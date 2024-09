Lawrow im Interview

Der russische Außenminister Lawrow hat in einem Interview die russische Position zur Lage im Nahen Osten und zur Rolle der USA dabei erklärt. Wenig überraschend hat er die USA und Israel scharf kritisiert.

Der russische Außenminister Lawrow hat einem arabischen Fernsehsender ein einstündiges Interview gegeben, aus dem ich die interessantesten Fragen und Antworten übersetzen werde. In diesem Teil geht es um den Krieg, den Israel gegen Gaza und den Libanon führt und um die Rolle der USA im Nahen Osten.

Beginn der Übersetzung:

Frage (aus dem Arabischen übersetzt): Während des Besuchs von Joe Biden in Saudi-Arabien wurde gesagt, dass China und Russland das Vakuum füllen können, das die USA in der Region hinterlassen haben. Wie würden Sie das kommentieren? Gibt es dort wirklich ein Vakuum? Wie sind die Beziehungen Russlands zu den Ländern dort? Ich möchte auch auf den palästinensisch-israelischen Konflikt eingehen.

Sergej Lawrow: Zum Vakuum, das die USA hinterlassen: Wenn wir die Geschichte der letzten 50 bis 70 Jahre betrachten, haben sich die USA laut und stolz viele Ziele gesetzt. Zunächst einmal die Einführung der Demokratie in verschiedenen Teilen der Welt.

Vietnam: Was waren die erklärten Ziele? Und was haben sie erreicht? Sie haben Hunderttausende von Zivilisten getötet und verbotene Mittel der Zerstörung eingesetzt. Sie haben keines ihrer Ziele erreicht. Sie sind in die Hubschrauber und gestiegen und davongeflogen.

Sie waren noch länger, 20 Jahre, in Afghanistan. Sie haben nichts für Entwicklung der die Wirtschaft des Landes getan. Sie prahlten damit, dass sie die terroristische Bedrohung unterdrückten. Im Ergebnis sind sie geflohen. Wir alle haben die Bilder des Flugzeugs gesehen, das die Afghanen, die versuchten, irgendwie mitzufliegen, buchstäblich zerquetschte. Sie haben alle, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, ihrem Schicksal überlassen. Das sind Tausende und Abertausende von Menschen.

Sehen Sie sich den Irak an. Welches Ziel haben die Amerikaner im Irak erreicht? Jetzt werden sie gebeten, zu verschwinden. Seit mehr als zwei Jahren sagen die irakische Regierung und das Parlament, dass sie die Amerikaner nicht mehr brauchen. Sie wollen nicht abziehen. Was wollen sie dort erreichen?

Syrien, was haben sie in Syrien erreicht?

Was zwischen Palästina und Israel passiert, ist unfassbar. Es ist eine Tragödie, eine humanitäre Katastrophe eines Ausmaßes, wie Experten sie nie gesehen haben. Bald dauert sie, ich betone das, ein Jahr. Vor einigen Monaten wurde im Westen eine Statistik veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass in den zehn Monaten nach Beginn der israelischen Operation zwanzigmal mehr palästinensische Zivilisten gestorben sind als in den zehn Jahren des Krieges im Donbass nach dem Staatsstreich von 2014. Im Donbass wurden die Opfer beider Seiten gezählt: sowohl die Bewohner des Donbass als auch die Bewohner, die in dem vom Kiewer Regime kontrollierten Gebiet geblieben sind. In zehn Monaten starben mehr als zwanzigmal so viele Menschen wie in zehn Jahren.

Der Terrorakt vom 7. Oktober 2023 war ungeheuerlich. Jeder normale Mensch verurteilt ihn. Aber auf ein Verbrechen mit einem weiteren Verbrechen zu antworten, indem man die verbotene Methode der kollektiven Bestrafung von Zivilisten anwendet, ist inakzeptabel.

Ich erinnere mich, was Sie über das Vakuum gesagt haben, als Sie über die Politik der USA in der Region sprachen. Als der Terroranschlag am 7. Oktober 2023 stattfand und Israel seine brutale Operation einleitete, sagte UN-Generalsekretär Guterres vor der Generalversammlung, er verurteile den Terroranschlag, aber er habe nicht in einem Vakuum stattgefunden. Er bezog sich dabei auf die jahrzehntelange Nichteinhaltung der UN-Beschlüsse zur Schaffung eines palästinensischen Staates. Von den Gebieten, die den palästinensischen Staat bilden sollten, ist fast nichts mehr übrig geblieben.

Sehen Sie sich die Reaktion der israelischen Führung an, als Gutteres sagte, dass der Terroranschlag nicht in einem Vakuum stattgefunden hat. Israels Ständiger Vertreter bei der UNO in New York, der den Posten zu dem Zeitpunkt innehatte, wurde hysterisch. Er forderte, dass Guterres von seinem Posten entlassen wird.

Straflosigkeit ist eine schlechte Eigenschaft. Wir haben mit unseren israelischen Kollegen viele Male darüber gesprochen, dass die Sowjetunion, unser Land, mehr als jeder andere auf der Welt getan hat, um die Juden zu retten und diejenigen zu besiegen, die den Holocaust entfesselt haben. Aber es waren nicht nur Juden, die im Holocaust umkamen, sondern eine große Zahl von Russen, Weißrussen, Ukrainern, Kasachen und anderen Völkern, die auf dem Gebiet des heutigen Russlands und auf dem Gebiet der Sowjetunion lebten.

Wenn sich einige Personen davon leiten lassen, dass sie – das jüdische Volk – Opfer des Holocausts waren und ihnen deshalb alles verziehen wird, was sie wollen, ist das eine schlechte Tendenz. Das ist ein Zeichen jener Ausschließlichkeit, die Hitlers Deutschland und seine Ideologie geprägt hat.

Ich habe viele Freunde in Israel. Die große Mehrheit von ihnen versteht, dass die Frage eines palästinensischen Staates angegangen werden muss und man nicht fordern kann, die natürlichen Rechte des palästinensischen Volkes zu unterdrücken.

Ende der Übersetzung



