Das russische Fernsehen über Kamala Harris: „In der Küche fühlt sie sich zu Hause“

Putins ironischer Scherz, er habe Biden bei den US-Wahlen unterstützt und werde nun Bidens Empfehlung folgen und Harris unterstützen, hat in den USA, in denen eine regelrechte Russland-Hysterie herrscht, zu wildem Rätselraten und unterhaltsamen Reaktionen geführt.

Um zu zeigen, wie außerhalb der deutschen Medienblase über die politische Woche in den USA berichtet wird, übersetze ich fast immer die Berichte der US-Korrespondenten, die das russische Fernsehen Sonntags in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zeigt. Diese Woche habe ich ein wenig überlegt, ob ich den Bericht übersetzen soll, weil er stellenweise ohne die dazu gezeigten Bilder schwer verständlich ist. Aber ich habe ihn schließlich doch übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Putins Kompliment an Harris wurde zu einem kniffligen Rätsel für die USA

Auf dem Östlichen Wirtschaftsforum wurde Putin gefragt, wer unser Favorit bei den US-Wahlen ist. Die Antwort war etwas ironisch und sogar rätselhaft: „Ich habe bereits gesagt, dass unser Favorit, wenn man es so sagen kann, der amtierende Präsident Herr Biden war. Er wurde aus dem Rennen genommen, aber er hat all seinen Anhängern empfohlen, Frau Harris zu unterstützen. Wir werden also dasselbe tun, wir werden sie unterstützen. Und sie hat ein so ausdrucksstarkes und ansteckendes Lachen, dass zeigt, dass es ihr gut geht. Und wenn es ihr gut geht, dann… Trump hat so viele Beschränkungen und Sanktionen gegen Russland verhängt, wie kein Präsident vor ihm jemals zuvor. Und wenn es Frau Harris gut geht, dann wird sie vielleicht von derartigen Maßnahmen absehen.“

Letzte Woche, während des ersten Interviews der Kandidatin Kamala Harris mit CNN, fiel allen auf, wie ungewohnt sie aussah, so stirnrunzelnd und steif. Und sie wich zurück, als säße sie tiefer als die trockene blonde Frau, die die Fragen stellte. Es war offensichtlich, dass Kamala sich nicht wohl fühlte. Das war nicht ihr Ding.

Kochen ist etwas anderes. Hier sehen Sie, wie inspiriert und energisch Kamala Harris mit einer Wählerin über ihren Weihnachtssalat spricht:

„Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich so viel koche, dass ich alles in der Badewanne waschen muss. Ich sage die Wahrheit!“

„Und wie kochen Sie ihn? Legen Sie den Truthahn in den Salat?“

„Ich gebe Speck, Knoblauch und Essig dazu. Zuerst hacke ich den Knoblauch. Dann brate ich ihn an, schneide den Speck klein und erhitze ihn. Dann gebe ich den Knoblauch und die Chilischoten dazu, dann füge ich viel Wasser und etwas Hühnerbrühe hinzu. Das alles kocht, bis ich das Gemüse hineingebe. Dann lege ich das Gemüse für ein paar Stunden hinein, füge Essig und Tabasco hinzu.“

Das ist natürlich Bla-Bla. Knoblauch, eine Menge Wasser und Hühnerbrühe, und Gemüse in all dem für mehrere Stunden kochen. Was für ein Salatgemüse wird das wohl?

Dafür spricht sie davon motiviert und mitreißend. Sie sollte bei einer Kochsendung mitmachen, da würde sie aufblühen. Und in Kochsendungen ist sie ein häufiger Gast. Hier geht Kamala Harris aus ihrer Küche auf Sendung, glücklich und gut gelaunt. Hier kochte sie vor vier Jahren ein indisches Gericht. Damals war Kamala Harris noch stolz auf ihre indischen Wurzeln. Sie schneidet Zwiebeln und führt ein lockeres Gespräch mit der Gastgeberin.

