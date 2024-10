Das russische Fernsehen fragt: Wird der 6. November so etwas wie der neue 6. Januar?

US-Wahlen

Die US-Wahlen werfen ihren Schatten voraus und das gilt auch für die russische Berichterstattung aus den USA. Aber während deutsche Medien mit Lobliedern auf Kamala Harris beschäftigt sind, berichten russische Medien auch über ihre vielen Aussetzer.

Für mich sind die Berichte des russischen Fernsehens über die USA immer eine Goldgrube, weil ich dort all das gezeigt bekomme, was deutsche Medien lieber verheimlichen. Und das Schöne ist, dass man all das, was das russische Fernsehen berichtet, überprüfen kann, weil die Reden und Aussagen der US-Wahlkämpfer und Politiker im Netz leicht zu finden sind.

Aus diesem Grunde übersetze ich fast jede Woche den Bericht der USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen Sonntags in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick zeigt. Auch diese Woche gab es darin wieder interessante Einblicke in das, was deutsche Medien lieber nicht berichten wollen, denn für die ist die Welt schließlich furchtbar einfach: Trump ist doof und Kamala Harris ist eine Ikone.

Die Art und Weise, wie die deutschen Medien nun alles über die Aussetzer von Harris verschweigen, erinnert stark an die vier Jahre, in denen die deutschen Medien die offensichtliche Demenz von Joe Biden verschwiegen haben. Aber das war nur so ein Gedanke am Rande von mir.

Beginn der Übersetzung:

US-Wahlkampf: Die aggressive Rhetorik der Kandidaten übersteigt jedes Maß

Das Ausmaß der Brutalität im US-Wahlkampf zeigt sich zumindest daran, dass die Kandidaten bei der Ausdrucksweise jede Zurückhaltung völlig abgelegt haben. Die aggressive Rhetorik sprengt jeden Rahmen. Kamala Harris nennt ihren Rivalen einen Faschisten und vergleicht ihn mit Hitler. Biden erklärt, dass Trump „hinter Schloss und Riegel gebracht werden muss“.

Trump bezeichnet Harris bereits gewohnheitsmäßig als „dumme Kommunistin“, „Looser“ und „Genossin“. Und ein Viertel der Amerikaner, 27 Prozent, befürchtet nach dem 5. November ernsthaft den Ausbruch eines Bürgerkriegs.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Die verzweifelt fluchende Sängerin versuchte bei einer Debatte zwischen drei libertären Kandidaten, von denen keiner auch nur eine mikroskopische Chance hat, ins Weiße Haus zu kommen, die amerikanische Nationalhymne zu singen, aber sie traf keinen Ton. Die Bilder wurden zu einer traurigen Parodie der gesamten Veranstaltung, die unter der Bezeichnung freier und gleicher Wahlen stattfand. Die Sängerin sagte hinterher zu ihrer Entschuldigung, sie könne durchaus singen, habe aber nicht gewusst, dass die auf der Bühne live singen sollte.

Das politische Drama um Kamala Harris hat etwas von diesem musikalischen Schiffbruch, denn auch die Fans der Sängerin Beyoncé verließen enttäuscht das Stadion in Houston. Viele sahen die Kandidatin der Demokraten als ungenießbare, aber unvermeidliche Beilage, und wollten Beyoncé hören. Doch zuerst mussten sie eine geschlagene Stunde warten, um dann zu erfahren, dass Beyoncé nicht singen, sondern eine Wahlkampfrede halten würde

„Ich bin nicht als Prominente hier, ich bin nicht als Politikerin hier, ich bin als Mutter hier. Eine Mutter, der die Welt, in der meine Kinder und alle unsere Kinder leben, sehr am Herzen liegt. Es ist Zeit für Amerika, ein neues Lied zu singen. Unsere Stimmen haben sich zu einem Chor der Einheit vereint. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Amerikas nächste Präsidentin…“,sagte die Sängerin.

