Die Münchener Sicherheitskonferenz in den Augen russischer Medien

Die letzte Woche war eine Zeit geopolitischer Donnerschläge, einer davon war die Münchener Sicherheitskonferenz und die Rede von US-Vizepräsident Vance, der den Europäern die Leviten gelesen hat.

Die Entwicklungen der letzten Woche waren ein geopolitischer Donnerschlag, und einer davon war die Münchener Sicherheitskonferenz und die Rede von US-Vizepräsident Vance, der den Europäern die Leviten gelesen hat. Das Entwicklungen rund um die Ukraine und die neue Position der USA beherrschten den russischen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, der die Ereignisse und die Folgen in vielen Beiträgen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet hat.

Hier übersetze ich, wie in Russland über die Münchener Sicherheitskonferenz, die Rede von Vance und die Reaktionen in Europa berichtet wurde.

Beginn der Übersetzung:

Die Führung der EU war in München ratlos

Als erste Schwalbe von Trump ist der neue Pentagonchef Pete Hegseth diese Woche nach Europa geflogen. Am 12. Februar tagte in Brüssel die Ramstein-Kontaktgruppe zur Militärhilfe für die Ukraine. Das Treffen fand auf Initiative der USA nicht unter deren Vorsitz statt, sondern unter der Leitung des britischen Verteidigungsministers Healey. US-Medien schreiben, dass Trump beschlossen habe, die Führung in der Gruppe der Waffenlieferanten für die Ukraine aufzugeben. Ihn interessiere das nicht mehr.

Hegseth sagte im Vorbeigehen, dass er die Ukraine nicht in der NATO sieht. Das sei ein „illusorisches Ziel“, das viel Leid bringen werde. Amerika wird keine Truppen in die Ukraine schicken, und die Sicherheit auf dem europäischen Kontinent ist Europas Problem. Und überhaupt: Es ist an der Zeit, dass Europa sein Geld rausgibt, und dann „wird die NATO wieder groß werden“. Kurzum: Geld! Dafür werden sie Waffen von den USA kaufen.

Hegseth sagte: „Die Führer unserer europäischen Verbündeten müssen die Hauptverantwortung für die Verteidigung Europas übernehmen. Wir müssen damit beginnen, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Wie Präsident Trump sagte, sind 2 Prozent ein Anfang, aber nicht genug, genauso wie 3 und 4 Prozent nicht genug sind. Wir brauchen 5 Prozent. Das ist eine echte Investition, und sie ist wirklich dringend. Wir können über Werte reden, so viel wir wollen. Werte sind wichtig, aber sie können nicht schießen. Man kann nicht mit Fahnen oder lauten Reden schießen. Europa muss mehr ausgeben.“

Mit anderen Worten, es ist wie das Lied aus der russischen Verfilmung von „Pinocchio“: „Versteckt euer Geld nicht in Banken und Ecken, bringt euer Geld, sonst gibt es Ärger“.

Auch als einer der Journalisten fragte, ob es nicht Verrat sei, die Ukraine fallen zu lassen, sprach Hegseth erneut über Geld: „Das ist definitiv kein Verrat. Wie ich gestern zu unseren Verbündeten sagte, erkennen wir die unglaubliche Arbeit an, die im Laufe der Jahre geleistet wurde. Und kein Land hat, wie Präsident Trump betonte, mehr in die Ukraine-Mission investiert als die USA.“

Das ist die Politik der neuen US-Regierung, in der Europa die Rolle der Melkkuh zugewiesen wird. Und sie sollte nicht laut zu muhen, sonst gibt es Sanktionen…

Ende Dezember schrieb Trump in seinem sozialen Netzwerk Truth Social: „Ich habe der EU gesagt, dass sie ihr riesiges Defizit mit den USA durch umfangreiche Käufe von unserem Öl und Gas ausgleichen muss. Andernfalls werden sie mit massiven Zöllen belegt.“

Nach der Amtseinführung wiederholte Trump seine Forderung: „Wir haben ein Defizit mit der EU von etwa 300 Milliarden Dollar. Und das werden wir entweder mit Zöllen ausgleichen oder sie müssen unser Öl kaufen. Was sie tun können, ist unser Öl und Gas zu kaufen.“

Kehren wir zurück zu Pete Hegseth, Trumps erster Schwalbe in Europa. Er hat die Europäer, wie sich später herausstellen sollte, zur Einführung nur erfrischt. Die wahrhaft kalte Dusche erlebten sie am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wo mit Vizepräsident J.D. Vance, Außenminister Mark Rubio und dem Sonderbeauftragten für die Ukraine Keith Kellogg aus den USA eine ohnehin schon beeindruckende Truppe anreiste.

Vance enttäuschte nicht. Zuerst sagte er, dass „es einen neuen Sheriff in Washington gibt“, und dann erklärte er den Europäern am Beispiel der Äußerungen des ehemaligen EU-Kommissars und Chefs der europäischen Diplomatie, Josep Borrell, was sie falsch machen. Er sagte: „Mich hat schockiert, dass ein ehemaliger EU-Kommissar vor kurzem im Fernsehen seine Freude darüber geäußert hat, dass die rumänische Regierung gerade die Wahlergebnisse annulliert hat. Er warnte, dass, wenn die Dinge nicht nach Plan verlaufen, dasselbe in Deutschland passieren könnte. So unbekümmerte Äußerungen sind für Amerikaner schockierend. Jahrelang hat man uns gesagt, dass alles, was wir finanzieren und unterstützen, im Namen unserer gemeinsamen demokratischen Werte geschieht. Alles, von unserer Politik gegenüber der Ukraine bis zur digitalen Zensur, wurde als Verteidigung der Demokratie dargestellt. Aber wenn wir sehen, wie europäische Gerichte Wahlen annullieren und hochrangige Beamte damit drohen, andere Wahlen zu annullieren, müssen wir uns fragen, ob wir den hohen Standards gerecht werden. Und ich sage „wir“, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass wir im selben Team sind. Wir dürfen nicht nur über demokratische Werte reden. Wir müssen sie auch leben.“

Anfang Dezember annullierte ein Gericht in Rumänien die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, die der Kandidat Călin Georgescu gewonnen hatte. Der Vorwand war eine russische Einmischung, die später nie bewiesen wurde. Für Vance ist das alles einfach lächerlich, wie er sagte: „Sie mögen es für falsch halten, dass Russland Werbung in sozialen Medien kauft, um Ihre Wahl zu beeinflussen. Sie mögen das sogar auf der Weltbühne verurteilen. Aber wenn Ihre Demokratie durch ein paar hunderttausend Dollar für digitale Werbung aus einem anderen Land zerstört werden kann, dann war sie von Anfang an nicht sehr stark.“

Und das interessanteste ist, dass der rumänische Präsident Klaus Iohannis, dessen Amtszeit am 21. Dezember ablief, im Amt blieb, als das rumänische Verfassungsgericht die Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen für ungültig erklärt hatte. Jetzt wird es offensichtlich, dass er an diesem Mittwoch nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf strikte Anweisung aus Washington zurückgetreten ist.

Unsere Europakorrespondentin Asya Emelyanova berichtet über die Ereignisse auf der Münchener Sicherheitskonferenz.

Um zu verstehen, was in München passiert ist, genügt es, die Schlagzeilen zu überfliegen. Der Spiegel schrieb: „Europa muss endlich begreifen, dass es allein ist“. Le Monde titelte „In München erklärt JD Vance Europa den ideologischen Krieg“, und die Berliner Morgenpost titelte „Vance erklärt Europa einen besonderen Krieg“.

Die Europäer haben keine Antworten auf ihre drängendsten Fragen erhalten, sondern eine Lektion in Sachen Kulturkampf, wie ihn die Trump-Administration versteht. Vance fungierte hier als Bannerträger und vermittelte den Europäern die Position der USA.

München wird lange brauchen, um Vances Rede zu verdauen. Sie wurde zitiert und in alle Sprachen der Welt übersetzt, und sie geht in sozialen Medien viral, was zwei Reaktionen hervorruft: Raserei und Furore. Noch nie hat das aufgeklärte Münchner Publikum in Anzügen so etwas über sich selbst gehört, noch nie hat jemand den aktuellen Zustand von Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa so treffend diagnostiziert.

