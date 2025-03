Ukraine-Verhandlungen

Die Ukraine hat das Moratorium für Angriffe auf Energie-Infrastruktur nie umgesetzt und in Kiew wird offen davon gesprochen, dass man keine "Friedenstruppen" aus Europa will, sondern Kampftruppen, "die bereit sind, an echten Kampfhandlungen teilzunehmen".

In seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick hat das russische Fernsehen am Sonntagabend über Erklärungen aus Kiew berichtet, über die deutsche Medien nicht berichten. Selenskys Büro fordert von Europa offen, es solle keine „Friedenstruppen“ schicken, sondern „Kampfeinheiten aus Europa“, bei denen „jeder Soldat bereit sein muss, an echten Kampfhandlungen teilzunehmen“. Auch die anderen Meldungen, die im ukrainischen Fernsehen kamen, hatten nicht den Anschein, dass Kiew Frieden will.

Über all das hat das russische Fernsehen berichtet, der Bericht begann jedoch mit dem Thema des Moratoriums für Angriffe auf Energie-Infrastruktur. Weil die Erklärungen aus Kiew von deutschen Medien verschwiegen werden, habe ich den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das Kiewer Regime beweist täglich seine Verhandlungsunfähigkeit

Wladimir Putin hat Donald Trump in dem Telefongespräch vor zwei Wochen gewarnt, dass das Kiewer Regime keine Absprachen einhält. Damals wurde ein vorübergehendes Moratorium für gegenseitige Angriffe auf Energieanlagen in Russland und der Ukraine vereinbart. Daraufhin gab der russische Präsident sofort den entsprechenden Befehl und sechs russische Drohnen, die auf Energieanlagen in der Region Nikolajew zuflogen, wurden von unseren eigenen Truppen abgeschossen.

Kiew unterstützte das Moratorium nur verbal. Tatsächlich setzten die ukrainischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Energieinfrastruktur auf russischem Territorium wie zuvor fort.

Nur wenige Stunden nach dem russisch-amerikanischen Abkommen und dem formellen Beitritt Kiews dazu griff die Ukraine in der Nacht zum 19. März mit drei Drohnen ein Öllager des internationalen Kaspischen Pipeline-Konsortiums in der Region Krasnodar an. Anteilseigner davon sind Kasachstan, die USA und Großbritannien.

Zwei Tage später, am 21. März, sprengten aus der Region Kursk geflohene Banderisten die Gasmessstation Sudscha.

Am 23. März wurde ein Umspannwerk in Saporoschje getroffen.

Am Montag, dem 24. März, wurde erneut eine Anlage des internationalen Kaspischen Pipeline-Konsortiums, die Ölpumpstation Kropotkinskaja, angegriffen.

Am Freitag, dem 28. März, zerstörten die ukrainischen Streitkräfte schließlich die Gasmessstation Sudscha mit HIMARS-Angriffen.

Die Liste ist bei weitem nicht vollständig. Dabei hat Kiew die ganze Woche offen gelogen und behauptet, dass es Russland sei, das die ukrainische Energieinfrastruktur angreift.

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des Präsidenten, erklärte zweimal, dass die Abkommen weiterhin in Kraft seien und Putin den Befehl, keine Angriffe auf ukrainische Energieanlagen zu verüben, nicht aufgehoben habe. Doch die Geduld des Kremls ist nicht grenzenlos, wie Peskow sagte: „Die russische Seite behält sich im Falle einer Nichteinhaltung dieses Moratoriums durch das Kiewer Regime natürlich das Recht vor, es ebenfalls nicht einzuhalten. Es wäre unlogisch für uns, es einzuhalten und uns jede Nacht Angriffsversuchen auf unsere Energieinfrastruktur auszusetzen.“

In Kiew war die Mobilisierung vor dem Hintergrund der hitzigen Diskussionen über das Mineralienabkommen mit den USA die ganze Woche über in vollem Gange. Die Ukraine will weiter Krieg führen. Über das Chaos und die Verwirrung in der Ukraine berichtet Andrej Grigorijew.

Um Mädchen zu gefallen und dich mit Cheeseburgern vollzustopfen, musst Du einen Vertrag mit den ukrainischen Streitkräften unterzeichnen, hieß es in dieser offizielle Werbekampagne des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Für die eine Million Griwna Prämie, die es bei Unterzeichnung gibt, kann man 15.625 Cheeseburger kaufen, wurde dort vorgerechnet.

Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren werden eingeladen, sich der ukrainischen Armee anzuschließen. Wer älter ist, wird ohnehin von den Presskommandos geholt.

