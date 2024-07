Die taz wundert sich: In Deutschland sind „nur 969 Menschen divers“

LGBT-Propaganda

Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, hat die sich die taz darüber gewundert, warum beim Zensus 2022 nur 969 Menschen in Deutschland angegeben haben, sie seien divers. In den meisten anderen deutschen Medien sucht man Berichte darüber vergeblich, weil es nicht ins Bild passt.

Die LGBT-Propaganda ist in deutschen Medien so omnipräsent, dass man glauben sollte, das wäre ein echtes Problem, das ganz viele Menschen betrifft. Hierbei geht es nicht einmal Homo- oder Bisexuelle, die in Deutschland längst allgemein akzeptiert sind, sondern um die Menschen, die aus irgendwelchen Gründen nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind. Und damit meine ich auch nicht die sehr kleine Minderheit, die tatsächlich mit Geschlechtsmerkmalen beider Geschlechter geboren wurden, sondern die Gehirngewaschenen, die sich heutzutage mit Kunstbegriffen wie „nicht-binär“, „non-conforming“, „genderfluid“ oder was auch immer identifizieren, anstatt in ihrer Hose (oder unter ihrem Rock) nachzuschauen, welches Geschlecht sie haben.

Eine der Zeitungen, die diesen Irrsinn in Deutschland am aktivsten verbreitet, ist die taz. Und dort ist vor einigen Tagen ein Artikel mit der Überschrift „Zensus 2022 – Nur 969 Menschen divers“ erschienen, der bemerkenswert ist, weil er zeigt, in welcher Blase diese Leute leben. Die taz schreibt in ihrer Einleitung:

„Erstmals hat der Zensus Menschen gezählt, die als „divers“ gemeldet sind. Die Zahlen liegen der taz vor. Warum sind sie so niedrig?“

Die taz wundert sich also darüber, dass es tatsächlich offenbar nur 969 Menschen in Deutschland gibt, die der Irrlehre der „diversen“, die ihr Geschlecht nicht nennen können, zum Opfer gefallen sind. Es kann eben nicht sein, was nicht sein darf. Also musste die taz das irgendwie relativieren.

Wirklich sachlich war in dem Artikel dann auch nur der erste Absatz, der lautete:

„2.228 – ungefähr so viele Einwohner haben Alveslohe in Schleswig-Holstein oder Felixsee in Brandenburg. Und so viele Menschen sind in Deutschland laut den neuen Zensusdaten weder Mann noch Frau. Laut den Zahlen, die das Statistische Bundesamt auf Sonderanfrage der taz ausgewertet hat, lebten zum Stichtag im Mai 2022 in Deutschland genau 42.044.446 Frauen und 40.672.866 Männer. 1.259 Personen machten keine Angabe, 969 bezeichneten sich als divers. Prozentual sind also 0,001522 Prozent der Bevölkerung ohne Angabe und 0,001171 Prozent divers, zusammen 0,002693 Prozent.“

Das sei, so die taz, „absurd wenig“.

Um das zu belegen, hat die taz dann LGBT-Lobbyorganisationen befragt. Und zu meiner Überraschung geben auch die offen zu, dass es selbst nach deren Zahlen erstaunlich wenige „Diverse“ in Deutschland gibt. Dabei sind die Zahlen dieser Organisationen, wie bei allen Lobbyorganisationen, aufgrund ihrer Interessen (schließlich buhlen sie ja um Spenden und staatliche Zuschüsse und müssen daher eine möglichst hohe Zahl an Betroffenen angeben) weit übertrieben.

Trotzdem schreibt die taz:

„Die Deutsche Gesellschaft für Trans– und Intergeschlechtlichkeit (dgti) schätzt, dass tatsächlich ca. 1,7 Prozent der Bevölkerung intergeschlechtlich seien. Auch das wäre angesichts der Dauerbeschallung in den deutschen Medien mit dem Thema immer noch eine verschwindend geringe Zahl. (…) Den Bevölkerungsanteil der nicht-binären Personen schätzt die dgti auf 0,2 Prozent.“

Zum Vergleich: In Deutschland gibt es aktuell rund 13,9 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, während 800.000 Kinder in Deutschland von Kinderarmut betroffen sind, was bedeutet, dass ihre Familien es sich zum Beispiel nicht leisten können, „die Wohnung ausreichend zu heizen, abgenutzte Kleidung zu ersetzen oder für genügend Lebensmittel, geschweige denn Spielzeug zu sorgen“. Das schreibt UNICEF.

Es sind in Deutschland also 800.000 Kinder in Armut, das sind fast sechs Prozent aller Kinder in Deutschland. Aber berichten die deutschen Medien darüber jeden Tag in unzähligen Artikeln, in denen sie in dramatischen Worten und in emotionalen Berichten über Einzelschicksale über deren Schicksal und ihre Schwierigkeiten schreiben? Nein. Das tun sie nur, wenn es um die 969 Menschen in Deutschland geht, die sich nicht entscheiden können, ob sie Männlein oder Weiblein sein wollen.

Sorry, aber es ist ein Zeichen einer kaputten Gesellschaft, wenn die Armut der Kinder kein Thema ist, aber dafür irgendwelche marginalen Probleme gehypt werden.

Wenn ich diese Zustände in Deutschland (Gott sei dank nur aus der Ferne) beobachte, dann verstehe und unterstütze ich, dass der ganze LGBT-Quatsch in Russland als das eingestuft wurde, was es ist: Eine gefährlich, extremistische Vereinigung.

In Deutschland gibt es ca. 200 Lehrstühle an Universitäten, die Gender-Gaga als „wissenschaftliches“ Thema lehren. Wie viel besser könnte es Deutschland gehen, wenn es 200 Lehrstühle geben würde, die über die Frage der Kinderarmut forschen würden, und wenn Medien und Politik in Deutschland mit der gleichen ideologischen und medialen Vehemenz gegen Kinderarmut vorgehen würden?

In Russland dürfen Homosexuelle und Bisexuelle ihr Leben leben, denn was Menschen in ihrem Schlafzimmer tun, interessiert den russischen Staat nicht. Aber Propaganda für den LGBT-Schwachsinn ist (Gott sei dank) verboten, weil sie hochgefährlich ist, wie das Beispiel Deutschland zeigt, wo Kinderarmut in Politik und Medien niemanden interessiert, aber sich dafür jeder Politiker und Journalist täglich für die 969 Menschen einsetzt, die sich nicht entscheiden können, ob sie Männlein oder Weiblein sind.

Ich will das nicht weiter ausführen, weil meine Wortwahl dann ins Unanständige abgleiten würde, aber man erkennt, wie gesund eine Gesellschaft ist, indem man sich anschaut, wie sie sich um ihre Kinder kümmert. Die deutschen Politiker und Journalisten haben offensichtlich andere Prioritäten, was für sich spricht.

Weitere Kommentare erübrigen sich.



