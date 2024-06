Ukraine

Keine Einigkeit bei der Konferenz in der Schweiz und die Erwartung an die F-16: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Konferenz in der Schweiz, die ohne Beteiligung der Russischen Föderation stattfand, zeigte die unterschiedlichen Standpunkte.

Kiew hat bereits Konsultationen mit Ländern aufgenommen, die Gastgeber einer zweiten Friedenskonferenz sein könnten. Gleichzeitig erwartet die Ukraine „in naher Zukunft“ Lieferungen von F-16-Flugzeugen.

In Moskau wird unterdessen darauf hingewiesen, dass es sich für Kiew lohne, über die Friedensvorschläge von Präsident Wladimir Putin nachzudenken.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine vom Wochenende gesammelt.

Verlauf der Operation

In den letzten 24 Stunden haben operativ-taktische Flugzeuge, Drohnen, Raketentruppen und Artillerie der russischen Streitkräfte Konzentrationen der ukrainischen Streitkräfte in 115 Regionen getroffen. Innerhalb von zwei Tagen wurden 64 Drohnen der ukrainischen Streitkräfte, 4 Hammer-Lenkbomben und 10 HIMARS-Raketen zerstört.

Im Verantwortungsbereich der Gruppe Dnjepr, die drei Brigaden Niederlagen beschwerte und die in USA hergestellte HIMARS- und M270-Mehrfachraketenwerfer zerstörte, verloren die ukrainischen Streitkräfte innerhalb von zwei Tagen 225 Militärangehörige.

Einheiten der Gruppe Ost befreiten das Dorf Sagornoje in der Region Saporoschje, fügten drei Brigaden der ukrainischen Streitkräfte Niederlagen bei. In ihrem Verantwortungsbereich verlor der Gegner bis zu 140 Soldaten und einen Panzer.

Die Gruppe Süd verbesserte die Lage, fügte vier Brigaden der ukrainischen Streitkräfte Niederlagen bei und wehrte vier Gegenangriffe ab. Die ukrainischen Streitkräfte verloren in zwei Tagen etwa 1.010 Soldaten und einen Leopard-Panzer.

Im Verantwortungsbereich der Gruppe Zentrum beliefen sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte in zwei Tagen auf bis zu 695 Militärangehörige. Darüber hinaus fügten Einheiten der Gruppe der russischen Streitkräfte zwei Brigaden der ukrainischen Streitkräfte Niederlagen bei, zerstörten zwei in den USA hergestellte gepanzerte Fahrzeuge Humvee und MaxxPro sowie ein in den USA hergestelltes 105-mm-Geschütz M119.

Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte im Verantwortungsbereich der Gruppe West beliefen sich in zwei Tagen auf 995 Soldaten. Die Einheiten fügten den in der Russischen Föderation verbotenen Einheiten der Streitkräfte der Ukraine, Asow und der Nationalgarde der Ukraine Niederlagen zu

Die Gruppe Nord fügte zwei Verteidigungsbrigaden in der Region Charkow Niederlagen zu, zerstörte zwei Panzer, verbesserte ihre Position und wehrte drei Gegenangriffe ab. In ihrem Zuständigkeitsbereich belaufen sich die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte innerhalb von zwei Tagen auf bis zu 615 Militärangehörige.

Konferenz in der Schweiz

Auf der Ukraine-Konferenz am 15. und 16. Juni in Bürgenstock sei es nicht gelungen, völlige Einigkeit zu erreichen, sagte Bundespräsidentin Viola Amherd. Ihr zufolge sei das Land bereit, neue Treffen zur Lösung des Konflikts zu organisieren.

Auf dem Forum, das zu Ende ging, unterstützten nicht alle die Abschlusserklärung. Armenien, Brasilien, Bahrain, der Vatikan, Indien, Indonesien, Kolumbien, Libyen, Mexiko, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Thailand und Südafrika haben das Dokument nicht unterzeichnet. Zu den Unterstützern zählen unter anderem die Schweiz, die Türkei, EU-Länder, die USA, Japan, Georgien, Moldawien und Serbien.

Das Dokument stellt fest, dass eine langfristige Lösung des Konflikts in der Ukraine beide Seiten einbeziehen muss. Laut Amherd bleibt „eine zentrale Frage: Wie und wann kann Russland in den Prozess einbezogen werden?“

Bundeskanzler Olaf Scholz sowie der niederländische Premierminister Mark Rutte stimmten der Aussage zu, dass Russland in die Gespräche über den Friedensprozess einbezogen werden sollte. Der türkische Außenminister Hakan Fidan wiederum wies darauf hin, dass der Gipfel in Bürgenstock hätte produktiv sein können, wenn Moskau Teil des Prozesses gewesen sei.

Der stellvertretende Chef des Sicherheitsrats Dmitri Medwedew bezeichnete die in der Schweiz abgehaltene Ukraine-Konferenz als „reinen Surrealismus“ und stellte fest, dass sie nur „Steuergelder verschwendet“ habe.

Friedensvorschläge

Kremlsprecher Dmitri Peskow meint, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selensky über den Friedensvorschlag des russischen Staatschefs Wladimir Putin nachdenken sollte, da sich die militärische Lage für Kiew verschlechtert.

Washington meint, dass die neuen Vorschläge Russlands zur Lösung des Konflikts in der Ukraine eine Kapitulation Kiews vorsähen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris versicherte, dass Washington sich für eine Lösung des Konflikts in der Ukraine zu den Bedingungen Kiews einsetzt.

Ausrüstung und Geld für die Ukraine

Kiew erwartet unterdessen in naher Zukunft die Lieferung von F-16-Jagdbombern aus Dänemark.

Norwegen kündigte seinerseits die Bereitstellung zusätzlicher 100 Millionen US-Dollar an die Ukraine zur Unterstützung ihres Energiesektors an.

Ende der Übersetzung



