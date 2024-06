Bringt die Wahl echte Veränderungen in Frankreich?

Le Pen gewinnt

Le Pen hat die Wahlen in Frankreich deutlich gewonnen, aber das Ergebnis ist noch nicht endgültig, denn am nächsten Sonntag finden noch Stichwahlen statt.

Die Wahlen in Frankreich können viel verändern, oder auch gar nichts, denn noch ist das Ergebnis nicht endgültig. In der ersten Runde der Parlamentswahlen in Frankreich liegt die rechtsgerichtete Partei Nationale Sammelbewegung in Führung. Das geht aus vorläufigen Daten hervor, die der Fernsehsender BFMTV veröffentlicht hat. Demnach kommt sie auf 33 Prozent, das Linksbündnis „Neue Volksfront“ auf 28,5 Prozent, die Präsidentenkoalition erhielt 22 Prozent.

Nach Angaben des Umfrageinstituts Elabe kann die Nationale Sammelbewegung nach der zweiten Wahlrunde zwischen 260 und 310 Sitze in der Nationalversammlung erhalten, die Neue Volksfront zwischen 115 und 145 Sitze und Macrons Büdnis zwischen 90 und 120 Sitze.

Keine der Parteien hat die absolute Mehrheit der Stimmen errungen. Der zweite Wahlgang, der am 7. Juli stattfinden wird, wird entscheidend sein. Analysten schließen Absprachen zwischen der Präsidentenkoalition und der linksgerichteten Neuen Volksfront nicht aus, um die Wahl der Kandidaten der Nationalen Sammelbewegung zu verhindern.

Darauf deutet auch die Erklärung des französischen Premierminister Gabriel Attal hin, der auf einer Pressekonferenz erklärte, rund 60 Kandidaten der Präsidentenkoalition würden bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen aus dem Rennen genommen, um einen Sieg der Oppositionspartei „Nationale Sammelbewegung“ zu verhindern.

Insgesamt seien mehr als 300 Kandidaten der Präsidentenkoalition, in der neben der vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron gegründeten Partei Renaissance auch durch Mitglieder der Demokratischen Bewegung, Horizont, der Union der Demokraten und Unabhängigen und der Radikalen Partei vertreten sind, in die zweite Runde gekommen. Der Premierminister räumte ein, dass „die Franzosen heute vielleicht enttäuscht oder sogar wütend sind“, versicherte aber, dass seine die republikanischen Werte verteidigt, die ihnen wichtig sind.

Der Premierminister ging nicht näher darauf ein, welche anderen Kandidaten außerhalb der Präsidentenkoalition unterstützenswert sind, kritisierte aber die linke Partei:

„Wie jeder heute Abend gesehen hat, wird die Neue Volksfront keine absolute Mehrheit haben. Wir haben während des gesamten Wahlkampfs darauf hingewiesen, dass die Zusammensetzung der Partei ‚Aufmüpfiges Frankreich‘, die von der französischen Bevölkerung weitgehend abgelehnt wird, keine glaubwürdige Alternative zur Regierung darstellt.“

Der Gründer der Partei, Jean-Luc Mélenchon, der sich etwas früher zu Wort meldete, erklärte ebenfalls, er sei bereit, seine Kandidaten aus dem Rennen zurückzuziehen, wenn sie in der ersten Runde den dritten Platz belegt haben und in der zweiten Runde ein Sieg der Kandidaten der rechtsgerichteten Nationalen Sammelbewegung möglich sei. Gleichzeitig betonte er, dass Attal angesichts der schwachen Ergebnisse der Präsidentenkoalition nicht an der Spitze der Regierung bleiben könne. Attal, der im ersten Wahlgang nicht auf Anhieb gewählt wurde, äußerte sich nicht zu einem möglichen Rücktritt.

Die Wahl in Frankreich war auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Da die Sendung kurz nach Schließung der Wahllokale ausgestrahlt wurde, war das eher ein Stimmungsbericht der Frankreich-Korrespondentin des russischen Fernsehens, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Macron bereitet sich auf das Schlimmste vor: Wahltag in Frankreich

In Frankreich fanden heute außerordentliche Parlamentswahlen statt. Für Präsident Emmanuel Macron ist es ein schicksalhaftes Ereignis. Seine Partei erlitt bei den Europawahlen eine vernichtende Niederlage gegen die von Marine Le Pen geführte rechte Partei. Und nun verlieren die Macronisten laut Umfragen weiter an Zustimmung.

Unsere Frankreich-Korrespondentin berichtet über die aktuellen Ereignisse.

Die Ladenbesitzer im Zentrum der französischen Hauptstadt hatten Recht, als sie ihre Schaufenster den ganzen Abend mit Sperrholzplatten abdeckten, denn nach Bekanntgabe der Ergebnisse befürchtete die Stadt Krawalle von Anhängern linker Parteien, sollten die Rechten ihrer Logik nach zu stark zulegen. Und nach den ersten Daten zu urteilen, ist genau das eingetreten. 33 Prozent der Stimmen entfallen auf die Nationale Sammlungsbewegung.

