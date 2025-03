Die international isolierte EU

Die EU hat sich letzte Woche gegen einen Frieden in der Ukraine positioniert, eine Aufrüstung angekündigt und sich damit nicht nur gegen Russland, sondern auch die USA gestellt. Damit ist die EU in der Ukraine-Frage nun weltweit vollkommen isoliert.

Letzte Woche hat die EU sich klar gegen einen Frieden in der Ukraine positioniert. Erst hat der französische Präsident Macron eine Rede an die Nation gehalten, die wie eine Kriegserklärung gegen Russland klang, danach gab es einen EU-Sondergipfel, auf dem die EU-Staaten eine massive Aufrüstung eingeleitet wurde. Außerdem will Frankreich eine „Koalition der Willigen“ bilden, die Soldaten in die Ukraine schicken sollen.

Es sei daran erinnert, dass der globale Süden den Konflikt in der Ukraine ganz anders sieht, als der Westen. Im globalen Süden gibt man der Expansion der NATO eine große Mitschuld, wenn nicht sogar die Hauptschuld an dem Konflikt. Der ukrainische Machthaber Selensky wurde beispielsweise trotz all seines Bettelns nicht zum Gipfel der Afrikanischen Union eingeladen, sondern durfte dort nur per Video eine Rede halten. Nach Protesten einiger Teilnehmer wurde sogar das schließlich abgesagt.

Dass China sich im Ukraine-Konflikt formal neutral verhält, aber im Grunde auf der russischen Seite steht, ist bekannt. Und nachdem nun auch die USA unter Trump ihren Kurs geändert haben, steht die EU mit ihrer Politik zur Ukraine und zu Russland auf der Weltbühne de facto vollkommen isoliert da.

Ein Experte der russischen Nachrichtenagentur TASS hat sich den EU-Gipfel der letzten Woche genauer angeschaut und ich habe seinen Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

EU geht in die Rundumverteidigung: Wird der neue Militarisierungsplan Europa sicher machen?

Andrej Surzhansky zur Frage, wie Europa ohne die USA leben will und wer der Ukraine Geld geben wird

Der EU-Sondergipfel zeichnete sich dadurch aus, dass die USA zum ersten Mal seit Jahren nicht in der Abschlusserklärung zum Thema Verteidigung erwähnt wurden. Das war eine klare Antwort der europäischen Staats- und Regierungschefs auf das Signal, das Präsident Donald Trump ihnen in den letzten Monaten gesendet hat: Die USA haben nicht mehr die Absicht, die Hauptlast der Kosten für die Gewährleistung der europäischen Sicherheit zu tragen; das ist Sache der Europäer selbst.

Bemerkenswert ist auch, dass die NATO in der Abschlusserklärung nur in dem Zusammenhang erwähnt wird, dass die EU nicht vor hat, mit dem Militärblock in Gegensätze zu treten. Die Teilnehmer des Gipfels haben beschlossen, dass das in Europa eingeleitete Wettrüsten in vollem Einklang mit den Zielen der NATO stehen und in Zusammenarbeit mit ihr durchgeführt werden wird. Übrigens war der NATO-Generalsekretär entgegen der europäischen Praxis der letzten Jahre nicht zu dem Gipfel eingeladen. Mark Rutte, der derzeitige Generalsekretär der Allianz, war jedoch die ganze Zeit in der Nähe und ermutigte die Teilnehmer am Ende des Gipfels mit einem Eintrag auf X (früher Twitter), in dem er den europäischen Ländern versicherte, dass die USA die NATO nicht verlassen werden.

360-Grad-Verteidigung

Einer der wichtigsten Beschlüsse des Sondergipfels besteht darin, sich auf einen Plan zur Militarisierung Europas zu einigen, der die EU mit einer autonomen Rundumverteidigungsfähigkeit ausstatten soll. Es geht um den 800 Milliarden Dollar schweren EU-Aufrüstungsplan ReArm und die von der EU-Kommission vorgeschlagene Erhöhung der Militärausgaben um 1,5 Prozent. „Europa muss souveräner werden, mehr Verantwortung für seine eigene Verteidigung übernehmen und besser gerüstet sein, um auf 360 Grad auf unmittelbare und künftige Herausforderungen und Bedrohungen autonom zu reagieren“, heißt es in der Erklärung.

Die EU-Kommission wurde damit beauftragt, Finanzierungsquellen für den militärisch-industriellen Komplex der EU zu finden. Die Europäische Investitionsbank wird auf die Finanzierung militärischer Projekte umorientiert werden. In diesem Zusammenhang haben die Teilnehmer des Gipfels eine lange Liste von Prioritäten „im Zusammenhang mit den Lehren aus dem Krieg in der Ukraine“ erstellt. Sie umfasst Luftverteidigung, Artilleriesysteme, einschließlich Präzisionsartillerie mit großer Reichweite, Raketen und Munition, Drohnen und Abwehrmaßnahmen, Weltraumkapazitäten, Mittel zum Schutz kritischer Infrastrukturen, Erhöhung der Mobilität von Armeeeinheiten, Cyberkapazitäten, Systeme mit künstlicher Intelligenz und elektronische Kriegsführung. Das Einzige, was zu tun bleibt, ist, Finanzierungsquellen dafür zu finden, aber diese nicht triviale Aufgabe wurde auf später verschoben.

Die Bedrohung aus dem Osten

Wo will die EU die Bedrohungen auf 360 Grad sammeln? In der abschließenden Erklärung wird behauptet, dass die Hauptgefahr von Russland und Weißrussland ausgehe, aber es wird nur vage erwähnt, dass Europa „auch Bedrohungen“ an „seinen anderen Grenzen“ in Betracht ziehen muss.

Einen Tag zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache an die Nation sehr leidenschaftlich über die Bedrohung durch Russland gesprochen, was fast wie eine Kriegserklärung an Moskau klang. Allerdings sind nicht alle EU-Mitglieder mit einer Konfrontation mit Russland einverstanden. Einige wollen keine Militärhilfe für die Ukraine bereitstellen, deren anhaltender Konflikt einer der Gründe für die Einberufung des Sondergipfels war, zu dem übrigens auch Wladimir Selensky eingeladen war.

Die Verabschiedung einer Erklärung zur Unterstützung Kiews scheiterte aufgrund des Widerstands Ungarns. „Wir sollten uns den Amerikanern anschließen und uns für den Frieden einsetzen, nicht für die Fortsetzung des Krieges“, erklärte Ministerpräsident Viktor Orban den Standpunkt seines Landes. Die Erklärung zur Ukraine wurde nur als ein von den anderen 26 Mitgliedern der Union gebilligter Text veröffentlicht und wird auf dem nächsten Gipfel am 20. und 21. März erneut erörtert werden. In dem Dokument heißt es, dass die EU weiterhin bereit ist, Kiew mit allen Arten von Hilfe zu versorgen, einschließlich militärischer, und dass sie weiterhin Druck auf Russland ausüben wird, auch durch Sanktionen.

Vom Konsens zur „Koalition der Willigen“

Angesichts der ernsten Schwierigkeiten, einen Konsens zu finden, waren die Staats- und Regierungschefs der EU sehr kreativ, wenn es darum ging, Lösungen zu finden, um nicht von streitbaren Politikern wie Orban und seinem slowakischen Amtskollegen Robert Fico abhängig zu sein. So gab EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas „eine neue Initiative zur Schaffung einer Mehrheitskoalition bekannt, damit nicht ein Land alle blockieren kann“. In diesem Sinne kann man den aktuellen EU-Gipfel als konstituierende Versammlung der Mitglieder einer neuen „Koalition der Willigen“ bezeichnen, aber jetzt mit einer stark antirussischen Tendenz. Der Unterschied zu der früheren berüchtigten Koalition, die aus Ländern bestand, die 2003 die US-Invasion im Irak unterstützten, besteht darin, dass die USA selbst nicht auf der Liste stehen.

Der litauische Präsident Gitanas Nauseda bezeichnete die Weigerung Ungarns und der Slowakei, Kiew Militärhilfe zu leisten, als nicht kritisch, denn das Geld werde von der „Koalition der Willigen“ bereitgestellt. Litauen zum Beispiel verpflichtet sich, der Ukraine jährlich 0,25 Prozent seines BIP zukommen zu lassen. Nauseda schätzt, dass die Ukraine 43 Milliarden Euro erhalten würde, wenn andere Länder die gleichen Kosten übernehmen würden, und das wäre „das, was man jetzt braucht“.

Es wird erwartet, dass diese „Koalition der Willigen“ ihre „Friedenstruppen“ in die Ukraine schickt, wenn ein Friedensabkommen erreicht wird, aber Moskau hat diese Möglichkeit bereits kategorisch abgelehnt. „Wir werden die Präsenz dieser Truppen auf ukrainischem Territorium genauso betrachten, wie wir die potenzielle Präsenz der NATO in der Ukraine betrachten würden, denn egal, unter welchen Fahnen diese Operation bedeckt sein mag – den Fahnen der EU, den Nationalfahnen der Länder, die die Kontingente stellen, egal, welche Aufnäher bis hin zu Bandera-Aufnähern auf die Ärmel der Uniformen geklebt sein mögen -, es werden immer noch NATO-Truppen sein“, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow.

„Frieden durch Stärke“

Der EU-Sondergipfel signalisierte deutlich die Entschlossenheit der europäischen „Kriegspartei“, das ukrainische Regime weiterhin zu unterstützen, was der Strategie von US-Präsident Donald Trump völlig zuwiderläuft. Washington hat, wie ich mich erinnere, die Militärhilfe und Geheimdienstinformationen an Kiew eingestellt und versucht so, Selensky zum Frieden zu bewegen. In Brüssel hingegen wiederholt man die Beschwörungsformel „Frieden durch Stärke“, also durch die Lieferung von Waffen in die Ukraine. „Es ist auch im Interesse von Präsident Trump, Frieden durch Stärke zu erreichen. Und wenn er das erreichen will, ist das nur mit der Unterstützung der EU und der EU-Mitgliedstaaten möglich“, sagte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen nach dem Gipfel.

Alexander Rahr, ein deutscher Politikwissenschaftler und Vorsitzender der Eurasischen Gesellschaft in Berlin, hat keinen Zweifel daran, dass Europa nach den geopolitischen Veränderungen in Washington seine Konfrontation mit Russland verstärken will. „Die Deutschen bringen Geld mit, Frankreich steckt seine Atomraketen und Großbritannien seinen ehemaligen imperialen Geist in das gemeinsame Sparschwein“, schrieb er in seinem Telegram-Kanal. „Europa verschärft unterdessen seine Feindschaft mit Russland und ist unter keinen Umständen bereit, die Niederlage der Ukraine anzuerkennen, die es als ‚seine‘ und nicht als russisch betrachtet“, fügte er hinzu.

Das Eis ist gebrochen, wird Trump die Friedensparade im Westen anführen?

Doch der Friedensprozess wurde, ob Brüssel, London oder Paris es wollen oder nicht, bereits in Gang gesetzt, und die europäischen Befürworter einer weiteren Militarisierung der Ukraine können erreichen, dass ihre Beteiligung an dem Prozess so marginal wie möglich wird. „Die drängende Frage ist, ob sich die EU mit ihrer plumpen, konsensorientierten Struktur schnell genug anpassen kann, um sicherzustellen, dass Europa nicht zurückbleibt, wenn Präsident Trump die Weltordnung umstößt“, bemerkte die New York Times zu Recht.

Nächste Woche werden Vertreter der USA und der Ukraine in Saudi-Arabien zusammenkommen, um die Konturen künftiger Friedensabkommen zu erörtern. Zuvor hatte Trump außerdem erklärt, er wolle mit Russland und China über eine Reduzierung der Atomwaffen sprechen, was nicht nur die Sicherheit der USA und Russlands, sondern der ganzen Welt betrifft. Mit der Genehmigung von Militarisierungsplänen und einer „Rundumverteidigung“ versucht Europa, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie es seine Sicherheit mit der schrumpfenden amerikanischen Hilfe gewährleisten kann. Gleichzeitig läuft es durch die Einleitung eines Wettrüstens Gefahr, eines Tages den Kampf gegen Feinde zu verlieren, die es, wie sich herausstellt, nie gegeben hat.

Ende der Übersetzung



