Kamala Harris ist Baerbock 2.0

Kommentar

Die Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten ist nicht nur intellektuell eine Schwester von Annalena Baerbock, sie scheint sich Baerbock auch als Vorbild für ihre Außenpolitik genommen zu haben.

Als Annalena Baerbock nach der Regierungsbildung ihr Amt als deutsche Außenministerin antrat, war es offenbar ihr fester Vorsatz, Deutschland international zu blamieren und unmöglich zu machen. Sie trat mit den Phrasen an, eine „feministische Außenpolitik“ machen zu wollen, wobei niemand so recht definieren konnte, was genau das eigentlich sein soll. Und natürlich sollte die deutschen Außenpolitik unter Baerbock „wertebasiert“ sein. Was sie nicht sein sollte, iat rational, sachlich, realitätsbezogen und diplomatisch.

Baerbocks Schwester im Weißen Haus

Kamala Harris ist intellektuell eine Schwester von Baerbock, wie jeder weiß, der mal einen Auftritt von Harris gesehen hat, bei dem die Fragen nicht vorher eingereicht waren und sie ihren Text nicht vom Teleprompter ablesen konnte. Aus ihrer Zeit als Vizepräsidentin kann meines Wissens niemand ein Thema nennen, bei dem sie Erfolge vorweisen kann oder bei dem man sie als Expertin bezeichnen kann. Ironische Kommentatoren fügen hinzu, dass es doch ein solches Thema gibt, nämlich LGBT.

Aber von Fachthemen hat sie keine Ahnung. Unvergessen ist beispielsweise, wie sie die Daten-Cloud erklärte:

„Sie müssen die privaten Files nicht mehr in einem abgeschlossenen Raum im Keller des Hauses aufbewahren. Sie sind im Laptop und sind daher hier oben in dieser Wolke, die über uns existiert. Richtig? Sie sind nicht länger in einem physischen Ort.“

Und als sie kürzlich gefragt wurde, wie sie als US-Präsidentin die Inflation bekämpfen will, war ihre Antwort bestechend:

„Lassen Sie uns damit beginnen. Äh… Die Preise sind gestiegen. Und Familien und Menschen haben mit der Realität zu tun, dass Brot mehr kostet und dass Benzin mehr kostet. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Lebenshaltungskosten hoch gehen. Das bedeutet, dass begrenzte Ressourcen gestreckt werden müssen. Das bedeutet Stress für Familien, der nicht nur wirtschaftlich, sondern täglich ist, etwas das schwer zu tragen macht. Also das ist etwas, was wir sehr ernst nehmen. Sehr ernst. Und wir wissen aus der Geschichte der USA, wenn man sieht, wie die Preise hoch gehen, dass das einen direkten Einfluss auf die Lebensqualität aller Menschen im Land hat. Das ist also eine große Sache und wir nehmen das ernst. Und darum ist das eine Priorität.“

Zu ihrer Ehrenrettung sei gesagt, dass sie danach einen detaillierten Plan vorgestellt hat, wie sie die Inflation bekämpfen will. Allerdings war der so inkompetent, dass sogar Experten und Medien, die die Demokraten normalerweise bedingungslos unterstützen, gesagt haben, die „Heilmittel“, das Harris vorschlägt, „in diesem Fall schlimmer sein könnte als die Krankheit“.

Man muss wissen, dass die Themen, die die US-Bürger laut Umfragen am meisten Sorgen machen, die Inflation, die Einwanderung über die Südgrenze der USA und natürlich die Wirtschaft sind. Eigentlich müsste Harris beim Thema Inflation, das ja unter der Biden-Regierung akut geworden ist, von ihren Beratern gut vorbereitet werden. Mehr noch, sie müsste eigentlich selbst wissen, was sagen und tun will, denn laut ihrem offiziellen Lebenslauf hat sie neben Jura auch Wirtschaftswissenschaften studiert, aber ihre Aussagen beim Thema Wirtschaft klingen eher so, als würden sie von einem Grundschüler stammen.

