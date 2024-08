Die japanische Regierung erwähnt nicht, wer die Atombomben auf Japan geworfen hat

Jahrestag von Hiroshima

Wie jedes Jahr bei den Feierlichkeiten zum Jahrestag des ersten Atombombenabwurfs der Geschichte auf eine Stadt, haben die japanischen Politiker bei der Gedenkfeier auch dieses Mal mit keinem Wort erwähnt, wer die Bomben abgeworfen hat. Dafür haben sie aber Moskau Vorwürfe gemacht.

Es ist eine absurde Tradition, wenn bei dem Gedenktag einer Tragödie der Verursacher der Tragödie nicht erwähnt wird. Im letzten Jahr war das beim Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Hiroshima besonders deutlich, denn damals war auch der UN-Generalsekretär dort, der die USA ebenfalls nicht erwähnte, sondern stattdessen sagte:

„Vor fast acht Jahrzehnten wurde Hiroshima durch Atomwaffen in Schutt und Asche gelegt. Doch jeder, der hier war, weiß, dass die Erinnerungen nie verblassen werden.“

Die Erinnerungen verblassen hoffentlich nicht, aber der US-geführte Westen tut alles, um die Erinnerung an den Täter verblassen zu lassen. Der UN-Generalsekretär kommt übrigens aus einen NATO-Land. Und auch deutsche Medien sind Teil dieser Versuche, die Erinnerungen verblassen zu lassen, denn im Spiegel, den ich stellvertretend für die traurige deutsche Medienlandschaft genau beobachte, hat am Jahrestag von Hiroshima mit keinem Wort an dieses Kriegsverbrechen der USA erinnert.

In diesem Jahr fand die Gedenkveranstaltung in Hiroshima wieder im kleineren, japanischen Kreis statt, aber der Tradition, die USA nicht als Täter zu erwähnen, sind die Japaner auch in diesem Jahr treu geblieben, was übrigens in den nicht-westlichen Medien jedes Jahr mit einem gewissen Kopfschütteln berichtet wird.

Allerdings sind die Japaner da keine Ausnahme, die Deutschen sind sogar noch schlimmer. Fast alle deutschen Städte wurden im Krieg von den Angelsachsen ausradiert, aber in fast keiner betroffenen deutschen Stadt gibt es deswegen einen Gedenktag. In Hamburg beispielsweise, das vom 24. Juli bis zum 3. August 1943 fast täglich bombardiert wurde, wobei es zehntausende zivile Opfer gab, gibt keinen Gedenktag und im Artikel des deutschen Wikipedia über das Kriegsverbrechen wird allen Ernstes verharmlosend von einer „Luftschlacht um Hamburg“ gesprochen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat einen Artikel über den Gedenktag des ersten Atombombenabwurfes veröffentlicht, der deutschen Lesern zeigt, wie außerhalb der westlichen Medienblase darüber berichtet wird, weshalb ich den Artikel übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

„Natürlich dachte niemand daran, Buße zu tun“: Warum sich die USA nicht für Hiroshima und Nagasaki entschuldigt haben

Die Tragödie von Hiroshima und Nagasaki kostete Hunderttausende von Menschenleben. 79 Jahre später weigern sich die USA immer noch, sich bei Japan zu entschuldigen. Washington sagt, die Bombardierungen seien gerechtfertigt gewesen, Tokio akzeptiert das. Warum die USA sich so hartnäckig weigern, sich zu entschuldigen, und wie Japan damit zurechtkommt, darüber berichtet die TASS.

Es gibt keine Entschuldigung und es wird auch keine geben

Hunderttausende von Opfern sind der Preis, den die Menschheit für den einzigen Einsatz von Atomwaffen gegen Zivilisten in der Geschichte gezahlt hat. Am 6. August 1945 warfen die USA zum ersten Mal eine Atombombe auf eine Stadt, auf Hiroshima in Japan, ab. Durch die gewaltige Explosion starben an einem Tag nach verschiedenen Schätzungen 70.000 bis 100.000 Menschen. Das waren aber nicht die endgültigen Zahlen. Alleine bis Ende des Jahres erhöhte sich die Zahl der Opfer auf 140.000, da die Menschen in den Krankenhäusern an ihren Wunden und der Strahlung starben. Nur drei Tage später, am 9. August, wiederholte sich die Tragödie in der Stadt Nagasaki, bei der nach unterschiedlichen Schätzungen zwischen 60.000 und 80.000 Menschen ums Leben kamen.

Diese Ereignisse schufen einen Präzedenzfall für den militärischen Einsatz von Atomwaffen, doch nicht weniger bedeutsam für die Weltgeschichte waren die weiteren Handlungen sowohl der angreifenden als auch der betroffenen Seiten. Es geht um die Weigerung der USA, sich für den Einsatz der Massenvernichtungswaffen gegen das japanische Volk zu entschuldigen, und um Tokios Bereitschaft, die Haltung Washingtons zu akzeptieren.