Es war seltsam, dass jemand klatschte, es klang eher nervös. Vance ohrfeigte dieses Heer von Bürokraten, das die Europäer unterhalten: Allein das Europäische Parlament unterhält 8.000 Personen mit Durchschnittsgehältern von 7.000 Euro und einem Budget von zwei Milliarden Euro. Und es gibt auch die europäischen Beamten, die von niemandem gewählt wurden.

Vance sagte auf der Konferenz: „Die Organisatoren dieser Konferenz verbieten Politiker sowohl aus dem linken als auch aus dem rechten Parteienspektrum die Teilnahme. Wir müssen nicht mit allem einverstanden sein, was sie sagen, aber wenn diese Politiker einen bedeutenden Teil der Bevölkerung vertreten, ist es wichtig, ihnen zuzuhören. Wenn Sie in Angst vor Ihren eigenen Wählern kandidieren, kann Amerika nichts für Sie tun.“

Mit den rechten Parteien ist natürlich die AfD gemeint, mit deren Vorsitzenden sich Vance nach seiner Rede vor aller Augen zu einem halbstündigen Tete-a-tete traf. Vance hätte in der Woche vor der Bundestagswahl nichts Anstößigeres tun können.

Doch er tat es, und er traf sich nicht mit Scholz, wie Politico berichtet, und demütigte den Kanzler öffentlich, indem er ihn abschrieb. Wozu sich mit einem Außenseiter treffen, das macht keinen Sinn, sagte der US-Vizepräsident direkt und fast zynisch: „Nicht alle Bürger unserer Länder halten sich für dressierte Tiere, die man nicht fragen muss. Wenn die USA 10 Jahre lang die meckernde Greta Thunberg überleben konnten, werden Sie auch ein paar Monate lang Elon Musks Beiträge ertragen. Die Demokratie beruht auf dem Prinzip, dass die Stimmen der Menschen gehört werden müssen, sie dürfen nicht unterdrückt werden.“

Wenn doch nur meckernd. Vor der UNO zu erklären, dass die Menschheit ausstirbt, ist nicht so schlimm. Schulkinder zu ermutigen, zu Kundgebungen statt zur Schule zu gehen und Autobahnen zu blockieren, ist etwas ganz anderes. Greta hat mit der Sabotage in 10 Jahren Milliarden verdient. Musk ist auch kein armer Mann, wenn man es denn vergleichen will. Warum also darf Greta alles machen, während Musks Plattform X eine „Bedrohung für die Demokratie“ ist, wie Bundespräsident Steinmeier sagt?

Der erste, der nach einer kalten Dusche aufstand, war der deutsche Verteidigungsminister. Pistorius wechselte abrupt das Thema seiner Rede und sagte, dass er als überzeugter Transatlantiker, als großer Freund Amerikas, der mit dem amerikanischen Traum aufgewachsen sei, nicht ruhig zusehen könne, wie Vance die europäische Demokratie mit etwas Unverständlichem vermische: „Der US-Präsident hat eben die Demokratie in Europa in Frage gestellt. Wenn ich richtig verstanden habe, verglich er die Bedingungen in Teilen Europas mit denen in autoritären Regimen. Meine Damen und Herren, das ist inakzeptabel.“

Nach Pistorius folgte ein Kommentar nach dem anderen. Wenn man von dem offensichtlichen „brillant“ der Vorsitzenden der AfD absieht, war Vances Rede unverzeihlich. Kaja Kallas nannte sie eine Kriegserklärung, Kanzlerkandidat Merz eine Wahlbeeinflussung.

Scholz brauchte am längsten, um seine Worte zu wählen, er hatte eine Nacht, um sich auf die Plenarsitzung „Deutschland in der Welt“ vorzubereiten. Deutschland ist im dritten Jahr in Folge in der Rezession, es klafft ein Loch im Haushalt, der Kanzler hat sogar versucht, den Notstand im Land auszurufen, um unter dem Vorwand der Rettung der Ukraine Kredite aufzunehmen. Aber Scholz widmete seine Rede Vance: „Die AfD ist eine Partei, in deren Reihen der Nationalsozialismus und seine abscheulichen Verbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit wie in Dachau, als triviale Vogelperspektive der deutschen Geschichte dargestellt werden. Deshalb ist das Bekenntnis zum „Nie wieder“ mit einer Unterstützung der AfD unvereinbar. Deshalb werden wir nicht akzeptieren, dass Menschen, die von außen auf Deutschland schauen, im Interesse dieser Partei in unsere Demokratie, unsere Wahlen und den demokratischen Prozess eingreifen. Das ist unter Freunden und Verbündeten nicht hinnehmbar. Wir lehnen das entschieden ab. Was mit unserer Demokratie geschieht, entscheiden wir selbst.“