Von Außenpolitik kein Plan

Nun hat ihr Vizepräsidentschaftskandidat mitgeteilt, wo die außenpolitischen Prioritäten von Harris liegen sollen, wenn sie Präsidentin wird:

„Ich muss Ihnen sagen, dass sie die Achtung der Menschenrechte von LGBTQ+ Menschen auf der ganzen Welt zu einer Priorität in der Außenpolitik des Landes gemacht hat. Wir müssen das Land sein, das in dieser Frage die Führung übernimmt.“

Das ist super, LGBT soll die Welt retten. Von den Kriegen in Gaza oder der Ukraine war keine Rede. Überhaupt hat Harris sich seit ihrer Nominierung meines Wissens nicht zu den Kriegen und ihren Plänen, wie sie damit umgehen will, geäußert. Über die Probleme der internationalen Wirtschaft hat sie auch nicht gesprochen. Harris will in der LGBT-Frage weltweit die Führung übernehmen, und dann wird angeblich alles gut.

Das ist auch nur logisch, denn ganz offensichtlich ist Harris eine typische Durchschnittsamerikanerin, die von dem, was außerhalb der USA passiert, wenig bis gar keine Ahnung hat. Das haben ihre unbeholfenen Auftritte auf dem internationalen Parkett immer wieder gezeigt, denn außer Phrasen, dass beispielsweise in Afrika alles gut wird, wenn die afrikanischen Staaten nur eng mit „US-Unternehmen, NGOs und philanthropischen Organisationen“ zusammenarbeiten, kam von ihr nie etwas Greifbares.

Hinzu kommt, dass Seymour Hersh von seinem Quellen in Washington erfahren hat, dass Harris sich so wenig für die internationale Politik interessiert, dass sie die US-Geheimdienste schon vor einiger Zeit gebeten hat, sie nicht mehr mit dem allmorgendlichen Geheimdienst-Briefing zu belästigen, was ihr Verhältnis zur Außenpolitik besonders deutlich zeigt. Und wer sich für ein Thema nicht interessiert, der kann davon auch keine Ahnung haben.

Harris scheint es viel interessanter zu finden, sich mit irgendwelchen LGBT-Aktivisten zu treffen und sich mit Drag-Queens fotografieren zu lassen. In den USA mag das bereits ausreichen, um sich als Präsident des Landes zu qualifizieren.

Baerbock 2.0

Harris scheint tatsächlich eine Baerbock 2.0 zu sein. Oder vielleicht sollte man besser „Baerbock 3.0“ sagen, denn es gab ja auch noch Liz Truss, die die Welt kurzzeitig mit ihren intellektuellen Fähigkeiten begeistern durfte, bevor sie wegen ihrer Dummheit nach nur 45 Tagen wieder aus dem Amt der britischen Premierministerin gejagt wurde.

Baerbock hat es mit ihrer „wertebasierten“ und „feministischen“ Außenpolitik geschafft, Deutschland innerhalb kürzester Zeit international in die totale Bedeutungslosigkeit zu führen, wobei man natürlich anerkennen muss, dass Leute wie Bundeskanzler Scholz und Bundeskinderbuchautor Habeck ihr dabei helfend zur Hand gegangen sind.

Sollte Harris tatsächlich US-Präsidentin werden, dürfte es nur einen qualitativen Unterschied zwischen Baerbock und Harris geben: Harris dürfte die besseren Berater bekommen, während Baerbock sich als Zeichen ihrer „wertebasierten“ und „feministischen“ Außenpolitik keine Experten der internationalen Politik ins Ministerium geholt hat, sondern Leute wie die ehemalige Greenpeace-Chefin.

Aber wer weiß? Wahrscheinlich holt Harris sich, zumindest aus PR-Gründen, eine Drag-Queen als außenpolitisch Beratendes ins Team…



