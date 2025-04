Gespräch mit Dirk Pohlmann über die Kriegsbeteiligung der USA gegen Russland und den Artikel der New York Times dazu

Anti-Spiegel-TV um 19.30 Uhr

Dieses Mal habe ich bei Anti-Spiegel-TV ein Gespräch mit Dirk Pohlmann über den Artikel der New York Times geführt, den ich letzte Woche übersetzt habe. Es ging unter anderem um die Frage, warum dieser Artikel ausgerechnet jetzt veröffentlicht wurde und welches Ziel dahinter steht.

Letzte Woche habe täglich einen Teil des sehr langen Artikels der New York Times übersetzt und veröffentlicht, in dem die New York Times berichtet hat, dass die USA Kriegspartei im Ukraine-Krieg sind und dazu viele Details offen gelegt hat. Allerdings enthielt der Artikel auch viele Unwahrheiten, von einem objektiven Bericht kann also keine Rede sein.

Daher stellt sich die Frage, warum die New York Times den Artikel ausgerechnet jetzt veröffentlicht hat und welchen Zweck die Veröffentlichung hatte. Darüber habe ich in dieser Sendung mit Dirk Pohlmann gesprochen, der zu Gast in Moskau war.

Anti-Spiegel-TV kommt immer sonntags um 18.30 Uhr unter folgenden Links:

RT DE-Webseite, aus der EU nur mit VPN: https://de.rt.com/LiveTV/

RT DE-TV-Livestream auf Odysee, aus Deutschland auch mit VPN: https://odysee.com/@RTDE:e/livetv:e

Diese Seite funktioniert aus der EU (noch) ohne VPN: https://smotriti.ru/live/rtde/

Nach der Erstausstrahlung stelle ich die Sendung auch hier online.