In der Küche fühlt sie sich zu Hause. Glücklich und harmonisch, was man von ihr nicht sagen kann, wenn es um ernsthafte Politik geht. Sogar Lenin hat gesagt, dass eine Köchin einen Staat leiten kann, aber dafür muss sie eine Menge lernen. Aber bei Kamala Harris haben weder ihre Studien noch ihre Jahre an der Macht etwas genützt. Sie empfiehlt ihren Anhängern, erst einmal einfach durchzuhalten. Danach haben die US-Demokraten offenbar einen anderen Plan, nicht den demokratischsten. „Lasst uns einfach die nächsten 64 Tage durchhalten“, schlug Harris vor.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Wladimir Putins Kompliment an Kamala Harris erwies sich für die USA als kniffliges Rätsel. Sie wissen nicht, wie sie da wieder herauskommen sollen. Ein CNN-Moderator fragte: „Eine unerwartete Erklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er sagte, er unterstütze Kamala Harris‘ Kandidatur für die US-Präsidentschaft. Der russische Staatschef galt lange Zeit als freundlich gegenüber dem republikanischen Kandidaten Donald Trump, aber hat sich das geändert oder spielt Putin ein Spiel?“

„Ich glaube, man muss auf seine Körpersprache und sein Lächeln achten, als er diese Bemerkungen machte. Und auch das Lachen des Publikums. Ich glaube, so haben sie es interpretiert, im Grunde als Trolling. Wladimir Putin lässt keine Gelegenheit aus, sich über die USA und insbesondere den demokratischen Prozess in unserem Land lustig zu machen und sie zu verunglimpfen.“, antwortete CNN-Korrespondentin Claire Sebastian .

Die Körpersprache. Die Bewegungen der russischen Seele. Ein geheimnisvoller Plan, den ganz Amerika zu entschlüsseln versucht. Wie er auf Putins Worte reagieren sollte, verstand Donald Trump zunächst nicht und war dann vorsichtshalber erbost: „Er hat Kamala unterstützt! Ich war sehr beleidigt darüber. Ich frage mich, warum er Kamala unterstützt hat. Er ist ein Schachspieler. Sollte ich darüber verärgert sein? Wahrscheinlich hat er es mit einem Lächeln getan.“

Greg Gutfield, ein amerikanischer Journalist, sagte dazu: „Ich möchte Sie natürlich nicht enttäuschen, aber es ist nicht Russland, das unser Vertrauen in unser Land zerstören will. Es ist unsere Regierung, die uns sagt, dass Trump nicht Präsident werden darf, weil Moskau Kamala unterstützt. Wir schaden unserem Land selbst. War es Russland, das Bidens Demenz vier Jahre lang vertuscht hat? War es Russland, das den Putsch inszeniert hat, bevor Joes Krankheit nicht aufgedeckt wurde? War es Russland, das die einzige Demokratin auf der Welt aufgestellt hat, die dafür sorgt hat, dass Sie Biden vermissen?“

Mit Biden wird es nicht langweilig. Als er aus dem Urlaub kam, schaffte er es sofort, die Gewerkschaftsführerin zu verlieren, die mit ihm auf derselben Bühne stand. Sie sei mit ihm zusammen im Flugzeug geflogen, sagte er noch.

Mit wem Biden nach Nordkorea geflogen ist, wohin nur Trump jemals ein paar Schritte gemacht hat, um Kim Jong-un zu begrüßen, ist ein Rätsel. Aber Biden ist sich sicher, dass er dahin geflogen ist: „Die Länder, in die ich gereist bin, von Nordkorea, also Südkorea, und rund um die Welt, um Computerchip-Fabriken zurück hach Hause zu bringen.“

Biden hat sich nicht nur im fernen Korea verirrt, sondern auch in seiner Heimat Pennsylvania, wo er mit Harris um die Stimmen von 19 Wahlmännern kämpft. „Man sagt, dass wir nicht länger die industrielle Hauptstadt der Welt sein werden. Woher nehmen die das? Wir sind das größte produzierende Unternehmen der Welt … der größte District der Welt … das Land der Welt! Ein Land“, stammelte der amerikanische Präsident.

