Freitagsgedanken

Ich habe am Freitagmorgen einen ersten Artikel über den ukrainischen Angriff auf die russische Region Kursk veröffentlicht. Die Tatsache, dabei viele aus dem Westen gelieferte Waffen eingesetzt wurden, wird zu einer weiteren Eskalation führen.

Meinem Artikel, den ich über den ukrainischen Angriff auf Kursk veröffentlicht habe, habe ich derzeit noch nicht viel hinzuzufügen. Am Freitag gab es einige für Russland schlechte Nachrichten, denn der ukrainische Angriff stellte sich als intensiver heraus, als zunächst gedacht. Aber das ändert an der Lage an der Front nicht viel, denn inzwischen verlegt Russland viele frische Truppen in die Region, während es im Donbass weiter vorrückt.

Sogar der Bild-Propagandist Paul Ronzheimer hat trotz der im Westen verbreiteten Kiewer Erfolgsmeldungen gemeldet, dass ukrainische Soldaten kein Verständnis für den Angriff auf Kursk haben, weil dabei gut ausgerüstete Brigaden verheizt werden, die an der bröckelnden Front im Donbass dringend gebraucht werden. Das ist das Problem Kiews: Was immer Kiew mit dem Angriff auch erreichen wollte, der Preis wird insgesamt zu hoch sein.

Dass bei Kursk massenhaft westliche Waffen eingesetzt werden, wird in Russland genau registriert, denn das bedeutet, dass der Westen weitere Hemmungen fallengelassen hat und Kiew inzwischen offen erlaubt, mit westlichen Waffen russische Zivilisten anzugreifen. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat das Auftauchen deutscher Panzer vor Kursk kommentiert, indem er schrieb, Russland würde darüber nachdenken, darauf mit dem Auftauchen russischer Panzer auf dem Berliner Platz der Republik zu reagieren. Und hier gilt ganz sicher, dass in jedem Scherz auch ein Stück Wahrheit steckt, denn das gibt die Gefühle der Russen recht gut wieder.

Hinzu kommt, dass ich von eigenen Quellen gehört habe, dass in Kursk offenbar sehr viele Nicht-Ukrainer kämpfen. Russische Soldaten hören im ukrainischen Funk Georgisch, Polnisch, Englisch und andere Sprachen. Der Westen kann sich längst nicht mehr hinter der Behauptung verstecken, er sei keine Kriegspartei gegen Russland.

Ich werde nicht jeden Tag über die Ereignisse bei Kursk berichten, denn im Großen und Ganzen gilt noch, was ich in meinem ersten Artikel geschrieben habe: Auch wenn die Ukraine ein paar Erfolge feiern kann, werden die nicht von langer Dauer sein und alles, was die Ukraine bei Kursk verheizt, fehlt ihr im Donbass.

Möglich ist allerdings, dass das Ganze doch etwas länger dauert, denn ich habe auch davon gehört, dass die Ukraine in der Region weitere Kräfte zusammenzieht und dass der Angriff auf Kursk ein Ablenkungsmanöver sein könnte, um einen Angriff auf Belgorod zu starten und damit die russische Front bei Charkow in Bedrängnis zu bringen. Aber auch das kann nichts an der Tatsache ändern, dass dabei nur verheizt wird, was die Ukraine an den anderen Frontabschnitten dringend zur Verteidigung braucht.

Sobald es von dem Frontabschnitt etwas zu wirklich Neues zu berichten gibt, werde ich natürlich darüber schreiben.

Nun will ich mich noch, wie bei Freitagsgedanken üblich, bei allen danken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen, denn ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben. Auch solche Reisen an die Front und in die neuen russischen Gebiete, die mir leider niemand bezahlt, könnte ich ohne die Spenden meiner Unterstützer nicht machen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