Beyonces Lied „Freedom“ klang mit einer live auf der Bühne stehenden Beyoncé vom Band irgendwie falsch. Aber etwas vorzuspielen, bringt nichts mehr. Der Sommer der Liebe und der Freude ist vorbei. Mit tierischem Ernst fürchtet sich der Wähler vor der Unfreiheit. Vor dem Gefängnis, wie Harris dann sagte: „Wir wissen, was hier in Texas los ist. Ärzte und Krankenschwestern können lebenslänglich ins Gefängnis gehen, nur weil sie Fortpflanzungshilfe leisten. Denken Sie darüber nach. Lebenslänglich für Gesundheitsdienstleister, die das tun, was sie für das Beste für ihre Patienten halten.“

Das Recht auf Abtreibung ist ein wundes Thema für Amerika. Aber die Republikaner im konservativen Texas zu überfallen, wo sie ohnehin für Trump stimmen werden, ist eigentlich etwas aus Trumps Arsenal. Harris tat es nicht, weil es so gut läuft. Kurz gesagt: „Houston, she has a problem!“

„Unsere jüngste landesweite Umfrage unter wahrscheinlichen Wählern zeigt, dass die Kandidaten in diesem stetigen Rennen Kopf an Kopf liegen, mit 47 Prozent für Harris und 47 Prozent für Trump“, sagt der Journalist David Chalian.

„Diese Zahlen erklären, warum die Demokraten im Moment so nervös sind. Harris sollte die Koalition zurückbringen, die Obama geholfen hat, zu siegen, um die Ängste wegzuspülen, die Joe Biden hinterlassen hat. Und, wissen Sie, das gelingt ihr nicht wirklich“, bemerkte der Journalist Cleve Watson.

Um den Kontrast aufzulockern, wurde Biden sogar geschickt, um sich bei den Indianern zu entschuldigen. Allerdings ist Biden irgendwie vom Kriegspfad abgekommen. Und das Hufgeklapper von Harris hört er bereits hinter sich. Und er konnte wieder nicht fehlerfrei vom Teleprompter ablesen und verwechselte alles mögliche.

TV-Moderator Jesse Waters kommentierte: „Zum ersten Mal überhaupt hat Trump zu Harris aufgeschlossen. Dies ist das knappste Rennen seit einem halben Jahrhundert, und hinter den Kulissen sind die Demokraten sehr besorgt, dass sie die Ziellinie nicht als Erste überqueren kann. Jetzt werfen die Demokraten bereits die Hände in den Schoß und sagen, sie ist, was sie ist. Die Demokraten haben das Gefühl, dass sie einen Therapeuten brauchen.“

Und manchmal wohl auch einen Psychiater. Dies eines der klinischen Beispiele für eine gespaltene politische Persönlichkeit: „Haben Sie die Frau hinter ihrer Schulter bemerkt? Sie wiederholte Wort für Wort, was Kamala Harris sagte. Tatsache ist, dass Kamala Harris so unoriginell ist, dass eine Frau im Publikum die Rede zusammen mit ihr hält. Ich spreche nicht von den Slogans. Ich spreche von der Beantwortung einer Frage. Das heißt, sie ist so unoriginell, dass sie immer wieder das Gleiche sagen muss. Und zwar so oft, dass die Leute im Publikum es zitieren können. Putin wird uns einfach zerbomben, wenn sie Präsidentin wird“, erklärt der Journalist Carl Higbee.

Zerbomben tut Amerika sich allerdings bisher selbst. Das liegt an den hirnlosen Wortsalat-Portionen, die zur Hauptsendezeit auf die Köpfe der liberalen Fernsehzuschauer prasseln. Das passiert, wenn Harris bei den sogenannten Town Halls auf die Frage improvisieren muss, warum sie alle ihre Pläne nicht in den letzten vier Jahren, als sie im Weißen Haus war, angepackt hat: „Ich weise darauf hin, was getan werden muss, was noch nicht getan wurde, aber getan werden muss. Und ich werde nicht davor zurückschrecken zu sagen: ‚Hey, das sind immer noch Probleme, die wir lösen müssen‘.“

Selbst diejenigen, die von CNN seit vielen Jahren Geld dafür bekommen, dieses Gebräu zu loben, verschlucken sich an der Vinaigrette. Zum Beispiel David Axelrod, ein langjähriger Berater von Obama: „Mich beunruhigt, wenn sie keine Fragen beantworten will. Es ist eine Angewohnheit von ihr, zu Wortsalat überzugehen. Sie hat sieben Minuten gesprochen, als sie auf eine Frage zu Israel geantwortet hat, aber das alles hatte nichts mit der Frage zu tun.“

„We Take Care of Our Own“ ist ein Lied von Bruce Springsteen. Er singt schon seit Jahrzehnten für die demokratischen Kandidaten und wechselt nicht einmal seine Gitarre. Er hat mit Obama Wahlkampf für Hillary gemacht, und davor mit Bill für Obama. Jetzt steht er mit Barack auf der Bühne in Georgia und lobt Kamala.

