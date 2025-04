Die Illusion des Westens über die übermächtige US-Luftwaffe

Moderner Krieg

Der Westen setzt in seinen Militärplanungen auf Luftüberlegenheit, allerdings zeigen diverse Konflikte, dass diese Strategie gegen selbst gegen schwächere Gegner nicht so wirksam ist, wie behauptet wird.

Wenn der Westen einen Krieg führt, dann verlässt er sich auf seine totale Luftüberlegenheit. Die gesamte Militärplanung westlicher Staaten, vor allem der USA, ist darauf ausgelegt. Die Kriege des Westens der letzten 30 Jahre haben das gezeigt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann war die Luftüberlegenheit bei weitem nicht so wirksam, wie der Öffentlichkeit verkauft wurde.

Darüber habe ich eine sehr interessanten Artikel von Kit Klarenberg gefunden, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte und den ich daher übersetzt habe. Klarenberg schreibt für The Grayzone und arabische Medien, er ist ein Experte für Geopolitik und militärische Konflikte.

Beginn der Übersetzung:

Das kollabierende US-Imperium: Die Illusion der übermächtigen US-Luftwaffe

Solange es den USA nicht gelingt, Ansar Allah militärisch in die Schranken zu weisen, könnten wir in naher Zukunft mehr von ihrem Arsenal im Einsatz sehen – und damit eine weitere historische Niederlage des US-Imperiums erleben.

Seit dem 15. März dieses Jahres bombardieren die USA regelmäßig Sanaa, die Hauptstadt des Jemen, aus der Luft. Dabei töten und verletzen sie unzählige unschuldige Zivilisten und zerstören lebenswichtige Infrastruktur. So haben am 2. April US-Kampfflieger einen Stausee im Westen des Jemen angegriffen und damit über 50.000 Menschen den Zugang zu Wasser abgeschnitten. Drei Tage später veröffentlichte US-Präsident Donald Trump hämisch ein grausames Video in sozialen Medien, das zeigt, wie eine traditionelle Versammlung einer Dorfgemeinschaft bei einem US-Luftangriff bombardiert wird.

Trump behauptete fälschlicherweise, es habe sich bei den getöteten Menschen um Huthis gehandelt, „die sich versammelt hatten, um Anweisungen für einen Angriff auf US-Schiffe entgegenzunehmen“.

Screenshot der Veröffentlichung von Donald Trump über die Bombardierung einer jemenitischen Dorfgemeinschaft. Text: Diese Huthis versammelten sich um Anweisungen für einen Angriff entgegen zu nehmen. Hoopla, von diesen Huthis wird kein Angriff ausgehen. Sie werden nie wieder unserer Schiffe angreifen.

Durch einen schaurigen Zufall wurde die haarsträubende Aufnahme einer Überwachungsdrohne exakt am 15. Jahrestag der Veröffentlichung von „Collateral Murder“ durch WikiLeaks publiziert. In diesem Video konnte man erschütternde Aufnahmen sehen, die drei Jahre zuvor entstanden waren und zeigten, wie Piloten eines US-Kampfhubschraubers wahllos auf eine Gruppe irakischer Zivilisten schießen, darunter Journalisten von Reuters, und sich dabei über Funk über das von ihnen angerichtete Blutbad lustig machen.

Während diese Veröffentlichung von WikiLeaks international für einen Aufschrei und einen Skandal sorgte und letztlich zu dem internationalen Haftbefehl gegen den Gründer von WikiLeaks, Julian Assange, führte, scheint die offene Zurschaustellung eines skrupellosen Kriegsverbrechens nun offenbar zur offiziellen Regierungspolitik der USA geworden zu sein. Vertreter der US-Regierung haben zudem versichert, dass die Feindseligkeiten gegen den Jemen „auf unbestimmte Zeit“ andauern würden, während Trump damit prahlte, wie „unerbittliche Angriffe“ die Ansar Allah „dezimiert“ hätten.

Dennoch berichtete die New York Times am 4. April darüber, dass Beamte im Pentagon „unter vier Augen“ bestätigten, dass die aktuelle Bombenkampagne gegen den Jemen zwar „durchwegs gravierender sei als die Angriffe, die noch von der Administration von Joe Biden angeordnet wurden“. Sie mussten jedoch einräumen, dass diese Angriffe einen „nur begrenzten Erfolg bei der Zerstörung des riesigen, größtenteils unterirdischen Arsenals an Raketen, Drohnen und Abschussvorrichtungen der Huthis erzielt hätten“. Das bedeutet, dass die Blockade der Meerenge von Bab al-Mandab in und aus dem Roten Meer – als Maßnahme gegen den Völkermord an den Palästinensern in Gaza – somit ungehindert fortbestehen kann.

