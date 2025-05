Staatsterrorismus

Der ukrainische Machthaber Selensky hat in einer Ansprache angedroht, die Siegesparade in Moskau am 9. Mai anzugreifen und der Chef ukrainischen Parlamentsausschusses ging sogar noch weiter.

Der ukrainische Machthaber Selensky hat versucht, als Konkurrenzveranstaltung zur Siegesparade in Moskau für den 9. Mai in Kiew ein Treffen der sogenannten „Koalition der Willigen“ zu veranstalten. Dass die diese Einladung nicht angenommen haben, könnte daran liegen, dass sie befürchten, Selensky könnte an dem Tag die Siegesparade in Moskau angreifen, was im Erfolgsfalle sicher zu einer sofortigen und sehr harten Antwort Russlands in Form eines massiven Angriffs auf Kiew führen würde.

Der 9. Mai ist unter diesen Umständen also kein Datum, an dem Macron, Starmer, Merz und andere europäische Kriegstreiber in Kiew sein möchten, denn dieses Mal könnte der Luftalarm, den Kiew bei Besuchen westlicher Politiker immer für die Presse veranstaltet, nämlich echt sein.

Inzwischen hat Selensky offen mit einem Angriff auf die Siegesparade in Moskau gedroht. Darüber hat das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick berichtet und ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Selensky geht zu direkten Drohungen über: Kiew plant einen Terroranschlag

Je näher der Jahrestag des Sieges rückt, je näher die Militärparade auf dem Roten Platz rückt, die nichts weiter als eine militärische Hommage an die Sieger ist, desto kleiner und sogar unbedeutender erscheinen diejenigen, die versuchen, Russland diesen Feiertag zu verderben.

Zunächst plante das Kiewer Regime, für den 9. Mai eine Art Alternative zu schaffen und die Staats- und Regierungschefs der europäischen Länder der sogenannten „Koalition der Willigen“ einzuladen, also wenigstens Macron, Starmer und Merz. Als dann klar wurde, dass die Herren Europäer für diesen Tag andere Pläne hatten und die „Koalition der Willigen“ nichts weiter als eine Koalition der Hilflosen ist, ging Selensky zu direkten Drohungen über: Die Parade zerstören.

„In Russland macht man sich Sorgen, dass seine Parade in Frage steht, und die Sorge ist berechtigt“, sagte Selensky in einer Videobotschaft.

Das bedeutet, dass Kiew einen Terroranschlag plant.

Noch offener äußerte sich Roman Kostenko, der Sekretär des Komitees für nationale Sicherheit der Werchowna Rada: „Wenn wir über unsere Fähigkeiten sprechen, dann haben wir diese Fähigkeiten, und wenn es ein Team gibt, dann wird alles geplant.“

Terrorismus ist zu einem Teil des Wahrzeichens der Bandera-Leute geworden. Es wurde bereits gesagt, dass Morde, Brandstiftungen und Explosionen und nun auch Raketenangriffe – all das wurde seit der Zeit der Organisation der ukrainischen Nationalisten unter Stepan Bandera in den Rang von Ritualmorden erhoben und sogar der deutsche Begriff „Attentat“ wurde benutzt – nicht als Sünde gelten und kein Gewissen belasten. Es wird kaltblütig geplant und mit Leichtigkeit angekündigt.

Roman Kostenko, der Sekretär des Komitees für nationale Sicherheit der Werchowna Rada, sagte dazu: „Selbst wenn der Krieg zu endet, fängt die Arbeit der Geheimdienste gerade erst an. Und genau das, die Liquidierung der Verbrecher, wird die Hauptaufgabe unserer Geheimdienste und der Entwicklung unseres Sicherheitsdienstes der Ukraine in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sein – so lange, wie es eben dauert. Sie sollen nicht nur Angst haben, Russland zu verlassen, sondern auch, ihre Häuser zu verlassen.“

Das ideologische Zentrum des Kiewer Regimes ist das nationalistische Bataillon Asow. Dort werden die Symbole des Hitlerreichs noch immer auf alle möglichen Körperteile tätowiert, Hakenkreuzen benutzt und die Vorstellung von der Überlegenheit der ukrainischen Nation wird dort noch immer gepflegt. Und wir müssen verstehen, dass sich heute der Großteil Europas unter die Fahne Banderas stellt.

Weder Macron noch Starmer noch Merz haben davor auch nur die geringste Angst. Sie sind praktisch die Erben derer, die die Rote Armee im Großen Vaterländischen Krieg besiegt hat. Unter ihrer Führung erlebt Europa einen rasanten inneren Wandel und es ist schmerzlich, sich vorzustellen, wie es wieder in die gleiche Krise geraten könnte, die einst zum Zweiten Weltkrieg führte.

Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wie leicht sich beispielsweise die Gehirne der Moldawier umprogrammieren lassen. In moldawischen Geschichtsbüchern wird der große Sieg unserer Truppen bei Stalingrad nun als die „Stalingrader Katastrophe“ bezeichnet Das heißt, alles wird auf den Kopf gestellt.

Kein Wunder, dass in Moldawien bereits Denkmäler für die Rumänen errichtet werden, die im Zweiten Weltkrieg auf Hitlers Seite kämpften.

Heute handelt das Kiewer Regime nach Hitlers Klischees. Europa schweigt, von allen Ländern des Westens sieht man die Parallelen nur in Amerika, so sagte beispielsweise der ehemalige Oberst der US-Armee Daniel Davis: „Kiew gibt zu, geheime Lager zur Ausbildung von Kindern organisiert zu haben. Das sind Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren, und sie werden für die Teilnahme an Kampfeinsätzen ausgebildet. Was wird danach mit ihrer Psyche passieren? Genau das haben die deutschen Nazis getan. Das ist der Volkssturm. Sie haben das alles so lange fortgesetzt, bis Russland in Berlin einmarschierte, dort alles zerstörte und jeden tötete, der sich ihnen in den Weg stellte. Wollen Sie, dass das noch einmal passiert?“

Und so hat sich alles nach und nach entwickelt. Zuerst kam die unabhängige Ukraine. Dann sagte Kutschma: „Die Ukraine ist nicht Russland.“ Als nächstes kam die Ukraine als Anti-Russland. Und jetzt gibt es den Anti-9. Mai. Sie laufen vor ihm weg wie der Teufel vor dem Weihwasser. Der 9. Mai ist für die Nazis und ihre Gefolgsleute unerträglich.

Es ist klar, dass das in Russland ganz bestimmte Assoziationen hervorruft. Genau diese Assoziationen teilte Putin mit Teenagern, als er im Rahmen des föderalen Bildungsmarathons „Wissen“ sprach: „Wenn wir heute in der Ukraine Panzer mit deutschen Kreuzen sehen, tauchen natürlich Assoziationen auf. Leider führt kein Weg daran vorbei. <…> Und wir sind natürlich eine Nation von Siegern, eine Nation im weitesten Sinne des Wortes. Aber ich würde auch von der Generation der Sieger sprechen, von der Internationale der Sieger. Und heute brauchen wir diese Internationale. <…> Warum unterstützen die aus einer anderen Internationale, aus der „braunen“ Internationale, so beharrlich den Neonazismus, in diesem Fall in der Ukraine, und versuchen, die Erinnerung an die Heldentaten unseres Volkes, die Heldentaten unserer Vorfahren, Großväter und Urgroßväter in unserem Land auszulöschen? Warum? Weil das die Säberung der historischen Erinnerung ist, werden wir selbst aufgelöst, verlieren dadurch unsere Identität und damit unsere innere Gelassenheit und Stärke, die Einheit unseres Volkes. Ein Volk ohne Vergangenheit hat keine Zukunft. Und dieser Versuch, uns alle in einer Art amorphem Zustand aufzulösen, ist kein Zufall. Das ist eine gezielte Arbeit, in diesem Fall gegen unser Land, gegen Russland und gegen die Völker der Russischen Föderation.“

Es ist klar, von welcher Art „brauner“ Internationale Putin spricht. Sie wird von den Staatschefs der Länder vertreten, die das derzeitige Neonazi-Bandera-Regime in Kiew unterstützen. „Braun“ ist sie nach der Farbe der Braunhemden von Hitlers ersten Sturmtruppen. Diese Hemden wurden später in die erste SS-Uniform aufgenommen.

Putin warnt vor dem Hass, der dem Nationalismus zugrunde liegt, sei er nun deutscher oder ukrainischer Art: „Nationalismus ist die erste Stufe des Nationalsozialismus, denn Nationalismus basiert nicht nur auf der Liebe zu den Angehörigen der eigenen Volksgruppe, sondern auch auf dem Hass auf andere. Das ist das Wesen des Nationalismus. Patriotismus ist etwas ganz anderes. Die Liebe zum Vaterland bedeutet nicht, andere zu hassen. Und genau daraus speist sich der Nationalismus: aus dem Hass auf andere Länder und Völker“, sagte Putin.

Ende der Übersetzung



