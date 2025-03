EU und Deutschland

Die EU schwenkt auf Kriegskurs, in Frankreich wird über die Entsendung von Kampftruppen in die Ukraine gesprochen, aber das russische Fernsehen fragt, ist die "Koalition der Willigen" auch eine "Koalition der Könnenden"?

Die EU lässt alle Masken fallen, denn während die Verhandlungen zwischen den USA und Russland Möglichkeiten für ein Ende des Krieges eröffnen, verschärft die EU den Kriegskurs gegen Russland. In Kiew wird bereits offen gefordert, die EU solle keine „Friedenstruppen“, sondern Kampftruppen für den Krieg gegen Russland schicken, und auch Präsident Macron sagt mittlerweile offen, dass es der „Koalition der Willigen“ nicht um die Entsendung von „Friedenstruppen“ in die Ukraine, sondern um „Unterstützungstruppen“ geht.

Das war das beherrschende Thema des Beitrages des Deutschland-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat. Wie jede Woche habe ich diese russische Sicht auf die europäische und deutsche Politik übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die „Koalition der Willigen“ spart nicht mit Versprechungen und ist nicht abgeneigt, sich hinter Trump zu verstecken

Jedes Mal, wenn Macron Selensky trifft, möchte man wegschauen, als sehe man etwas Fremdes und sehr Intimes. Um nicht „begrapschen“ sagen zu müssen, stellen wir uns vor, Macron hätte den Gast lediglich nach Drogen „durchsucht“, schließlich stand ein ernstes Gespräch bevor. Aus der „Koalition der Willigen“, die der Ukraine helfen will, entwickelt sich offenbar etwas, das ihr gegen die USA helfen soll. Das Treffen in Paris verfolgte zwei Hauptziele: Selensky daran zu hindern, das Investitionsabkommen mit Trump zu unterzeichnen, und den Waffenstillstand im Schwarzen Meer zu stören, da dieser die Aufhebung der Sanktionen gegen russische Banken beinhaltet, die den Export von Agrarprodukten und Düngemitteln abwickeln.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellte klar: „Es ist völlig klar, dass die Sanktionen bestehen bleiben. Wir wollen ein faires und dauerhaftes Friedensabkommen. Das ist unser Ziel.“

Die EU, von der die Wiederanbindung Russlands an das internationale Zahlungssystem SWIFT abhängt, will, wie aus der Erklärung der Kommission hervorgeht, auf gar nichts eingehen: Brüssel kündigte an, dass die Sanktionen in Kraft blieben und ausgeweitet würden, bis Russland seine Truppen aus den von ihm als ukrainisch betrachteten Gebieten abziehe. London ist ebenso verrückt und verfügt über Sanktionen im Zusammenhang mit der Versicherung von Seefracht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass es nichts zu besprechen gibt. Vielleicht betteln die EU und Großbritannien so im Gegenteil um Teilnahmen an den Verhandlungen, die Russland und die USA ohne sie führen.

Auch der „Telegraph“ bezeichnet die Pläne zur Stationierung französisch-britischer Truppen in der Ukraine als „politisches Theater“. Es ist nicht ganz klar, wie ernst es Macron und Starmer mit ihren Versuchen ist, sich eine Art Mandat für eine militärische Präsenz zu geben. Sie wollen offensichtlich keinen Zusammenstoß mit der russischen Armee, wollen aber auf jeden Fall ein Stück des Verhandlungsfeldes für sich beanspruchen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte: „Diese Streitkräfte sollen keine Friedenstruppen sein. Sie sollen keine Truppen an der Kontaktlinie sein. Sie sollen keine Streitkräfte sein, die die ukrainischen Streitkräfte ersetzen.“

Der britische Premierminister Keir Starmer meinte: „Die militärische und operative Koalition wird gegründet, um auf dem ukrainischen Potenzial aufzubauen, nicht um eine Alternative dazu zu sein.“