Ein neuer Trend besteht darin, dass sogar Männer, die mit Kindern unterwegs sind, eingefangen werden. Hier versuchte die Frau, sie abzuwehren, und dieser Mann wurde in ein Auto gestopft, das den Kinderwagen mit dem Baby einfach auf der Straße stehen ließ. Und dies ist ein Appell eines alleinerziehenden Vaters aus einer Zelle Einberufungsamts, der eigentlich nicht der Wehrpflicht unterliegen sollte: „Seit dem siebten Tag ist mein Kind allein bei einem Nachbarn, alle Dokumente, die bestätigen, dass ich eine Freistellung habe, habe ich in meinen Händen. Sie lassen mich nicht raus.“

Due nationalistische Bataillone fordern im Fernsehen, dass denen, die nicht gedient haben, ihre Pässe entzogen werden: „Ich möchte, dass die Bürgerrechte solcher Menschen eingeschränkt werden.“

„Wie graue Pässe?“, fragt die Moderatorin.

„Ja. Aus Sicht des Staates braucht es doch eine Wählerschaft.“

Doch dies werde die Situation kaum retten, erklärt Selenskys möglicherweise wichtigster Konkurrent im Kampf um den Präsidentenposten, General Saluschny, vor Studenten in Lwow. Der ehemalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte und heutige Botschafter der Ukraine in Großbritannien sagte dabei: „Können ukrainische Truppen Moskau erreichen? Zählen wir mal: Von Konotop sind es 625 Kilometer. Besiegen wir den Feind dort, hissen wir unsere Flaggen. Dann drehen wir eine Ehrenrunde mit dem Panzer und fahren zurück. Stellen Sie sich vor, wie weit die Truppen gestreckt werden müssten. Hat die Ukraine so viele Einwohner? Wissen Sie, selbst wenn wir, so scheint es mir, anfangen würden, Mädchen einzuziehen, würde das nicht reichen.“

In dieser Situation müsste jeder Waffenstillstand für die ukrainischen Streitkräfte von Vorteil sein, doch in Kiew ist man mit den Verhandlungen weiterhin unzufrieden. Es beginnt mit der Position der amerikanischen Seite, wie Aleksander Mereschko, der Vorsitzende des Ausschusses für Außenpolitik der Werchowna Rada, sagte: „Das sind einfach nur beschämende und schockierende Aussagen. Ich verstehe nicht, wovon sie reden. Von Ignoranz, Inkompetenz und Unprofessionalität. Sie verbreiten russische Propaganda. Und ich habe eine Frage: Wer sind die? Das ist einfach beschämend und schockierend.“

Und dann bekommt auch die ukrainische Seite noch ihr Fett weg, die laut einem anderen Präsidentschaftskandidaten, Poroschenko, überhaupt kein Recht hatte, irgendetwas zu unterzeichnen, wie er im Fernsehen sagte: „Das Dekret besagt, dass ohne Direktiven und Anweisungen nur drei Personen im Staat im Namen der Ukraine sprechen, Erklärungen abgeben und Verhandlungen führen dürfen: der Präsident, und im Rahmen ihrer Kompetenzen der Ministerpräsident und der Außenminister.“

Außerdem wurde bekannt, dass die USA zum Mineralienabkommen zurückgekehrt sind. Die Abgeordneten waren entsetzt, nachdem sie den vollständigen Text des Dokuments erhalten hatten: Das Land müsste seine gesamten Einnahmen an die USA abtreten, die der Abgeordnete der Werchowna Jaroslaw Schelesnjak sich empörte: „Kurz gesagt, alles – Mineralien, Metalle, Gas, Öl, Ölprodukte und sogar, wie in einem separaten Absatz erwähnt, andere Bodenschätze.“

Sie fordern einen Regierungsbericht, doch die Minister erscheinen nicht in der Werchowna Rada. Die Arbeit des Parlaments ist blockiert.

Dem Vertragsentwurf zufolge sind die USA der Ansicht, dass sie ihren Beitrag mit der Hilfe, die sie der Ukraine zuvor zukommen ließen, bereits geleistet haben, und dass nun die Ukraine an der Reihe sei, ihre Schulden zurückzuzahlen. Selensky ist mit dieser Fragestellung allerdings nicht einverstanden, wie er bei einer Pressekonferenz sagte: „Wir werden keine Schulden anerkennen, wie gesagt, ich sehe keine. Zumindest nicht die, die es in der Vergangenheit gab. Wenn es jetzt neue Unterstützung, neue Pakete gibt, können die USA gewisse Bedingungen stellen. Das neue amerikanische Team wird nichts umsonst für uns tun.“

Die Pressekonferenz gab er in einem mit Gold und Landschaftsbildern in riesigen Rahmen geschmückten Saal. Das Time-Magazin fand heraus, dass Selensky solche Innenräume nicht mag; im Wohntrakt hängen ganz andere Gemälde. Das Bild über seinem Bett zeigt ein im Schwarzen Meer sinkendes russisches Kriegsschiff. Auf der anderen Seite des Raumes sind die ukrainischen Truppen, die vor kurzem auf russischem Territorium kämpften. Das dritte, Selenskys Lieblingsbild, zeigt den Kreml in Flammen. „Bei jedem einzelnen Bild geht es um den Sieg“, sagt er.

Das mit dem brennenden Moskau ist natürlich sein Favorit, vor dessen Hintergrund Selensky posiert. Gegenüber der französischen Zeitung Figaro gestand er, dass er Russland hasst. Und das ist der Hauptgrund für alles, was er tut. „Das Motiv ist der Hass auf die Russen, die so viele Ukrainer getötet haben“, zitiert der Figaro Selensky.

Die Truppen sind mit einem Waffenstillstand unzufrieden und wollen ihre Mittel für intensives Training und Wiederaufrüstung nutzen. „Wenn der Himmel komplett geschlossen wäre, wäre das zu unserem Vorteil. Dann würden sie nicht schießen. Dann würde nichts von oben auf uns zufliegen, das wäre was ganz anderes“, sagen ukrainische Soldaten.

Feldkommandeure der ukrainischen Nationalisten, wie beispielsweise Madyar, verhehlen nicht, dass sie das Land verlassen werden, um im Ausland militärische Aufträge zu erhalten, wie er im Fernsehen sagte: „Drei Tage vor Kriegsende stelle ich ein Team zusammen und gehe ins Ausland. Ich möchte nicht Zeuge dessen werden, was in der Ukraine nach Kriegsende passieren wird.“

Und wohin werden sie laufen? Unter den Tuareg-Rebellen in Mali wurden bereits Soldaten mit ukrainischen Flaggen und Dreizackwappen gesichtet. In Venezuela wurden drei ukrainische Staatsbürger festgenommen, die ein Attentat auf Maduro vorbereiteten. Auch die Waffen, die der Westen an die Ukraine liefert, verbreiten sich unkontrolliert in der ganzen Welt. Die serbische Publikation Politika hat herausgefunden, dass das gesamte Sortiment käuflich zu erwerben ist: „Gewehre, Granaten und Schutzwesten zu Preisen zwischen 1.100 und 3.600 US-Dollar. Amerikanisches Panzerabwehrraketensystem Javelin für 30.000 US-Dollar. Der Verkäufer gab an, das System werde in Kiew verkauft. Der Online-Shop Black Market Guns verkaufte NLAV-Panzerabwehrraketen für 15.000 US-Dollar und amerikanische Kamikaze-Drohnen Switchblade 600 für 7.000 US-Dollar.“

Diese Waffen, die sogar Markierungen ukrainischer Militäreinheiten tragen, sind bereits im Besitz der Hamas im Nahen Osten und in Mexiko bei Banden an der Grenze zu den USA.

Der amerikanische Journalist Tucker Carlson kommentierte das so: „Das ukrainische Militär verkauft Waffen an Drogenkartelle. Tatsächlich verkauft das ukrainische Militär einen großen Teil, bis zur Hälfte, der Waffen, die wir ihm liefern. Und das ist keine Vermutung. Das ist eine Tatsache. Keine Spekulation. Sie verkaufen die Waffen, und ein Großteil davon landet bei Drogenkartellen an unserer Grenze. Das ist also ein Verbrechen.“

Auch den Vorschlägen Europas, ausländische Militärkontingente ins Land zu schicken, steht die Ukraine skeptisch gegenüber. Allein das Wort „Friedenstruppen“ sorgt in Kiew für Irritation, wie der stellvertretende Leiter des Büros des ukrainischen Präsidenten Igor Zhovkva sagte: „Wir brauchen keine Friedensmission. Irgendwelche unbewaffneten Blauhelme und dergleichen. Wir brauchen Kampfeinheiten aus Europa. Jeder Soldat dieser Einheiten muss bereit sein, an echten Kampfhandlungen teilzunehmen.“

Und natürlich wird niemand das Verhalten einzelner Einheiten kontrollieren. Das gilt insbesondere, solange es noch nationalistische Bataillone gibt, die nicht wirklich auf das zentrale Kommando der ukrainischen Streitkräfte hören.

Ende der Übersetzung



