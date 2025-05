Was bedeutet das Scheitern von Merz bei der Wahl im Bundestag?

Verpatzte Kanzlerwahl

Friedrich Merz hat im ersten Wahlgang nicht die für eine Kanzlerwahl nötige Mehrheit bekommen. Die Reaktionen in Deutschland reichen von Häme bei der AfD bis zu betroffenem Schock bei den Blockparteien CDU/CSU, SPD und Grünen. Aber was bedeutet die verpatzte Wahl tatsächlich?

Um zum Bundeskanzler gewählt zu werden, hätte Friedrich Merz 316 Stimmen bekommen müssen. Eigentlich hätte das bei einer Mehrheit der Koalition aus CDU/CSU und SPD von 328 Stimmen kein Problem sein sollen, aber es kam anders und Merz bekam nur 310 Stimmen. Es gab als ganze 18 Abweichler. Damit wurde einem neuen Kanzler zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die Gefolgschaft bei seiner Wahl verwehrt.

Daraufhin hat Friedrich Merz eine zweite Abstimmung am gleichen Tag abgelehnt und nach jetzigem Stand ist sie für morgen geplant.

Warum die Absage eines weiteren Wahlgangs?

Weil derzeit nicht bekannt ist, wer die Abweichler sind, die Merz die Stimme verweigert haben, wäre ein sofortiger neuer Wahlgang riskant, denn die Pleite könnte sich wiederholen. Es ist ja nicht einmal bekannt, ob die Abweichler aus der SPD oder der CDU/CSU kommen.

Wahrscheinlich ist, dass es Leute aus der CDU/CSU von Merz sind, die ihrem Kandidaten die Stimme verweigert haben. Die Wahlkampflügen von Merz, der im Wahlkampf solide Staatsfinanzen und keine weiteren Staatsschulden versprochen hat, um nur einen Tag nach der Bundestagswahl das Gegenteil zu tun, indem er den alten Bundestag die Schuldenbremse aufweichen ließ und die größte Neuverschuldung in der Geschichte der Bundesrepublik angekündigt hat, haben ihm viele in der CDU/CSU sehr übel genommen. Der Druck von der Parteibasis und die Verärgerung einzelner Abgeordneter könnte also der Grund für die heutigen Ereignisse sein.

Die SPD hingegen kann mit dem, was im Koalitionsvertrag festgelegt wurde, im Großen und Ganzen zufrieden sein, sie musste keine großen Zugeständnisse machen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Abweichler aus der SPD kommen.

Nach jetzigem Stand soll morgen ein erneuter Versuch stattfinden, Merz zum Kanzler zu wählen. Die Zeit bis dahin dürfte von hektischen Gesprächen und wenig Schlaf für die Beteiligten dominiert sein, um herauszufinden, wer die Abweichler sind und ob sie ihren Protest gegen Merz morgen wiederholen.

Was sagt das Grundgesetz?

Im Artikel 63 des Grundgesetzes heißt es:

„Wird der Vorgeschlagene nicht gewählt, so kann der Bundestag binnen 14 Tagen nach dem Wahlgang mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Bundeskanzler wählen.“

Das bedeutet, dass der Bundestag nun 14 Tage Zeit hat, in denen er so oft, wie er möchte neue Versuche ansetzen kann, einen Kanzler zu wählen, der die nötige absolute Mehrheit von mindestens 316 Stimmen erreicht.

Für den Fall, dass das nicht gelingen sollte, sagt das Grundgesetz:

„Kommt eine Wahl innerhalb dieser Frist nicht zustande, so findet unverzüglich ein neuer Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.“

Nach 14 Tagen würde also eine einfache Mehrheit zur Wahl eines Kanzlers ausreichen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Kanzler im Amt bleibt, der keine absolute Mehrheit im Bundestag hinter sich hat, denn in Deutschland sind Minderheitsregierungen nicht üblich.

Die Alternative wären also Neuwahlen, denn nach einer Kanzlerwahl nur mit einfacher Mehrheit kann der Bundespräsident den Bundestag binnen sieben Tagen auflösen und eine Neuwahl ansetzen.

Aber das ist mehr als unwahrscheinlich, weil die Blockparteien CDU/CSU, SPD und Grüne angesichts der steigenden Umfragewerte der AfD keine Neuwahl wollen. Es also sehr wahrscheinlich, dass die Blockparteien sich zusammenraufen und innerhalb der 14 Tage, vielleicht schon morgen, einen Kanzler wählen.

Was bedeutet das alles in der Praxis?

In der Praxis dürfte die heutige Pleite von Merz kaum wichtige Folgen haben. In deutschen Landtagen kam es schon oft vor, dass Ministerpräsidenten im ersten Wahlgang nicht die Unterstützung ihrer Fraktionen hatten und scheiterten. Danach gab es neue Abstimmungen und am Ende wurde der Ministerpräsident dann fast immer gewählt und die Blamage war schnell vergessen.

Im Bundestag ist das nun zwar zum ersten Mal vorgekommen, aber auch hier gilt, dass sie sich am Ende einigen werden, weil sie keine Neuwahlen wollen. Und danach werden die Wähler diese kleine Sensation schnell wieder vergessen.

Ja, Friedrich Merz wäre zunächst ein geschwächter Bundeskanzler, weil ihm seine Fraktionen im ersten Wahlgang die Gefolgschaft versagt haben. Aber wenn die Regierung danach die Arbeit aufnimmt, wird auch das schnell vergessen sein, wie der Erfahrung aus den deutschen Landtagen zeigt.