Das ist es, was Selensky offenbar nicht verstanden hat: Er rechnet immer noch damit, dass seine europäischen Verbündeten auf die eine oder andere Weise in eine direkte Konfrontation mit Russland hineingezogen werden, vor oder nach dem Waffenstillstand. Das mag daran liegen, dass Selensky sich nach wie vor auf seine Englischkenntnisse auf A2-B1-Niveau beruft und die Dienste eines Dolmetschers hartnäckig ablehnt. Auf Ukrainisch sagte er in Paris: „Wir haben über das Militärkontingent gesprochen, über seine Präsenz bei der Verteidigung unseres Landes, die von unseren Partnern bereitgestellt wird. Über seine Präsenz am Himmel, auf See und am Boden. Wie ich bereits sagte: Das sind Truppen. Das sind Truppen.“

Selensky ist unbelehrbar, und Europa ist sich darüber im Klaren, dass, egal in welcher Form, Qualität und Quantität plötzlich Truppen aus Frankreich und Großbritannien in den vom Kiewer Regime kontrollierten Gebieten auftauchen, dies de facto ein Schlag für Trumps Friedenspläne wäre, denn Russland wird keine Assoziierung der Ukraine mit der NATO akzeptieren.

Und natürlich ist es für sie wichtig, es nicht zu übertreiben, denn die Reaktion Washingtons könnte völlig anders ausfallen als das, was Paris und London sich davon erhoffen. NATO-Generalsekretär Rutte beispielsweise brauchte nur ein einziges Gespräch mit Trump, um alles zu verstehen. Zumindest für die nächsten vier Jahre. Er erklärte nun: „Wir haben nie gesagt, dass die Ukraine im Rahmen eines Friedensabkommens Mitglied der Allianz werden würde. Und die Amerikaner haben erklärt, dass die Ukraine im Rahmen eines Friedensabkommens ihrer Meinung nach kein Nato-Mitglied werden sollte.“

Letztes Jahr redeten sie noch völlig anders, aber die Zeiten haben sich zusammen mit der amerikanischen Regierung geändert.

Die NATO-Neulinge leiden darunter am meisten. Sie sind der NATO beigetreten, um unter den Schutz der USA zu kommen, aber irgendwie lief alles anders. Finnland gilt offiziell als das glücklichste Land der Welt, doch die Psychologen sind dort so überlastet, dass Finnen drei Jahre auf einen Termin warten müssen. Präsident Stubb sollte ohne Wartezeit einen Spezialisten aufsuchen, denn er hat das Karelien-Syndrom und Unsinn schleicht sich in seinen Kopf, oder wie sonst erklären sich seine Ausführungen: „Die Hauptaufgabe, für Sicherheit und Garantien zu sorgen, wird natürlich den ukrainischen Truppen übertragen. Die Schlüsselrolle werden dann die europäischen Truppen spielen. Und dann muss es eine Vereinbarung geben, denn wenn die Dinge wirklich schlimm werden, werden die USA in die Kämpfe eingreifen.“

In Europa will die große Mehrheit genau das, aber nicht alle sprechen darüber, weil Trump sich darauf konzentriert, die Kosten der Verteidigung der Verbündeten zu minimieren. Schließlich ist hier in Litauen die sumpfige Ostflanke der NATO, wo während Übungen ein Pionierpanzer im Sumpf verschwand. Vier Amerikaner werden vermisst. Sie können sie noch finden, das ist keine leichte Aufgabe.

Es ist viel einfacher, im Rahmen der Entkommunisierung die Buchstaben „UdSSR“ von Kanaldeckeln der Stadt abzuschleifen, und genau das hat man diese Woche in Vilnius getan. Es ist überraschend, dass das nicht schon früher geschehen ist. Der Abschied von der Vergangenheit beschränkt sich jedoch nicht nur auf die sowjetische Vergangenheit.

Das gibt es überall. Großbritannien kürzt die Sozialausgaben um 14 Milliarden Pfund, um die Militärausgaben zu erhöhen, wie der britische Schatzkanzler mitteilte. Die Regierung Macron wird in jedem Fall dasselbe tun müssen, vor allem aber, wenn die Idee, Truppen in die Ukraine zu schicken, wirklich über verbale Interventionen hinausgeht. Mal sehen, die Rekrutierung von Kandidaten, die bereit sind, sich der Koalition mit Starmer anzuschließen, läuft nicht allzu gut.

Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis sagte: „Griechenland gehört nicht zu den Ländern, die bereit sind, im Rahmen der ‚Koalition der Willigen‘ Truppen nach Ungarn zu schicken.“

Der griechische Premierminister hat Ungarn natürlich versehentlich mit der Ukraine verwechselt. Noch müssen keine Truppen nach Ungarn geschickt werden. Aber wer weiß: Sie mögen Orban wirklich nicht.

Sie haben das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Rumänien annulliert, bei denen der unabhängige Kandidat Georgescu gewonnen hatte, haben Maia Sandu freie Hand gegeben, vor den Wahlen in Moldawien die prorussische Opposition vollständig zu beseitigen, die Regierungschefin von Gagausien, Jewgenia Gutsul, wurde dort gerade verhaftet und anscheinend hält derzeit nur die Angst vor Trump Brüssel davon ab, in Budapest eine Farbrevolution zu erzwingen.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erklärte: „Seien wir ehrlich: Die Amerikaner müssen sich engagieren. Sie sind größer, sie sind stärker und sie haben bessere Chancen, einen Waffenstillstand und einen Frieden zu erreichen, den sie durchsetzen können. Wenn Sie also Frieden wollen, unterstützen Sie die Amerikaner.“

Natürlich hat Macron Viktor Orban nicht zum Gipfel eingeladen. Doch die Italienerin Meloni musste er einladen, obwohl sie sich kaum ertragen können. Doch was Russland betrifft, stimmen ihre Meinungen weitgehend überein. Der einzige Unterschied besteht darin, dass Macron bei den Verhandlungen zur Ukraine eine besondere Rolle beansprucht: Von der Leyen teilte sogar die Lorbeeren ihrer Führung mit ihm, aber nicht mit Meloni.

Schließlich sagte die italienische Ministerpräsidentin Meloni kürzlich: „Trump sagt oft, wenn er ein Abkommen mit Russland unterzeichnet, wird Russland es respektieren. Das glaube ich.“

„Sie glauben, dass Putin es einhalten wird?“, hakte die Journalistin nach.

„Solange Trump an der Macht ist, ja. Das Problem ist, was danach passiert.“

Sollten die Versuche, die Ukraine in die NATO zu ziehen, danach wieder aufgenommen werden, wird sicher nichts Gutes dabei herauskommen. Aber es ist noch zu früh, darüber nachzudenken, denn die aktuellen Probleme sind noch nicht gelöst. Es ist nicht genau bekannt, was sie Selensky in Paris über das Abkommen mit den Amerikanern zur gemeinsamen Nutzung ukrainischer Bodenschätze gesagt haben, aber die Aussagen des US-Finanzministers, dass es nächste Woche unterzeichnet werden würde, sind eindeutig zweifelhaft.

Zunächst wollte Brüssel das Abkommen prüfen, schließlich besteht mit Kiew eine europäische Assoziation und es gibt Beitrittspläne. Selensky sagte, die Amerikaner hätten die Bedingungen ständig geändert und es sei unklar, was man unterschreiben solle. Nach seiner Rückkehr nach Kiew wiederholte er im Wesentlichen die These, die dem denkwürdigen Skandal im Weißen Haus zugrunde lag, wonach die an die Ukraine gelieferten Waffen und das dorthin überwiesene Geld als Schulden betrachtet würden. Und als nichts anderes.

Dazu sagte Selensky in Kiew: „Gibt es eine Frage von Krediten? Ich weiß nicht, wie es in diesem Abkommen ist. Wenn diese Frage dort aufgeworfen wird, werden wir, wie gesagt, keine Schulden annehmen.“

Was das letztlich für die Ukraine bedeuten wird, wird sich bald zeigen, doch schon jetzt lässt sich sagen, dass Europa weiterhin an seiner Absicht festhalten wird, sich in die Verhandlungen einzumischen. Und übrigens ist es möglich, dass ihre Haltung zur Ukraine irgendwann den Rahmen sprengt und von Trumps Nachgiebigkeit in anderen Fragen abhängig gemacht wird. Beispielsweise bei Zöllen.

25 Prozent auf außerhalb der USA gefertigte Autos sind ein Todesurteil für die deutsche Autoindustrie, die bereits am Ende ihrer Kräfte ist. Wütend fordert die Bild-Zeitung die Rückgabe eines Drittels der in den USA lagernden deutschen Goldreserven im Wert von rund 100 Milliarden Euro. Aber wer wird es ihnen geben? Amerika hat die Deutschen 80 Jahre lang vor ihren Feinden verteidigt! Der Ansatz wird eindeutig derselbe sein wie im Fall der Ukraine.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier entließ am Dienstag den Bundeskanzler und alle seine Minister. Sie werden ihre Aufgaben bis zur Bildung einer neuen Regierung weiter wahrnehmen. Voraussichtlich wird es etwa einen Monat dauern, das hängt jedoch vom Verlauf der Koalitionsverhandlungen zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten ab. Sie haben die halbe Arbeit getan: Sie haben die Schuldenbremse aus der Verfassung gestrichen, was bedeutet, dass sie unbegrenzt Geld aufnehmen können. Jetzt müssen sie nur noch herausfinden, wie viele Billionen sie brauchen, und diesen Reichtum entsprechend ihren Parteiinteressen aufteilen.

Gemeinsam haben sie auf jeden Fall die Haltung zur Militarisierung Deutschlands, wie Bundeskanzlerkandidat Friedrich Merz erklärte: „Deutschland sendet ein klares Signal an unsere Partner und Freunde, aber auch an unsere Gegner. Wir machen dieses Land verteidigungsfähig und verteidigungsbereit. An finanziellen Mitteln zur Verteidigung von Freiheit und Frieden wird es jedenfalls nicht mangeln. Schulden sind Verantwortung, wenn wir sie nutzen, um unser Land wieder voranzubringen. Jetzt haben wir, auch ich persönlich, die Verpflichtung, dieses Geld sinnvoll einzusetzen.“

Aber es ist schwierig, im Voraus zu erraten, was vernünftig ist. Die deutsche Wirtschaft ist völlig vom internationalen Umfeld abhängig, das das Land in der Person von Trump und den chinesischen Genossen vor äußerst schwierige Herausforderungen stellen kann. Merz plant, für die Finanzierung der Armee und des militärisch-industriellen Komplexes jährlich 3,5 Prozent des BIP auszugeben, also 150 Milliarden Euro.

Schon jetzt ist klar, dass das nicht ausreicht, wie der Spiegel schreibt: „Die Schwachstellen sind enorm: Europa hat praktisch keine Raketen, Luftabwehrsysteme, Cyberabwehr und Satelliten. Jahrzehntelang wurde fast alles vernachlässigt, verschlafen oder den Amerikanern überlassen. Plötzlich erscheinen eine Billion Euro an neuen Verteidigungsausgaben gar nicht mehr so groß: Ein neuer Leopard-Panzer kostet rund 25 Millionen Euro, ein Eurofighter rund 140 Millionen Euro. Auch wenn jetzt viel Geld vorhanden ist, braucht es Menschen, die die Waffensysteme bauen, programmieren und letztlich bedienen.“

Wie der Spiegel schreibt, könnte der Kampf um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands – der Kampf gegen den Mangel an Ressourcen, Personal und die pazifistische Stimmung in der Gesellschaft – die gesamte Amtszeit von Friedrich Merz als Kanzler bestimmen. Auch wenn man nicht berücksichtigt, dass es die Deutschen sind, die der Ukraine notfalls beistehen müssen, ist das eine Aufgabe epochalen Ausmaßes.

Auch die von allen erwartete vollständige Einbeziehung Deutschlands ist keine Garantie dafür, dass sich die „Koalition der Willigen“ automatisch in eine „Koalition der Könnenden“ verwandelt. Das zeigte sich an der Weigerung vieler, bei weitem nicht unwichtiger Länder der EU wie Italien und sogar Frankreich, das von der Leyen vorgeschlagene 800 Milliarden Euro schwere Wiederaufrüstungsprogramm für Europa zu unterstützen.

Das Einzige, was die Menschen in Europa sofort tun können, ist, der jüngsten Empfehlung aus Brüssel zu folgen, und sich mit Wasser und Lebensmitteln für drei Tage einzudecken.

Ende der Übersetzung



