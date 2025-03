Eingekesselt

Die ukrainische Armee erleidet in der Region Kursk eine schwere Niederlage. Ihre Einheiten sind de facto eingekesselt, die Ukraine verkündete, es sei ein "Manöver zur Verlegung an günstigere Linien" angeordnet worden.

In der Region Kursk werden die verbleibenden ukrainischen Einheiten zerschlagen. Nach dem Coup der russischen Spezialeinheiten, durch eine von der Ukraine stillgelegte Gaspipeline hinter die Front direkt in die Stadt Sudscha zu gelangen, scheinen die ukrainischen Einheiten in Panik geraten zu sein.

Die russischen Einheiten konnten sich in Sudscha im Rücken des Gegners festsetzen und so den zentralen Verkehrsknotenpunkt des Kessels besetzen, womit die ukrainischen Einheiten in dem Kessel zersplittert sind. Die russischen Streitkräfte setzen die Zerschlagung der ukrainischen Verbände in der Region Kursk fort und haben im Laufe des 12. März fünf Ortschaften befreit. Auch das Zentrum von Sudscha ist unter ihrer Kontrolle.

Ebenfalls am 12. März hat das ukrainische Oberkommando die Niederlage indirekt eingestanden. Der ukrainische Oberbefehlshaber Aleksander Syrsky erklärte, die ukrainischen Streitkräfte hätten den Befehl erhalten, sich aus der Stadt Sudscha in der russischen Region Kursk zurückzuziehen, und bezeichnete das als „Manöver zur Verlegung an günstigere Linien“. Auf Telegram schrieb er:

„Die Einheiten der Verteidigungskräfte führen im Bedarfsfall ein Manöver durch, um sich an günstigere Linien zu begeben. In erster Linie werden Drohnen eingesetzt, aber auch Artillerie. Ich habe alle notwendigen Befehle dafür gegeben.“

Er meldete nicht direkt den Rückzug der ukrainischen Einheiten aus der Stadt Sudscha, erwähnte aber, dass „in den Vororten von Sudscha und den umliegenden Gebieten“ aktive Kampfhandlungen stattfinden.

Der Spiegel will es nicht wahrhaben

Deutschen Medien wie dem Spiegel scheint das unangenehm zu sein. Als der russische Überraschungsangriff durch die Pipeline am 10. März bekannt wurde, hat der Spiegel in einem Artikel lediglich die ukrainische Kriegspropaganda zitiert und gemeldet, die russischen Einheiten seien „rechtzeitig durch die Luftaufklärung der Fallschirmjägertruppen ukrainischer Streitkräfte entdeckt“ und „mit Raketen, Artillerie und Drohnen beschossen worden“. Dass die russische Operation nicht nur ein voller Erfolg war, sondern auch den Kessel quasi von innen gesprengt hat, hat der Spiegel seinen Lesern verschwiegen.

Erst zwei Tage später, am 12. März, meldete der Spiegel in einem im Konjunktiv verfassten Artikel, russische Medien und Blogger hätten gemeldet, dass die russische Flagge im Zentrum von Sudscha gehisst worden sei.

Über den nach dem Erscheinen des Spiegel-Artikels von der ukrainischen Militärführung angeordneten Rückzug aus dem Gebiet Kursk hat der Spiegel bisher nicht berichtet.

Da Teile der ukrainischen Einheiten eingekesselt sind und nicht fliehen können, dürften die Kämpfe noch einige Zeit weitergehen, bis das Gebiet vollständig gesäubert ist.



