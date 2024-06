Islamismus?

Am Sonntag fanden in zwei Städten der russischen Teilrepublik Dagestan Terroranschläge auf eine Synagoge, eine Kirche und Polizeibeamte statt. Dabei wurden 20 Menschen getötet und 46 verletzt.

Am Sonntag fanden in Russland gleich mehrere Tragödien statt. Neben dem ukrainischen Terrorangriff auf Sewastopol gab es auch islamistische Terroranschläge in zwei Städten der russischen Teilrepublik Dagestan. Islamistische Terroristen haben eine Kirche und eine Synagoge in der Stadt Derbent beschossen und in Brand gesteckt. Unter den Toten war auch ein russisch-orthodoxer Priester, dem die Kehle durchgeschnitten wurde, als er versuchte, seine Frau zu schützen.

Außerdem gab es zeitgleich in der dagestanischen Stadt Machatschkala Schießereien. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigten mehrere mit Sturmgewehren bewaffnete Personen, die das Feuer auf Polizeibeamte eröffneten. Auch eine Kirche und eine Synagoge wurden angegriffen.

Das Untersuchungskomitee kam zu dem Schluss , dass die Anschläge koordiniert waren. Die Waffen der Terroristen wurden sichergestellt und werden untersucht. Bislang hat sich keine Terrororganisation zu den Anschlägen in Dagestan bekannt.

Im Zuge der Anti-Terror-Operation wurden fünf Terroristen liquidiert, deren Identität später festgestellt wurde. Bei drei von ihnen handelte es sich um Verwandte des Leiters des Bezirks, der zwischen Derbent und Machatschkala liegt.

Terror in Dagestan

In der moslemischen russischen Teilrepublik Dagestan kommt es immer wieder zu islamistischen Terroranschlägen, obwohl die Region insgesamt friedlich und ein bei Russen ausgesprochen beliebtes Tourismusziel ist, wo derzeit viel in neue Hotels und andere touristische Infrastruktur investiert wird.

Am 29. Oktober 2023 stürmten Islamisten vor dem Hintergrund des israelischen Angriffs auf Gaza den Flughafen von Machatschkala, weil dort ein Flugzeug aus Israel gelandet war. Der Mob konnte nur mit einem großen Polizeiaufgebot zurückgedrängt werden.

Allerdings war dieser Vorfall keineswegs eine autonome Aktion von radikalen Islamisten, denn die Menge wurde von einem Telegram-Kanal aus der Ukraine aufgehetzt, wie man in Kiew kurz darauf stolz erzählte . Dass die “Vorzeigedemokratie” Ukraine in Dagestan antisemitische Unruhen organisiert hat, fanden deutsche Medien übrigens nicht berichtenswert.

Auch bei dem vorgeblich islamistischen Terroranschlag auf Crocus-City in Moskau in diesem Jahr führt die Spur in die Ukraine, die offenbar immer mehr darauf setzt, in Russland Islamisten zu radikalisieren und instrumentalisieren.

Ob es auch bei den aktuellen Terrorangriffen eine Spur in die Ukraine gibt, wurde noch nicht gemeldet. Aber es würde nicht überraschen, da Kiew aufgrund der verzweifelten Lage an der Front immer mehr auf Terrorangriffe setzt, um die russische Gesellschaft in Angst und Schrecken zu versetzen.