Biden kam mit seinem Lob etwa ein halbes Jahrhundert zu spät. In den letzten 40 Jahren hat Pittsburgh, das Zentrum der US-Stahlindustrie, 75 Prozent seiner Kapazitäten stillgelegt. Amerikas Rostgürtel ist völlig korrodiert, und das liegt nicht am amtierenden Präsidenten, den seine Mitarbeiter selbst entsorgen wollen, um den verlorenen Glanz wiederherzustellen.

„So sehr Biden auch aktiv sein will, ich bin sicher, dass der Harris-Stab ihn auf zwei oder drei Staaten wie Pennsylvania oder Michigan beschränken wird. Was Kamala Harris will, ist, sich abzugrenzen und aus verständlichen Gründen vor der Wirtschaftsbilanz der Biden-Harris-Regierung davonzulaufen“, bemerkte Doug Schoen, ein ehemaliger Berater von Bill Clinton.

Aber man kann nicht vor sich selbst weglaufen. Biden war in Michigan nicht in der Nähe von Harris, aber ihre Rede vor der Lehrergewerkschaft erwies sich als geradezu bizarr. Die Tochter eines Wirtschaftsprofessors aus Berkeley sprach plötzlich von der Bühne aus so, wie brutale Frauen aus schwarzen Vierteln in der Bronx oder im Süden Chicagos sprechen.

Es zeigte sich, dass Donald Trump gar nicht so falsch lag, als er seinen Rivalen beschuldigte, sich als afroamerikanische Frau auszugeben. Es ist auch ohne Englischkenntnisse nicht schwer, den Unterschied zu erkennen. In Detroit sprach Harris wie ein schwarzer Rapper. In Pittsburgh war es eine normale Stimme und kein Akzent. (Anm. d. Übers.: In dem Beitrag werden die beiden Reden nebeneinander gehalten, während Harris das gleiche sagte, waren Gestik und Mimik, offenbar zugeschnitten auf das jeweilige Publikum, vollkommen unterschiedlich)

In Pittsburgh blieb Harris länger. Sie und ihr Gefolge haben fast das gesamte Omni William Penn Hotel gemietet, das sie in den Stab für die bevorstehende Debatte verwandelten. Die besten Berater, die mit Hillary Clinton und Joe Biden zusammengearbeitet haben, sind massenhaft angereist.

Einer spielt sogar Trump, wie NBC berichtet: „Der ehemalige Hillary-Clinton-Berater Phillip Raines, der bei den Proben für die Debatten die Rolle von Trump spielt, hat sich für die Sitzungen den charakteristischen marineblauen Anzug und die rote Krawatte des ehemaligen Präsidenten besorgt. In den Vorbereitung darauf überlegt Harris, wie sie Details aus ihrer Biografie in ihre Antworten einfließen lassen kann, und bereitet sich darauf vor, dass Trump möglicherweise beleidigende Bemerkungen in ihre Richtung machen könnte.“

Aber die Kandidaten werden sich nicht gegenseitig anschreien dürfen. Die Mikrofone sollen ausgeschaltet werden, wenn der Gegner spricht. Im ABC-Studio, das sich einen Abend lang im National Constitution Centre in Philadelphia befinden wird, wo Statuen der Gründerväter der amerikanischen Demokratie stehen, ist die Anwesenheit von normalen Menschen nicht vorgesehen. Selbst Helfer werden während der Werbepausen nicht reingelassen. Und natürlich auch keine Spickzettel. Zu viel hängt von dieser Debatte ab. Jeder erinnert sich, wie die erste Runde mit einem K.O. für Biden endete.

„Wir sind noch 59 Tage von der endgültigen Wahl entfernt. In der Vergangenheit hätte das bedeutet, dass wir so vielen Tagen wissen würden, wer der nächste Präsident sein wird. Aber nicht in diesem Jahr. Der Abstand zwischen den Kandidaten ist minimal. Neue CNN-Umfragen aus sechs Swing States zeigen, dass keiner der Kandidaten einen Vorteil hat“, berichtet Michael Smerconish von CNN.

