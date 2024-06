Ukraine

Moskau bietet Frieden an, Kiew lehnt ab: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat einen neuen Friedensvorschlag zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine unterbreitet, der die Anerkennung des Status der Krim, der Regionen DNR, LNR, Cherson und Saporoschje als russische Regionen, die Festigung des blockfreien und atomwaffenfreien Status der Ukraine, ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung sowie die Aufhebung der antirussischen Sanktionen vorsieht.

Kiew lehnte die Initiative ab. Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky nannte die Vorschläge Moskaus ein Ultimatum, während sein Berater Michail Podoljak sagte, die neuen russischen Initiativen enthielten angeblich keinen „echten Friedensvorschlag“.

Verlauf der Operation

Einheiten der Gruppe West der russischen Streitkräfte haben in der vergangenen Woche günstigere Positionen eingenommen und Artjomowka in der LNR und Timkowka in der Region Charkow befreit, so das russische Verteidigungsministerium. Die Gruppe Nord wehrte in dieser Woche 45 Gegenangriffe ab, während die Gruppe Mitte 34 Gegenangriffe der ukrainischen Streitkräfte abwehrte, so das Ministerium. Die Verluste des Gegners beliefen sich in dieser Woche auf insgesamt 12.795 Kämpfer, 46 ukrainische Soldaten ergaben sich.

Als Reaktion auf die Versuche Kiews, Russland zu schaden, führten die russischen Streitkräfte im Laufe der Woche 19 Gruppenangriffe durch, bei denen ukrainische Energieanlagen getroffen wurden, die für Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes arbeiten. Die Gruppenangriffe der russischen Streitkräfte trafen nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums auch die Infrastruktur von Militärflugplätzen, Lagereinrichtungen für Storm Shadow-Marschflugkörper sowie Standorte von nationalistischen Formationen und ausländischen Söldnern.

Die russische Luftabwehr zerstörte in dieser Woche MiG-29 und zwei Mi-8-Hubschrauber der Ukraine. Außerdem schoss sie 13 ATACMS-Raketen, drei Patriot-Flugabwehrraketen, zwei Neptune-Anti-Schiffsraketen, zwei HARM-Radarabwehrraketen, acht Hammer- und JDAM-Lenkbomben, 46 HIMARS-, Vampire-, Uragan- und Alder-Raketen sowie 465 Drohnen ab.

Moskaus Vorschläge

Präsident Wladimir Putin erklärte bei einem Treffen mit Vertretern des russischen Außenministeriums, dass Russland einen neuen Friedensvorschlag zur Lösung des Konflikts in der Ukraine vorlege.

Er sieht die Anerkennung des Status der Krim, der Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie der Regionen Cherson und Saporioschje als russische Regionen, die Festigung des blockfreien und atomwaffenfreien Status der Ukraine, ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung sowie die Aufhebung der antirussischen Sanktionen vor. Gleichzeitig solle die Ukraine ihre Streitkräfte zur Aufnahme von Verhandlungen aus den Gebieten der DNR, LNR, Cherson und Saporoschje abziehen.

Der russische Präsident wies auch darauf hin, dass „die Amtszeit des zuvor gewählten ukrainischen Staatsoberhauptes abgelaufen ist und damit auch seine Legitimität, die nicht durch irgendwelche Tricks wiederhergestellt werden kann“. Er erinnerte daran, dass die ukrainische Gesetzgebung die Möglichkeit vorsieht, im Falle der Verhängung des Kriegsrechts die Befugnisse der Werchowna Rada, nicht aber die des Präsidenten des Landes, zu verlängern.

Selensky ist dagegen

Selensky wies die Vorschläge Moskaus zurück und bezeichnete sie als Ultimatum. Die Annahme dieser Initiative bedeute die Abtretung von Territorien, was Kiew nicht akzeptieren könne. Außerdem, so Selensky, käme der Vorschlag einem Einfrieren des Konflikts gleich, aber „es wird keinen eingefrorenen Konflikt geben“.

Michail Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, behauptete seinerseits, dass die neue Initiative des russischen Präsidenten angeblich keinen „echten Friedensvorschlag“ enthalte und dass die Annahme des bündnisfreien Status durch Kiew die Ukraine angeblich „wehrlos machen“ würde.

Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte, dass es sich bei den von Putin verkündeten Bedingungen für eine Lösung in der Ukraine um eine umfassende und tiefgreifende Friedensinitiative und nicht um ein Ultimatum handle. Gleichzeitig warnte Peskow, dass die derzeitigen russischen Friedensinitiativen auf der Grundlage der aktuellen Situation vorbereitet werden und Kiew berücksichtigen muss, dass sich die Umstände ändern können.

Spannung um Patriots

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg weigerte sich, die Frage zu beantworten, welche Länder bereit sind, der Ukraine zusätzliche Patriot-Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, und erklärte lediglich, dass die NATO-Führung „in dieser Frage in engem Kontakt mit einer Reihe von Staaten steht“. Am Vortag hatte US-Präsident Joe Biden erklärt, fünf Länder hätten sich bereit erklärt, der Ukraine zusätzliche Patriot-Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, ohne jedoch die Namen dieser Länder zu nennen.

Pentagonchef Lloyd Austin hielt die Spannung am Leben und erklärte, die USA hätten Fortschritte dabei gemacht, andere Länder davon zu überzeugen, der Ukraine Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen, und meinte, diese Länder sprächen nun „für sich selbst“. Washington, so fügte er hinzu, „hat diesen Ansatz immer verfolgt“.

Erster Tag des G7-Gipfels

Die Staats- und Regierungschefs der G7 haben auf dem Gipfel eine politische Einigung über den Einsatz von Mitteln der Russischen Föderation für die Ukraine erzielt, erklärte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach dem ersten Tag des Gipfels. Sie stellte klar, dass es nicht um die Konfiszierung, sondern um die Verwendung von Erträgen aus investierten russischen Vermögenswerten geht, die derzeit eingefroren sind und für die Kiew Kreditgarantien erhält.

Sie präzisierte, dass nun in kurzer Zeit ein Schema für die Verwendung der Vermögenswerte „aus technischer Sicht“ festgelegt werden solle, wobei die bereits von der EU zu diesem Thema getroffenen Entscheidungen berücksichtigt werden sollten. „Dieses Ergebnis war keineswegs selbstverständlich und ich bin besonders stolz darauf“, fügte Meloni hinzu.

Der ukrainische Finanzminister Sergej Martschenko bezeichnete die Entscheidung als historisch und erklärte, Kiew habe Bedingungen für den Erhalt des Geldes gestellt, sie müssten „in diesem Jahr eingehen“ und „für alle Zwecke und Ausgaben verwendet werden, die die Ukraine für notwendig erachtet“.

