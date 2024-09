Lawrow im Interview

Der russische Außenminister Lawrow wurde in einem Interview danach gefragt, wie Russland über eine erneute Präsidentschaft von Trump denkt. Lawrows Antwort zeigte, dass die russische Regierung in Sachen USA alle Illusionen verloren hat.

Der russische Außenminister Lawrow hat einem arabischen Fernsehsender ein einstündiges Interview gegeben, aus dem ich die interessantesten Fragen und Antworten übersetzen werde. In diesem Teil geht es um die Frage, welche Hoffnungen Russland mit einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus verbindet.

Beginn der Übersetzung:

Frage (aus dem Arabischen übersetzt): Manche sagen, dass die Welt es jetzt wirklich braucht, dass Donald Trump für vier Jahre ins Amt zurückkehrt. Das wäre im Interesse des Friedens.

Vor kurzem hat der russische Präsident Wladimir Putin einen Witz über die US-Wahl gemacht. Er sagte, Russland unterstütze Kamala Harris. Wie kalkuliert Russland seine Politik gegenüber dem künftigen Präsidenten und inwieweit wird sie sich ändern?

Sergej Lawrow: Der russische Präsident Putin hat einen Scherz gemacht. Er hat einen guten Sinn für Humor. Er macht in seinen Reden und Interviews immer wieder Scherze.

Ich sehe rein gar keinen Unterschied, weder im Hinblick auf den aktuellen Wahlkampf in den USA, noch für sehr lange Zeit auf künftige Wahlkämpfe, denn dort handelt der berüchtigte „tiefe Staat“.

US-Präsident Joe Biden ist körperlich in so einem Zustand, dass er schon lange nicht mehr in der Lage ist, das Land zu führen. Aber das Land dreht diese „Zahnräder“. Es setzt seinen militärischen Feldzug durch das ukrainische Regime und in anderen Teilen der Welt fort und blockiert weiterhin jede Resolution im UN-Sicherheitsrat, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen und im Westjordanland fordert. Die „Maschine“ läuft. Und sie ist darauf ausgerichtet, dass es nie einen Konkurrenten geben wird, der die amerikanische Vorherrschaft bedroht.

China wird von den Amerikanern jetzt als große Bedrohung dargestellt. Sie verhängen eine große Zahl von Sanktionen gegen China, wenn auch noch nicht so viele wie gegen Russland. Sie schneiden die Kanäle nach China für moderne Technologien ab, und bauen darauf, in China die Entwicklung dieses Sektors zu verlangsamen. China wird alle Technologien selbst entwickeln, aber es wird ein wenig länger dauern.

Und was machen die Westler jetzt mit den chinesischen Exporten, vor allem mit Elektroautos, Batterien für Elektroautos und anderen Waren? Sie verhängen 100 Prozent Zölle in Europa und sogar in den USA. Als der chinesische Präsident Xi Jinping Frankreich besuchte, flog Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, nach Paris und erklärte öffentlich, dass sie 100 Prozent Zölle auf chinesische Elektroautos erheben, weil die zu billig sind und die europäischen Hersteller darunter leiden. Wo ist der faire Wettbewerb, den der Westen als Kernprinzip propagiert hat? Wo ist die Unverletzlichkeit des Eigentums und vieles mehr? All das gehört der Vergangenheit an.

Ich mache mir keine Illusionen über den US-Präsidenten. Als Donald Trump Präsident war hat er mehrmals mit Präsident Putin gesprochen. Auch mich hat er ein paar Mal im Weißen Haus empfangen. Er war freundlich. Aber Sanktionen, auch ziemlich ernste, gegen Russland wurden unter Präsident Trump regelmäßig und konsequent verhängt.

Daraus haben wir den Schluss gezogen, dass wir uns auf uns selbst verlassen müssen. Wir werden uns in unserer Geschichte nie mehr darauf verlassen, dass im Weißen Haus oder in einer anderen westlichen Hauptstadt ein „netter Onkel“ auftaucht und alles für uns in Ordnung kommt.

Ende der Übersetzung



