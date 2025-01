Ukraine

Es ist jedem klar, dass die Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Konfliktes die Präsidenten Putin und Trump führen werden. Weder die EU - und erst recht nicht Kiew - werden dabei ein Mitspracherecht haben, wie die Aussagen von Trump und Putin bestätigen.

Dass Kiew bei der Regelung des Ukraine-Konfliktes kein Mitspracherecht hat, ist seit Beginn des Konfliktes klar und wurde das erste Mal offen demonstriert, als Kiew die Frechheit besessen hat, im März und April 2022 eigene Verhandlungen mit Russland zu führen, die den Krieg schon damals zu für Kiew durchaus akzeptablen Bedingungen hätten beenden können. Bekanntlich wurde daraus nichts, weil der US-geführte Westen dagegen war und eine Fortsetzung der Kämpfe angeordnet hat.

Aber trotzdem wurde im Westen das Narrativ vertreten, es würde keine Gespräche über die Ukraine ohne die Ukraine geben, was ganz offensichtlich immer gelogen war, weil Kiew eine Marionette ist, die nichts entscheiden kann, sondern in allem von ihren Sponsoren im Westen abhängig ist.

Das wird nach Trumps Wahlsieg offensichtlich, denn die ganze Welt wartet nun, was Trump Putin anbieten wird. Was man in der EU oder in Kiew denkt, interessiert offensichtlich niemanden, wie ich in den letzten Tagen schon mehrfach aufgezeigt habe.

Nun hat Präsident Putin sich gegenüber einem Journalisten zu dem geäußert, was aus den USA zu hören ist. Der Kreml wollte das offensichtlich nicht in einer offiziellen Erklärung tun, sondern es wurde als Antwort auf eine Journalistenfrage getan. Die Frage kam von Pavel Sarubin, der Putin im September beispielsweise auch die Frage gestellt hat, auf die Putin mit der berühmten Erklärung antwortete, wenn der Westen Kiew erlaubt, mit Langstreckenwaffen tief in russisches Gebiet zu feuern, bedeutet das de facto eine Kriegsbeteiligung des Westens, was dazu geführt hat, dass das Thema zumindest bis zur US-Wahl vom Tisch war.

Dass es sich bei der aktuellen Frage von Sarubin um eine de facto offizielle Erklärung des Kreml handelt, sieht man daran, dass der Kreml die Frage und Putins Antwort auf seiner Seite veröffentlicht hat, während Sarubin seine Fragen und Antworten mit Putin und anderen führenden russischen Politikern normalerweise nur auf seinem Telegram-Kanal veröffentlicht. Dass die Seite des Kreml eine von Sarubins Fragen an Putin veröffentlicht, ist ausgesprochen selten. Das geschieht in der Regel nur, wenn das eine Aussage Putins ist, deren Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit der Kreml der betonen möchte.

Hier übersetze ich Sarubins Frage und Putins Antwort komplett.

Beginn der Übersetzung:

Sarubin: Wladimir Wladimirowitsch, in den letzten Tagen hat der neue US-Präsident Trump viele verschiedene Aussagen über ein mögliches Treffen mit Ihnen und die Aussichten auf eine Einigung in der Ukraine gemacht. Ich würde gerne Ihre Meinung dazu erfahren.

Putin: Der US-Präsident hat in der Tat viele Erklärungen zu diesem Thema abgegeben.

Erstens möchte ich sagen, dass Russland Kontakte mit der US-Regierung nie abgelehnt hat, und es ist nicht unsere Schuld, dass die vorherige Regierung diese Kontakte abgelehnt hat. Zum derzeitigen US-Präsidenten hatte ich immer professionelle Beziehungen, ausschließlich professionelle, aber gleichzeitig pragmatische und vertrauensvolle, würde ich sagen.

Ich kann ihm nur zustimmen, dass es die Krise in der Ukraine, die 2022 ausbrach, vielleicht nicht gegeben hätte, wenn er Präsident gewesen wäre, wenn ihm sein Sieg 2020 nicht gestohlen worden wäre. Es ist zwar bekannt, dass Trump, als er in seiner ersten Amtszeit Präsident war, auch eine beträchtliche Anzahl, damals die größte Anzahl von Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Ich glaube, dass dies eine Entscheidung war, die nicht nur nicht dem Interesse Russlands, sondern auch nicht dem Interesse der USA selbst entsprach. Übrigens hat Biden, als er den Staffelstab übernommen hat noch mehr Beschränkungen verhängt. Und das Ergebnis ist bekannt: Es sind sehr viele Entscheidungen, die der US-Wirtschaft selbst schaden.

Zum Beispiel die Untergrabung der Macht des Dollars selbst, weil man Russland die Verwendung des Dollars verboten hat, schließlich haben nicht wir den Dollar abgelehnt, es war die vorherige Regierung, die uns nicht erlaubt hat, den Dollar als Rechnungseinheit zu verwenden. Meiner Meinung nach fügt diese Entscheidung den USA selbst sehr schweren Schaden zu. Aber darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Ich kann nur sagen, dass wir die Erklärungen des derzeitigen Präsidenten über die Bereitschaft zur Zusammenarbeit sehen. Dafür sind wir immer offen.

Was die Frage, sagen wir, von Verhandlungen angeht, so haben wir in diesem Sinne immer gesagt, und ich möchte das noch einmal betonen, dass wir zu diesen Verhandlungen über das ukrainische Problem bereit sind. Aber auch hier gibt es Themen, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

Zum Beispiel hat, wie Sie wissen, der derzeitige Chef des Regimes in Kiew, als er noch ein halbwegs legitimes Staatsoberhaupt war, ein Dekret erlassen, das Verhandlungen verbietet. Wie kann man die Verhandlungen jetzt wieder aufnehmen, wenn sie verboten sind?

Wir befinden uns jetzt in den Mauern der Moskauer Universität. Wie Sie wissen, bin ich Jurist, ich habe an der juristischen Fakultät der Universität St. Petersburg, damals Leningrad, studiert. Ich kann Ihnen sagen, dass, wenn die Verhandlungen innerhalb des derzeitigen Rechtsrahmens beginnen, sie streng genommen unrechtmäßig sind, was bedeutet, dass auch die Ergebnisse dieser Verhandlungen für unrechtmäßig erklärt werden können.

Das derzeitige Regime in Kiew nimmt mit Freude Hunderte von Milliarden von seinen Sponsoren, entschuldigen Sie die Einfachheit der umgangssprachlichen Formulierung, und hamstert diese Hunderte von Milliarden genüsslich an beiden Backen, aber es hat es nicht eilig, die Anweisungen seiner Sponsoren umzusetzen – und wir wissen, dass es diese Anweisungen gibt -, das Dekret über das Verbot von Verhandlungen aufzuheben.

Aber ich denke, dass diejenigen, die das Geld bezahlen, ihn letztendlich dazu zwingen müssen, und ich denke, dass er das auch tun muss. Solange dieses Dekret jedoch nicht aufgehoben ist, ist es schwierig zu sagen, dass diese Verhandlungen begonnen und vor allem ordnungsgemäß abgeschlossen werden können. Natürlich ist es möglich, einige vorläufige Entwürfe zu machen, aber ernsthafte Verhandlungen, über etwas Ernstes zu sprechen, sind unter den Bedingungen des Verbots der ukrainische Seite, Verhandlungen zu führen, natürlich ziemlich schwierig.

Im Großen und Ganzen kann es natürlich eine ganze Reihe von Berührungspunkten mit der derzeitigen US-Regierung für die Suche nach Lösungen für die wichtigsten Fragen von heute geben. Dazu gehören Fragen der strategischen Stabilität und übrigens auch wirtschaftliche Fragen. Warum? Wir sind einer der weltweit größten Produzenten von, sagen wir, Öl, die USA stehen jetzt an erster Stelle, gefolgt von Saudi-Arabien und Russland.

Aber was ist das Besondere an der russischen und, sagen wir mal, der amerikanischen Wirtschaft? Wir sind nicht nur einer der größten Produzenten von Energieträgern, wir sind auch die größten Verbraucher von Energie. Und das bedeutet, dass zu hohe Preise sowohl für unsere als auch für die amerikanische Wirtschaft schlecht sind, weil wir mit der Energie andere Güter im Lande produzieren müssen, und zu niedrige Preise sind ebenfalls sehr schlecht, weil sie die Investitionsmöglichkeiten der Energieunternehmen untergraben. Wir haben hier viel zu besprechen. Es gibt noch andere Themen im Energiesektor, die von beiderseitigem Interesse sein könnten.

Ich bezweifle übrigens, dass der derzeitige US-Präsident, Herr Trump, ich wiederhole, ich habe mit ihm in der Zeit seiner ersten Präsidentschaft gearbeitet, irgendwelche Entscheidungen treffen wird, selbst wenn wir von der Möglichkeit der Verhängung zusätzlicher Sanktionen gegen Russland hören, bezweifle ich, dass er Entscheidungen treffen wird, die der amerikanischen Wirtschaft selbst schaden. Er ist ein Mann, der nicht nur klug ist, sondern auch pragmatisch. Und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er Entscheidungen treffen wird, die der amerikanischen Wirtschaft selbst schaden.

Deshalb ist es wahrscheinlich besser, wenn wir beim Treffen von der Grundlage der heutigen Realitäten ausgehen, um in Ruhe über all die Bereiche zu sprechen, die sowohl für die USA als auch für Russland von Interesse sind. Wir sind dazu bereit. Aber, ich wiederhole, das hängt natürlich in erster Linie von den Entscheidungen und Weichenstellungen der derzeitigen amerikanischen Regierung ab.

Ende der Übersetzung



