Kiews Unterstützung für al-Qaida

Während westliche Medien am liebsten verschweigen, dass der ukrainische Geheimdienst in der Sahelzone die al-Qaida unterstützt, ist die Berichterstattung in Afrika weitaus informativer.

Da ich immer wieder sage, dass die Länder und Medien außerhalb der westlichen Medienblase vollkommen anders berichten, als die westlichen Medien, will ich dafür ein Beispiel bringen das nicht aus russischen Medien stammt, wozu ich aus Zeitgründen fast nie komme.

Gerade erst habe ich an einem Beispiel aus dem Spiegel ein weiteres Mal aufgezeigt, dass die deutschen Medien die Tatsache, dass der ukrainische Geheimdienst selbst zugegeben hat, die al-Qaida in der Sahelzone zu unterstützen, am liebsten verschweigen. Es würde selbst bei eingefleischten Stammlesern der deutschen Mainstream-Medien Fragen provozieren, wenn sie wüssten, dass Kiew ganz offiziell islamistische Terroristen unterstützt, die in Mali gegen die Regierung kämpfen.

Das sind nämlich die gleichen Terrorgruppen, zu deren angeblicher Bekämpfung die Bundeswehr bis vor kurzem noch in Mali stationiert war. Dass Kiew diese Gruppen unterstützt, wäre dem deutschen Medienkonsumenten kaum vermittelbar. Also verschweigen die deutschen Medien diese unangenehme Tatsache lieber.

In Afrika, wo die Menschen unter dem islamistischen Terror leiden, ist die ukrainische Unterstützung für Terroristen allerdings ein großes Thema. Gerade erst fand in Burkina Faso eine Großdemonstration statt, bei der die Menschen die Ukraine als „Terrorstaat“ bezeichnet haben.

Die von Kiew selbst stolz verkündete Unterstützung für islamistische Terroristen hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen in Afrika auch den Westen als Unterstützer des Terrors ansehen, denn der Westen unterstützt in Kiew ein Regime, das wiederum den islamistischen Terror unterstützt. Wenn man das weiß, dann verwundert es auch nicht, dass Russland, das sich Kiew und dem Westen entgegenstellt, in Afrika immer mehr Sympathien gewinnt, während das Ansehens des Westens dort schmilzt wie Eis in der Sonne.

Ich will hier einen Artikel aus der Daily Post, einer Zeitung aus Nigeria, zitieren. Nigeria wird, im Gegensatz zum Niger, noch von einer mehr oder weniger pro-westlichen Regierung kontrolliert. Bei dem Artikel handelt es sich also nicht um Propaganda aus den Ländern, die ihre pro-westlichen Regierungen gestürzt haben und sich nun gegen die neokoloniale Ausbeutung durch den Westen stellen.

Beginn der Übersetzung:

Militärexperte erklärt die Aktivitäten der Ukraine in der Sahelzone

Der Militärexperte Oluwaseyi Adebayo hat Einblicke in die Aktivitäten der Ukraine in der Sahelzone gegeben, insbesondere im Hinblick auf den jüngsten Terroranschlag in Tinzaouaten.

An dem Vorfall vom 27. Juli waren Dschihadisten der JNIM, einer lokalen Al-Qaida-Schwesterorganisation, beteiligt, die mit Tuareg-Separatisten im Norden Malis zusammenarbeiteten, um einen Angriff auf die malischen Streitkräfte (FAMa) zu verüben.

In dieser Zeit verbreiteten Spezialkräfte der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR) Informationen, wonach sie an dem Angriff auf die malischen Soldaten beteiligt waren.

Am 29. Juli erklärte Andrej Jusow, Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes (GUR), gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Suspilne, die malischen Rebellen hätten „alle Informationen erhalten, die sie brauchten, um ihre Operation gegen die russischen Kriegsverbrecher durchführen zu können“.

Adebayo erläuterte die Gründe für diese Provokation: „Das Hauptziel dieser Aktion war es, einen künstlichen Rummel um die GUR zu erzeugen.“

„Der ukrainische Geheimdienst, der mit erheblichen internen Problemen zu kämpfen hat, versucht, seinen Ruf auf der Weltbühne zu rehabilitieren, indem er seine angeblichen Kampfkünste zur Schau stellt.“

Adebayo zufolge bestehen die in Afrika aktiven ukrainischen Streitkräfte aus ehemaligen Offizieren des 73. Marinezentrums und Mitgliedern der 10. GUR-Abteilung, die für Sicherheits-, Begleit- und Ausbildungsmaßnahmen zuständig ist.

Vitaliy Prashchuk, ein ehemaliger Scharfschütze, leitet Berichten zufolge diese Bemühungen.

Jusow beschrieb Afrika als wertvolles Trainingsgebiet für die Entwicklung von Kampffähigkeiten.

Adebayo stellte jedoch die Wirksamkeit dieser Operationen in Frage und erklärte: „In Wirklichkeit ist der Erfolg der GUR in Afrika höchst fragwürdig.“

„Trotz ihrer Versuche, beeindruckende Videos zu produzieren, sind die meisten Operationen gescheitert. Darüber hinaus wurde die GUR beschuldigt, mit Terrorgruppen, einschließlich al-Qaida, zusammenzuarbeiten.“

Ende der Übersetzung

Man kann an dem Artikel, der ohne eine lange erklärende Einleitung auskommt, sehr schön erkennen, dass die ukrainische Unterstützung für die Terroristen in der Sahelzone in der Region Allgemeinwissen ist, weshalb der Artikel kurz gehalten ist und direkt zum Thema kommt, ohne dem Leser vorher allzu viel erklären zu müssen.