Tatsächlich haben die Europäer die Rede von Vance selbst entzündet, indem sie Holz auf alle Anschuldigungen warfen, als sie entschieden haben, wen sie nicht einladen und wen sie akkreditieren wollten. Sie haben auch bewiesen, dass es um die Meinungsfreiheit in Europa wirklich schlecht steht. Bei der Berichterstattung über die Münchner Konferenz sperrte die BR24 auf YouTube die Kommentare unter der Rede des Bundespräsidenten und aller anderen Redner, weil das Publikum begann, Vance massiv zu unterstützen. Wie es in demokratischen Ländern üblich ist, wurde alles verboten, sogar Likes. Genau darüber hat Vance gesprochen.

Ein Zitat aus dem ZDF: „Wer dachte, Vizepräsident Vance würde auf der Münchner Sicherheitskonferenz über die Ukraine sprechen, vielleicht den Abzug amerikanischer Soldaten aus Europa ankündigen oder ein noch größeres finanzielles und militärisches Engagement der Europäer fordern, der hat sich getäuscht. Alle wurden überrascht, denn Vances Rede offenbarte etwas viel Grundsätzlicheres: eine Kluft zwischen der neuen US-Regierung und dem alten Europa. Einen grundlegenden Unterschied im Verständnis dessen, was Demokratie, Gewaltenteilung und Meinungsfreiheit sind. Eine grundlegende Kluft in den Grundwerten.“

Die Amerikaner haben in Europa das getan, was sie schon lange tun wollten. Sie haben ihnen gezeigt, dass sie auch bei sich zu Hause nichts mehr zu sagen haben. Und selbst bei Selenskys Rede, so scheint es, haben sie die Kontrolle verloren. Mit ihnen konnte er auf europäischen Bühnen alles machen, was er wollte, sogar ukrainisch sprechen. Aber auf der Konferenz verbot die CNN-Moderatorin ihm das und zwang ihn, Englisch zu sprechen.

Selensky kann besser vom Blatt Papier ablesen als auf der Bühne Interviews geben. Er hat nicht alle Fragen auf Anhieb verstanden, manchmal tat er so, als ob er sie nicht verstehen würde. Wahlen sind für Selensky ein sehr unangenehmes Thema, besonders wenn er sich bald an den Verhandlungstisch setzen will.

Die Moderatorin fragte ihn: „Sie sind schon seit langem an der Macht. Es herrscht Kriegsrecht. Seitdem haben Sie keine Wahlen mehr gehabt. Ihr Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat Sie dafür und für vieles mehr kritisiert. Putin selbst bezeichnet Sie als illegitim. Er sagt: ‚Ich werde nicht mit einem illegitimen Präsidenten verhandeln.‘ Wann ist Ihrer Meinung nach der richtige Zeitpunkt für echte Wahlen?“

„Interessant, was hat Klitschko über mich gesagt?“, fragte Selensky zurück.

„Ich spreche mit Ihnen über Ihre Gegner und einige Mitglieder der Zivilgesellschaft.“

„Ich bin bereit, über Wahlen zu sprechen, wenn Sie wollen. Die Ukrainer wollen keine, wollen sie überhaupt nicht, weil sie Angst haben, denn sonst verlieren wir das Kriegsrecht und unsere Soldaten kommen nach Hause und Putin besetzt unser ganzes Territorium. Das wird so sein, weil wir jetzt mobilisiert sind. Wir sind jetzt ein Organismus. Wir sind also ein Land. Deshalb ist es sehr wichtig, es zu erhalten und zu bewahren. Und das spielt keine Rolle. Ich meine, wir brauchen Einigkeit im Land. Es geht also nicht um mich, es geht um die Zukunft unseres Landes. Es geht um heute, eigentlich geht es ums Überleben. Es geht darum, die Ukraine zu retten, unsere Unabhängigkeit, unser Volk, unsere Heimat. Und wem das nicht gefällt, der kann sich eine andere Staatsbürgerschaft suchen, wenn er will.“

Solche Entgegnungen – also für den letzten Ukrainer zu kämpfen, dann über den Wechsel der Staatsbürgerschaft für alle, denen das nicht gefällt – hat Selensky in allem. Er ist nicht nur nach München geflogen, um mit dem US-Vizepräsidenten zu sprechen, sondern auch, um 50 Prozent der ukrainischen Bodenschätze im Austausch für irgendetwas zu verkaufen. Aber er hat nicht verkauft, wie ein Journalist der Washington Post meldet.

Mehrere Abgeordneten sagten hier in München, die US-Kongressdelegation habe Selensky ein Papier überreicht, das er unterschreiben sollte und das den USA die Rechte an 50 Prozent der künftigen ukrainischen Bodenschätze einräumen würde. Selensky weigerte sich höflich, es zu unterschreiben.

Mit den USA verhandeln zu wollen, ohne Trümpfe in der Tasche zu haben, ist schwierig. Vor München und in München hat man Selensky alles erklärt – es wird Verhandlungen geben. Und sie werden sich an den Tisch setzen müssen. Ohne Europa. Sich an Brüssel zu klammern, ist sinnlos, die letzte Hoffnung des illegitimen Präsidenten der Ukraine, Europa, wird bei den Verhandlungen nicht dabei sein. Niemand hat es eingeladen und niemand wird es einladen.

Der Sondergesandte des US-Präsidenten Keith Kellogg sagte es deutlich: „Ich nehme mir öffentlich 180 Tage Zeit, um mit allen Seiten zu reden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, was passieren wird. Wir haben uns die Minsk-2-Frage angesehen. Dort saßen eine Menge Leute am Tisch, die keine Möglichkeit hatten, sich am Friedensprozess zu beteiligen. Er war nicht erfolgreich. Wir werden „Minsk“ nicht wiederholen.“

Ein dauerhafter Frieden ist das Einzige, was alle Verhandlungspartner zufrieden stellen kann. Selbst wenn es nur zwei sein werden. Vor seiner Ankunft in München gab Vance dem Wall Street Journal ein Interview, und während er im Flugzeug saß, gab es Schlagzeilen über US-Truppen in der Ukraine, falls der Verhandlungsversuch scheitert.

Die Entsendung von Truppen in die Ukraine ist nicht in Amerikas Interesse. Der Vizepräsident schrieb dazu auf X: „Dass das WSJ meine Worte für diesen Artikel so verdreht hat, ist absurd, aber nicht überraschend.“

Die Schockreaktion, die Vance als Ergebnis der Münchner Konferenz versprochen hatte, ist eingetreten. Es ist nicht leicht zu verdauen, dass der Krieg, den Europa drei Jahre lang gesponsert hat, abrupt beendet werden kann, ohne Europa zu fragen. Die Verhandlungen, die Trump begonnen hat, ohne die europäischen Staats- und Regierungschefs zu konsultieren, und die Geschwindigkeit, mit der sich Washington an Moskau annähert, irritieren Brüssel.

Macron ruft hysterisch alle zu einem Treffen über die Ukraine nach Paris. Auch der britische Premierminister Starmer wird hinfahren. Eine für die amerikanische Regierung toxischere Figur gibt es nicht. Die Labour Party hat ihre PR-Leute in die USA geschickt, um Bidens Mitarbeiter zu unterstützen. Was ist das anderes als Wahlkampfeinmischung?

Die Münchener Sicherheitskonferenz ist entweder versteinert oder mit Schimmel bedeckt. Es ist an der Zeit, etwas mit ihr zu tun, wo Sicherheit längst nur noch ein Wort ist. München 2025 könnte der Beginn eines großen, offenen transkontinentalen Konflikts zwischen Europa und den USA sein. Oder vielleicht auch nicht.

Wenn es den USA gelingt, die Ukraine dazu zu bringen, mit dem Feilschen aufzuhören und an den Verhandlungstisch zu kommen, wird Europa alles anerkennen müssen, was Selensky unterzeichnet.

Ende der Übersetzung



