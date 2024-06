Fast 40.000 Tote im Gazastreifen in den letzten 8 Monaten und die humanitäre Lage verschlechtert sich weiter

Israels Vernichtungskrieg

Beim israelischen Angriff auf den Gazastreifen sind mindestens 37.431 Menschen getötet und 85.653 verletzt worden. Die Zahl der getöteten israelischen Soldaten liegt bei 1.512. Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich täglich. Die Palästinenser gehen auf der Suche nach Nahrung und sauberem Wasser durch die Hölle.

Fast acht Monate nach Beginn der verheerenden israelischen Offensive herrscht im Gazastreifen eine humanitäre Katastrophe. Diesen Sommer sind Hunderttausende Menschen in der dicht besiedelten Enklave vom Tod bedroht und versuchen, in Zelten zu überleben. Ein Bewohner der Zeltstädte im Süden des Landes sagte: zu Aljazeera:

„In einem Zelt zu leben ist die Hölle. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, ob wir drinnen bleiben oder nach draußen gehen sollen. Die hohen Temperaturen sind unerträglich.“

Mehrmals vertrieben

Der israelische Angriff auf Rafah, wo anderthalb Millionen Palästinenser zusammengedrängt waren, die aus anderen Teilen des Gazastreifen vertrieben worden waren, hat dazu geführt, dass die Menschen erneut flüchten mussten. Nach der Intensivierung der israelischen Rafah-Operation im Mai wurden erneut rund eine Million Palästinenser gewaltsam vertrieben, erklärte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk vor einigen Tagen auf der 56. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf.

Türk sagte weiter, er sei „entsetzt über die Missachtung der internationalen Menschenrechte und des humanitären Rechts durch die Konfliktparteien im Gazastreifen“ und fügte hinzu:

„Seit dem 7. Oktober wurden mehr als 120.000 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, infolge der intensiven israelischen Offensivoperationen im Gazastreifen getötet oder verletzt. Seit Israel seine Rafah-Operation Anfang Mai intensiviert hat, wurden erneut fast eine Million Palästinenser gewaltsam vertrieben, und die Versorgung mit Hilfsgütern und der Zugang zu ihnen haben sich weiter verschlechtert.“

3.500 Kindern drohen an Unterernährung zu sterben

Der Mangel an Medikamenten, Nahrung, Strom, Wasser und Unterkünften ist für die Palästinenser zum Alltag geworden. Kinder sind von der humanitären Katastrophe am stärksten betroffen. Aufgrund der israelischen Blockade kommen kaum Nahrungsmittelhilfe nach Gaza und 3.500 Kinder drohen an Unterernährung zu sterben.

Die UNICEF-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, Adele Khodr, wies auf das hohe Krankheitsrisiko für Kinder hin:

„Aus dem Gazastreifen erreichen uns immer wieder schreckliche Nachrichten über Kinder, die vor den Augen ihrer Familien sterben, weil die Nahrungsmittel knapp sind und das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist. Wenn die Behandlung dieser 3.000 Kinder nicht bald wieder aufgenommen wird, besteht die unmittelbare und ernste Gefahr, dass sie ernsthaft erkranken oder lebensbedrohliche Komplikationen erleiden und sich in die immer länger werdende Liste der Jungen und Mädchen einreihen, die an den Folgen dieser sinnlosen Ereignisse gestorben sind.“

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, zeigte sich entsetzt über die Missachtung der internationalen Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts durch die Konfliktparteien im Gazastreifen.

Medizinische Blockade von Gaza

Im zentralen und südlichen Gazastreifen, wo seit dem 7. Mai mehr als eine Million Menschen gezwungen waren, aus Rafah zu fliehen und unter katastrophalen Bedingungen zu leben, gibt es nur sieben Krankenhäuser, die alle nur teilweise funktionieren, darunter drei in Deir al-Balah und vier in Khan Younis, sowie acht Feldlazarette mit einer Gesamtkapazität von 630 Betten.

Darüber hinaus reichen die medizinischen Hilfsgüter, die Israel in den Gazastreifen lässt, bei weitem nicht aus, um das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. In der zweiten Juniwoche brachte die WHO ihre erste Lieferung über den Hafen von Aschdod und über den Grenzübergang Kerem Shalom nach Gaza. Obwohl die beiden Container mit Antibiotika den Bedarf von schätzungsweise 35.000 Menschen decken können, sind sie nur ein Bruchteil dessen, was zur Aufrechterhaltung der massiven medizinischen Hilfe benötigt wird, betonte die WHO.

Nach der Schließung des Grenzübergangs Rafah am 7. Mai wurden alle Evakuierungen von Verletzten aus dem Gazastreifen eingestellt. Bis zum 20. Juni konnten laut der WHO 2.150 Patienten in kritischem Zustand den Gazastreifen nicht verlassen.

Auch Massaker im Westjordanland

In seiner oben erwähnten Erklärung sagte Türk auch, dass im Westjordanland seit dem 7. Oktober 2023 505 Palästinenser von israelischen Sicherheitskräften getötet worden seien:

„Das Töten, die Zerstörung und die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen sind inakzeptabel und müssen sofort aufhören. Israel muss Einsatzregeln, die in vollem Einklang mit den Normen und Standards der Menschenrechte stehen, nicht nur akzeptieren, sondern auch durchsetzen.“

Türk fügte hinzu, Berichte über Tötungen „müssen gründlich und unabhängig untersucht und die Täter vor Gericht gestellt werden“. Zur Tötung von 505 Palästinenser im Westjordanland durch die israelischen Sicherheitskräfte erklärte er:

„Die allgemeine Straflosigkeit für solche Verbrechen ist im besetzten Westjordanland schon zu lange an der Tagesordnung. Diese Straflosigkeit hat ein günstiges Umfeld für eine wachsende Zahl rechtswidriger Tötungen durch israelische Sicherheitskräfte geschaffen.“

54 Palästinenser in israelischer Haft gestorben

Am 18. Juni gab das palästinensische Ministerium für Gefangene und ehemalige Gefangene eine Erklärung ab, in der es ihre Besorgnis über das gewaltsame Verschwinden von Palästinensern und den Mangel an Informationen über die Umstände des Todes von Palästinensern, die angeblich in israelischem Gewahrsam gestorben sind, zum Ausdruck brachten. Demnach sind seit dem 7.Oktober 54 Palästinenser in israelischer Haft ums Leben gekommen.

Palästinensische Gefangene in Israel seien in sehr engen Zellen mit zu wenigen Betten untergebracht, so dass die meisten gezwungen seien, auf dem Boden zu schlafen.



