Die Bundesregierung verstößt gegen das Verbot von Streumunition

Völkerrechtsbruch

Laut dem Übereinkommen über Streumunition darf keine Streumunition durch Deutschland transportiert werden, aber die US-Armee hat offen zugegeben, dass sie der Ukraine über Deutschland Streumunition liefert. Die Bundesregierung hingegen stellt sich dumm und will von nichts wissen.

Deutschland hat das Übereinkommen über Streumunition ratifiziert, das diese Munition verbietet. In dem völkerrechtlich bindenden Vertrag verpflichten sich die Vertragsstaaten in Artikel 1 unter anderem, „unter keinen Umständen jemals Streumunition zu entwickeln, herzustellen, auf andere Weise zu erwerben, zu lagern“ und auch, „unter keinen Umständen jemals irgendjemanden zu unterstützen, zu ermutigen oder zu veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Übereinkommens verboten sind.“

Deutschland und die amerikanische Streumunition

Das ist ausgesprochen deutlich und bedeutet, dass es der deutschen Regierung verboten ist, Streumunition nach Deutschland zu lassen. Zwar gilt auf US-Militärbasen kein deutsches Recht, aber für den Transit, also den Weg zu den Basen, gilt deutsches Recht sehr wohl. Und das Verbot von Streumunition ist auch in deutschen Gesetzen festgeschrieben, insbesondere im Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG). Ich zitiere dazu eine Stelle aus einer Arbeit des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages vom August 2023, auf die wir noch genauer eingehen werden. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat zum Transport von Streumunition durch Deutschland festgestellt:

„Gem. § 18a Abs. 1 KrWaffKontrG sind somit u.a. das Verbringen in und das Durchführen von Streumunition über das Gebiet der Bundesrepublik verboten. Ein Verstoß gegen dieses Verbot ist gem. § 20a KrWaffKontrG auch strafbewehrt. Eine Ausnahme von diesem Verbot besteht jedoch gem. § 18a Abs. 3 KrWaffKontrG für solche Handlungen, die nach dem Übereinkommen für Streumunition erlaubt sind.“

Und da das Übereinkommen für Streumunition vollkommen eindeutig ist und den Transport von Streumunition durch die Vertragsstaaten nicht erlaubt, ist der Transport von Streumunition durch Deutschland verboten und laut Kriegswaffenkontrollgesetz sogar strafbar.

Und jetzt kommt der Knackpunkt, denn die USA lagern ihre Streumunition nicht nur in Deutschland, sondern fahren sie auch fröhlich durch Deutschland. Das ist nicht einmal ein Geheimnis, denn als die US-Regierung vor einem Jahr entschieden hat, der Ukraine diese international geächtete Munition zu liefern, fanden die Lieferungen über Deutschland statt.

Das war auch der Grund für die schon zitierte Arbeit des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages vom August 2023. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages kam zu dem Schluss, dass der Transport von Streumunition durch Deutschland nicht erlaubt sei, im Original klang das so:

„Mit Blick auf den Transport von Streumunition über deutsches Territorium (Transit) ist insbesondere das Verbot des § 18a Abs. 1 KrWaffKontrG relevant. Ob dieses Verbot über den „Umweg“ der Ausnahmeregelung nach § 18a Abs. 3 KrWaffKontrG, welche auf das Streumunitions-Übereinkommen zurückverweist, wieder aufgehoben ist, erscheint indes mit Blick auf den Sinn und Zweck der nationalen, aber auch der völkerrechtlichen Regelungen, zweifelhaft. Andere gesetzliche Regelungen, die eine genehmigungsfreie Durchfuhr von Streumunition über deutsches Territorium ermöglichen könnten (z.B. § 27 KrWaffKontrG27 oder Art. 57 ZA-NTS), sind nicht ersichtlich bzw. nicht einschlägig. „

Die USA sind sehr offen

Dass die USA Streumunition in Deutschland lagern und auch durch Deutschland transportieren, zum Beispiel in die Ukraine, geben die USA auch ganz offen zu. Deutschland ist für die USA nur ein Vasallenstaat, dessen Gesetze die USA nicht interessieren, und dessen Regierung sogar die eigenen Gesetze bricht, wenn die USA es wollen. Wozu sollten die USA sich also mit ihren Aussagen zurückhalten?

