Der russische Außenminister Lawrow wurde in einem Interview danach gefragt, was das Erfolgsgeheimnis der BRICS ist. In seiner Antwort hat er auch Vergleiche zu EU und NATO gezogen, die ganz anders arbeiten, als die BRICS.

Frage (aus dem Arabischen übersetzt): Die BRICS expandieren schnell, stärken ihre Position und kooperieren mit einer Reihe von Ländern. Es gibt viele Staaten, die ihnen beitreten wollen. Gleichzeitig steht der Verbund vor gewissen Herausforderungen. Wie begegnen Sie diesen Herausforderungen? Wie stellen Sie sich ein Modell erfolgreicher Zusammenarbeit für die ganze Welt vor?

Sergej Lawrow: Das Rezept ist einfach: Die volle Achtung des Völkerrechts. Und zuallererst – ich zitiere wieder die UN-Charta – das Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen. Der Aufbau des Zusammenarbeit auf der Grundlage eines Interessenausgleichs, den man suchen muss. Die BRICS arbeiten auf Konsensbasis, ebenso wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, die Arabische Liga und der Golf-Kooperationsrat. Die BRICS sind eine Vereinigung, die auf gegenseitigem Respekt und der gegenseitigen Berücksichtigung der Interessen basiert.

In der EU und der NATO gibt es so ein Prinzip nicht. Dort gibt es einen Hegemon, die USA, die keine Einwände gegen ihre Politik dulden. In der EU, in Brüssel, hat sich eine Bürokratie entwickelt, die souveränen Ländern vorschreibt, was sie zu tun haben. Die Menschen haben diese Bürokratie nicht gewählt. Sie wählen ihre Präsidenten und Premierminister. Die Bürokratie wurde dann in gemeinsamer Absprache gebildet. Schauen Sie sich an, wie völlig respektlos sich die Beamten in Brüssel jetzt verhalten.

So etwas ist in den BRICS unmöglich. Hier funktioniert das Konsensprinzip, und zwar kein künstliches, bei dem jemand zur Zustimmung gezwungen wird, sondern ein reales, basierend auf der Suche nach Vereinbarungen, die die Zustimmung aller Beteiligten widerspiegeln. Das ist nicht einfach. Je mehr Beteiligte es gibt, desto schwieriger ist es, eine Einigung zu erzielen. Jede auf Konsens basierende Einigung braucht länger als eine auf einer Abstimmung basierende Entscheidung. Aber so eine Vereinbarung ist viel stabiler und tragfähiger als etwas, das von außen aufgezwungen wird. Das ist das ganze Geheimnis. Es ist ganz einfach.

Die BRICS entwickeln Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft und Finanzen. Es gibt die neue Entwicklungsbank, die an Stärke gewinnt. Es gibt Zusammenarbeit im politischen, humanitären, sportlichen, kulturellen und Bildungsbereich. Als Vorsitzende der BRICS haben wir in diesem Jahr bereits 150 Veranstaltungen durchgeführt. Mehrere Dutzend weitere sind geplant. Alle diese Veranstaltungen wecken großes Interesse. Es reisen entsprechende Delegationen, Ministerien, Parlamente und öffentliche Organisationen an. Wir beobachten die Ereignisse in den BRICS-Staaten und erkennen das echte Interesse der Bürger dieser Länder.

Das ist die stärkste Basis für die Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaft innerhalb des Verbundes. Derzeit gibt es zehn BRICS-Staaten, ihre Zahl hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verdoppelt. Mehr als 30 Länder haben bereits Anträge auf Zusammenarbeit oder Beitritt zum Verbund gestellt. Auf dem Gipfel, der im Oktober dieses Jahres in Kasan stattfinden wird, wird die Prüfung der Anfragen von Staaten, die mit den BRICS zusammenarbeiten möchten, eines der wichtigsten Themen auf der Tagesordnung sein.