Der Wahlprozess hat unterdessen begonnen. Es wurde begonnen, den Wählern im Ausland die ersten Stimmzettel zuzuschicken. Das ist ein Video vom US-Konsulat im Land der aufgehenden Sonne, wo die Amerikaner aus irgendeinem Grund gebeten werden, unter ukrainischer Flagge zu wählen: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass am Tor der Botschaft während der Geschäftszeiten jetzt eine Wahlurne in Betrieb ist. Dies ist ein sicherer Weg, um sicherzustellen, dass Ihre Stimme gezählt wird“, sagt ein Mitarbeiter. (Anm. d. Übers.: Tatsächlich ist am US-Konsulat neben der amerikanischen und der japanischen Flagge auch die ukrainische aufgehängt)

Briefwahl ist die Methode, über die sich die Republikaner bei der letzten Wahl am meisten beschwert haben. Und die Saat des ersten Skandals ist bereits in North Carolina aufgegangen, denn es steht an der Spitze der Swing States, in denen die Briefwahlunterlagen bereits verschickt werden. Das amerikanische Fernsehen meldet: „Ein Berufungsgericht des Staates hat der Wahlkommission mitgeteilt, dass die Stimmzettel nicht verschickt werden können, weil der Name von Robert Kennedy Jr. immer noch auf dem Stimmzettel steht.“

Kennedy hatte darum gebeten, dass sein Name gestrichen wird, um Trump nicht zu behindern. Trump rätselt, was er tun kann, und hat bereits die National die Polizei zu Hilfe gerufen, damit sie die Wahl überwacht: „Ich hoffe, Sie werden ein Auge auf Wahlbetrug haben. Es beginnt in einer Woche. Sorgen Sie dafür, dass die Wähler nicht getäuscht werden, denn nur so werden wir gewinnen“, sagte er bei einem Treffen mit der Polizeiführung.

Das ist die Spaltung. Die einfachen Polizeibeamten sind für Trump. Gegen ihn ist die ehemalige Staatsanwältin Kamala Harris, die ihn nur als verurteilten Verbrecher bezeichnet, und mit ihr ist der liberale Richter von Manhattan.

Bereits am 18. September könnte Richter Juan Merchan, dessen Tochter in Harris‘ Team arbeitet, den Republikaner im Fall der Zahlungen an eine Pornodarstellerin zu vier Jahren Haft verurteilen, aber er änderte aber in letzter Minute seine Meinung. Mit solchen Beliebtheitswerten ist Trump besser in Freiheit als im Gefängnis, wo seine Beliebtheitswerte noch weiter hätten steigen können.

„Dies war eine einzigartige Situation, der zu verurteilende Mensch kandidiert für das Amt des Präsidenten einer großen Partei. Richter Merchan musste zwischen konkurrierenden Interessen abwägen. Er kann warten. Das Urteil bleibt, Trump wird seine Strafe nach der Wahl erhalten“, sagte der ehemalige Staatsanwalt Chuck Rosenberg zuversichtlich.

Und vielleicht nicht nur eine. Auch der schlummernde Fall der Kapitolstürmung erwacht aus seinem Dornröschenschlaf. Trump ist nicht Hunter Biden, der sich auf Anraten hochrangiger Freunde in allen neun Anklagepunkten der Steuerhinterziehung schuldig bekannt hat.

Trump hat weder einen Präsidenten-Papa, der ihn begnadigen könnte, noch eine künftige Nachfolgerin von Papa.

Größe ist übrigens jetzt auch ein Thema für Streitereien. Der Republikaner forderte die Organisatoren der Debatte auf, seiner Gegnerin zu verbieten, eine höhere Stehposition zu benutzen. Er sieht seine 190 Zentimeter gegenüber Harris‘ 162 Zentimetern ernsthaft als weiteren Vorteil an. Wenigstens verlangt er nicht, dass sie ihre Schuhe mit Absätzen auszieht.

Ende der Übersetzung



