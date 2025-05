Ist eine Lösung im Streit zwischen den USA und dem Iran möglich?

Iranisches Atomprogramm

Am Wochenende fand eine erneute Verhandlungsrunde zwischen dem Iran und den USA über das iranische Atomprogramm und die US-Sanktionen statt. Ist eine Einigung möglich?

Am Wochenende fanden angesichts der Ereignisse rund um die Ukraine wenig beachtete Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran statt, die laut den darauf folgenden Erklärungen positiv bewertet wurden. Der Iran scheint zu einer Reduzierung der Urananreicherung bereit zu sein, während die USA bereit zu sein scheinen, von ihren Maximalforderungen abzurücken. Der Oman, wo die Verhandlungen stattfanden, sprach davon, es seien „originelle“ Lösungsvorschläge besprochen worden.

Ich übersetze hier eine generelle Einschätzung eines Experten zu den Verhandlungspositionen beider Seiten, die ich zum Verständnis hilfreich fand.

Beginn der Übersetzung:

Von der Vermeidung eines Krieges zum Management einer Krise: Die Strategie der Realisten zur iranischen Atomfrage

Vier Jahre nach den diplomatischen Bemühungen des Jahres 2021 und nach Phasen erhöhter Spannungen sind alle beteiligten Seiten in der iranischen Atomfrage mit unterschiedlichen Ansätzen an den Verhandlungstisch zurückgekehrt.

von Brian Hudson | Modern Diplomacy

Die Verhandlungen über das iranische Nuklearprogramm zwischen dem Iran und den USA befinden sich in einer sensiblen und komplexen Phase. Vier Jahre nach den diplomatischen Bemühungen des Jahres 2021 und nach Phasen erhöhter Spannungen sind beide Seiten mit unterschiedlichen Ansätzen an den Verhandlungstisch zurückgekehrt. Nach zwei Gesprächsrunden und indirekten Konsultationen in Maskat und Rom beurteilt eine Gruppe von Analysten verschiedener westlicher Medien und Denkfabriken – darunter die Carnegie-Stiftung, das Middle East Institute, das Stimson Center, Responsible Statecraft und The National Interest –, die alle eine realistische Perspektive einnehmen, die aktuelle Situation im Unterschied zu früheren Phasen.

Ihrer Ansicht nach versuchen die USA – nun unter einer Führung der Trump-Administration –, einerseits einen kostspieligen und folgenschweren militärischen Konflikt zu vermeiden und verfolgen einen diplomatischen Weg. Andererseits hat der Iran, der mit einer geschwächten regionalen Abschreckungsfähigkeit und schweren Wirtschaftskrisen konfrontiert ist, eine gemäßigtere Haltung gegenüber den Atomverhandlungen (JCPOA) eingenommen. Dieser Artikel bewertet aus der Perspektive dieser analytischen Strömung die Variablen, Herausforderungen und Chancen der laufenden Gespräche in fünf Schlüsselbereichen und beleuchtet die intellektuelle Entwicklung und strategische Ausrichtung dieser Denkrichtung.

Technische Entwicklungen und Herausforderungen der Verifikation

Aus Sicht dieser Denkrichtung liegt einer der Hauptunterschiede zwischen den aktuellen Verhandlungen und den ursprünglichen JCPOA-Gesprächen in den bedeutenden Fortschritten Irans in der Nukleartechnologie. Nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus dem JCPOA im Jahr 2018 baute der Iran seine Kapazitäten zur Anreicherung von Uran und zur Produktion von spaltbarem Material rasch aus. Diese technischen Entwicklungen – insbesondere im Bereich der hochreinen Urananreicherung – haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Zeit bis zum „nuklearen Durchbruch“ Irans geweckt. Dieses Zeitfenster scheint sich verengt zu haben und erfordert nun eine Überarbeitung der Maßnahmen zur Überwachung des iranischen Atomprogramms.

Vor diesem Hintergrund ist die Wiederbelebung eines effektiven Mechanismus zur Verifikation unter Einsatz moderner Überwachungstechnologien für jedes künftige Abkommen von entscheidender Bedeutung. Gleichzeitig müssen die Rechte Irans als Mitglied des Atomwaffensperrvertrags im Rahmen der friedlichen Nutzung von Atomenergie gewahrt bleiben.

Internationaler Zusammenhalt und diplomatische Sprache

Dieser analytischen Tendenz zufolge waren der Zusammenhalt der Weltmächte und die komplementäre Rolle regionaler Vermittler wie Oman und Japan eines der Schlüsselelemente für den Erfolg des ursprünglichen JCPOA. Die Aufrechterhaltung dieses Zusammenhalts gilt als entscheidend für die neue Gesprächsrunde – insbesondere in einem Kontext, in dem China und Russland als Akteure mit unabhängigen und teilweise widersprüchlichen Interessen gegenüber dem Westen beteiligt sind. Die Schaffung eines minimalen Konsenses über gemeinsame Interessen ist daher umso wichtiger.

Die Analysten dieser Gruppe plädieren für einen schrittweisen Ansatz, der einen abgestuften Vertrauensaufbau dem Beharren auf einem sofortigen umfassenden Abkommen vorzieht. Dabei muss sich die Sprache der Diplomatie von bedrohungsbasierten Rahmenbedingungen lösen und Raum für gegenseitiges Verständnis, legitime Interessen und die Vermeidung von Fehlinterpretationen schaffen.

