Netanjahu schenkt Trump Pager als Erinnerung an israelischen Terrorangriff

Zynisch und menschenverachtend

Israel hat im September im Libanon mit Sprengstoff versehene Kommunikationsgeräte gesprengt. Dabei wurden über 3.000 Menschen verletzt, 37 getötet, darunter mindestens ein Kind. Weltweit wurde das als Terroranschlag verurteilt, aber Netanjahu hat Trump nun "in Erinnerung an die Operation" zwei Pager geschenkt.

Am 17. September 2024 explodierten im Libanon zeitgleich hunderte Pager, die an Hisbollah-Mitglieder geliefert worden waren. Dabei wurden zahlreiche Hisbollah-Mitglieder teilweise schwer verletzt, aber auch viele Zivilisten wurden Opfer des Terroranschlages. Das libanesische Gesundheitsministerium meldet, dass dabei über 3.000 Menschen verletzt wurden, 37 wurden getötet, darunter mindestens ein Kind. Die meisten Opfer waren unschuldige Zivilisten.

Die Mehrheit der Staaten der Welt hat das als Terroranschlag verurteilt, weil dem Angriff wahllos Zivilisten zum Opfer gefallen sind. Israel war aufgrund des weltweiten Entsetzens durchaus in Erklärungsnot und hat zunächst sogar bestritten, etwas damit zu tun zu haben. Später hat Israel seine Täterschaft zugegeben.

Die Ergebnisse Treffens zwischen US-Präsident Trump und dem israelischen Premierminister Netanjahu in Washington waren schockierend, denn bei der gemeinsamen Pressekonferenz hat Trump eine ethnische Säuberung des Gazastreifens angekündigt, um dort eine „Riviera des Nahen Ostens“ zu bauen. Er sagte auch, dass die USA die Kontrolle über Gaza übernehmen wollten. Netanjahu stand freudig daneben, weil Trump ihm den Weg zum ersehnten Großisrael bahnt.

Nun wurde bekannt, wie zynisch und menschenverachtend Trump und Netanjahu in Sachen Naher Osten sind, denn bei dem Treffen hat Netanjahu Trump laut einem Mitarbeiter Netanjahus in Erinnerung an die Operation zwei Pager geschenkt, einen normalen und einen vergoldeten.

Ich übersetze hier die Meldung der russischen Nachrichtenagentur TASS darüber.

Beginn der Übersetzung:

TASS: Netanjahu hat Trump in Erinnerung an die Operation gegen die Hisbollah zwei Pager geschenkt

Der US-Präsident reagierte mit den Worten: „Es war eine großartige Operation“, sagte Dmitri Gendelman, Berater im Büro des israelischen Premierministers

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu überreichte US-Präsident Donald Trump zu Beginn ihres Treffens am 4. Februar in Washington in Erinnerung an die Operation gegen die Hisbollah zwei Pager, „einen normalen und einen vergoldeten“, sagte Dmitri Gendelman, Berater des Büros des israelischen Regierungschefs, einem TASS-Korrespondenten.

„Premierminister Benjamin Netanjahu hat US-Präsident Donald Trump zwei Pager überreicht, einen normalen und einen vergoldeten“, sagte er.

Trump habe daraufhin gesagt, dass „es eine großartige Operation war“, zitierte der Berater des Premierministers den US-Präsidenten. Am 17. und 18. September 2024 ereigneten sich in verschiedenen Teilen des Libanon viele Explosionen von Kommunikationsgeräten, vor allem von Pagern und Walkie-Talkies. Nach Angaben der libanesischen Behörden wurden 37 Menschen getötet und mehr als 3.000 verletzt. Die libanesische Schiitenorganisation Hisbollah machte Israel für die Bombenanschläge verantwortlich. Israel bekannte sich zunächst nicht offiziell zu seiner Beteiligung an der Aktion, doch am 11. November desselben Jahres erklärte Gendelman gegenüber der TASS, Netanjahu habe die Operation zur Sprengung von Kommunikationsgeräten im Libanon im September persönlich genehmigt.

Netanjahus Besuch bei Trump am 4. Februar dauerte fünf Stunden und begann damit, der US-Präsident den Premierminister „persönlich vor dem Weißen Haus empfing“, sagte der Berater des Büros des Premierministers. „Es war ein historischer Besuch, aber vor allem war es das freundlichste Treffen zwischen einem amerikanischen Präsidenten und einem israelischen Premierminister in der Geschichte“, betonte Gendelman. Ihm zufolge überreichte Trump dem Premierminister ein Foto mit einer Unterschrift und der Inschrift: „Bibi (Benjamin Netanjahu – Anm. TASS), der große Führer“.

Während des Treffens dankte der Premierminister seinem Gesprächspartner „für die „Aufhebung der Beschränkungen für Waffenlieferungen an Israel, die während des Krieges an sieben Fronten verhängt wurden, sowie für seine bedingungslose Unterstützung Israels und seines Premierministers“, fügte Gendelman hinzu. Er stellte fest, dass „Trump neue Lösungen für die Probleme angeboten hat, die Israel seit seiner Gründung plagen“.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen