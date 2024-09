Kriegsgefahr

In russischen Medien beherrscht die Möglichkeit, dass der Westen Kiew erlauben könnte, Ziele tief im russischen Hinterland mit westlichen Waffen zu beschießen, immer noch die Schlagzeilen. Offenbar verstehen viele im Westen immer noch nicht, welchem Feuer man spielt.

Auch an diesem Sonntag war die Möglichkeit, dass der Westen Kiew erlauben könnte, Ziele tief im russischen Hinterland mit westlichen Waffen zu beschießen, ein beherrschendes Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Die Sendung begann mit einem Beitrag dazu, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Gespräche über Angriffe tief nach Russland wurden nach Putins Erklärung weniger

Das Militär hat vom Weltraumbahnhof Plesetsk bei Archangelsk eine Angara-Rakete mit Militärsatelliten gestartet. Wie viele es waren, wurde nicht gemeldet, aber klar ist, dass das russische Militär aus dem Weltraum nun noch mehr sehen wird, was unsere Möglichkeiten am Boden erweitert, also auch an den Fronten der Militäroperation.

Der Weltraumstart ist eine Bestätigung der konsequenten Bemühungen um den Ausbau des Kampfpotenzials der russischen Truppen und eine Manifestation der Entschlossenheit, jeder Bedrohung zu begegnen, was in diesen Tagen besonders wichtig ist. Zwar wurde das Gerede im Westen über die Notwendigkeit von Raketenangriffen auf russisches Territorium langsam weniger, aber einige geben immer noch keine Ruhe. Es wurden weniger nach Wladimir Putins sehr konkreter Erklärung, die manche im feindlichen Lager sogar als Ultimatum betrachteten. Nun, das ist nicht mal weit von der Wahrheit entfernt, auch wenn Putin sich sehr zurückhaltend äußerte:

„Es geht um die Entscheidung, ob die NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt werden oder nicht. Wenn diese Entscheidung getroffen wird, bedeutet das nichts anderes als eine direkte Beteiligung der NATO-Länder, der USA und der europäischen Länder, am Krieg in der Ukraine. Das ist ihre direkte Beteiligung, und das verändert natürlich das Wesen, die Natur des Konflikts erheblich. Das wird bedeuten, dass sich die NATO-Länder, die USA und die europäischen Länder im Krieg mit Russland befinden. Und wenn das so ist, dann werden wir in Anbetracht der veränderten Natur dieses Konflikts und auf der Grundlage der Bedrohungen, die sich für uns ergeben, die entsprechenden Entscheidungen treffen.“

Das haben alle gehört. Es war wie eine kalte Dusche. Am Freitag sagte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh:

„Das ist nicht eine Waffe, mit der man den Krieg gewinnen kann oder die für die Ukrainern plötzlich irgendetwas freimacht.“

Die Rede war vor allem von britischen Storm Shadow-Raketen und amerikanischen ATACMS. Dabei fügte Sabrina Singh hinzu, dass sich die US-Politik der Aufhebung von Beschränkungen für den Einsatz amerikanischer Raketen durch Kiew „nicht geändert hat“.

Sorry, aber es wäre zu leichtsinnig, sich auf das Wort der Amerikaner zu verlassen, wir haben uns dabei schon mehr als einmal die Finger verbrannt. Sie lügen ohne Probleme. Wir gehen von der Realität aus, dass amerikanische ATACMS-Raketen an Kiew geliefert und regelmäßig auf Russland abgefeuert werden, und wir haben sie mehr als einmal im Anflug auf die Krimbrücke abgeschossen.

Aber die NATO wirbt aktiv dafür, mit solchen Raketen tief nach Russland zu feuern. Hier lullt der in einer Woche ausscheidende NATO-Generalsekretär Stoltenberg zum Beispiel die Öffentlichkeit in völlig unverantwortlicher Weise ein, wenn er über Putin sagt:

„Er hat mehr als einmal so etwas wie rote Linien verkündet, aber er hat nicht eskaliert, das heißt, er hat die NATO-Verbündeten nicht direkt in den Konflikt hineingezogen.“

Nun, hier gibt es mindestens zwei Punkte. Putin hat immer sein Wort gehalten, aber Russlands Reaktion konnte asymmetrisch sein. Stoltenberg hat also immer noch nichts verstanden. Zweitens: Der scheidende NATO-Generalsekretär macht den in militärischen Angelegenheiten großen Fehler, dass er den Feind unterschätzt. Aus irgendeinem Grund sieht er Putins Zurückhaltung als Schwäche.

Ein gemeinsamer Artikel von Robert Kennedy Jr. und Donald Trump Jr. für die amerikanische Ausgabe von The Hill beschreibt diese Denkweise sehr anschaulich:

„Diese Analysten verwechseln leichtsinnigerweise Zurückhaltung mit Schwäche. In Wirklichkeit befürworten sie eine Strategie der des Balancierens am Abgrund. Jede weitere Eskalation, von HIMARS-Lieferungen über Streumunition, Abrams-Panzer, F-16 und taktische ATACMS-Raketen der Armee, bringt die Welt dem Armageddon näher. Ihre Logik scheint auf Folgendes hinauszulaufen: Wenn man den Bären fünfmal reizt und er nicht reagiert, kann man ihn auch ein sechstes Mal ungestraft reizen, und zwar noch härter.“

Und weiter schreiben sie:

„Dieses nukleare ‚Chicken Game‘, wer zuerst zurückschreckt, ist weit genug gegangen. Es gibt keine ‚Lücke‘ mehr zwischen dem Abschuss amerikanischer Raketen in das russische Hinterland und dem Austausch von Atomschlägen. Wir sind bereits am äußersten Rand angelangt – näher dran geht nicht. Und wozu? Um ‚Russland zu schwächen‘? Um die Kontrolle über die Bodenschätze der Ukraine zu erlangen? Es stehen keine lebenswichtigen amerikanischen Interessen auf dem Spiel.“

So ist es tatsächlich. Wozu haben die USA, wie jetzt ganz klar ist, den blutigen Staatsstreich in Kiew durchgeführt? Schließlich ist dies das Datum, an dem die Einmischung in der Ukraine begann. Dann sofort der Krieg im Donbass. Und die schnelle militärische Umwandlung der Ukraine in ein Anti-Russland. Wir hatten keine andere Wahl, als uns zu verteidigen. Und sie mussten eine Situation schaffen, in der sie Russland mit Raketen beschießen konnten und sollten. Da sind wir nun.

Und als der russische Präsident direkt erklärt, was passieren wird, versichert irgendein britischer Außenminister David Lammy der BBC, dass Putin Sand in seine Augen streut:

„Ich denke, was Putin tut, ist, Sand in die Augen zu streuen… Es gibt viel Gerede. Das ist sein modus operandi. Er droht mit Panzern, er droht mit Raketen, er droht mit Atomwaffen.“

Wir drohen also auch noch, wie sich herausstellt. Können Sie sich eine noch pervertiertere Denkweise vorstellen? Putin sagt doch nur, dass sich der Charakter des Konflikts ändern wird, wenn der Westen Raketen von der Ukraine aus tief in russisches Hoheitsgebiet abschießt, und dass wir dann zurückschlagen werden – das ist alles.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kam kürzlich in einem Interview mit Sky News Arabia auf das Thema zurück, als er sagte:

„Man hat den Eindruck, dass sie wirklich die Mentalität eines Kindes haben, obwohl diese Erwachsenen verantwortungsvolle Positionen bekleiden: Minister, Premierminister, Kanzler, Präsidenten und so weiter. Vor kurzem äußerte sich der russische Präsident Wladimir Putin in St. Petersburg zu dieser Situation. Insbesondere im Zusammenhang mit Initiativen, die darauf abzielen, die Ukraine mit amerikanischen, französischen und britischen Langstreckenraketen auszustatten und ihr zu ermöglichen, jedes beliebige Ziel in Russland anzugreifen. Das wäre ein direkter Krieg der NATO gegen Russland. Ich erlaube mir, Ihnen zu versichern: Wir verfügen über Waffen, die schwerwiegende Folgen für die Herren des ukrainischen Regimes haben werden. Diese Waffen haben wir. Sie sind in voller Kampfbereitschaft.“

Und das ist kein Bluff, denn Russland verfügt über echte Fähigkeiten. Nehmen wir zum Beispiel das scheinbar vergessene Atomtestgelände auf Nowaja Semlja. Gerade wurde es 70 Jahre alt. Aber die ständige Garnison ist dort in voller Bereitschaft. Hier ist ein sehr kurzer Beitrag von dort.

„„Das Gebiet Belushaya Guba ist der Hauptstützpunkt der Anlage. Hier sind Personal, wissenschaftliche Einheiten, Laboratorien und Hilfsdienste untergebracht“, teilt der Direktor mit.

Auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges herrschte im Land des weißen Schweigens Hochbetrieb: In der Atmosphäre, im Wasser, auf dem Land und im Untergrund schmiedeten sowjetische Spezialisten den nuklearen Schutzschild. Der letzte Atomtest auf dem Archipel fand Anfang der 1990er Jahre statt. Seitdem hat das Testgelände viel erlebt, es drohte sogar die Schließung.

Doch heute, unter den Bedingungen des nuklearen Schweigens, lebt es weiter, und seine Verteidiger erfüllen weiterhin die ihnen vom Staat gestellten Aufgaben.

