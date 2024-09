Investitionen in Krieg werden eine „nachhaltige Anlage“

Orwell lässt grüßen

Sogenannte "Nachhaltigkeitsfonds", oft als "grüne" Fonds bezeichnet, sollen für private Investoren ein Qualitätssiegel sein, damit sie ihr "Geld anlegen und dabei Gutes tun" können. Dazu gehört demnächst auch, Geld in Rüstung zu investieren, denn auch das soll als "nachhaltige Geldanlage" eingestuft werden.

Manche Meldungen sind so verrückt, dass man sie für einen Aprilscherz halten möchte. Dazu gehört die Meldung, dass „Nachhaltigkeitsfonds“ demnächst auch in Rüstung investieren dürfen.

Was sind Nachhaltigkeitsfonds?

Zum Beispiel auf der Seite der Sparkassen kann erfahren, was Nachhaltigkeitsfonds sind. Dieser Begriff wurde vor vielen Jahren eingeführt, damit private Geldanleger ihr Geld guten Gewissens in dem Glauben anlegen können, mit ihrer Geldanlage nicht nur gute Renditen zu erzielen, sondern auch noch Gutes zu tun. Die Sparkassen schreiben darüber einleitend:

„Geld anlegen und dabei Gutes tun. Das geht mit den passenden Nachhaltigkeitsfonds. Denn ethische Investments und Rendite sind kein Widerspruch – im Gegenteil: Oftmals erwirtschaften nachhaltig orientierte Fonds und Indizes sogar höhere Gewinne als ihre klassischen Pendants. Kein Wunder, dass „grüne“ Fonds im Trend liegen.“

Investmentfonds sollen bekanntlich Rendite erwirtschaften. Die Sparkassen schreiben auf ihrer Seite daher, dass es bei normalen Investmentfonds drei Kriterien gibt, nach denen Fondsmanager die Geldanlagen aussuchen, in die ihre Fonds investieren: Rendite, Sicherheit und Liquidität.

Bei „Nachhaltigkeitsfonds“ komme dazu ein viertes Kriterium, nämlich die Nachhaltigkeit, hinzu. Die Sparkassen schreiben darüber:

„Nachhaltig ausgerichtete Fonds müssen in Sachen Umweltschutz (Environment), Soziales (Social) und gute Unternehmensführung (Governance) vorbildlich aufgestellt sein, kurz: die ESG-Kriterien erfüllen.“

Krieg soll „nachhaltig“ sein

Nun wurde gemeldet, dass auch Investitionen in Rüstungskonzerne, also Investitionen in Krieg, das Gütesiegel der „Nachhaltigkeit“ bekommen sollen:

„Deutsche Banken- und Fondsverbände wollen Investitionen nachhaltiger Anlageprodukte in konventionelle Rüstungsgüter nicht länger untersagen. Hintergrund zur Aufgabe einer geltenden Regel seien aktuelle politische Entwicklungen sowie neue regulatorische Vorgaben, heißt es von der Deutschen Kreditwirtschaft (DK). (…) Das Aufgeben des „Nein“ zur Verteidigungsindustrie, dem sogenannten Mindestausschluss, sei „ein wichtiger Schritt hin zur EU-weiten Standardisierung der Mindestanforderungen an nachhaltige Fonds“, sagt ein Sprecher des Deutschen Fondsverbands BVI.“

Rüstungskonzerne verdienen nur dann richtig viel Geld, wenn es Krieg gibt, weil ansonsten nicht genug neue Waffen bestellt werden. Dass die EU die „Standardisierung der Mindestanforderungen an nachhaltige Fonds“ vorantreibt, indem sie Investitionen in Rüstung (also Krieg) als „nachhaltig“ einstuft, ist bemerkenswert. Die EU hat immerhin auch mal den Friedensnobelpreis bekommen.

Orwell lässt grüßen

Was allerdings Rüstung und Krieg mit den „ESG-Kriterien“ zu tun haben soll, bei denen Umweltschutz und Soziales im Vordergrund stehen sollen, erschließt sich nicht wirklich, schließlich sind Panzer und Kampfflugzeuge nicht gerade für ihre herausragende Ökobilanz oder ihre positiven sozialen Auswirkungen bekannt.

Die EU ist inzwischen sehr nahe an das Buch 1984 von George Orwell herangekommen. Der „Friedensfonds“ der EU, offiziell „Friedensfaszillität“ genannt, hat nur die Aufgabe, Waffen zu kaufen, die in den Krieg in der Ukraine geschickt werden. Als angeblichen Beitrag zum Schutz der Meinungsfreiheit hat die EU reihenweise Zensurgesetze erlassen, die festlegen, welche Meinungen genehm sind und welche zensiert und von sozialen Netzwerken gelöscht werden sollen. Und nun stuft die EU die Produktion von Kriegsgerät als „nachhaltig“ ein.

Orwell hätte daran seine wahre Freude, denn eine der zentralen Passagen in seinem Roman 1984 schildert, wie es dem „Großen Bruder“ gelingt, den Inhalt von bisher selbstverständlich gewesenen Begriffen komplett umzudrehen. Die Leitsätze dazu lauten:

„Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Ignoranz ist Stärke“

Auf die EU von heute und den Westen und seine Politik generell passen diese Leitsätze inzwischen nahezu perfekt…