Die Namen sind egal, Hauptsache, es schleicht sich kein Fremder auf die Bühne, der nicht im Programm ihres langjährigen Wunschkonzerts des Tiefen Staates steht. Und Trump steht nicht auf der Liste. „Donald Trump ist ein 78-jähriger Milliardär, der nicht aufhört, über seine Probleme zu klagen. Wir brauchen keine weiteren vier Jahre mit dieser Parodie eines Königs und eines Diktators“, sagte Obama.

Und für einen Diktator gibt es entweder einen Maidan – hier gibt es allerdings ein technisches Problem, denn es gibt keine amerikanische Botschaft in den USA – oder eine Schlinge oder Ketten, mit denen Harris jetzt bei jeder Kundgebung in staatsanwaltlicher Manier rasselt. „Ich habe gegen Kriminelle aller Couleur gekämpft – Räuber, Gauner und Wiederholungstäter. Ich habe sie bekämpft und ich habe gewonnen. Nun, Georgia, in 12 Tagen wird Donald Trump an der Reihe sein“, erklärte Harris.

Das hätte man als Wahlkampfmetapher durchgehen lassen können, aber dann wachte Biden aus dem Winterschlaf auf und machte alles noch schlimmer. Die Demokraten haben tatsächlich solche Pläne. „Ich weiß, es klingt unglaublich. Und wenn ich das vor fünf Jahren gesagt hätte, hätten Sie mich wahrscheinlich verhaftet. Aber wir müssen ihn hinter Schloss und Riegel bringen. Im politischen Sinne. Wir müssen das tun“, sagte Biden.

Ein Gefangener im politischen Sinne heißt politischer Gefangener. Aber, Hand aufs Herz, Trump sollte sogar Danke dafür sagen, dass man ihm nicht den Kopf abgeschlagen hat. Diejenigen, die den Clintons am nächsten stehen, wie Bills ehemaliger Personalstratege James Carville, schlagen vor, ihm den Hals durchzuschneiden: „Ich bin nicht wirklich an dieser ganzen verdammten Sache mit einem fairen Kampf interessiert. Ist das klar? Ich glaube nicht, dass wir während des Krieges gegen die Deutschen und die Japaner einen fairen Kampf brauchten. Ich denke, wir sollten uns in das feindliche Lager schleichen und ihnen die Kehle aufschlitzen. Ich glaube, wir nähern uns buchstäblich der gleichen Situation.“

Die Entmenschlichung des Gegners mit der Aufforderung, ihn zu vernichten, beendet in der Regel jede politische Diskussion, die nicht schon bei der ersten Erwähnung des Wortes „Hitler“ entschieden abgebrochen wurde. So ist es zumindest bei uns üblich.

Bei denen ist das anders. Und so spricht Harris vor dem Hintergrund von zwei Flaggen, der Flagge des Vizepräsidenten und dem Sternenbanner, wie der Oberbefehlshaber der blauen Streitkräfte in einem neuen Bürgerkrieg. „Es ist sehr beunruhigend und gefährlich, dass Donald Trump sich auf Adolf Hitler beruft, den Mann, der für den Tod von 6 Millionen Juden verantwortlich ist. Donald Trump wird immer unausgeglichener und instabiler“, meinte Harris.

Die Idee mit Hitler hat sie vom Tiefen Staat. Den Angriff auf Trump startete Harris nach einer Aufforderung von John Kelly. Letzterer war unter Trump Stabschef des Weißen Hauses, ein Vier-Sterne-General. Der kann, so versuchen die Demokraten die Wähler zu überzeugen, einfach nicht lügen. Kellys Angriff auf seinen ehemaligen Chef erfolgte jedoch nur im Audioformat. Er hatte nicht die Kraft, das offen auszusprechen. „Er ist sicher autoritär, er bewundert Diktatoren, er hat es selbst gesagt. Er fällt mit Sicherheit unter die Definition eines Faschisten“, erklärte John Kelly in der Audioaufzeichnung.

Die anderen abgeschossenen Piloten waren mutiger und haben sogar einen ganzen Brief verfasst. Aber die Worte eines ehemaligen Häftlings von Auschwitz annullieren die kollektiven Proklamation, die Politico veröffentlicht hat. „Adolf Hitler hat Polen überfallen, als ich neun Jahre alt war. Er tötete meine Eltern und den größten Teil unserer Familie. Ich weiß mehr über Hitler als Kamala. Präsident Trump zu beschuldigen, er sei wie Hitler, ist das Schlimmste, was ich in den 75 Jahren, die ich in den USA lebe, je gehört habe“, sagte Jerry Wardsky, ein ehemaliger Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz.

