Wachsende Spannungen

Das weißrussische Militär meldet, dass die Ukraine Truppen an der Grenze zu Weißrussland zusammenzieht und dass ukrainische Aufklärungsdrohnen den weißrussischen Luftraum verletzen.

Die Ukraine hat Spezialkräfte an die Grenze zu Weißrussland gebracht, erklärte der erste stellvertretende weißrussische Verteidigungsminister und Chef des Generalstabs des Landes Pawel Muraweiko in einer Sendung des staatlichen Fernsehsenders ONT. Er sagte:

„Buchstäblich in den letzten Wochen haben wir bisher ungerechtfertigte und für uns immer noch unverständliche Aktivitäten in der Nähe unserer Grenzen von der Seite der Ukraine aus beobachtet. In der Ortschaft Owrutsch, die im Abschnitt Schitomit, besser gesagt im Abschnitt Rowno-Schitomit liegt, sind [ukrainische] Spezialeinheiten der 1. Präsidentenbrigade eingetroffen.“

Er sagte weiter, Weißrussland sei gezwungen, Einheiten an die Grenze zu verlegen, „um bestimmte Richtungen aufzubauen und sich auf die Deckung vorzubereiten, und um manchmal Artillerie zu verlegen und in der Lage zu sein, zu reagieren.“

Die weißrussische Luftwaffe stellte währenddessen eine Zunahme der Flüge von ukrainischen Drohnen fest, erklärte der Leiter der Flugabwehrraketen der Luftwaffe und der Luftverteidigung der weißrussischen Streitkräfte, Oberst Andrei Severintschik, und er fügte hinzu: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21236191

„Aufgrund der Aufgabe, die wir wahrnehmen, können wir nicht immer offen über alle Tatsachen eines Verstoßes sprechen, aber ich kann Ihnen gleichzeitig versichern, dass kein einziger Verstoß unbemerkt bleibt.“

Weiter sagte er, dass Luftverteidigungskräfte und -mittel zusätzlich zusammengezogen würden, „um die südlichen Grenzen sowie kritische Einrichtungen Weißrusslands abzudecken.“ In Richtung der ukrainischen Führung sagte er:

„Ich möchte die Hitzköpfe derer kühlen, die versuchen, unser Land in einen bewaffneten Konflikt zu ziehen. Wir sind bereit, alle verfügbaren Kräfte und Mittel entschlossen einzusetzen, um unser Territorium und die Bevölkerung der Republik Weißrussland vor möglichen Provokationen im Luftraum zu schützen.“

Auch der stellvertretende Kommandeur der Spezialkräfte für ideologische Arbeit der weißrussischen Streitkräfte, Oberst Vadim Lukaschewitsch, warnte vor Provokationen von ukrainischer Seite:

„Wir haben Informationen darüber, dass die Ukraine Truppen, Waffen und militärische Ausrüstung an unsere Grenzen bringt. Insbesondere sind in der Region Schytomyr amerikanische Infanterie-Kampffahrzeuge, Mehrfachraketenwerfersysteme, schwere Langstreckenartillerie und andere Ausrüstung stationiert.“

Weiter sagte er, dass die ukrainischen Streitkräfte „trotz der enormen Verluste und des Mangels an Ausrüstung“ „eine große Anzahl von Personal“ an der weißrussischen Grenzen zusammenziehen. Laut Lukaschewitsch sind ukrainische Soldaten „ständig damit beschäftigt, an der Grenze zu Weißrussland Verteidigungsstellungen, Verteidigungsstrukturen und Minensprengsperren zu errichten“. Gleichzeitig würden sie versuchen, der Welt zu zeigen, dass sie sich „angeblich auf Verteidigung vorbereiten, aber wir wissen mit Sicherheit, dass es in einer Reihe von Minensprengsperren Durchgänge gibt.“ Und er fügte die Frage hinzu:

„Zu welchem Zweck, wozu haben sie das getan? Sicherlich, damit gegnerische Sabotage- und Aufklärungsgruppen und Razziatrupps in Zukunft die Möglichkeit haben, in unser Territorium einzudringen, um Sabotage- und Terroranschläge auf unserem weißrussischen Boden zu verüben.“

Außerdem bestätigte er auch die Verletzungen des weißrussischen Luftraums durch ukrainische Drohnen:

„Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nähe unserer Grenzen elektronische Aufklärungsüberwachungssysteme stationiert und setzen in großem Umfang unbemannte Luftfahrzeuge ein. Von Zeit zu Zeit verletzen sie die Grenze und fliegen in unser Territorium.“



