Warum die Trump-Regierung auf Konfrontationskurs mit Südafrika geht

Die Macht des Elon Musk?

Die Trump-Regierung geht auf Konfrontationskurs mit Südafrika, stellt alle Hilfszahlungen für das Land ein und weist den südafrikanischen Botschafter aus. Was ist der Grund und welche Rolle spielt der in Südafrika geborene Elon Musk?

Die Trump-Regierung ist auf Konfrontationskurs mit Südafrika gegangen und begründet hat mit einem südafrikanischen Gesetz über Farmland. Das Farmland in Südafrika gehört fast ausschließlich weißen Farmern, die das Land zur Zeit der Apartheid bekommen haben. Da Weiße in Südafrika nur eine kleine Minderheit darstellen, sieht die südafrikanische Regierung hier eine historische Ungerechtigkeit und hat ein Gesetz erlassen, das unter bestimmten Umständen die Enteignung weißer Farmer gegen Entschädigung vorsieht.

Die Trump-Regierung bezeichnet das als Rassismus und begründet ihr Vorgehen gegen Südafrika vor allem mit diesem Gesetz.

Elon Musk ist gebürtiger Südafrikaner und ein altbekannter Kritiker der südafrikanischen Regierung, weshalb man durchaus davon ausgehen kann, dass sein Einfluss auf Trump nicht ganz unschuldig an der anti-südafrikanischen Politik der Trump-Regierung ist.

Aber die tatsächlichen Gründe dürften tiefer sitzen, denn Südafrika ist Mitglied der BRICS, der Trump offen droht, falls sie ein Alternative zum Dollar zur Verrechnung des internationalen Handels einführt. Als ich über Trumps Drohungen berichtet habe, habe ich mir die BRICS-Länder und ihren Handel mit den USA angeschaut, um zu analysieren, welche dieser Länder von etwaigen US-Zöllen am schwersten betroffen wären.

Südafrika steht dabei nicht in der ersten Reihe, aber trotzdem wickelt Südafrika sieben Prozent seines Handels mit den USA ab, ein Wirtschaftskrieg der USA gegen Südafrika wäre für das afrikanische Land zwar nicht fatal, aber durchaus schmerzhaft. Da Südafrika das wirtschaftlich wohl schwächste Land der BRICS ist, könnte das also auch der Versuch der Trump-Regierung sein, den BRICS insgesamt zu schaden, indem sie das schwächste Glied angreift.

Da die Trump-Regierung nun den südafrikanischen Botschafter des Landes verwiesen hat, hat ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS einen Artikel über den Konflikt zwischen den USA und Südafrika geschrieben, den ich übersetzt habe, weil er viele interessante Details enthält.

Beginn der Übersetzung:

Alte Ressentiments: Warum haben die USA den südafrikanischen Botschafter zur Persona non grata erklärt?

Oleg Osipow darüber, wie der ausgewiesene Botschafter als Rassist bezeichnet wurde und was Apartheid, BRICS und Israel damit zu tun haben

Die USA haben den südafrikanischen Botschafter zur Persona non grata erklärt und ihn aufgefordert, Amerika innerhalb von 72 Stunden zu verlassen. Wäre so etwas zu Zeiten der Sowjetunion geschehen, hätten sich die sowjetischen Zeitungen darüber gefreut. Während Moskau in den 70er Jahren das Apartheidregime im südlichen Afrika verurteilte, bezeichnet US-Außenminister Marco Rubio den ausgewiesenen Botschafter heute ganz offen als Rassisten.

Aber das ist noch nicht alles. Joshua Meservey, ein führender Analyst am Hudson Institute, einem der Republikanischen Partei nahestehenden Think Tank, der von 2006 bis 2009 als Freiwilliger des Friedenskorps in Sambia tätig war, sagte, dass „persönliche Sanktionen gegen die Führung des Afrikanischen Nationalkongresses nicht weit entfernt sind, so sehe ich das“. Der Afrikanische Nationalkongress, die älteste afrikanische politische Organisation Südafrikas, die jahrzehntelang für die Beendigung der Rassentrennung gekämpft hat, ist jetzt Teil der Regierungskoalition.

Die dritte Note in dem Akkord: Präsident Donald Trump hat einen ethnischen Franzosen, den Nachrichtenoffizier Jean-Philippe Peltier, zum Leiter des Afrika-Büros des Weißen Hauses ernannt. Er wird für die Ausarbeitung der Afrikapolitik zuständig sein und die Arbeit des US-Außenministeriums, des Pentagons, der NGOs und anderer Strukturen koordinieren.

Was für ein Oberton. Insider im Weißen Haus behaupten, dass Trump bald seinen eigenen Schwiegersohn Michael Boulos, den Ehemann seiner Tochter Tiffany, als US-Sondergesandten für Afrika ernennen wird. Seine Befugnisse werden weit über die diplomatischen Vorschriften hinausgehen und sich auf 25 Staaten des Kontinents erstrecken.

Ebrahim Rasool muss das amerikanische Hoheitsgebiet bis spätestens 21. März verlassen. Außer der offiziellen Mitteilung über seine Ausweisung schrieb Rubio in sozialen Medien: „Der Botschafter Südafrikas in den USA ist in unserem großen Land nicht mehr willkommen. Ebrahim Rasool ist ein rassistischer Politiker, der Amerika und seinen Präsidenten Donald Trump hasst. Es gibt nichts, worüber wir mit ihm reden können, also ist er eine Persona non grata.“

Der Vorwand ist künstlich

Ebrahim Rasool wurde 1962 in Kapstadt in einer muslimischen Familie anglo-javanisch-holländisch-indischer Abstammung geboren. Auf der Skala des Apartheidsystems wurde er als „farbig“ eingestuft. Als er neun Jahre alt war, wurde die Familie zwangsumgesiedelt, weil die Verwaltung ihr Viertel zu einem reinen „Weißen“-Viertel erklärte.

Von 2010 bis 2015 war Rasool bereits Botschafter Südafrikas in den USA. Er ist Mitglied des Afrikanischen Nationalkongresses und hatte verschiedene Führungspositionen in der Partei inne. Von 2009 bis 2010 wurde er in die Nationalversammlung gewählt und war von 2004 bis 2008 Premierminister des Westkaps. Rasool wurde unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden erneut zum Botschafter in den USA ernannt.

Die USA selbst haben derzeit keinen Botschafter in Südafrika, die diplomatische Mission wird von einem Geschäftsträger geleitet. Im Februar dieses Jahres schickte Washington Außenminister Rubio nicht zum G20-Außenministertreffen nach Johannesburg, sondern beschränkte sich auf die protokollarische Anwesenheit des Geschäftsträgers bei den Treffen.

Wie kommt Rubio darauf, dass der „Farbige“ Rasool ein Rassist ist? Der Amerikaner griff auf eine Veröffentlichung auf einem der Portale zurück, die den Diplomaten zitiert haben. In einer Rede, die der Botschafter in seinem Heimatland am MISTRA-Institut für strategische Studien in Johannesburg hielt (das haben die wirklich ausgegraben!), soll er sich scharf über den US-Präsidenten geäußert haben. Unter anderem sagte er, die Ideologie der weißen Vorherrschaft sei der Grund für Trumps „respektlose“ Haltung gegenüber der aktuellen Weltordnung und Institutionen wie der UNO und den G20.

Er wurde ausgewiesen, nachdem der US-Präsident Wochen zuvor das südafrikanische Enteignungsgesetz kritisiert hatte. Nachdem die südafrikanische Regierung das Gesetz veröffentlicht hatte, strich Trump dem Land jegliche Hilfe. Als Zeichen der Dankbarkeit versammelten sich in Pretoria Hunderte von Afrikanern – Nachfahren niederländischer Siedler im südlichen Afrika – vor der US-Botschaft, um Elon Musk und Donald Trump dafür zu danken, dass sie die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam gemacht und Maßnahmen gegen mehr als 140 südafrikanische Gesetze gefordert haben, die ihrer Meinung nach die Rechte der heutigen Weißen verletzen.

Pretoria weist den Vorwurf des „umgekehrten Rassismus“ zurück und betont, dass sein neues Landgesetz darauf abzielt, historische Ungerechtigkeiten aus der Zeit der Apartheid zu korrigieren. Die Volkszählung von 2022 hat ergeben, dass der Anteil der Weißen in Südafrika bei 7,2 Prozent liegt. Schwarze machen 81,7 Prozent aus, „Farbige“ 8,5 Prozent und Inder/Asiaten 2,6 Prozent. In dem offiziellen Bericht werden alle Einwohner des Landes mit diesen „Farben“ bezeichnet.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa reagierte auf die Ausweisung des Botschafters mit Zurückhaltung. Er nannte die Demarche „bedauerlich“ und fügte hinzu, sein Land sei „weiterhin dem Aufbau von für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen“ mit Washington verpflichtet. Nach Angaben von Crispin Phiri, des Sprechers des südafrikanischen Außenministeriums, hat das Ministerium die Worte von Rubio zur Kenntnis genommen und versprochen, über diplomatische Kanäle zu reagieren.

