"Aufstand im Kinderzimmer"

Die Reaktionen der deutschen und europäischen Politiker auf die Rede von US-Vizepräsident Vance rufen weltweit Belustigung hervor. Ein TASS-Analyst bezeichnet die Reaktionen deutscher Politiker als "Aufstand im Kinderzimmer".

Die Rede von US-Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz war für die europäischen und vor allem für die deutschen Politiker ein Schock. Die Reaktionen aus europäischen Hauptstädten auf die Rede werden weltweit genau beobachtet und belächelt, denn natürlich sieht ist man international mit den Kernaussagen von Vance, der die Zensur und die Ausgrenzung politischer Kräfte in Europa kritisierte, absolut einverstanden. Vance hatte de facto nichts anderes getan, als eine Diagnose abzugeben, der man objektiv gesehen nicht wirklich widersprechen kann.

Ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS hat einen Artikel über die Reaktion der deutschen Politiker geschrieben, den ich übersetzt habe, weil er sehr schön zeigt, wie man heute von außerhalb auf das politische Personal und das politische System in Deutschland schaut.

Beginn der Übersetzung:

Aufstand im Kinderzimmer: Deutschland revoltiert gegen die USA

Alexander Tsyganow darüber, wie Deutschland mit Würfeln spielt, während auf dem internationalen Schachbrett ein Gambit der Champions ausgespielt wird

Worüber sprechen die deutschen Medien und Politikexperten eine Woche vor der Bundestagswahl am 23. Februar? Über Koalitionen.

Das ist normal. Die populärste Kraft ist heute, den Umfragen nach zu urteilen, die Union, also der Block CDU/CSU. Aber sie wird im künftigen Parlament nicht die absolute Mehrheit der Sitze haben. Mit einem Ergebnis von etwa 28 bis 30 Prozent erhält die Union nicht mehr als 210 Sitze. Aber sie braucht 315 plus eins, um sich bei Abstimmungen relativ sicher zu fühlen.

Also: Koalitionen.

Überbordende „Prinzipientreue“

Das Interessanteste ist, was deutsche Politiker und sozusagen „Beinahe-Politiker“ über Koalitionen sagen.

Die Union gilt als Mitte-Rechts-Formation. Ihre prinzipiellen Gegner sind, dem Geschrei während des Wahlkampfes nach zu urteilen, die „Roten“ von der Sozialdemokratischen Partei und die „Grünen“. Erstere sind eine Mitte-Links-Partei, letztere sind Linke mit Abweichungen zum Linkssein (würde Leo Trotzki noch leben, wäre er in dieser Partei).

Um das Bild zu vervollständigen, sollte man hinzufügen, dass sich rechts von der CDU/CSU die „rechtsextreme“ (wie sie freundlich genannt wird) Alternative für Deutschland befindet. Und links von den Grünen steht das links-populistische Bündnis Sahra Wagenknecht und die eigentliche Linke, eine amorphe Ansammlung von ehemaligen Sozialisten, Kommunisten, studentischen Sozialromantikern, emanzipierten Frauen und ähnlichen Typen. Aber diese beiden braucht man in Kalkulationen vorerst nicht zu berücksichtigen, denn sie schwanken um die 5 Prozent-Hürde, die zum Einzug ins Parlament berechtigt, tauchen abwechselnd bei 6 Prozent auf, um Luft zu holen, und stürzen dann wieder in die unüberwindbaren 4 Prozent ab.

Niemand kann mit Sicherheit vorhersagen, ob sie – oder eine von ihnen – es in den Bundestag schaffen. Wobei ich persönlich wetten würde, dass Sarah Wagenknecht noch einige Mitstreiter mobilisieren wird.

Das ist die Landschaft vor der Wahlschlacht, die – da sind sich fast alle einig – die CDU/CSU mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz gewinnen wird.

Und nach seinem Sieg wird er sich einen Verbündeten suchen.

Und hier bauen deutsche Politiker, ohne Rücksicht auf die angeblichen politischen Ansichten der Parteien, eindrucksvoll ihre Modelle künftiger Koalitionen. Die „schwarzen“ Christdemokraten nennen die „roten“ Sozialdemokraten als Partner, und man rechnet, welche Mehrheit man bekommt. Oder man kombiniert „Schwarz“ mit „Grün“, dann wird die Mehrheit zwar kleiner ausfallen, aber immerhin. Oder man stellt sich eine qualifizierte Mehrheit vor, wenn die künftige Koalition die Farben der kenianischen Flagge annimmt: „schwarz“, „rot“ und „grün“.

Und niemand wundert sich über das willkürliche Mischen von Würfeln verschiedener Farben in unterschiedlichen Kombinationen. Es ist, als ginge es nicht um Parteien – theoretisch mit unterschiedlichen, ja gegensätzlichen politischen Ansichten, die wiederum theoretisch die Interessen ihrer gesellschaftlichen Gruppen zum Ausdruck bringen sollen -, sondern um einen Kinderbaukasten mit bunten Würfeln.

Die politische Geschichte Deutschlands zeigt, dass das so ist. Die Union und die SPD haben bereits Regierungskoalitionen gebildet, die „Grünen“ und die „Roten“ sind noch in einer Koalition, nichts ist unmöglich! Es ist, als ob, wenn man die Farbe von diesen Würfeln abwäscht, darunter immer die gleiche Farbe zum Vorschein kommt…

Eine Kröte im Kinderzimmer

Doch plötzlich wirft jemand eine große, böse und eindeutig unfreundliche Kröte in dieses idyllische Kinderzimmer, in dem es eigentlich allen egal ist, wer das Haus aus welchen Würfeln baut.

Und was am meisten überrascht, ist, dass der Kindergärtner das selbst gemacht hat. Nämlich der Vertreter des neuen US-Präsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, Vizepräsident J.D. Vance.

Es macht keinen Sinn, seine Rede zu zitieren: So turbulent war Europa schon lange nicht mehr, und so konnte keiner, der sich für Politik interessiert, an diesem Ereignis vorbeigehen.

Aber für Deutschland wurden die gestern noch undenkbaren Worte des amerikanischen Politikers zur „Kröte“: „Die Bedrohung, die mich in Bezug auf Europa am meisten beunruhigt, ist nicht Russland, nicht China, sie kommt nicht von außen. Ich bin besorgt über eine innere Bedrohung, die Abkehr Europas von einigen der Grundwerte, die es mit den USA teilt.“

Noch schockierender war die Tatsache, dass Vance es nicht für nötig hielt, sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu treffen, sondern eine halbe Stunde mit Alice Weidel, der Kandidatin der Alternative für Deutschland, verbrachte. So brauchte man nicht zu klären, wen der Vizepräsident des „Führers der freien Welt“ meinte, als er sagte: „Die Demokratie beruht auf dem heiligen Grundsatz, dass die Stimme des Volkes zählt. Da gibt es keinen Platz für Brandmauern. Entweder man unterstützt dieses Prinzip, oder man tut es nicht.“

Und genau diese „Brandmauer“ haben alle anderen Parteien vor der AfD errichtet und sich verboten, mit ihr zu reden oder über Koalitionen nachzudenken. Aus diesem Grund berücksichtigen deutsche Politikwissenschaftler in ihren Konstruktionen nicht den „blauen“ Würfel der zweiten politischen Kraft in Deutschland, die heute von 21 Prozent der Wähler unterstützt wird.

Begründet wird dieser politische Boykott mit der „Erfahrung des Nationalsozialismus“, die ausdrücklich eine „Distanzierung von rechtsradikalen Parteien“ verlangt. So beschrieb Olaf Scholz diese Position in seinem Blog als Reaktion auf Vances Worte über die Brandmauer, und erklärte: „Was US-Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt hat, weise ich kategorisch zurück!“

Bemerkenswerterweise haben diese Worte, jeder auf seine Weise, fast alle deutschen Politiker aus der ersten Reihe unterschrieben. „Meine Damen und Herren, das ist inakzeptabel“, kommentierte Scholz‘ Parteifreund, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, die Rede von Vance. „Die USA mischen sich ganz offen in Wahlen ein. Es ist nicht Aufgabe der amerikanischen Regierung, uns im eigenen Land beizubringen, wie wir demokratische Institutionen verteidigen sollen!“, meldete sich auch Friedrich Merz heftig zu Wort. Robert Habeck, der Kanzlerkandidat der Grünen, antwortete dem Amerikaner noch rüder, um nicht zu sagen, unverschämt: „Was Vance gestern gesagt hat, geht ihn nichts an. Ich gebe ihm eine klare Antwort: Das ist nicht deine Sache. Kümmere dich um deine eigenen Probleme. Die USA haben genug davon.“

Es ist schon fast eine Meuterei an Bord des Schiffes der „freien Welt“! Unter dem Slogan „Europa und Deutschland haben ihre eigene Demokratie. Wir entscheiden, wen wir wählen!“.

Goodbye, Amerika?

Die USA scheinen über diese Reaktion erstaunt zu sein. Natürlich bezeichnete Präsident Trump die Rede von Vance als „gut, ja sogar brillant“. Aber die grobe Antwort der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, auf die Worte von Scholz zeigt, dass Washington nicht rechtzeitig eine diplomatische Antwort auf den deutschen Ausbruch vorbereitet hat: „Herr Bundeskanzler, wählen Sie Ihre Worte sorgfältig. Der einzige Platz, den Deutschland in diesen Verhandlungen verdient, ist auf der Anklagebank.“

Das hat sie zwar bei einer anderen Gelegenheit gesagt, als Reaktion auf Scholz‘ Charakterisierung der Verhandlungen von Wladimir Putin und Donald Trump über die Ukraine ohne Deutschlands Beteiligung als „Diktatfrieden“, aber der Satz selbst verdient es, auf die Tafel geschrieben zu werden. Und natürlich ist er ein vollständiges Spiegelbild der gegenseitigen politischen Psychose auf beiden Seiten des Atlantiks.

Insgesamt ist es also ein Schock. Was wird passieren, wenn es vorbei ist? Ein endgültiger Bruch zwischen Europa, und vor allem zwischen Deutschland und den USA? Hello, goodbye?

Aber Europa ist in der bestehenden Realität, ohne Amerika, eine militärische und politische Null. Und wirtschaftlich ist es ein Minus, denn heute saugt Amerika der europäischen Wirtschaft das Blut aus wie ein Ghul. Dabei wälzt Trump die untragbare Last, für den Lebensunterhalt der „Kiewer Mätresse“ zu sorgen, konsequent auf Europa ab. Das bodenlose ukrainische schwarze Loch wird organisch durch Sanktionen ergänzt, die Washington so leicht verhängen kann. So ist es nicht weit bis zum Kollaps.

Diese Kombination im dreidimensionalen Schach der Weltpolitik ist natürlich wunderschön. Heute gibt es nur noch einen anerkannten Großmeister in der Welt. Und der sitzt nicht in Berlin, sondern ein paar tausend Werst weiter östlich.

Aber in Berlin kann man nur mit Würfeln spielen.

Ende der Übersetzung