Weder Harry Truman, während dessen Präsidentschaft die Bombardierung stattfand, noch seine Nachfolger haben sich beim japanischen Volk entschuldigt. Nach Jahrzehnten hat sich die Position Washingtons nicht geändert: Die USA halten die Angriffe auf Hiroshima und Nagasaki für gerechtfertigt, da sie angeblich das Ende des Zweiten Weltkriegs beschleunigt und das Leben von Hunderttausenden Amerikanern gerettet hätten.

Davon sprach insbesondere US-Präsident Ronald Reagan, der die Zahl der Amerikaner, die „ihr Leben verloren hätten“, wenn die Bomben nicht abgeworfen worden wären und die Amerikaner auf den japanischen Hauptinseln hätten landen müssen, auf eine Million schätzte. Alle nachfolgenden Präsidenten haben sich ihm angeschlossen und die prinzipielle Rhetorik Washingtons in dieser Frage beibehalten. Auch der derzeitige US-Präsident Joe Biden hat daran nichts geändert. Im vergangenen Mai erklärte sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan, dass der amerikanische Präsident sich nicht für die Atombombenabwürfe von 1945 entschuldigen werde.

Aber die Japaner haben trotzdem auf irgendwelche Schritte seitens der USA gewartet. „In der japanischen Gesellschaft herrschte die Meinung vor, dass es gut wäre, wenn die USA erkennen würden, welche Schrecken und welches Leid sie mit ihren Atombombenabwürfen über Japan gebracht haben. Die Japaner wünschten sich seit langem, dass ein amerikanischer Präsident nach Hiroshima und Nagasaki käme und mit eigenen Augen all die katastrophalen Folgen, all das Elend sehen würde, das die Atombombenabwürfe verursacht hatten. Dann, so meinten sie, hätte er sich entschuldigen und Reue zeigen können. Aber sie haben nie eine offizielle Forderung gestellt“, sagte Walerij Kistanow, Leiter des Zentrums für Japanstudien am Fernost-Institut der Russischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber der TASS.

Jimmy Carter besuchte Hiroshima 1984, aber zu diesem Zeitpunkt war er bereits ehemaliger Präsident, so dass sein Besuch nicht die von den Japanern erwartete Wirkung hatte.

Der damalige US-Präsidenten Barack Obama hat den apanischen Wunsch 2016 teilweise erfüllt. Die Überlebenden der Katastrophe erhofften sich von dem Besuch, dass er den Politiker beeindrucken und zum Nachdenken anregen würde. „Präsident Obama sollte hierher kommen und das mit eigenen Augen sehen. Er und andere Führungskräfte würden erkennen, dass es bei Atomwaffen nicht darum geht, Verbündete und Feinde zu schaffen, sondern darum, sich die Hände zu reichen und dieses Übel gemeinsam zu bekämpfen. Wir wollen den Staats- und Regierungschefs der Welt nicht vorschreiben, was sie zu denken haben, und sie auch nicht dazu zwingen, sich zu entschuldigen. Sie sollten das einfach als eine Gelegenheit sehen, die Welt in die richtige Richtung zu führen, denn nur sie haben die Macht, das zu tun“, zitierte der Guardian Keiko Ogura, die eine achtjährige Schülerin war, als die Bombe am Morgen des 6. August 1945 ihre Heimatstadt zerstörte.

Schließlich reiste Obama doch nach Hiroshima und hielt eine feurige Rede über die Notwendigkeit des Verzichts auf Atomwaffen, die jedoch keine Entschuldigung enthielt.

„Das war eine abstrakte Rede, die absolut keine Bedeutung hatte. Es gab kein Wort darüber, dass die Amerikaner auf irgendeine Weise Buße tun würden. Er traf sich auch mit den Hibakusha (den Überlebenden der Katastrophe, Anm. TASS) und umarmte sogar einige von ihnen. Nach dem Plan der Organisatoren sollte all das offenbar zeigen, dass eine Versöhnung zwischen den Parteien stattfindet. Aber natürlich dachte niemand daran, Buße zu tun“, erklärte Kistanow.

Sie schweigen über Washington und beschuldigen Moskau

Die japanische Regierung hat nicht nur die Position der USA akzeptiert, die sich weigern, sich zu entschuldigen, sondern erwähnt in ihren öffentlichen Reden nicht einmal, wer tatsächlich für die Bombardierung der japanischen Städte verantwortlich ist. So äußerten sich der japanische Premierminister Fumio Kishida und der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, bei den diesjährigen Gedenkveranstaltungen zum 79. Jahrestag des Angriffs. Beide Politiker erwähnten die USA nicht ein einziges Mal als das Land, das den Angriff 1945 verübt hat.