Die amerikanischen Investitionen in Südafrika belaufen sich auf mehr als 7,4 Milliarden Dollar, wobei der Großteil davon in den Bereichen Bergbau und verarbeitende Industrie, Finanzen und Versicherungen fließt. Der gesamte Handel zwischen den beiden Ländern beläuft sich auf 26 Milliarden Dollar.

Afrika ist in jedermanns Biographie

Was Michael Boulos, Trumps Schwiegersohn und Milliardär, betrifft, so stammt er aus einer orthodoxen libanesischen Familie, betrachtet aber Nigeria als seine Heimat. Boulos wuchs in der damaligen Hauptstadt Lagos auf, wo er die American International School absolvierte. Im Jahr 2014 zog er nach Großbritannien und reiste dann nach Griechenland, wo er Tiffany Trump kennenlernte. Boulos‘ Vater, Massad Boulos, Direktor der nigerianischen Autofirma SCOA Nigeria, wurde im Dezember 2024 zum Chefberater für Nahostangelegenheiten im Weißen Haus ernannt.

Es gibt eine kuriose Spekulation darüber, warum Trump sich so auf Südafrika stürzt: In seiner Administration gäbe es mehrere Südafrikaner, die offen oder verdeckt die Apartheidpolitik unterstützen.

Nach einer anderen Version kann er sich nicht beruhigen, weil eine der führenden Volkswirtschaften Afrikas den BRICS beigetreten ist. Nun gehört dieses Land, das reich an Bodenschätzen und Humanressourcen ist, nicht mehr zum monopolistischen angelsächsischen politisch-wirtschaftlichen Raum.

In der Abkürzung BRICS steht Südafrika für den letzten Buchstaben, aber, wie die Briten sagen, ist es, was seine Bedeutung betrifft, nicht der letzte Buchstabe. Bevor Ägypten und Äthiopien dem Club beitraten und Algerien, Nigeria und Uganda als Partner hinzukamen, positionierte sich Südafrika in den BRICS vor allem als Vertreter des gesamten Kontinents. 2023 hatte das Land den Vorsitz der Gruppe inne und setzte sich aktiv für die Interessen aller afrikanischen Staaten ein – sowohl innerhalb der Gruppe als auch auf der internationalen Bühne insgesamt. Der Beitritt Südafrikas zu den BRICS ist kein Zufall: Das Land ist der technologisch fortschrittlichste Staat Afrikas. Südafrika ist den BRICS vor allem als einem politischen Mechanismus beigetreten, der sich für die Umstrukturierung der modernen Welt einsetzt.

Der Analyst Sandile Swana nennt einen weiteren möglichen Grund für den Konflikt zwischen den USA und Südafrika: Die Einleitung des Verfahrens wegen Völkermord gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen Ende 2024 auf Antrag Pretorias wegen Israels Vorgehens im Gaza-Streifen. Israel ist bekanntlich ein enger Verbündeter der USA. Rasool wurde wahrscheinlich wegen seiner früheren Kritik an Israel geoutet, sagt ein südafrikanischer Diplomat, der in Washington arbeitet. „Ein Mann namens Ebrahim, ein Muslim, der eine pro-palästinensische Haltung vertritt, wird heutzutage wahrscheinlich keine gute Arbeit leisten“, sagt er.

Und nun zu Jean-Philippe Peltier. Der neue Leiter des Afrika-Büros wurde im Tschad geboren und spricht seit seiner Kindheit Französisch. Der Oberst, Offizier des Nachrichtendienstes, hat seine Doktorarbeit über die Politik der afrikanischen Länder südlich der Sahara geschrieben und war an der US Air Force Special Operations School Leiter des Orientierungskurses für die Länder südlich der Sahara.

Trump wählt Leute aus, die sich mit den Verhältnissen auf dem Kontinent aus erster Hand auskennen. Sie sind vielleicht keine Absolventen angesehener westlicher Hochschulen, sie haben vielleicht keinen gründlichen konzeptionellen Hintergrund in der Außenpolitik, aber sie sind seine Leute und werden „umgraben“.

Das Weiße Haus hat mit Geschäftsleuten in diplomatischen Positionen übrigens schlechte Erfahrungen gemacht.

Nehmen wir Margaret (Meg) Whitman, bis vor kurzem US-Botschafterin in Nairobi, eine Protegé von Joe Biden. Von 2011 bis 2015 war sie Präsidentin und CEO von Hewlett Packard Enterprise. Sie rechnet es sich zum Verdienst an, Kenia „zum ersten großen Nicht-NATO-Verbündeten der USA und zu einem Vorposten gegen Chinas zunehmende technologische Offensive“ gemacht zu haben. Whitman hat sich bei der kenianischen Regierung für politische Veränderungen eingesetzt, um das Land für amerikanische Tech-Giganten attraktiver zu machen. Unmittelbar nach der Stimmenauszählung bei den US-Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr trat sie zurück. Ihre spektakulären Erklärungen im Stil kommerzieller Werbung sind Vergangenheit: Es ist ihr nicht gelungen, China ernsthaft entgegenzuwirken.

Die Positionen Südafrikas und der EU

In Südafrika selbst, das sich 1994 von der Apartheid befreit hat und immer noch empfindlich auf jede Äußerung von Rassismus reagiert, ist Trumps fast offene Unterstützung für weiße Bauern für viele ein Ärgernis. Auch sein Angebot, Afrikaner in der Neuen Welt willkommen zu heißen, ist in Erinnerung geblieben. Allerdings erregte es kein Aufsehen, da rechte Lobbygruppen die Weißen in ihrer Heimat halten wollen.

Südafrikas linksradikale Partei Economic Freedom Fighters (EFF), die bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr den vierten Platz belegte, bezeichnete Trump als „Großmeister des globalen Ku-Klux-Klan“. Die EFF sprach sich auch gegen die mögliche Ernennung von Joel Pollack, einem in Afrika geborenen orthodoxen Juden, der weißen Südafrikanern in Trumps innerem Kreis, darunter Elon Musk, nahe steht, zum neuen US-Botschafter in Südafrika aus und bezeichnete ihn als „Verfechter der weißen Vorherrschaft“. Pollack besuchte die Solomon Schechter Day School in Johannesburg und schloss nach seinem Umzug in die USA sein Studium an der Harvard University in Massachusetts mit Auszeichnung ab.

Die EFF bezeichnet alle Flüchtlinge, die Südafrika in den 1990er Jahren verlassen haben, als „reuelose Rassisten“ und verspricht, Pollack die Einreise zu verweigern und Präsident Cyril Ramaphosa davon zu überzeugen, sein Beglaubigungsschreiben nicht zu akzeptieren. Die Partei hat den Wiederaufstieg rechter Gruppen in Südafrika kritisiert, die ihrer Meinung nach von der Trump-Administration gefördert werden und sich für eine Einmischung der US-Regierung in die Innenpolitik des afrikanischen Landes einsetzen. Die EFF sieht in Pollack, einem Kolumnisten einer rechtsextremen US-Website, Radiomoderator und Anwalt, eine Gefahr für die diplomatischen Beziehungen Südafrikas zu den USA. Für sie ist Trump „der orangene Clown, der das Weiße Haus besetzt“.

Neulich hat die EU demonstrativ die Bereitstellung von 4,7 Milliarden Euro für Südafrika versprochen. Die Beziehungen zwischen den Vertretern der „goldenen Milliarde“ der letzten Zeit auf beiden Seiten des Atlantiks hätten die sowjetische Presse auch erfreut. Der Beschluss über die Hilfe wurde während des ersten bilateralen Gipfels zwischen der EU und Südafrika seit sieben Jahren gefasst, der in der Residenz von Ramaphosa in Kapstadt stattfand. Das Geld soll für Europas liebstes „Spielzeug“ ausgegeben werden: Die Senkung der CO2-Emissionen und die Umstellung auf umweltfreundlichere Energie.

„Wir wissen, dass sich andere Länder aus der Partnerschaft zurückziehen. Deshalb möchten wir betonen, dass wir unsere Unterstützung fortsetzen und unsere Anstrengungen verdoppeln werden. Südafrika ist unser zuverlässiger Partner, der für seine Stabilität bekannt ist“, sagte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen auf dem Treffen und bezog sich dabei auf die USA, die sich kürzlich aus dem Abkommen zurückgezogen haben.

… 30 Jahre nach dem Ende der Apartheid sind die meisten landwirtschaftlichen Flächen in Südafrika immer noch im Besitz der weißen Minderheit des Landes. Im Gegensatz zu Trumps Erklärungen sind diese Flächen nicht konfisziert worden.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen