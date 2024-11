Putin im O-Ton über den Klimawandel und die Doppelmoral des Westens

Valdai-Club

Der russische Präsident Putin hat sich am Donnerstag über drei Stunden den Fragen der internationalen Experten des Valdai-Clubs gestellt. Ich übersetze die interessantesten Antworten Putins und hier geht es um den Klimawandel und die Doppelmoral des Westens.

Ich kenne keinen Staatschef, der sich mehrmals pro Jahr die Zeit nimmt, sich auf wichtigen Konferenzen zu verschiedensten Themen über mehrere Stunden den Fragen der internationalen Experten und Journalisten zu stellen. Beim Valdai-Club geht es jedes Jahr um geopolitische Themen und ich werde hier die in meinen Augen interessantesten Antworten von Putin übersetzen.

In diesem Artikel geht es um Putins Antwort auf eine sehr lange Frage eines Experten aus Südafrika zum Thema Klimawandel, die ich vor allem deshalb übersetzt habe, weil Putins Antwort zeigt, dass die Mehrheit der Welt den Klimawandel zwar als Problem ansieht, aber dass keineswegs Einigkeit darüber herrscht, was die Ursache des Klimawandels ist. Daher haben die BRICS in ihrer Abschlusserklärung übrigens auch nicht vom Kampf gegen den Klimawandel gesprochen, sondern von der Notwendigkeit, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen.

Beginn der Übersetzung:

Natürlich ist das, was Sie jetzt in Gesprächen und Diskussionen mit Ihren Kollegen hier im Valdai-Club getan haben, einer der wichtigsten Forschungsbereiche für die Menschheit. Das ist offensichtlich. Wir werden jetzt nicht ins Detail gehen, wir werden nicht darüber diskutieren, was passiert und warum.

Das heißt, was passiert, ist klar – das Klima ändert sich, es gibt eine globale Erwärmung. Warum passiert das? Aufgrund menschlicher Aktivitäten oder beeinflussen das andere Faktoren, einschließlich des Weltraums, oder passiert in regelmäßigen Abständen etwas mit der Erde, und wir verstehen nicht wirklich, was. Aber die Veränderungen sind offensichtlich, sie finden statt, das ist eine Tatsache. Und es wäre fahrlässig, überhaupt nichts zu tun, dem kann man nicht widersprechen.

Und wir in Russland wissen das aus erster Hand, denn bei uns vollzieht sich die Erwärmung schneller als in allen anderen Regionen der Welt. In 10 Jahren ist es um mehr als 0,5 Grad wärmer geworden, in der Arktis sogar noch schneller, um mehr als 0,7 Grad. Für uns ist das etwas Offensichtliches. Für ein Land, bei dem 60 Prozent seines Territoriums im Permafrost liegen, hat das praktische Konsequenzen. Bei uns stehen ganze Städte und Ortschaften auf Permafrostgebieten, dort wurde Industrie entwickelt. Das ist für uns eine sehr ernste Angelegenheit und wird schwerwiegende Folgen haben. Deshalb wissen wir, was das ist.

Übrigens verfügen wir über eine der grünsten Energieversorgungen der Welt. In unserem Energiemix entfallen 40 Prozent auf Gas, und es gibt noch Strom aus Kernkraft und Wasserkraft. Insgesamt werden 85 Prozent des russischen Stroms für die russische Wirtschaft emissionsarm erzeugt. Das ist einer der „grünsten“ Energiemixe der Welt. Darüber hinaus haben wir glaube ich 20 Prozent der Wälder der Welt, die eine absorbierende Wirkung haben, wenn man das berücksichtigt.

Wir denken darüber nach, wir haben Pläne, wir haben sie schon vor langer Zeit veröffentlicht, wir haben es öffentlich gesagt, bis zu welchem Jahr wir eine Reduzierung der Emissionen erreichen werden. Und natürlich werden wir das tun.

Übrigens, diejenigen, die am meisten Lärm darum gemacht haben, handeln – leider für alle und wahrscheinlich auch für sie selbst – in völlig entgegengesetzter Richtung.