Die Anti-Terror-Einheit auf dem Archipel ist in ständiger Alarmbereitschaft. Die Soldaten führen derzeit Übungen durch. Obwohl sie nicht an der Militäroperation beteiligt sind, werden alle Erfahrungen, die die russische Armee dort macht, hier geübt. Sie sind darauf vorbereitet, sowohl einen Angriff vom Meer aus als auch feindliche Drohnenangriffe abzuwehren.

Im Land der Winde und Eisbären, wo keine Bäume wachsen und die Polarnacht 70 Tage dauert, ist der Militärdienstes besonders hart. Weit weg vom Festland, unter Permafrostbedingungen, ist es den russischen Soldaten gelungen, ihren Alltag nicht nur einzurichten, sondern ihn auch komfortabel zu gestalten.

„Trotz der Abgeschiedenheit von Zentralrussland sind hier gute Lebensbedingungen für die diensthabenden Soldaten und ihre Familien geschaffen worden. Sie sind in guten Unterkünften untergebracht, erhalten einen erhöhten Sold und kostenlose Lebensmittel“, sagt Hauptmann Alexej Davidenko, der stellvertretende Leiter des russischen Testgeläbdes.

Im Rahmen der „nördlichen Lieferung“ versorgen Schiffe des russischen Verteidigungsministeriums den Archipel mit Tonnen von Lebensmitteln und Treibstoff, und militärische Transportflugzeuge liefern jeden Monat frisches Obst und Gemüse an die Kinder von Novaja Semlja.

Die Kinder kann man beneiden, denn weltweit gibt es keinen anderen Kindergarten wie den auf Novaja Semlja. Es gibt eine große Turnhalle, einen Wintergarten, ein Musikzentrum, aber das Wichtigste sind eine Salzgrotte und ein Fotarium. Wenn draußen Polarnacht und minus 40 Grad draußen sind, nehmen die Kinder hier Sonnenbäder und tanken Vitamin D.

Auf Novaja Semlja gibt es keinen Individualverkehr, denn kein Auto kommt durch die Tundra. Auf den großen Straßen bewegen sie sich mit Geländewagen und LKW. Sie benutzen sie auch, um Eisbären aus der Siedlung zu vertreiben, die die Bewohner von Nowaja Semlja auf der Suche nach Nahrung besuchen.

„Wie soll es ohne Bären gehen? Das sind arktische Bedingungen. Wie Sie sehen können, haben wir hier Tundra, man könnte sogar sagen eine Wüste. Im Winter ist es natürlich viel schwieriger, aber nichts ist unmöglich. Dies ist unsere Heimat, sie muss verteidigt und geschützt werden“, sagt Ruslan, ein Soldat des Testgeländes.

Heute ist „Objekt-700“, wie das Testgelände vor 70 Jahren genannt wurde, immer noch der am stärksten abgeschottete und bewachte Ort auf der Karte Russlands. Die Soldaten aller Einheiten wissen, dass der Dienst auf Nowaja Semlja nicht einfach, aber besonders ehrenvoll ist. Und diejenigen, die ihr Leben an ihn gebunden, haben eine Formel gelernt: Man muss den rauen Fernen Norden lieben, dann antwortet er genauso.“

Am Mittwoch hielt Wladimir Putin in St. Petersburg eine Sitzung über die Entwicklung der Streitkräfte unter den Bedingungen der Militäroperation ab, auf der er sagte:

„Wir setzen das Programm zur umfassenden Umrüstung von Armee und Marine um, was bedeutet, dass die Truppen nicht nur einzelne, sondern moderne, hochpräzise Kampfmittel und gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge, Systeme zur Feindaufklärung und -abwehr sowie Steuerungs- und Kommunikationssysteme in Serie erhalten werden.“

Ein wichtiges Thema sind Drohnen. Letztes Jahr haben wir 140.000 davon produziert, dieses Jahr sind es zehnmal mehr. Das Thema war am Donnerstag Thema einer Sitzung des militärisch-industriellen Ausschusses. Der wichtigste Konzern in diesem Bereich ist übrigens Rostech. Die Waffenschmieden von Rostech bestätigen einerseits glorreiche Traditionen, andererseits setzen sie auf hochmoderne Produktionsanlagen und steigern die Produktion gewisser Produkttypen um ein Vielfaches. Ein echter Kraftakt, der unbezahlbar ist. Daher auch Putins Einschätzung:

„Die Wirksamkeit des vielseitigen Einsatzes unbemannter Systeme auf dem Schlachtfeld hat sich während der Militäroperation bestätigt. Bei ihrer Produktion kommen fortschrittliche Technologien und neue technische Lösungen zum Einsatz, wodurch unsere Einheiten auf dem Schlachtfeld einen Vorteil erlangen.“

Ende der Übersetzung