Harris kann beispielsweise auch nicht dien pro-palästinensischen Strömungen unterstützen. Am Ende verliert sie bei beiden. Natürlich ist das mit Hitler politische Show. Es ist eine hysterische Reaktion auf die Tatsache, dass den Demokraten auch hispanische und afroamerikanische Stimmen entgehen werden.

Deroy Murdock, Fellow an der Hoover Institution der Stanford University und Fellow beim Council on Foreign Relations, erklärte: „Das ist ein großes Problem. Schwarze Wähler stellen einen bedeutenden Teil der Basis der Demokraten dar. Wenn man ihnen diese Grundlage entzieht, bricht die ganze Struktur zusammen. Und das ist das Ergebnis einer sehr einfachen Frage, die Trump den schwarzen Wählern seit 2016 gestellt hat: ‚Was zum Teufel habt Ihr zu verlieren?‘ Und sie haben diese Frage mit ‚wir wählen weiterhin die Demokraten, aber es wird nicht besser‘ beantwortet. Wenn sich dieser Trend am Wahltag fortsetzt, sind die Demokraten in großen Schwierigkeiten.“

Man braucht keine teuren Umfragen, um das Ausmaß zu ermessen. Es reicht aus, sich das Video anzusehen, das der im Jemen geborene amerikanische Tickocker Khalid Attaf in Chicago aufgenommen hat. Attaf gab sich als Verkäufer aus und fragte schwarze Kunden, wen sie wählen. Über Harris hörte von ihnen keine netten Worte.

Die endlosen Kriege sind wie Fässer ohne Boden. Das Schlimmste für die US-Militärlobby wäre, wenn sie eines Tages leer sind, wie man bei Harris heraushören konnte: „Donald Trump sagt: ‚Ich werde den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland an einem Tag lösen.‘ Denken Sie darüber nach und begreifen Sie, was er sagt. Er wird kapitulieren. Er wird die Ukraine zwingen, zu kapitulieren. Isolationismus ist genau das, was Donald Trump erreichen wird.“

Bei der Ukraine auf die Bremse zu treten, fordert auch Elon Musk. Und der tiefe Staat schickt ihm umgehend Grüße, wie die Journalistin Abby Phillip erklärte: „Heute Abend hat das Wall Street Journal einen Artikel veröffentlicht, der Elon Musk sicher nicht gefallen wird. Die Zeitung berichtet, dass Musk und der russische Präsident Wladimir Putin seit 2022 in regelmäßigem Kontakt stehen. Den Quellen des Journals zufolge hat Putin Musk sogar einmal gebeten, seinen Satelliten-Internetdienst Starlink über Taiwan nicht zu aktivieren, um dem Autokraten Xi Jinping einen Gefallen zu tun. Musk hat auf die Bitte des Magazins um einen Kommentar nicht reagiert, und auch das Pentagon lehnte eine Stellungnahme ab.“

Das ist der Klassiker. Beweise interessieren wie üblich niemanden. Übrigens sollen Musk und andere Stars der Trump-Kampagne, J.D. Vance und Robert Kennedy, heute an der Kundgebung im New Yorker Madison Square Garden teilnehmen. Clinton ist bereits alarmiert.

„Sie werden sehen, dass Trump versuchen wird, die Nazikundgebung im Madison Square Garden von 1939 zu wiederholen. Ich schreibe darüber in meinem Buch: Präsident Franklin Roosevelt war entsetzt darüber, dass Neonazis, Faschisten in Amerika, Schlange standen, um Unterstützung für die Art von Regierung zu versprechen, die sie in Deutschland sahen. Ich denke nicht, dass wir das ignorieren dürfen“, erklärte Hillary Clinton.

Allerdings ist es Gewaltmonopol in den USA seit langem kompliziert, denn dort gibt es mehr Waffen als Einwohner. Jeder Vierte glaubt, dass die Wahlen in einem zweiten Bürgerkrieg enden könnten. Und Leute die Demokraten heizen die Stimmung an.

Genau eine Woche vor der Wahl ruft Kamala Harris zu einer Kundgebung auf der Ellipse von Washington auf, wie der Rasen vor dem Weißen Haus genannt wird, weil die Menschenmassen von dort vor dreieinhalb Jahren das Kapitol stürmten, nachdem sie Donald Trump zugehört hatten. Der 6. November ist so etwas wie der neue 6. Januar. Wenn man genau hinschaut, gibt es in Amerika bestimmt wieder Leute, die das wiederholen wollen. Und zwar auf beiden Seiten.

Ende der Übersetzung