Ich bin auf das Thema gestoßen, weil Human Rights Watch darüber berichtet hat. In dem Artikel von Human Rights Watch vom 30. Juli heißt (Quellen wie im Original):

„Als die Transfers der USA bekannt wurden, äußerten sich mehr als zwei Dutzend Staats- und Regierungschefs der Welt besorgt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, dass Deutschland als Mitglied des Übereinkommens über Streumunition „die Lieferung von Streumunition an die Ukraine ablehnt“.

Diese prinzipielle Haltung wurde nach einer Dokumentation des ARD-Magazins „Panorama“, die am 25. Juli ausgestrahlt wurde, in Frage gestellt. Ein Sprecher der US-Armee für Europa und Afrika bestätigte gegenüber der ARD schriftlich, dass die 155 mm M864- und M483A1-Streumunition der US-Armee im Munitionslager der US-Armee in Miesau in Rheinland-Pfalz gelagert wird. Von dort aus wurden sie, wie die ARD berichtet, im Rahmen der US-Militärhilfe über Deutschland und Polen in die Ukraine verschifft.“

Die Bundesregierung belügt das Parlament

Vor allem der zweite Link in dem Zitat ist interessant, denn dabei handelt es sich um einen Artikel des NDR, der parallel zur Panorama-Sendung veröffentlicht wurde. Der NDR schreibt darin:

„Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärt auf Nachfrage von Panorama und STRG_F, nichts von Lagerung und Transport der US-Streumunition zu wissen: “Also erstens weiß ich das nicht, woher geliefert wird, und zweitens würde ich es auch nicht kommentieren.” Auch auf eine entsprechende Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (BSW) schreibt die Bundesregierung: “Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor.”“

Es sei daran erinnert, dass Anfragen von Bundestagsabgeordneten an die Bundesregierung ein Kernstück der angeblichen deutschen Demokratie sind, denn der Bundestag kontrolliert demnach die Bundesregierung und die Bundesregierung ist daher verpflichtet, auf die Anfragen der Abgeordneten wahrheitsgemäß zu antworten. Dass die Bundesregierung in einer Antwort auf so eine Frage behauptet, ihr würden dazu „keine eigenen Erkenntnisse“ vorliegen, war definitiv gelogen, denn die Lieferung von Streumunition an Kiew war damals ein großes Thema, zu dem sich ja auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages ausführlich geäußert hat.

Dass die Bundesregierung gelogen hat, schreibt dann auch der NDR:

„An dieser Darstellung gibt es jetzt allerdings Zweifel: Ein Sprecher der US-Armee für Europa und Afrika bestätigt gegenüber Panorama und STRG_F schriftlich, dass Streumunition vom Typ M864 und M483A1 derzeit in Miesau lagert und von dort im Rahmen der Militärhilfe für die Ukraine weiter verschickt wird. Zudem schreibt der Sprecher: “Die Movement Control Teams der US-Armee koordinieren alle Munitionsbewegungen mit dem Deutschen National Movement Control Center”. Auf Nachfrage, ob das auch für die Streumunition M864 und M483A1 gilt und diese ebenfalls mit dem National Movement Control Center (NMCC) koordiniert wird, antwortete der Sprecher: “All munitions” means “all munitions”. Das NMCC ist Teil des Logistikzentrums der Bundeswehr in Wilhelmshaven.“

Es ist also alles ziemlich klar. Die Bundesregierung verstößt gegen das Übereinkommen über Streumunition, einen völkerrechtlich bindenden Vertrag, und auch gegen deutsche Gesetze, indem sie den USA erlaubt, ihre Streumunition durch Deutschland zu kutschieren. Und zwar mit Wissen des Logistikzentrums der Bundeswehr in Wilhelmshaven, also auch der Bundesregierung.

Und wo ist der Aufschrei der deutschen Medien, die doch angeblich so kritisch sind und jeden Skandal aufdecken und vor allem das Völkerrecht ganz wichtig finden?



