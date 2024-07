Russische Prankster

Die russischen Prankster haben mit Hillary Clinton telefoniert. Sie dachte, sie würde mit Petro Poroschenko sprechen und sagte ihm offen, dass die Ukraine eine Offensive starten müsse, um Biden zum Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen zu verhelfen. Und sie sagte noch mehr Interessantes.

Die beiden russischen Prankster Vovan und Lexus haben sich darauf spezialisiert, westliche Politiker und andere Berühmtheiten unter falschem Namen anzurufen und oft gelingt es ihnen dabei, ihren Gesprächspartnern dabei, einiges Interessantes zu entlocken. Ich kenne die beiden persönlich, war schon einige Male als Experte in ihrer Fernsehshow und habe mit ihnen bei Anti-Spiegel-TV auch ein interessantes Interview geführt, dass Sie hier anschauen können.

Sollten Sie von den beiden noch nie gehört haben, finden Sie hier, hier, hier, hier und hier Beispiele dafür, was die Jungs machen. Mein Favorit war übrigens diese Geschichte, über die wir auch in dem Interview gesprochen haben.

Clinton bestätigt „russische Propaganda“

Nun haben die beiden wieder zugeschlagen. Sie haben sich als der ehemalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko ausgegeben und mit Hillary Clinton telefoniert. Clinton sagte dabei unter anderem sehr offen, dass die Wiederwahl von Joe Biden vom Erfolg der Ukraine auf dem Schlachtfeld abhänge. Die Ukraine solle nicht nur ihre derzeitigen Positionen halten, sondern auch in die Offensive gehen, und dann „werden natürlich viele Menschen in unserem Land alles tun, um Präsident Biden wiederzuwählen“. Eine „Demonstration der Widerstandsfähigkeit“ der Ukraine würde eine starke Botschaft an den Rest der Welt senden, sagte sie.

Das ist etwas, das im Westen gerne als „russische Propaganda“ bezeichnet wird, denn dass die US-Regierung der Ukraine wieder Geld und Waffen schickt, hängt sicher zum Großteil mit dem US-Wahlkampf zusammen, denn das Team Biden kann es sich nicht leisten, dass die Ukraine vor der Wahl eine deutliche Niederlage erleidet, sondern das Team Biden braucht Erfolge in der Ukraine. Wenn dafür zehntausende ukrainische Soldaten sinnlos sterben, ist das für die US-Demokraten kein Problem. Hauptsache, die Demokraten bleiben in den USA an der Macht.

Das hat Clinton nun ganz offen gesagt, von „russischer Propaganda“ kann also keine Rede sein.

Man muss dazu sagen, dass die beiden Prankster ihre Telefonate erst mit einigen Wochen Verspätung veröffentlichen, was bedeutet, dass das Telefonat mit Clinton in jedem Fall vor der TV-Debatte stattgefunden hat, die dazu führen wird, dass Biden als Präsidentschaftskandidat zurücktritt. Aber in der Sache ändert das wenig, denn die US-Demokraten brauchen dringend Erfolgsmeldungen aus der Ukraine, unabhängig davon, wen sie als Kandidaten in den Präsidentschaftswahlkampf schicken, weiln die von den Demokraten einhellig unterstützten Ukraine-Hilfen in den USA angesichts der Probleme im eigenen Land immer unpopulärer werden.

Clintons Trump-Trauma

Donald Trump ist für Hillary Clinton ein rotes Tuch, seit er die Präsidentschaftswahl 2016 gegen sie gewonnen hat. Daher sind die Prankster in dem Telefonat immer wieder auf Trump gekommen, in der Hoffnung, Clinton etwas Interessantes zu entlocken. Und sie wurden nicht enttäuscht, denn sie bezeichnete Trump – wenig überraschend – als „sehr gefährlichen Mann“. Als der angebliche Poroschenko ihr dann anbot, die Ukraine könnte helfen, etwas gegen Trump zu finden, war Clinton von der Idee begeistert und sagte:

„Alles, um ihn zu bekämpfen. Ich bin absolut dafür“

Das ist in den USA illegal. Wir erinnern uns, wie die US-Demokraten Trump vier Jahre lang vorgeworfen haben, er habe Unterstützung aus dem Ausland gehabt, was in den USA illegal ist. Die Demokraten, übrigens konkret Clintons Wahlkampfteam, haben Trump im Wahlkampf 2016 und in den folgenden vier Jahren vorgeworfen, 2016 aus Russland Schmutz über Clinton bekommen zu haben. Wegen diesem sogenannten „Russiagate“ gab es sogar einen Sonderermittler, der allerdings in seinem Bericht eingestehen musste, dass an Clintons Vorwürfen gegen Trump nichts dran war.

Clinton hingegen hat in dem Telefonat mit dem angeblichen Poroschenko genau das getan, was die Trump unberechtigter Weise vorgeworfen hat, nämlich um eine Beeinflussung des US-Wahlkampfes aus dem Ausland ersucht.

Ist irgendjemand überrascht?

Den Link zu dem zehnminütigen Telefonat zwischen den Prankstern und Hillary Clinton finden Sie hier.



