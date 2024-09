Putin bringt Exportbeschränkungen für bestimmte Rohstoffe ins Spiel

Wirtschaftskrieg

Bei einer teilweise vom Kreml übertragenen Sitzung der russischen Regierung mit Präsident Putin hat der russische Präsident die Regierung angewiesen, über Exportbeschränkungen für bestimmte Rohstoffe nachzudenken.

Darauf, dass der Westen gegen Russland Sanktionen eingeführt hat, die in der Geschichte einmalig sind, hat Russland bisher kaum reagiert. Obwohl der Westen den Export von fast allen Waren nach Russland verboten hat und sogar versucht, die russischen Exporte in andere Teile der Welt zu verhindern, hat Russland bisher kaum mit ähnlichen Maßnahmen reagiert. Russland exportiert noch immer dringend benötigte Düngemittel in den Westen, verkauft den USA Uran und Frankreich angereichertes Uran für dessen Kernkraftwerke, bietet der EU weiterhin an, billiges russisches Gas über die noch bestehende Röhre von Nord Stream zu liefern und so weiter.

Das könnte sich nun ändern, denn auf einer teilweise vom Kreml übertragenen Sitzung der russischen Regierung mit Präsident Putin hat der russische Präsident die Regierung angewiesen, als Antwort auf die westlichen Sanktionen über Exportbeschränkungen für bestimmte Bodenschätze nachzudenken. Genannt hat er Uran, Titan und Nickel, aber hinzugefügt, dass das auch andere Rohstoffe betreffen könnte.

Beginn der Übersetzung:

Als Reaktion auf die unfreundlichen Maßnahmen einer Reihe von Ländern hat Russland Beschränkungen für die Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse eingeführt. In der ersten Phase kam es, wie wir wissen und uns erinnern, auf dem heimischen Markt leider zu einem gewissen Anstieg der Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse, aber dann ermöglichte das die Entwicklung der Landwirtschaft in Russland selbst. Heute haben wir das Ergebnis, das Dmitri Nikolajewitsch gerade erwähnt hat.

Teilweise geschieht dasselbe in der Industrie. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist teilweise das Gleiche, denn wenn die Importe von Industrieprodukten eingeschränkt werden, übernimmt unsere Wirtschaft gewisse Arbeitsbereiche und agiert manchmal sogar effektiver als unsere Partner, die einfach relativ billige Waren auf unseren industriellen Markt geliefert haben. Ich möchte noch einmal betonen, dass das zum Teil zum Wirtschaftswachstum des Landes beigetragen hat. Das ist natürlich nicht dasselbe, aber dennoch sind die Analogie und solche Vergleiche durchaus angebracht.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch etwas sagen. Russland ist führend bei den Reserven einer Reihe von strategischen Rohstoffen: bei Erdgas sind es fast 22 Prozent der weltweiten Reserven, bei Gold fast 23 Prozent, bei Diamanten fast 55 Prozent.

(An Ministerpräsident Mischustin gewandt) Michail Wladimirowitsch, ich habe eine Bitte an Sie: Schauen Sie sich einige der Waren an, die wir in großen Mengen auf den Weltmarkt liefern, während man die Lieferung einer Reihe von Waren an uns begrenzt. Vielleicht sollten wir auch über bestimmte Beschränkungen nachdenken? Uran, Titan, Nickel. Wir sollten nichts tun, was zu unserem eigenen Nachteil ist.

Einige Länder legen strategische Reserven an und ergreifen noch irgendwelche anderen Maßnahmen. Aber insgesamt, wenn es uns nicht schadet, könnten wir darüber nachdenken, ich sage nicht, dass wir es morgen tun sollten, aber wir könnten über bestimmte Beschränkungen der Lieferungen an den ausländischen Markt nachdenken, nicht nur bei den von mir genannten Waren, sondern auch bei einigen anderen.

Ich werde jetzt nicht über die Gründe dafür sprechen, ich denke, dass meine Kollegen in der Regierung alle sehr gut verstehen, wie wichtig russische Rohstoffe in Bezug auf die von mir erwähnten Güter sind. Einfach das, was mir in den Sinn kam: Uran, Titan, Nickel, aber es gibt auch andere.

Berichten Sie mir darüber bitte später gesondert, OK?

Ende der Übersetzung



