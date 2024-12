In Georgien flauen die Proteste weiter ab und der neue Präsident wurde vereidigt

Farbrevolution gescheitert

Die Lage in Georgien scheint sich weiter zu beruhigen, denn die Proteste flauen ab und der neue Präsident wurde vereidigt, obwohl die vorherige Präsidentin angedroht hatte, den Präsidentenpalast nach Ablauf ihrer Amtszeit am 29. Dezember nicht räumen zu wollen.

Die versuchte Farbrevolution in Georgien ist offensichtlich gescheitert, obwohl die Proteste in dem Land Ende November eskaliert sind. Ich habe ab Beginn der Eskalation in zwei Artikeln die Chronologie der Ereignisse mit detaillierten Zusammenfassungen der Ereignisse eines jeden Tages dokumentiert. Die Ereignisse vom 29. November bis zum 3. Dezember finden Sie hier, die Ereignisse vom 4. bis zum 14. Dezember finden Sie hier.

Nun eine weitere solche Zusammenfassung zu schreiben, ist nicht sehr ergiebig, weil die Proteste danach nachgelassen haben und es wesentlich ruhiger geworden ist. Daher werde ich die Ereignisse seit Mitte Dezember nur recht kurz zusammenfassen, aber beginnen will ich mit der wichtigsten Neuigkeit.

Neuer Präsident ins Amt eingeführt

Es bestand die Befürchtung, dass die Proteste am 29. Dezember wieder aufflammen würden, weil an dem Tag die Amtseinführung des neu gewählten georgischen Präsidenten stattfinden sollte. Die bisherige pro-westliche Amtsinhaberin, die französische Staatsbürgerin Salome Surabischwili, hatte verkündet, die Wahl des neuen Präsidenten Michail Kawelaschwili nicht anzuerkennen und den Präsidentenpalast nicht räumen zu wollen. Aber es kam anders und sie verließ den Amtssitz freiwillig.

Den Ausschlag dafür dürfte gegeben haben, dass die Proteste abgeflaut sind und es klar ist, dass die Farbrevolution gescheitert ist.

Am 22. Dezember hatte Surabischwili noch einmal Neuwahlen zum Parlament gefordert, die vor dem 29. Dezember, dem letzten Tag ihrer Amtszeit als Präsidentin, stattfinden sollten. Davor hatte der Premierminister sie allerdings gewarnt, weil das ein Bruch der Verfassung sei, die Neuwahlen nur vorsehe, wenn eine Wahl annulliert wurde, wenn das Parlament der Regierung das Vertrauen entzogen hat und wenn die reguläre Legislaturperiode abgelaufen ist. Jede andere Forderung nach Neuwahlen sei als versuchter Staatsstreich strafbar, warnte er die Präsidentin.

Das hat Surabischwili offenbar überzeugt, denn sie wiederholte die Forderung dann nicht mehr und verließ ihren Amtssitz zum Ablauf ihrer Amtszeit am 29. Dezember, schloss sich an dem Tag allerdings den Demonstranten an, die gegen die Amtseinführung des neuen Präsidenten protestierten. Der nicht allzu beeindruckende Protestzug aus vielleicht einigen tausend Menschen zog danach durch die Hauptstadt, aber es blieb friedlich.

Sanktionen und Forderungen nach Neuwahlen aus dem Westen

Der Westen setzt seinen Druck auf Georgien indessen fort. Die EU wollte am 16. Dezember Sanktionen gegen Georgien einführen, was jedoch am Veto von Ungarn und der Slowakei gescheitert ist. Danach hat Deutschland verkündet, in der EU eine „Koalition der Willigen“ aus Ländern bilden zu wollen, die dann eben ohne die EU eigene Sanktionen gegen Georgien einführen.

