Der ukrainische Machthaber Selensky dürfte glauben, mit dem für die Ukraine vernichtenden Rohstoff-Deal ein Druckmittel gegen Trump in die Hand bekommen zu haben. Sollte das so sein, könnte der Ukraine-Konflikt massiv eskalieren.

Der Rohstoff-Deal, den die USA und die Ukraine geschlossen haben, dürfte für die Ukraine vernichtend sein. Der veröffentlichte Text ist ausgesprochen nichtssagend, aber er verweist auf weitere Abkommen, die bisher geheim gehalten werden. In der ukrainischen Rada sollen die Abgeordneten das Vertragspaket anscheinend ratifizieren, ohne es komplett gelesen zu haben. Das deutet darauf hin, dass die Verträge so untragbar sind, dass die ukrainischen Abgeordneten rebellieren könnten, wenn sie den Inhalt kennen würden.

Trotzdem kann Selensky die Verträge als Trumpf gegenüber Trump einsetzen. Wie das funktionieren kann, hat ein russischer Analyst in einem Artikel erklärt, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Selenskys Realitätsverlust: Der „unvermeidliche“ Frieden rückt in weite Ferne

Kiews Drohungen, am 9. Mai den Roten Platz anzugreifen, könnten den Konflikt stärker entfachen

Einige der ungeschickteren Mitstreiter des Genossen Stalin waren in der Anfangsphase der Kollektivierung, wie er es ausdrückte, „schwindelig vom Erfolg“. Heute ist es Selensky, der nach dem Abschluss eines Abkommens unklaren Inhalts mit den USA über Ressourcen (der Text des veröffentlichten Dokuments ist sehr allgemeiner Natur und enthält Verweise auf andere Dokumente, die unterzeichnet sind, oder auch nicht), dem offensichtlich „schwindelig vom Deal“ geworden ist. Der Kiewer Regimechef scheint zu meinen, dass er Trump nun am Bart gepackt hat.

Die Tatsache, dass der amerikanische Präsident weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne einen Bart trägt, stört ihn nicht. Selensky tut so, als wäre Biden immer noch oder wieder im Amt und Kiew als habe er von den Amerikanern einen Freifahrtschein für jegliche Aktionen gegen Russland – darunter auch für Angriffe auf den Roten Platz während der Siegesparade am 9. Mai.

„Das ist unerhört“, so reagierte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, einer der geladenen Gäste der Moskauer Feierlichkeiten am 9. Mai 2025, auf die Drohungen aus dem offiziellen Kiew. Allerdings ist nur der Inhalt dieser Drohungen zu diesem bestimmten Zeitpunkt „unerhört“, nicht jedoch ihr allgemeiner Sinn und Charakter.

Tatsächlich ist Selensky damit in seinem Element: Nachdem er eine Chance auf Frieden erhalten hat, tut er alles, um diese Chance zu vertun und zum Zustand permanenter militärischer Auseinandersetzungen zurückzukehren – so, wie er für den lieben Selensky politisch komfortabel ist. Selensky lässt sich dabei auch nicht dadurch stören, dass Russland objektiv stärker ist und die Fortsetzung des Konflikts auf lange Sicht objektiv nicht zu Kiews Gunsten ausfallen kann. Der Chef des ukrainischen Regimes, der auf die Unterstützung Londons und anderer europäischer Hauptstädte angewiesen ist, orientiert sich an zwei Grundsätzen: „Nach mir die Sintflut“ und „im Heute leben“.

Vor dem Hintergrund dieser Entschlossenheit des offiziellen Kiews – und Hartnäckigkeit kann man Selensky nun wirklich nicht absprechen – ist die Verwirrung Washingtons besonders auffällig. Es scheint, als wüssten Trump und sein Team nicht wirklich, was sie tun sollen. Trump hat zweifellos eines seiner erklärten Ziele erreicht, nämlich Kiew zur Unterzeichnung des Rohstoffabkommens zu zwingen. Und da der exakte Inhalt dieses Abkommens de facto geheim gehalten wird, dürfte es für die gegenwärtige und künftige Generation von Ukrainern wenig Erfreuliches bereithalten. Aber wie geht es weiter?

Selensky weiß, wie oben bereits beschrieben, nur zu genau, was er als Nächstes will: Kiew möchte das unterzeichnete Dokument, das während laufender Kampfhandlungen keine praktische Bedeutung hat, als Hebel nutzen, um Amerika in seinen ganz eigenen „Supersöldner“, einen „Landsknecht“ auf globaler Ebene zu verwandeln. Dient das Trumps Zwecken? Ich bezweifle das. Trump will trotz all seiner offensichtlich wenig attraktiven Eigenschaften wirklich Frieden. Doch „Frieden“ ist für ihn lediglich die Einstellung der Feindseligkeiten.

Und hierin liegt die entscheidende Schwäche der gegenwärtigen US-amerikanischen Position: Russland, die Ukraine und Europa brauchen nicht bloß einen Waffenstillstand, der jederzeit gebrochen werden kann, sondern ein neues Sicherheitssystem – ähnlich dem, das auf der berühmten Konferenz von Jalta im Jahr 1945 konzipiert wurde.

Während ich diese Zeilen schreibe verstehe ich, wie sehr sie Westler werden erschaudern lassen. In den Kreisen der US-amerikanischen Außenpolitiker ist sogar das Wort „Jalta“ an sich bereits ein grobes Schimpfwort, ein Symbol für „falsche“ Kompromisse. Doch waren es gerade diese – im Sinne von für den Westen unbequemen – „falschen“ Kompromisse, die in Europa fast 75 Jahre lang den Frieden gesichert haben. Das war in der Geschichte der Alten Welt eine beispiellose Zeit. Dieses politische Produkt „made in Jalta“ erwies sich als ungewöhnlich robust und langlebig. Und um etwas in puncto Haltbarkeit Vergleichbares zu schaffen, muss man sich mindestens sehr viel Mühe geben.

Das von Trump geführte Washington will das jedoch nicht versuchen. Sie wollen nur über die Oberfläche rutschen und der Welt dann ein brillantes Ergebnis präsentieren. Aber so geht das nicht. Genau deshalb kann der US-Präsident nach den ersten hundert Tagen seiner Amtszeit als Teil seines „ukrainischen politischen Kapitals“ nur den Rohstoffdeal vorweisen, der bislang eher einem Koffer ohne Griff ähnelt – zum Tragen zu unbequem, zum Wegwerfen zu schade.

Soweit bekannt ist, werden in Washington derzeit mehrere Optionen für das weitere Vorgehen diskutiert. Eine Möglichkeit besteht darin, Putin, der in grundlegenden Fragen nicht zu Zugeständnissen bereit ist, mit neuen Sanktionen zu belegen. Doch frühere Versuche, mit Putin in der Sprache der Sanktionen zu „reden“, haben nie zum gewünschten Ergebnis geführt.

Dieser Kurs droht auch, den Ukraine-Konflikt in seine „Werkseinstellungen“ zurückzuversetzen – und das waren Bidens „Einstellungen“. Das ist definitiv nicht das, was Trump will.

Eine andere Möglichkeit ist, den widerborstigen Selensky einfach seinem Schicksal zu überlassen. Doch hier hat der Kiewer Chef alles richtig berechnet: Indem Trump beim Rohstoffabkommen mit der Ukraine für sich anscheinend akzeptable Bedingungen erreicht hat, hat er sich freiwillig zur politischen Geisel ebendieses Abkommens gemacht – und damit seinen Handlungsspielraum ernsthaft eingeschränkt. Selensky hat nun einen Hebel gegenüber Trump: Wenn ihr uns nicht unterstützt, werden wir eure politischen „Errungenschaften“ zu Staub und Asche machen. Und wenn man die „Feinfühligkeit“ des Kiewer Chefs kennt, besteht kein Zweifel: Diesen Hebel wird er aktiv nutzen.

Was bleibt? Wenn wir von den verschiedenen Zwischen- und Hybridoptionen absehen, gibt es nur eine, und zwar die, mit der Trump begonnen hat: Die Versuche, eine für alle akzeptable Kompromisslösung für den Ukraine-Konflikt zu finden. Und hier bin ich gezwungen, einen Allgemeinplatz zu wiederholen: Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen der Verhandlungen vor sich geht. Aber nicht immer läuft alles zwingend auf erzwungene Wiederholungen hinaus. Heute drängen sich zwei wichtige Ergänzungen auf.

Ergänzung Nummer 1: Wir wissen nicht nur nicht, was genau hinter den Kulissen der Verhandlungen vor sich geht, sondern wir wissen nicht einmal mehr, ob dort überhaupt irgendetwas Bedeutendes passiert oder nicht.

Ergänzung Nummer 2: Wenn Kiews Drohungen, am 9. Mai den Roten Platz anzugreifen, darauf abzielen, die Staats- und Regierungschefs der Welt einzuschüchtern und sie davon abzuhalten, am Tag des Sieges Moskau zu besuchen, dann ist das eine Sache. Wenn es sich dabei allerdings nicht nur um leeres Waffengerassel handelt, dann… All bets are off, wie der Angelsachse sagen würde.

Auf die Frage nach der Möglichkeit einer Versöhnung zwischen Russland und der Ukraine antwortete Wladimir Putin:

„Trotz allen Tragödien, die wir derzeit erleben, scheint mir dies unvermeidlich zu sein. Es ist eine Frage der Zeit.“

Selensky hat nun die Wahl, wann und unter welchen Bedingungen das geschehen soll. Und ich werde an dieser Stelle nicht einmal schreiben: „Ich hoffe, er trifft die richtige Wahl.“ Denn im Falle des aktuellen Kiew-Chefs nützen alle Hoffnungen meist nichts.

Ende der Übersetzung