Neubewertung der Libyen-Erfahrung: Eine stetige Warnung

Ein zentraler Bestandteil dieser Denkrichtung ist die Auseinandersetzung mit der nuklearen Abrüstung Libyens und deren Auswirkungen auf den Iran. Das „Libyen-Modell“, das von bestimmten politischen Gruppierungen in den USA und Israel als Idealvorstellung propagiert wird, wird in Teheran mit Skepsis und Besorgnis betrachtet. Der Sturz von Muammar al-Gaddafi nach der vollständigen Zerstörung der libyschen Atom- und Raketenkapazitäten wird vom Iran als Beweis für die unzuverlässigen Sicherheitsgarantien des Westens und die Fragilität diplomatischer Vereinbarungen gewertet. Daher beeinflusst diese historische Lektion logischerweise die strategischen Überlegungen des Irans und veranlasst Teheran, seine Abschreckungskraft zu wahren und eine vorsichtigere Verhandlungsposition einzunehmen. Aus dieser Perspektive dient das Libyen-Modell dem Iran nicht als Inspiration, sondern als warnendes Beispiel.

Washingtons abgestufte Strategie: Sanfte Abschreckung oder Erschließung von Chancen?

Die Analysten aus einer anderen Gruppe sind der Ansicht, dass die neue US-Regierung einen abgestuften Ansatz verfolgt. Sie setzt symbolisch militärischen Druck ein und hält gleichzeitig den diplomatischen Kanal offen, um den Iran zu einem neuen Abkommen zu bewegen. Die Stationierung von Langstreckenbombern und begrenzte Luftangriffe auf iranische Verbündete in der Region werden in diesem Rahmen interpretiert. Die Streichung der Forderung nach einem vollständigen iranischen Verzicht auf ein Nuklearprogramm aus den Entwürfen der Verhandlungen in Oman kann jedoch als Zeichen für Realismus in der neuen US-Politik gewertet werden. Dieser Kurswechsel könnte die Tür für ein Abkommen öffnen, das Irans strategische und sicherheitspolitische Interessen gleichzeitig berücksichtigt.

Strategische Chancen und zukünftige Überlegungen

Eine andere analytische Sichtweise argumentiert, dass die aktuellen Gespräche eine entscheidende Gelegenheit bieten könnten, den äußeren Druck auf den Iran abzubauen und die innere Lage des Landes zu verbessern. Der Erfolg hängt jedoch davon ab, dass beide Seiten von konfrontativen Ansätzen, einseitigem Maximalismus und einer auf Drohungen basierenden Sprache abrücken. Der Iran benötigt ein Abkommen, das nicht nur den Erhalt seiner technologischen Kapazitäten garantiert, sondern auch konkrete Sicherheitsgarantien bietet. Für die USA erfordert die Erzielung einer dauerhaften Einigung eine Rückkehr zu einer Sprache des Verständnisses, einer effektiven Verifikation und eines echten Multilateralismus.

Fazit

Die Betrachtung der hier skizzierten Ansichten der pragmatisch-realistischen Fraktion unter den Analysten lässt den Schluss zu, dass die iranisch-amerikanischen Atomverhandlungen einen potenziellen Wendepunkt in den regionalen und globalen Beziehungen darstellen. Wenn beide Seiten, aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernend, die neue Phase mit einer realistischen Denkweise und einem gegenseitigen Verständnis der Sicherheits- und Wirtschaftsbedürfnisse des jeweils anderen angehen, könnte der Grundstein für eine nachhaltige Einigung gelegt werden.

Kategorisiert man diese intellektuelle Strömung als „pragmatisch-realistisch“, die sich an Krisenmanagement und der Erhaltung des Status quo orientiert, so wird deutlich, dass sie einen dritten Weg jenseits eines „Entweder JCPOA oder Krieg“ theoretisieren will: abgestufte Verhandlungen, relative Garantien, technologische Verifikation und regionales Engagement. Das primäre Ziel ist nicht die vollständige Lösung der Atomfrage, sondern deren Bewältigung und Eindämmung, um eine Eskalation hin zu einer militärischen Konfrontation zu verhindern.

Dieser Denkansatz versucht, die Verhandlungen vom Paradigma „Kapitulation durch Druck“ wegzuführen und sie auf ein Modell der „Verhandlung, des Gleichgewichts und der Abschreckung“ auszurichten. In diesem Sinne zielt dieser Ansatz darauf ab, die Krise zu bewältigen und gleichzeitig die Einflussmöglichkeiten beider Seiten zu wahren. Er fungiert als Moderator des Verhandlungstempos, um plötzliche und ungewollte Abbrüche zu verhindern und fragile, kurzlebige Vereinbarungen zu vermeiden.

_____________

Brian Hudson ist Absolvent der Politikwissenschaften am Bates College mit ausgeprägtem Interesse an internationalen Beziehungen. Er arbeitet als freiberuflicher Kommentator mit den Schwerpunkten Geopolitik und Terrorismusbekämpfung.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen