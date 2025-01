Im Auftrag der USA?

Kiew hat einen Drohnenangriff auf die letzte Pipeline durchgeführt, die noch russisches Gas nach Europa bringt. Profitiert hätten davon im Erfolgsfalle ausschließlich die USA.

Am Wochenende haben die ukrainischen Streitkräfte neun mit Sprengstoff beladene Drohnen gestartet, die einen Abschnitt der TurkStream-Pipeline in Südrussland zum Ziel hatten. Russland meldete, die Drohnen seien rechtzeitig abgeschossen worden und hätten keinen nennenswerten Schaden verursacht. Der Betrieb der Pipeline wurde nicht gestört.

Die letzte Pipeline, die billiges Gas nach Europa bringt

TurkStream ist die letzte Pipeline, die noch billiges russisches Gas nach Europa pumpt. Sie verläuft über die Türkei und versorgt die südosteuropäischen Länder bis Ungarn mit Gas.

Alle anderen Pipelines aus Russland, die es früher gab, sind inzwischen außer Betrieb. Als erstes hat Polen noch vor dem Beginn der russischen Militäroperation die Jamal-Europa-Pipeline stillgelegt, die russisches Gas durch Weißrussland über Polen nach Deutschland gebracht hat. Ebenfalls noch vor Beginn der Militäroperation hat Bundeskanzler Scholz beschlossen, Nord Stream 2 keine Lizenz zu geben und die fertige Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen. Inzwischen sind die Nord Streams bekanntlich gesprengt, aller Wahrscheinlichkeit nach von den USA, auch wenn westliche Medien eine mysteriöse Gruppe ukrainischer Taucher für die Sprengung verantwortlich machen.

Zuletzt hat Kiew zum 1. Januar den Transit von russischem Gas durch die ukrainische Pipeline eingestellt und damit vor allem der Slowakei und Österreich geschadet und die Gaspreise in Europa wieder in die Höhe getrieben.

Die USA arbeiten seit über 15 Jahren daran, Europa als Markt für ihr teures Flüssiggas zu erobern, sie hatten aber keine Chance, solange die Pipelines existierten, weil niemand in Europa amerikanisches Gas freiwillig zu einem weit höheren Preis kaufen wollte, als das Gas aus Russland kostet. Mit dem Ende der Pipelines durch Weißrussland, die Ostsee und die Ukraine haben die USA ihr Ziel erreicht.

Profiteur wären die USA

Damit bleibt nur noch TurkStream, aber auch der Pipeline haben die USA offen den Kampf angesagt. Schon im März 2024 hat der stellvertretende US-Außenminister für Energie, Jeffrey Pyatt, das bei einer Pressekonferenz, bei der es um die Rolle der Türkei bei der Energieversorgung in Europa ging, angekündigt. Übrigens ist das derselbe Jeffrey Pyatt, der während des Maidan US-Botschafter in Kiew war und der das berühmte „Fuck-the-EU-Telefonat“ mit Victoria Nuland geführt hat. Er sagte damals:

„Es gibt Unterstützung für den ‚vertikalen Korridor‘, um Gas nicht-russischer Herkunft nach Mitteleuropa zu bringen, einschließlich zu Märkten wie Ungarn, Österreich und der Slowakei, die weiterhin von russischem Gas abhängig sind. Die Türkei kann hier also eine wichtige Rolle als Eintrittspunkt für Gas nicht-russischer Herkunft in diesen ‚vertikalen Korridor‘ spielen, der durch Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine führen würde, wobei die im westlichen Teil des Landes verfügbare Gasspeicherkapazität der Ukraine nutzen würde.“

Allerdings hat er dabei eine Kleinigkeit nicht erwähnt, denn auch für TurkStream gilt, dass niemand freiwillig das teurere „nicht-russische“, also amerikanische Gas kaufen würde, solange TurkStream existiert.

Es ist recht unwahrscheinlich, dass Kiew den Angriff ohne Absprache mit den Amerikanern durchgeführt hat. Der russische Außenminister Lawrow hat auf einer Pressekonferenz erklärt, die USA würden hinter dem Angriff auf TurkStream stecken.

Übrigens sollte übrigens niemand darauf hoffen, dass Trump gegen solche Angriffe wäre, denn es war die Trump-Regierung, die seinerzeit die Sanktionen gegen den Bau von Nord Stream 2 verhängt hat. Trump ist eng verbunden mit der US-Erdölindustrie, die den europäischen Markt erobern will.

Die EU-Kommission auf Selbstmordkurs

Abgesehen davon, dass das US-Gas viel teurer ist, was der europäischen Wirtschaft bekanntlich so sehr geschadet hat, dass bereits von einer Deindustrialisierung die Rede ist, weil die USA europäische Firmen mit großen Subventionen und niedrigen Energiekosten zu sich locken, können die USA das russische Pipelinegas in Europa nicht ersetzen.

Die USA haben zwar ihr Ziel erreicht und sind heute der Energielieferant Nummer 1 für Europa, aber Russland ist immer noch die Nummer zwei. Die EU hat ihren Import von Flüssiggas aus Russland im letzten Jahr sogar noch erhöht und Russland hat Katar als LNG-Lieferant Nummer 2 der EU abgelöst.

Dass die EU-Kommission darüber nachdenkt, den Import von russischem LNG per Sanktionen zu verbieten, zeigt, in welcher Parallelwelt die Herrschaften in Brüssel leben, denn trotz aller Sanktionen und allen Drucks ist es der EU-Kommission nicht gelungen, die Importe von russischem Gas in die EU zu verhindern. Im Gegenteil, denn der Anteil des russischen Gases steigt in Europa sogar.

Eine Absage an russisches LNG wäre für Europa eine Katastrophe, weil es unmöglich ist, das russische Gas, wenn überhaupt, zu einem auch nur halbwegs akzeptablen Preis zu ersetzen. In jedem Fall wäre es extrem teuer, denn die Alternative wäre beispielsweise Katar, weil die USA schon das Maximum dessen liefern, was sie liefern können. Aber der Transport von LNG aus Katar nach Europa ist teuer geworden, seit das Rote Meer für westliche Schiffe unsicher geworden ist, weil die jemenitischen Huthis aus Protest gegen den israelischen Genozid an den Palästinensern Schiffe von Ländern beschießen, die Israel unterstützen.

Das Ende des ukrainischen Transits hat die Probleme für Europa noch verschärft, denn das russische Gas, das bisher durch die Ukraine gekommen ist, muss irgendwie ersetzt werden, wenn die EU den nächsten Winter nicht mit leeren Gasspeichern erleben will. Dazu muss weiteres LNG angekauft werden, um das es weltweit einen Konkurrenzkampf gibt, was die Preise weiter in die Höhe treibt. Bereits jetzt sind die Preise für Gas-Futures in Europa um 45 Prozent höher als im vergangenen Jahr.

Die Preise für Strom und Heizung dürften in 2025 in Europa also wieder steigen, wenn es der Slowakei, die großen Druck macht, nicht gelingt, Kiew zur Fortsetzung des Gastransits zu bewegen.

Wenig überraschend zeigt die EU-Kommission bisher wenig Interesse daran, der Slowakei zu helfen.