Auch in den vergangenen Jahren haben die japanischen Premierminister und Bürgermeister der betroffenen Städte die USA nicht direkt als Schuldigen genannt. Zwar sind alle Einzelheiten des Bombenangriffs im Hiroshima Peace Memorial Museum ausgestellt und in den Schulbüchern der japanischen Schulen und Institute nachzulesen. Dennoch sprechen die Japaner in öffentlichen Reden nicht von der Schuld Washingtons.

„Japan ist ein von den USA abhängiger Staat, der mit den USA durch ein militärpolitisches Bündnis verbunden ist. Auf dem Territorium Japans befindet sich ein umfangreiches Netz von US-Stützpunkten, das größte in der asiatisch-pazifischen Region. Darüber hinaus betrachtet Japan die USA als seinen Sicherheitsgaranten, da die Japaner große Angst vor dem aufstrebenden China haben. Die USA und Japan haben eine Beziehung zwischen Hegemon und Satellit. Darum wird diese Rhetorik akzeptiert. Japan folgt in allem dem außenpolitischen Kurs der USA“, erklärte Konstantin Blochin, ein führender Forscher am Zentrum für Sicherheitsstudien der Russischen Akademie der Wissenschaften, gegenüber der TASS.

Mehr noch, 2007 gab es in Japan sogar den Versuch, die Verantwortung für den US-Bombenangriff auf die Sowjetunion abzuwälzen. Verteidigungsminister Fumio Kyuma sagte damals, er trage den USA nichts nach, weil der Angriff auf Hiroshima und Nagasaki unvermeidlich gewesen sei und dazu beigetragen habe, die Besetzung der Insel Hokkaido durch die Sowjetunion zu verhindern.

„Die USA haben die oberste politische Führung Japans so ausgebildet, dass sie glaubt, die Verantwortung für die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki liege nicht bei den USA, sondern bei der Sowjetunion, die angeblich eine so aggressive Politik verfolgte, dass sie dem armen Truman keine andere Wahl ließ, als die Bomben auf japanische Städte abzuwerfen“, so Konstantin Blochin.

Doch die japanische Bevölkerung hat sich mit diesem Standpunkt nicht abgefunden. Die Erklärung des Ministers stand im Widerspruch zu den Überzeugungen der Überlebenden des Angriffs, die darauf bestanden, dass der Einsatz von Atomwaffen niemals gerechtfertigt sei. Kyumas Äußerungen lösten Empörung bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen aus, die sich für die Rechte der Überlebenden des Bombenangriffs einsetzen, sowie scharfe Kritik seitens der parlamentarischen Opposition.

„Diese Äußerung tritt die Gefühle der Atombombenopfer mit Füßen und Nagasaki kann das als Ziel der Bombe sicherlich nicht unbeachtet lassen“, schrieb Bürgermeister Tomihisa Taue in einem Brief an Kyuma.

Kurz darauf traf sich der Minister mit dem damaligen Premierminister Shinzo Abe und teilte ihm seinen Wunsch nach Rücktritt mit. Der Premierminister akzeptierte sein Rücktrittsschreiben.

Dennoch wird in Tokio weiterhin versucht, jede Erwähnung der Verantwortung der USA zu umgehen und diese auf Moskau abzuwälzen. Der japanische Premierminister Fumio Kishida sagte in einer Rede auf der Gedenkveranstaltung in diesem Jahr erneut, dass Russland angeblich mit dem Einsatz von Atomwaffen drohe und damit die Situation der nuklearen Abrüstung verkompliziere.

Gleichzeitig bezeichnet das russische Außenministerium diese Behauptungen als heuchlerisch und weist sie zurück. Außenminister Sergej Lawrow wies darauf hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin im Gegensatz zum Westen nie mit der Atombombe gedroht habe.

Das japanische Volk entlastet die USA nicht und wartet auf eine Entschuldigung

Auch wenn sich die Regierungen der beiden Länder über die Ereignisse vor 79 Jahren einig sind, ist das für die Bevölkerung nicht so klar. Bei den Japanern scheint die Einsicht, dass ein Atomschlag nicht zu rechtfertigen ist, im Laufe der Jahre gewachsen zu sein. Eine Umfrage der Detroit Free Press aus dem Jahr 1991 ergab, dass 29 Prozent der Japaner die Bombardierung für gerechtfertigt hielten, während 64 Prozent das Gegenteil behaupteten. Im Jahr 2015 stellte das Pew Research Center jedoch fest, dass nur noch 14 Prozent der Japaner die Bombardierung rechtfertigten, während 79 Prozent die gegenteilige Meinung vertraten.

Bei den Amerikanern änderten sich die Ansichten sogar noch deutlicher. Laut einer Gallup-Umfrage, die unmittelbar nach der Bombardierung im Jahr 1945 durchgeführt wurde, befürworteten 85 Prozent der US-Bürger den Einsatz der Atomwaffen gegen japanische Städte. Laut einer Umfrage der Detroit Free Press aus dem Jahr 1991 hielten noch 63 Prozent der Amerikaner die Bombardierung für ein gerechtfertigtes Mittel zur Beendigung des Krieges, während 29 Prozent das Gegenteil behaupteten. Eine Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2015 ergab, dass der Prozentsatz der Amerikaner, die den Einsatz der Atomwaffen rechtfertigen, bereits 56 Prozent beträgt, während 34 Prozent sagten, er sei nicht gerechtfertigt gewesen.

Und es gibt unter den Amerikanern bei der Einstellung zu den Bombardierungen einen großen Generationsunterschied. 7 von 10 Amerikanern über 65 Jahren halten den Einsatz der Atomwaffen für gerechtfertigt, während nur 47 Prozent der 18 bis 29-Jährigen dem zustimmen. Darüber hinaus sind die Anhänger der Republikaner eher bereit, den Atomschlag zu rechtfertigen als die Demokraten: 74 Prozent gegenüber 52 Prozent.

Im Laufe der Jahre ist auch die Zahl der Amerikaner zurückgegangen, die die Frage bejahten, ob sie eine Bombe auf japanische Städte abgeworfen hätten, wenn die Entscheidung bei ihnen gelegen hätte.

Aber eine Entschuldigung ist etwas anderes. Obwohl in den USA die Unterstützung für den Einsatz der Atombomben gegen japanische Städte abnimmt, scheint die Frage, ob die USA Buße tun sollten, Umfragen zufolge für die Ameerikaner eine rhetorische Frage zu sein. In einer Gallup-Umfrage von 1995 sprachen sich 73 Prozent der Amerikaner dafür aus, dass sich die USA nicht formell bei Japan für die Bombardierung entschuldigen sollten. Nur 20 Prozent sprachen sich für eine formelle Entschuldigung aus.

Im Gegensatz dazu ergab eine von der Nachrichtenagentur Sputnik in Auftrag gegebene Populus-Umfrage aus dem Jahr 2015, dass 61 Prozent der Japaner glauben, dass sich die USA entschuldigen sollten.

Fragen der nuklearen Verantwortung

Die offizielle Position Washingtons, wonach die Bombardierung japanischer Städte das Ende des Krieges näher gebracht habe, wird häufig kritisiert.

„Den Amerikanern schien es damals, als hätten sie das Problem gelöst: Sie brauchten die Inseln nicht zu stürmen und die Japaner haben wegen des Atomangriffs selbst kapituliert. Die Frage ist umstritten. Damals führte die sowjetische Armee in der Mandschurei eine brillante Operation durch und besiegte die starke japanische Kwantung-Armee. Übrigens hat der japanische Kaiser das auch erwähnt, als er sagte, dass das japanische Volk kapitulieren müsse. Was der Hauptauslöser für die Kapitulation Japans war: die Tatsache, dass wir ihre Truppen besiegt haben, oder der Atombombenangriff, das ist immer noch die Frage“, sagte der Militärexperte und Politikwissenschaftler Iwan Konowalow gegenüber der TASS.

Eine von Historikern und politischen Analysten häufig vertretene Version besagt, dass der wahre Grund für die US-Bombardierung nicht darin bestand, Japan zur Kapitulation zu zwingen, sondern darin, seine Macht zu demonstrieren.

„Die Amerikaner haben diese Waffen nicht gegen die Japaner eingesetzt, sondern gegen uns. Sie wollten der Sowjetunion zeigen, dass sie über Waffen verfügen, die der UdSSR sehr große Schwierigkeiten bereiten können. Das war die wichtigste Aufgabe der Amerikaner, und schon damals war es ein politisches Spiel“, so Iwan Konowalow.

In den letzten Jahren hat sich die Atmosphäre rund um die Nuklearfrage rapide verschärft, insbesondere was die amerikanisch-russischen Beziehungen betrifft. Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezeichnete die Unzulässigkeit eines Atomkriegs als die prinzipielle Position Russlands und wies darauf hin, dass die Gefahr eines solchen Konflikts nicht unterschätzt werden dürfe.

Was die Position der USA betrifft, so bezeichnet das Weiße Haus, obwohl es Washingtons Angriffe auf Japan selbst rechtfertigt, jeden Einsatz von Atomwaffen als absolut unverantwortlich.

Ende der Übersetzung