Zum Beispiel hat die Stromerzeugung aus Kohle in Europa hat stark zugenommen. Erst vor Kurzem haben alle in Europa geschrien, dass die Kohleverstromung abgeschaltet werden müsse. Jetzt haben sie sie nicht nur nicht abgeschaltet, sondern vergrößert. Das ist einfach merkwürdig, aber wahr. Auch das haben sie unter irgendwelchen weit hergeholten politischen Gründen getan. Aber das ist ein anderes Thema.

Zu künstlichen Hindernissen für die Entwicklung von Entwicklungsländern beim Thema Umwelt: Ja, diese sogenannten „grünen“ Barrieren, die gewisse Länder für Entwicklungsländer und sich entwickelnde Märkte zu errichten beginnen, da haben die sich einfach ein neues Instrument ausgedacht, um die Entwicklung zu bremsen.

Bitte schön, wenn sich alle so sehr und aufrichtig Sorgen um den Klimawandel machen, worüber wir natürlich nachdenken sollten, dann sollen die den Ländern, die auch bereit sind, in diesem Bereich zu arbeiten, Finanzierungs- und Technologiequellen zur Verfügung stellen, damit sie in Ruhe auf diese neuen Technologien umstellen können. Wie sollen die sonst zum Fortschritt kommen?

Und zu Recht sagen einige: „Nun, Ihr, die Ihr heute von uns fordert, dass wir sofort auf neue Technologien umsteigen, Ihr habt früher alle Energiequellen genutzt, Ihr habt hier alles verschmutzt, die gesamte Atmosphäre, und jetzt fordert Ihr von uns, dass wir sofort auf neue Niveaus der Stromerzeugung umsteigen. Wie können wir das machen? Oder sollen wir alle unsere letzten Ressourcen für neue Technologien ausgeben, die wir bei Euch kaufen und dafür auch wieder an Euch zahlen müssen?“

Das ist auch eines der Werkzeuge des Neokolonialismus.

Gebt den Leuten die Möglichkeit, normal zu leben und sich zu entwickeln, wenn Ihr wirklich und aufrichtig glaubt, dass wir uns alle gemeinsam darum kümmern müssen. Dann stellt bitte schön die Finanzierungsquellen und Transfertechnologien bereit, anstatt diese Technologien einzuschränken. Ich stimme vollkommen mit Ihnen überein, wenn Ihre Rede eine Andeutung in diese Richtung war. Nun, wie denn auch sonst? Ich verstehe das einfach nicht.

Dasselbe gilt auch für die Finanzen. Tatsächlich haben die USA, wie ich bereits gesagt habe, nach Angaben von Experten – und ich vertraue denen voll und ganz -, in den letzten zehn Jahren, nur weil der Dollar die Weltwährung ist, 12 Billionen Dollar aus dem Nichts erhalten. Einfach so, weil sie importieren und verteilen, und dann geht das gleiche Geld in der Regel an ihre Banken, in ihr Finanzsystem – und dort schneiden sie auch Coupons und erzielen daraus Gewinne. Das ist eine Zählposition, dieses Geld fällt einfach vom Himmel. Und das müssen natürlich auch alle berücksichtigen.

Wenn dieses Geld aufgrund von Emissionen vorhanden ist, erhalten die ihre Einnahmen genauso aus dem Nichts, das ist die Finanzierungsquelle, auch für das Umweltthema. Gebt es her, teilt dieses Einkommen, das für Euch vom Himmel gefallen ist, mit anderen, wenn Euch das Thema Umwelt so viele Sorgen bereitet. Wenn Sie das angedeutet haben, haben Sie absolut Recht; es ist schwierig, dem zu widersprechen. So müsste man es machen.

Ich denke, das war mein Kommentar. Hier gibt es nichts hinzuzufügen. Das heißt, es gibt noch viel mehr hinzuzufügen, aber das war das Wichtigste.

Ende der Übersetzung