Das deutsche Außenministerium gab am 26. Dezember eine Pressemeldung heraus, in der es hieß:

„Die Mehrheit der Menschen in Georgien wünscht sich die Fortsetzung des europäischen Wegs ihres Landes. Sie tragen Europa im Herzen, die pro-europäischen Proteste sind ihre Stimme. Doch die Verantwortlichen der Regierungspartei „Georgischer Traum“ antworten mit Einschüchterung, Gewalt und Wasserwerfern. Durch ihre anti-europäische Wende hat der „Georgische Traum“ den EU-Beitrittsprozess Georgiens bewusst auf Eis gelegt und damit faktisch ausgesetzt.“

Damit verdrehte das Baerbock-Ministerium die Wahrheit, denn es war die EU, die im Sommer de facto alle Gespräche mit der georgischen Regierung abgebrochen hatte. Die georgische Regierung hat darauf erst am 28. November reagiert und eine Einstellung der Gespräche mit der EU verkündet, da Georgien kein Bittsteller sei. Man setze die von der EU geforderten Reformen fort und wolle den EU-Beitritt weiterhin erreichen, aber man wolle mit der EU auf Augenhöhe verhandeln und als gleichberechtigter Partner anerkannt werden.

Am 28. Dezember haben die USA Sanktionen gegen den Milliardär und Gründer der georgischen Partei „Georgischer Traum“, Bidsina Iwanischwili, verhängt. Begründet hat US-Außenminister Antony Blinken die Sanktionen mit dessen angeblicher „Russlandfreundlichkeit“, von der allerdings keine Rede sein kann, denn die von ihm gegründete Partei regiert seit 2012 und Georgien hat nicht einmal diplomatische Beziehungen zu Russland.

Am 29. Dezember haben die Außenminister von Dänemark, Island, Lettland, Litauen, Norwegen, Finnland, Schweden und Estland von der georgischen Regierung noch einmal pflichtschuldig Neuwahlen gefordert.

Damit sind die Versuche des Westens, in Georgien die Regierung zu stürzen, natürlich nicht vorbei. Sie werden weitergehen und es kann jederzeit neue Überraschungen geben, aber diese versuchte Farbrevolution dürfte gescheitert sein.

Die Vorgeschichte

Zur Erinnerung will ich noch einmal kurz die Vorgeschichte der Ereignisse wiederholen.

Nachdem die georgische Regierung im Mai ein Gesetz gegen ausländische Einmischung in die georgische Politik erlassen hat, das NGOs, Medien und Blogger, die 20 und mehr Prozent ihrer Einnahmen aus dem Ausland bekommen, verpflichtet, ihre Finanzen offenzulegen, damit jeder sehen kann, in wessen Interesse sie tätig sind, haben sich die Beziehungen des Westens zu Georgien verschlechtert. Die EU hat die Kontakte zur georgischen Regierung abgebrochen und die USA haben mit weiteren Drohungen reagiert, sollte das Gesetz in Kraft bleiben.

Bei den Parlamentswahlen am 26. Oktober hat die georgische Regierung die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Die vom Westen finanzierte Opposition erkennt den Wahlsieg nicht an, gleiches gilt für die amtierende georgische Präsidentin, eine französische Staatsbürgerin, und den Westen.

Es folgte ein Monat mit friedlichen Demonstrationen, aber am 28. November hat die georgische Regierung auf das Verhalten der EU reagiert und verkündet, die von der EU für den Beitritt geforderten Reformen fortzusetzen, den Beitrittsprozess selbst aber bis 2028 einzufrieren. Georgien werde seine Reformen so fortsetzen, dass die Gespräche 2028 wieder aufgenommen werden können und dass ein EU-Beitritt 2030 möglich ist.

Die Unterbrechung der Beitrittsverhandlungen begründete die Regierung mit den unfreundlichen und arroganten Schritten der EU und die Regierung forderte respektvolle Kontakte und Verhandlungen auf Augenhöhe. Georgien sei ein stolzes Land und wolle keine Almosen.

Daraufhin eskalierten die Proteste in der Nacht zum 29. November zu offenen Straßenschlachten, die die erste Dezemberhälfte andauerten, und dann nachließen.



