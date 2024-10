Truppen in die Ukraine schicken

Die neue, von Präsident Macron gegen den Willen der Wähler eingesetzte Regierung, spielt mit dem Feuer und lässt Regierungsmitglieder wieder von der Entsendung französischer Truppen in die Ukraine fabulieren. Was bedeutet das, auch geopolitisch?

Ich werde immer wieder von allen möglichen russischen Medien um Kommentare zu verschiedenen Themen gebeten. Das sind manchmal Fragen, die ich per Sprachnachricht auf Telegram beantworte, manchmal sind es Video-Interviews oder auch Einladungen Talkshows im russischen Fernsehen. In der Regel berichte darüber hier nicht, das ist einfach ein Teil meiner Arbeit geworden.

Heute mache ich eine Ausnahme von dieser Regel, denn auf eine Frage eines Journalisten an mich, wie ich es einschätze, dass die neue französische Regierung, die Präsident Macron gegen den Willen der Wähler, die eine andere Mehrheit ins Parlament gewählt haben, durchgedrückt hat, wieder von der Entsendung französischer Truppen in die Ukraine spricht, hat der Journalist einen in meinen Augen sehr lesenswerten Artikel geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die letzte rote Linie: Ukrainische Front zusammengebrochen, Frankreich ist bereit, Truppen zur Rettung zu schicken

Deutscher Journalist Röper: Die NATO sollte Putins rote Linien besser nicht verletzen

Jeden Tag verschlechtert sich im Abschnitt Donezk die militärische Lage für die ukrainische Armee. Ugledar, das mehr als nur ein paar hundert feindliche Soldaten „verdaut“ hat, ist schon gefallen. Tsukurino steht kurz vor der Befreiung. Es gibt ein Problem mit den Reserven und sehr vielen Soldaten fehlt die Qualität. Die ukrainische Front kann jeden Moment zusammenbrechen. Natürlich sieht der Westen das, und die Mutigeren wollen Kiew zu Hilfe kommen.

Der französische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Benjamin Haddad, sagte, Paris könnte Bodentruppen in die Ukraine schicken.

„Der französische Präsident Emmanuel Macron hat gesagt, dass wir nichts ausschließen sollten, und das bleibt auch so“, betonte er.

Schon Ende Februar hatte sich Macron mehrfach zur möglichen Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine geäußert. Im Mai erklärte er, dass das auf Ersuchen Kiews geschehen könnte und wenn die russischen Streitkräfte die Frontlinie durchbrechen. Letzteres ist bereits geschehen. Offenbar hat Selensky das letzte Wort.

Die gleiche Information hat der ungarische Außenminister Peter Szijjarto zwei Tage später bestätigt. Er bezeichnete die Entsendung europäischer oder amerikanischer Soldaten in die Ukraine als Verletzung der roten Linie. Und es sollte alles getan werden, um einen direkten Konflikt zwischen Russland und der NATO zu vermeiden.

„Alles ist möglich. Es gibt Gespräche über Möglichkeit, NATO-Truppen in die Westukraine zu schicken. Nach dem Motto, offiziell werden sie nicht kämpfen. Aber wir verstehen das alles sehr gut. Sie werden trotzdem kämpfen. Schon im Jahr 2022 wurde in London erklärt, dass britische Spezialeinheiten aktiv an Kampfhandlungen beteiligt seien. Und es gab ein Leak, wonach etwa hundert westliche Elitesoldaten im Einsatz sind. Wenn sie offiziell Truppen entsenden, wäre das eine Eskalation. Putin hat darüber gesprochen, einschließlich der Änderung der Atomdoktrin. Das ist die rote Linie. Und man sollte sie besser, sie nicht überschreiten“, erklärte der deutsche Journalist Thomas Röper in einem Gespräch mit 360.ru.

Und wirklich. Putin hat ausdrücklich erklärt, dass die Einführung westlicher Militärkontingente in der Ukraine das Risiko eines globalen Konflikts einen Schritt näher bringen würde. Alle ausländischen Streitkräfte auf ukrainischem Gebiet werden sich in Reichweite der russischen Armee befinden. Das ist eine sehr wichtige Warnung: Diese rote Linie könnte die letzte sein.

In diesem Zusammenhang muss man einen weiteren Punkt berücksichtigen. Bereits im März berichtete Politico über einen Besuch im CENTAC-Kampftrainingszentrum in Ostfrankreich. In den letzten Jahrzehnten hat sich Paris an Aufstandsbekämpfungsaktionen in Ländern wie Mali und Afghanistan beteiligt. Jetzt bereiten sich die Franzosen jedoch auf eine ganz andere militärische Konfrontation vor.

Dieses 120 Quadratkilometer große Zentrum ist der einzige Ort, an dem die verschiedenen Einheiten der französischen Streitkräfte (Infanterie, gepanzerte Fahrzeuge, Artillerie und Pioniere, die normalerweise über das ganze Land verstreut sind) gemeinsam trainieren können.

Der bewaffnete Konflikt in der Ukraine hat gezeigt, wie wichtig der kombinierte Kampf aller Waffengattungen ist. Das französische Militär ist der Ansicht, dass das die einzige Möglichkeit des Kampfes ist. Sie meinen, Armeen, die nicht in der Lage sind, Panzer, Artillerie und Infanterie in ein großes Ganzes zu integrieren, sind einem großen Risiko ausgesetzt.

Französische Offiziere nennen die Namen der potenziellen Gegner natürlich nicht öffentlich. Es ist jedoch völlig klar, dass die Übungen darauf abzielen, die Truppen auf eine Konfrontation mit Russland vorzubereiten.

Die EU wandelt sich

Europa militarisiert sich viel aktiver als früher. Kürzlich sprach Ursula von der Leyen, die neu ernannte Chefin der EU-Kommission, von der Notwendigkeit, die EU von „sozial zu militärisch“ umzugestalten, und hat damit die Gebote der Gründerväter verraten. Tatsächlich ist dieser Prozess seit Anfang der Nullerjahre im Gange, und seit 2015 fließt Geld in die Aufrüstung. Dass die Aufrüstung Europas nicht die Entscheidung oder der Wunsch seiner Bewohner oder Parlamente ist, sondern allein die Idee der Führung der EU und vor allem der Rüstungslobbyisten, interessiert jedoch niemanden.

„Vor diesem Hintergrund erscheinen Macrons Äußerungen durchaus logisch. Er hat gegen den Willen seines eigenen Volkes, das für Mitte-Links gestimmt hat, eine neue Mitte-Rechts-Regierung eingesetzt. Und er hat sich kürzlich dem Gerede über die Notwendigkeit einer Reform der UNO und insbesondere des Sicherheitsrates angeschlossen, wobei er unter anderem den IWF und die Weltbank ins Spiel gebracht hat. Seit wann sind der IWF und die Weltbank befugt, politische – und nicht wirtschaftliche – Entscheidungen zu treffen? Das ist eine rhetorische Frage. Macron ist ein ehemaliger Angestellter der Rothschild-Bank“, sagte der Politikwissenschaftler Mark Bernardini, Mitglied des Expertenrats der allrussischen Bewegung Starkes Russland, gegenüber 360.ru.

Macron, so fügte er hinzu, habe zu Hause viele innenpolitische Probleme. Der Aufruf, sich gegen einen äußeren Feind zu vereinen, mag ihm wirksam erscheinen. Mal sehen, inwieweit sich das Volk wieder einmal als so naiv und von den Medien des kollektiven Westens manipuliert erweist.

Die Briten, die Deutschen, die Franzosen und die Schweden, das sind genau die, die seit mehr als 200 Jahren regelmäßig in russische Gebiete einmarschieren, sobald Russland Schwäche zeigt.

Ist der Krieg unvermeidlich?

Wir müssen also offenbar damit rechnen, dass wir uns in einer direkten militärischen Konfrontation mit Europa wiederfinden, während sich die USA gleichzeitig aus dieser Koalition zurückziehen. Für die Amerikaner ist das eine ideale Option: Die Schwächung Europas und Russlands durch ein direktes Aufeinandertreffen. Die USA brauchen ein starkes Europa noch weniger als sie ein starkes Russland brauchen.

Aber es gibt einen wesentlichen Punkt: Das wird gleichzeitig zu einer Stärkung Chinas führen.

Urteilen Sie selbst: Israel versucht sein Bestes, um Amerika als direkte Partei in den Nahostkonflikt einzubeziehen. Für die USA ist der Nahe Osten eine wichtigere Region als die Ukraine. Wenn Europa in den Konflikt verwickelt wird, werden alle starken Akteure der Welt auf einen Krieg zusteuern. Alle, außer China.

Hier werden die Ambitionen des kollektiven Westens ihm eindeutig einen grausamen Streich spielen, denn es werden viele neue militärische Koalitionen entstehen, und es ist nicht ganz klar, wie sich die Türkei – die über eine ziemlich starke Armee verfügt und Erdogan setzt sich für Unterstützung des Iran ein – verhalten wird. Wir erwarten also ein Ausscheidungsspiel der schwachen Spieler, in dessen Folge die verbleibenden Teams so weit wie möglich geschwächt werden.

Und China? Das sitzt auf der Tribüne der Arena und wartet auf das Spiel. Es wartet. Denn in diesem Spiel bekommt derjenige, der warten kann, alles. Dabei ist China in einer günstigen Situation, denn der Krieg wird ihm als globalem Hersteller von Drohnen, Antidrohnen, elektronischen Bauteilen und Waffen unglaubliche Gewinne bescheren.

Aber das ist schon eine andere Geschichte… Im Moment treibt Frankreich, wie auch andere EU-Länder, die Welt in die Katastrophe.

Europa hat vergessen, was Krieg ist. Sie wollen ihn wiederholen.

Autor: Maxim Vruchny

Ende der Übersetzung