Doch gefeiert wird in den Reihen der Partei noch nicht. Parteichef Jordaan Bardella ist in Paris geblieben, sein Hauptquartier ist vor allem von Journalisten besetzt. Marine Le Pen ist auf ihrem Landsitz Enan Beaumont, wo sie gewählt hat. Sie hat eine größere Gästeliste von etwa 500 Personen und hielt als eine der ersten Vertreterinnen aller politischen Blöcke eine Rede: „Die Demokratie hat sich durchgesetzt und die Franzosen bringen die Nationale Sammelbewegung und seine Verbündeten an die Macht. Sie haben den Macron-Block praktisch vernichtet. Zunächst einmal beglückwünsche ich mich als Politiker zu einer so hohen Wahlbeteiligung, die den Ergebnissen des heutigen Abends eine besondere Kraft verleiht. Mit ihrer Stimmabgabe haben die Franzosen unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie nach sieben Jahren einer verächtlichen und karikaturhaften Regierung ein neues Kapitel aufschlagen wollen.“

Die Linken versammeln sich heute auf dem Platz der Republik. Die Ergebnisse sind besser als in den Umfragen vorhergesagt und es gibt also viel zu feiern. In den letzten Tagen des Wahlkampfs haben sie ihren Vorsprung noch ausgebaut und sind mit 28,5 Prozent nicht weit von den Führenden entfernt. Es ist klar, dass der Kampf im zweiten Wahlgang hart und die Gesellschaft weiterhin gespalten sein wird.

Jean Luc Melanchon, Vorsitzender der Neuen Volksfront, äußerte sich wie folgt: „Unter diesen Umständen können wir keine anderen Vorschläge machen, keine anderen vernünftigen Forderungen an unser Volk stellen als diese. Die Neue Volksfront muss die absolute Mehrheit erhalten, denn sie ist die einzige Alternative. Es geht nicht darum, dagegen zu stimmen oder eine Barriere zu errichten. Es geht darum, für unsere Zukunft zu stimmen, in der jeder Mensch respektiert wird und in der wir alle zusammen leben.“

Das wichtigste Thema für die Franzosen ist die Kaufkraft. Morgen steigen die Gaspreise nochmal um fast 12 Prozent. Die Nationale Sammlungsbewegung verspricht Steuersenkungen und die Linken wollen die Preise für grundlegende Lebensmittel senken. Macrons wirtschaftliches Erbe hingegen sind Inflation, eine Staatsverschuldung von über drei Billionen Euro und ein Haushaltsdefizit von 5,5 Prozent. Die Medien fragen sich: Was wird aus den großen Plänen, Russland in der Ukraine zu besiegen und die Welt mit französischen Waffen zu überschwemmen?

Bloomberg schreibt: „Macron hat die Wahl zum ungünstigsten Zeitpunkt angesetzt, mitten in den Unruhen in Neukaledonien wegen seiner Wahlrechtsreform und kurz vor den Olympischen Spielen in Paris. Und während der Ferien im Juli, wenn halb Frankreich verreist ist und viele in Abwesenheit wählen müssen. Der Präsident setzt auch sein Versprechen, der Ukraine zu helfen, aufs Spiel, obwohl er einer derjenigen war, die dies lautstark unterstützt haben.“

Macron wartete nicht einmal die Ergebnisse ab. Er kehrte von Le Touquet, wo er mit seiner Frau gewählt hatte, nach Paris in den Elysee-Palast zurück und traf sich zwei Stunden vor der Bekanntgabe der Ergebnisse mit Premierminister Gabriel Attal, dem ehemaligen Chef der präsidialen Mehrheit François Bayrou und dem ehemaligen Präsidenten der Nationalversammlung Richard Ferrand. Journalisten fragten sich, ob Macrons ehemaliger Premierminister Edouard Philippe, Vorsitzender der rechtsgerichteten Partei Horizonte, die zum Block des Präsidenten gehört und ein Verbündeter, der sich in letzter Zeit von Macron zu distanzieren versuchte, an dem Treffen teilnehmen würde. Unmittelbar danach wird der Präsident ein zweites Treffen mit einem noch engeren Kreis von Anhängern abhalten, um eine Notfallstrategie nach dem Verlust der relativen Mehrheit im Parlament auszuarbeiten.

Eine Wählerin erklärte: „Die Leute, die heute zur Wahl gehen, mögen für die Extremen stimmen, aber sie sind auch gegen die Regierung. Die Menschen sind unzufrieden mit dem, was in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren viel verloren haben. Ich bin empört.“

Das Ergebnis für Macron ist katastrophal. Eine Niederlage gegen die Linken und die Rechten und mit 20 Prozent nur der dritte Platz. Nur die Republikaner, die sich der „Nationalen Sammlungsbewegung“ nicht anschließen wollten, schnitten noch schlechter ab: Platz vier und knapp zehn Prozent der Stimmen.

Die Wählerin Servan Le Berre sagte: „Wir leben in einer Welt, in der Krieg herrscht, und wir wollen das verhindern, die Ordnung wiederherstellen und eine ruhigere Situation schaffen.“

Historisch gesehen gehen bei Parlamentswahlen weniger Menschen in die Wahllokale als bei Präsidentschaftswahlen, aber diesmal haben wohl rund 20 Prozent der Franzosen ihren Urlaub verschoben, um ihre Stimme abzugeben. Das Ergebnis war eine Rekordbeteiligung von fast 70 Prozent, rund 35 Millionen Franzosen haben ihre Stimme abgegeben.

Eine so hohe Wahlbeteiligung hat es seit 1981 nicht mehr gegeben. Sie zeigt, wie ernst die Franzosen den Aufruf von Präsident Macron genommen haben, zur Wahl zu gehen und ihre Meinung zur Lage des Landes zu äußern. Eine weitere Woche Wahlkampf steht bevor, mit dem entscheidenden zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag.

Ende der Übersetzung



