Biden zieht sich aus Präsidentschaftsrennen zurück und wirbt für Harris

Wie seit Wochen erwartet

Joe Biden hat mitgeteilt, dass er sich als Präsidentschaftskandidat aus dem US-Wahlkampf zurückzieht. Außerdem hat er sich für Vizepräsidentin Kamala Harris als neue Kandidatin der US-Demokraten ausgesprochen.

Auf X hat US-Präsident Joe Biden einen Brief veröffentlicht, in dem er seinen Rückzug aus dem Rennen um die Präsidentschaft bekannt gibt. In dem Brief lobt er seine eigene Amtszeit und teilt dann mit, er sei der Meinung, es sei im besten Interesse der Demokratischen Partei und des Landes, wenn er sich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurückzieht und sich den Rest seiner Amtszeit ausschließlich auf die Erfüllung seiner Pflichten als Präsident konzentriert. Er kündigte für die kommende Woche eine Rede an die Nation an.

Kurz darauf veröffentlichte Biden einen zweiten Post, in dem er sich für Kamala Harris als neue Kandidatin aussprach. Auch die Clintons haben Harris ihre Unterstützung ausgesprochen.

Kamala Harris hat keine besseren Umfragewerte als Biden. Sollte sich die Demokratische Partei auf Harris als Kandidatin einigen, würde ich das so interpretieren, dass die Demokraten die anstehende Wahl schon verloren gegeben haben und sich bereits darauf konzentrieren, wie sie Trumps zweite Amtszeit stören können, wie es ja auch schon in seiner ersten Amtszeit gewesen ist.

Aber noch ist nichts entschieden, und ob sich die Demokraten hinter Harris stellen, wird sich erst noch zeigen. Offen ist auch, ob Biden noch zum Rückzug aus dem Präsidentenamt gedrängt wird, um Harris beispielsweise den Amtsbonus als zukommen zu lassen, den ein amtierende Staatschef bei Wahlen in der Regel hat.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen