aber ich bin immer noch geschockt, wie konsequent die deutschen Medien verschweigen, in welcher Gefahr wir alle uns befinden, seit die USA und Großbritannien begonnen haben, Ziele in Russland mit ihren Raketen zu beschießen. Wie würden die USA wohl reagieren, wenn Russland Kuba Raketen liefern und diese dann von dort aus auf Ziele in den USA abfeuern würde?

Putins gestrige Ansprache, in der er die neue russische Rakete Oreschkin (Haselnuss) vorgestellt hat, hat im Westen offenbar im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlagen, wie eine Bombe. Jedenfalls deuten die ersten Reaktionen des Westens sehr stark in diese Richtung.

Putin kündigt weitere neue Raketen an

Heute hat Putin noch einmal nachgelegt und den Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums und der russischen Rüstungsindustrie bei einem Treffen mit ihnen nicht nur zur erfolgreichen Entwicklung der neuen Rakete gratuliert, sondern auch verkündet, dass Russland eine ganze Serie solcher Raketen kurz vor der Serienreife hat. Putin sagte:

„Und wichtig ist auch, dass neben dem Oreschnik-System in Russland derzeit mehrere Systeme dieser Art erprobt werden. Basierend auf den Testergebnissen wird diese Waffe auch in Produktion gehen. Das heißt, wir entwickeln eine ganze Reihe von Systemen kurzer und mittlerer Reichweite.“

Wenn man das Video dieser Ansprache sieht, fällt auf, dass Putin so gelöst wirkt, wie schon lange nicht mehr. An einigen Stellen sieht man deutlich, wie er sich ein zufriedenes Lächeln nur mit Mühe verkneifen kann. Offenbar war der erste Test der Oreschnik mit großer Spannung erwartet worden und man sieht Putin und den anderen am Tisch an, wie zufrieden sie mit dem Ergebnis des ersten Einsatzes dieser Waffe sind, die noch in der Erprobung war, aber nach dem erfolgreichen Ersteinsatz nun in die Serienfertigung geht.

Der Westen scheint unter Schock zu stehen

Für den Westen, den der Einsatz der Oreschnik offenbar kalt erwischt hat, dürfte es ein weiterer Schock sein, dass Putin erklärt hat, Russland habe bereits genug Oreschniks und verwandte Systeme produziert, um sie bei Bedarf einzusetzen. Mit anderen Worten: Wenn weiterhin westliche Raketen Ziele in Russland angreifen, könnte es als Antwort weitere russische Überraschungen geben.

Übrigens wird nun noch etwas klar, denn Russland hat die USA eine halbe Stunde vor dem Start der Oreschnik über den geplanten Abschuss informiert. Das hätte Russland nicht tun müssen, da die entsprechende Vereinbarung zur Reduzierung nuklearer Risiken solche Vorwarnungen nur beim Start von Interkontinentalraketen vorschreibt, aber nicht bei Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von bis zu 5.000 Kilometern, wie der Oreschnik.

Die Rakete wurde dem Vernehmen nach in der Nähe von Astrachan gestartet, was etwa tausend Kilometer von dem Ziel des russischen Angriffs entfernt ist. Offensichtlich wollte Russland, dass die USA den Flug der Rakete genau verfolgen können, damit die USA verstehen, was diese Waffe kann. Das scheint eine gewisse Wirkung gehabt zu haben, denn die wortkargen Reaktionen des Pentagon auf Journalistenfragen zu der Rakete sprechen Bände.

Wir alle können nur hoffen, dass der Schock groß genug ist, um die USA von weiteren Eskalationen abzuschrecken, denn ansonsten könnten wir uns schon bald in der heißen Phase des Dritten Weltkriegs wiederfinden.

In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern ein friedliches und schönes Wochenende, aber natürlich will ich mich noch, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, bei allen bedanken, die mich mit einer kleinen Spende unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen