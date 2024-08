Italienisches Fernsehen zeigt ukrainische Soldaten mit SS-Runen

Journalisten des italienischen Fernsehens waren mit der ukrainischen Armee im ukrainisch besetzten Teil der russischen Region Kursk und haben von dort berichtet. In Russland wurden gegen sie Strafverfahren wegen illegalem Grenzübertritt eingeleitet, was den Spiegel zu einem Artikel mit der Überschrift „Ukrainekrieg – Russischer Geheimdienst ermittelt gegen zwei italienische Journalisten“ motiviert hat. Über die Arbeit der Italiener schreibt der Spiegel:

„Der Bericht der beiden Journalisten des italienischen Senders RAI war in dieser Woche ausgestrahlt worden. Darin ging es um ukrainische Soldaten in der russischen Stadt Sudscha, die Kiew laut eigenen Angaben im Zuge einer am 6. August gestarteten Offensive unter seine Kontrolle gebracht hat. In dem Beitrag war zu sehen, wie die Reporter in einem gepanzerten Fahrzeug an russischen Straßenschildern vorbeifahren und schließlich in Sudscha ankommen. Dort sprach einer der Journalisten mit Einheimischen. Die Italiener hatten nach eigenen Angaben die ersten unabhängigen Aufnahmen von der Bodenoffensive der Ukraine gemacht.“