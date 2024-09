Deutschland und die EU

Die Misere in Deutschland, die auch auf die EU ausstrahlt, ist in Russland natürlich ein Thema. Bei der Gelegenheit hat das russische Fernsehen sich gefragt, wie schön es sein könnte, wenn in der EU Vernunft einkehren würde.

Ich übersetze des Bericht des Deutschland-Korrespondenten, den das russische Fernsehen jeden Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausstrahlt, jede Woche, weil ich es interessant finde, wie von außerhalb der westlichen Medienblase auf den Polit-Zirkus in Berlin und Brüssel geblickt wird.

Diese Woche begann der Bericht aus Deutschland und der EU mit einer langen Anmoderation des Moderators, die in der Frage gipfelte, wie schön das Leben sein könnte, wenn in der EU Vernunft einkehren würde und die EU und Russland zusammenfinden würden. Ich habe den Bericht wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Volkswagen ist gezwungen, Werke in Deutschland zu schließen und Tausende von Mitarbeitern zu entlassen

Die Schließung des Audi-Werkes in Brüssel hat Aufmerksamkeit erregt. Die Produktion von elektrischen Geländewagen wurde unrentabel.

Die Marke Audi ist Teil des Volkswagen-Konzerns. Volkswagen ist das legendäre deutsche Auto, das vor dem Zweiten Weltkrieg auf Geheiß Hitlers entwickelt und in Serie produziert wurde. Hier sitzt der Führer bereits auf dem Rücksitz eines offenen Volkswagens. Die Idee war, einen Wagen für das Volk zu einem Preis für das Volk zu schaffen, der nicht teurer als tausend Mark sein sollte. Der Konstrukteur Ferdinand Porsche meisterte die Aufgabe mit Bravour. Die Marke überlebte Hitler und eroberte sogar die Welt. Der legendäre Käfer wurde zu einer Revolution im Automobilbau und Teil der Popkultur, ebenso wie der Kleinbus, eine ganz neue Fahrzeugklasse, die zum Liebling der Hippiebewegung wurde.

Volkswagen ist der Nationalstolz der Deutschen. Noch vor kurzem hat sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich die Marke beworben.

Die Erfolge waren beeindruckend: Volkswagen wurde zum größten Automobilhersteller der Welt. Aber das war möglich, als billiges Gas aus Russland nach Deutschland geleitet wurde und Deutschland es mit Gewinn weiter verkaufte.

Die Zeiten haben sich geändert. Irgendjemand hat die Nord-Streams in die Luft gesprengt, und wahrscheinlich hat derselbe „Jemand“ Europa statt Gas aus Russland amerikanisches Flüssiggas aufgezwungen, das um ein Vielfaches teurer ist. In der Folge ist der Strompreis erwartungsgemäß in die Höhe geschnellt, so dass es unrentabel wurde, in Europa irgendetwas aus Metall zu produzieren.

Der Volkswagen-Konzern ist davon unmittelbar betroffen. Vor kurzem wurde bekannt gegeben, dass Werke des Unternehmens in Deutschland geschlossen werden sollen. Es wurde noch nicht bekannt gegeben, welche, aber es ist bekannt, dass auch die Produktion in der Volkswagen-Hauptstadt Wolfsburg, die größte in Europa, unrentabel ist.

Volkswagen ist jedoch ein nur ein Teil der Krise der gesamten Automobilindustrie in der EU. Und die Probleme der Automobilindustrie sind nur ein Teil der allgemeinen Deindustrialisierung aufgrund der künstlich erhöhten Gas- und Strompreise. Amerika hat es profitabler gemacht, bei sich zu produzieren. Deshalb fühlt sich das weltgrößte BMW-Werk im Bundesstaat South Carolina wohl: In der Stadt Spartanberg werden die Geländewagen X3, X4, X5, X6, X7 und XM produziert, und die Stromrechnungen sind dort viel niedriger.

Aber warum eigentlich? Weil Amerika um die Jahrtausendwende die sogenannte Schieferrevolution erlebte.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts mussten die USA Öl in großen Mengen kaufen. Dabei sind die Araber mit Petrodollars reich geworden. Doch zu Beginn unseres Jahrtausends kam die Technologie des Hydraulic Fracturing, auch „Fracking“ genannt, auf, mit deren Hilfe die sogenannten Schiefervorkommen erschlossen wurden. Im Schiefer sind Erdöl und Erdgas in kleinen Mengen auf einer großen Fläche in einer Tiefe von zwei bis drei Kilometern unter der Erde verteilt. Die Förderung beschränkt sich auf das Bohren zahlreicher Bohrlöcher, in die unter enormem Druck riesige Mengen Wasser mit Sand und Chemikalien gepumpt werden, bis die unterirdischen Schichten Risse bekommen und Öl und Gas in das Bohrloch strömen.

Natürlich ist das nur eine vereinfachte Erklärung, aber Tatsache ist, dass in den USA bereits viele Millionen Bohrungen in Schiefervorkommen gebracht wurden und dass bei dieser Förderung das Gas Methan aus den Rissen in die Erdatmosphäre entweicht. Methan verursacht ebenso wie Kohlendioxid den Treibhauseffekt, der unweigerlich zu einer Erwärmung des Klimas auf unserem Planeten führt.

Die US-Schiefervorkommen stoßen mehr Treibhausgase in die Atmosphäre aus als die Volkswirtschaften der EU und Russlands zusammen. Das ist ein kolossaler ökologischer Schaden für unseren Planeten. Es gibt keinen Brennstoff auf der Erde, der schmutziger ist als US-Schiefergas. Selbst Braunkohle ist am Ende sauberer.

Aber was bedeutet das am Ende für Europa? Den Europäern wurde teures Gas anstelle von billigem Gas aus Russland verkauft. Den Europäern wurde nicht einmal gesagt, dass dieses Schiefergas die größte Bedrohung bei der Klimaerwärmung darstellt. Die Europäer mit ihrer grünen Agenda wurden wie kleine Kinder über den Tisch gezogen und bedroht, damit sie schweigen und ein schlaues Gesicht machen. Die Europäer werden durch hohe Energiepreise um ihre Wirtschaft gebracht und zu Komplizen des globalen und im wörtlichen Sinne schmutzigen Schiefergasbetrugs gemacht, der eine echte ökologische Barbarei im globalen Maßstab ist.

Im Grunde genommen steht Europa jetzt an einer Weggabelung.

Mario Draghi, der als oberster Technokrat des Kontinents bekannt ist, stellt kategorisch fest:

„Die EU hat den kritischen Punkt erreicht, an dem sie handeln muss, sonst muss sie entweder ihren Wohlstand, ihre Umwelt oder ihre Freiheit opfern.“

Dem kann man zustimmen: Entweder die EU handelt oder sie verliert alles. Aber was schlägt Draghi vor? Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Steigerung der Arbeitsproduktivität, Ankurbelung der Innovation, Vereinheitlichung der Kapitalmärkte, und noch irgendwas dieser Art.

Aber geht es auch einfacher? Die Beziehungen zu Russland wiederherstellen und die Kräfte in allen Bereichen von Energie und Technologie bis hin zur Bekämpfung des Bandera-Nazismus bündeln. Das wäre viel ehrlicher und produktiver. Man würde besser leben, als wir es uns je hätten träumen lassen.

Jetzt hat die EU einen ganz anderen Kurs eingeschlagen. Und die Probleme mit Volkswagen werden im Vergleich zu dem, was noch passieren kann, wenn die EU in die falsche Richtung abbiegt, wie eine Lappalie erscheinen.

Aus Europa berichtet unser Korrespondent Denis Dawidow.

Am Eingang des Volkswagenwerks hängt als Zeichen der Unterstützung eine ukrainische Flagge. Aber das sieht wie Hohn aus. Der Autogigant ist gezwungen, Fabriken zu schließen und Tausende von Mitarbeitern zu entlassen, weil er Milliarden Dollar Schulden hat. Die Regierung hat dem Konzern geraten, den finanziellen Engpass aus eigener Kraft zu lösen. Gleichzeitig stellt sie die Unterstützung der Ukraine nicht ein.

Der Konzern gibt keine Garantien mehr. Volkswagen hat in den letzten 30 Jahren die Arbeitsplätze seiner Mitarbeiter garantiert. Vor kurzem hat er die Vereinbarung gekündigt. Auf den Straßen der Städte, in denen sich die Werke befinden, gehen die Arbeiter auf die Straße, um zu protestieren.

„Im Moment herrscht Angst, ein allgemeines Gefühl des Grauens, dass die Menschen im nächsten Jahr entlassen werden könnten. Niemand kann mit Sicherheit sagen, was als nächstes passieren wird“, sagt einer der Arbeiter.

Beschäftigte des Werks Emden sagen, dass die Konzernleitung nicht bekannt gegeben hat, welche Fabriken genau Volkswagen schließen wird. Es ist ein Roulette. Ohne das billige russische Gas sind die Produktionskosten in die Höhe geschossen und damit auch die Preise. Allen ist klar: Mit Windkraft kommt man nicht weit.

„Der Niedergang von Volkswagen ist ein weiterer Indikator für die Zerstörung des Industriestandorts Deutschland. Die Bürgerinnen und Bürger haben sehr deutlich erkannt, dass Ihre Politik zu Wohlstandsverlusten, Deindustrialisierung, Massenabwanderung und zum Verlust der inneren Sicherheit führt. Sie sind der Kanzler des Niedergangs, Herr Scholz“, sagte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel im Bundestag.

500.000 Arbeitslose hat Deutschland unter Scholz bekommen. Unternehmen wandern ins Ausland ab oder gehen wegen hoher Strompreise und unhaltbarer Steuern in Konkurs. Im letzten Sommer gab es im Land 40 Prozent mehr Pleiten als noch vor einem Jahr. Es ist schwer, einen Bereich zu finden, in dem sich in den drei Jahren der Koalitionsregierung Indikatoren verbessert haben.

„Ist Deutschland sicherer geworden als im Jahr 2021? Nein! Wettbewerbsfähiger als im Jahr 2021? Nein! Politisch stabiler? Nein! Sie sind keine Koalition des Fortschritts, Sie sind eine Koalition des Vergessens für dieses Land“, sagte Alexander Dobrindt, Chef der CSU im Bundestag. „Herr Bundeskanzler, Sie haben den absoluten Reichtum versprochen, und am Ende haben Sie null herausgeholt.“

Scholz‘ Chancen auf eine Wiederwahl im nächsten Jahr tendieren gegen Null. Zwei Drittel der Deutschen sind gegen seine erneute Nominierung. Eine Ablehnung von rund 70 Prozent macht ihn zum unbeliebtesten Kanzler der jüngeren deutschen Geschichte.

„Werfen wir einen kurzen Blick auf die neuesten Zahlen“, heißt es im Fernsehen. Sehen Sie, aber schauen Sie nicht allzu genau hin. Die ARD zieht die Umfragewerte der SPD buchstäblich in die Höhe. Gemessen an der Höhe der roten Säule liegt die Kanzlerpartei auf dem zweiten Platz und die oppositionelle AfD teilt sich den dritten Platz mit den Grünen. Der Betrug zeigt sich, wenn man sich die Zahlen ansieht: Die AfD liegt solide auf Platz zwei. Die Erfolge der rechten Partei stehen der Regierung bis Oberkante Unterlippe.

„Die AfD ist schlecht für unser Land. Sie werden alles tun, damit unser Land untergeht, wenn die Partei ihre Politik umsetzt. Die AfD hat das Bild der Menschen von gestern. Und wir werden alles dafür tun, dass dieses politische Bild seine Bedeutung in Deutschland verliert“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag.

Hans-Christoph Berndt, Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg, äußerte sich wie folgt: „Scholz verwechselt die Bedrohung unserer Sicherheit mit einer Bedrohung für sich selbst. Unsere Partei ist ein Problem für die Regierung, weil wir, nicht Scholz, die Interessen der Menschen vertreten. Die Politik von Scholz und seinem Kabinett ruiniert das Land: Die Wirtschaft wächst nicht, die Menschen sind unzufrieden, Fachkräfte wandern ab, und die Schuld liegt allein bei den Regierungen.“

Das Schlachtfeld ist das Land Brandenburg in der ehemaligen DDR, in dem in einer Woche Landtagswahlen stattfinden. Die AfD hat kürzlich in Thüringen gewonnen, sie hat Rekordergebnisse in Sachsen, und nun will sie ihren Erfolg hier wiederholen. Nach neuesten Umfragen könnte die AfD in Brandenburg bis zu 30 Prozent der Stimmen erhalten.

Alice Weidel, die Vorsitzende der AfD, steht auf der Bühne, und die Bewohner der Stadt Forst hören ihr aufmerksam zu. Sie spricht über die drängendsten Themen: Arbeitsplätze, Strompreise, Flüchtlinge, auch ukrainische Flüchtlinge. Es gibt mehr als eine Million davon in Deutschland, aber nur jeder Fünfte hat Arbeit, der Rest bezieht Sozialhilfe. Die Partei ist für Friedensgespräche mit Russland und gegen die Entsendung von NATO-Waffen nach Osten. Die Politikerin erhält stehende Ovationen und kann lange Zeit nicht von der Bühne gehen. Den Wählern gefällt der Ansatz der Partei im Kampf gegen illegale Einwanderer, die AfD ist für einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge.

„Wir haben täglich Messerangriffe auf den Straßen, die Gewalt geht weiter und die Regierung ist untätig. Die Menschen suchen nach Alternativen und kommen zu uns, weil sie sich in ihrem eigenen Land sicher fühlen wollen. Die Maßnahmen, die wir vor zehn Jahren vorgeschlagen haben, werden von der Regierung erst jetzt ergriffen. Die Menschen fühlen sich betrogen“, sagt René Springer von der AfD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Erst jetzt, nachdem Millionen Migranten ins Land gekommen sind, spricht die Regierung davon, den Zuzug ins Land zu kontrollieren. Ab Montag beginnt das deutsche Innenministerium mit umfassenden Kontrollen an seinen Landgrenzen. Warum sie das jetzt tun und nicht schon früher, weiß niemand. Die Regierungskoalition verliert krachend Wahlen und spielt für die Öffentlichkeit.

Deutschland fordert die Umsetzung der EU-Regelung. Migranten müssen sich in den Ländern registrieren lassen, über die sie in die EU einreisen. Wenn sie einmal in der EU sind, sind sie bereits sicher, so dass sie nicht weiter nach Deutschland reisen müssen. Um herauszufinden, wer wer ist, und um Zuwiderhandelnde bei der Einreise abzuweisen, werden sich die Absperrungen über 3.000 Kilometer Landgrenze erstrecken. Selbst die Polizeibeamten, die die neuen Regeln ab morgen umsetzen müssen, glauben nicht an die Wirksamkeit der Maßnahmen.

Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, meint: „Wir werden keinen Rückgang erleben, sondern einen Zustrom, der sich noch verstärken wird, weil sich niemand an den Grenzen registrieren wird. Das bedeutet, dass es an den deutschen Grenzen mehr unregistrierte Menschen geben wird als bisher. Das ganze System wird ad absurdum geführt.“

Die Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums wird für mindestens sechs Monate aufgehoben. Auf den Straßen bereitet man sich auf kilometerlange Staus vor, auf den Bahnhöfen auf Zugverspätungen. Die Nachbarn sind nicht glücklich über die deutschen Neuerungen. Österreich hat bereits erklärt, dass es die von Deutschland zurückgeschickten illegalen Einwanderer nicht aufnehmen wird.

Und der polnische Premierminister Donald Tusk meint: „De facto ist das die Aussetzung des Schengener Abkommens, was aus polnischer Sicht inakzeptabel ist. Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Grund für die Verschärfung dieser Maßnahmen die innenpolitische Situation in Deutschland ist und nicht unsere Politik in Bezug auf die illegale Migration an unseren Grenzen.“

Polen hat um dringende Konsultationen mit anderen EU-Mitgliedern gebeten, um herauszufinden, wie man auf Deutschlands Maßnahmen zur Schließung der EU-Grenzen reagieren soll. Die Nachbarn seien unzufrieden mit der Politik Berlins oder vielmehr frustriert über Bundeskanzler Scholz, beklagten europäische Diplomaten gegenüber der Financial Times.

„Wir sind an einem Punkt, an dem die EU wichtige Entscheidungen mit weitreichenden Konsequenzen in den Bereichen Finanzen und Verteidigung treffen muss, und natürlich warten alle darauf, ob Berlin die Führung übernehmen kann. Und Scholz hat immer wieder deutlich gemacht, dass er das nicht kann und nicht will. Er lehnt sich zurück und wiederholt die deutsche Position. Von ihm geht keine politische Führung aus“, zitiert die Financial Times.

Aber sie haben sich den falschen ausgesucht. Olaf Scholz hat nicht vor, zurückzutreten. Im Gegenteil, er erklärt, dass er bei den Wahlen im Jahr 2025 als Kanzler kandidieren will.

Ende der Übersetzung