Darüber hinaus habe das Pentagon in nur drei Wochen Munition im Wert von 200 Millionen US-Dollar verbrannt – zusätzlich zu den immensen operativen und personellen Kosten für die Stationierung von zwei Flugzeugträger-Gruppen, der Verlegung von zusätzlichen Bombern des Typs B-2 sowie von Kampfjets und Systemen zur Luftabwehr vom Typ Patriot und THAAD in den Nahen Osten. Die bisherigen Gesamtkosten der Operation könnten „bis in zehn Tagen auf deutlich über eine Milliarde US-Dollar ansteigen“. Das bedeutet nicht nur, dass zusätzliche Mittel für die militärischen Operationen im Jemen beim Kongress beantragt werden müssen, sondern auch, dass intern große Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Munition bestehen:

„Es wird dermaßen viel Präzisionsmunition eingesetzt, insbesondere moderne Langstreckenmunition, dass sich einige Planer im Pentagon zunehmend Sorgen über die Gesamtbestände der Marine machen – und über die Auswirkungen auf eine mögliche Situation, in der die USA eine Invasion Chinas in Taiwan abwehren müssten.“

Die New York Times bemerkte außerdem, dass das Weiße Haus keine Erklärung dafür abgeben konnte, warum man glaube, dass die militärische Operation gegen Ansar Allah erfolgreich sein würde – obwohl man wisse, dass die langjährige Operation Prosperity Guardian, die unter der Regierung von Joe Biden lanciert wurde, um die Blockade des Roten Meeres zu durchbrechen, auf peinliche Weise daran gescheitert war.

Die Antwort darauf ist simpel: Seit drei Jahrzehnten ist das US-Imperium von einem gefährlich selbsttäuschenden Glauben an die Vorherrschaft seiner Luftwaffe über alle anderen Formen der Kriegsführung besessen. Daher glaubt die Regierung von Donald Trump auch, dass Ansar Allah endgültig in sich zusammenfallen werde, solange man die Bombardierung des Jemen intensiv aufrechterhält.

Die Mär von den „erheblichen Beschädigungen“

Im April 1996 verkündete der damalige Stabschef der US-Luftwaffe, Ronald R. Fogleman, kühn die Entstehung einer „neuen amerikanischen Kriegsführung“. Bis dahin verließ sich das US-Imperium auf die Konzentration breit angelegter Streitkräfte, auf Masse und überwältigende Feuerkraft, um feindliche Truppen zu zermürben und zu besiegen. Doch dank des technologischen Fortschritts sollten nun „einzigartige militärische Vorteile“ zum Tragen kommen, insbesondere im Bereich der Luftstreitkräfte, „um einen Gegner zu zwingen, sich unserem Willen zu beugen, und zwar zu den geringsten Kosten für die USA in Bezug auf Mensch und Material“.

Zu dieser Zeit sonnte sich das US-Imperium noch im Erfolg der von der NATO geführten Operation Deliberate Force, einem elftägigen Flächenbombardement Bosniens im August und September des Vorjahres. Mehrere Offizielle des US-Verteidigungsapparats schrieben dieser Operation begeistert zu, den dreijährigen Bürgerkrieg in der ehemaligen jugoslawischen Republik beendet und eine Verhandlungslösung herbeigeführt zu haben. Sie unterließen es jedoch zu erwähnen, dass der militärische Nutzen dieser Luftangriffe in erster Linie darin bestand, den von den USA bewaffneten, ausgebildeten und geleiteten bosnischen und kroatischen Kämpfern zu ermöglichen, Stellungen der bosnischen Serben ohne nennenswerten Widerstand zu überrennen – und damit das zuvor geschlossene Friedensabkommen dreist zu sabotieren.

Das Titelbild des TIME-Magazin vom September 1996 zur Operation Deliberate Force

In der Folge setzte sich die Überzeugung durch, dass Kriege allein durch Luftangriffe gewonnen werden könnten und dass die USA und ihre Verbündeten entsprechend in ihr Militär investieren und es umstrukturieren sollten. Die illegalen Bombenangriffe auf Jugoslawien im März bis Juni 1999 boten dem US-Imperium erneut die Gelegenheit, diese Theorie in der Praxis zu erproben: 78 Tage lang bombardierten die Luftwaffen der NATO unerbittlich zivile, staatliche und industrielle Infrastruktur im ganzen Land, töteten unzählige Zivilisten, darunter auch Kinder, und brachten das Leben von Millionen Menschen an den Rand der Verzweiflung.

Das angebliche Ziel dieser Bombenkampagne war, einen geplanten Völkermord an der albanischen Bevölkerung des Kosovo durch jugoslawische Streitkräfte zu verhindern. Wie ein britischer Parlamentsausschuss im Mai 2000 jedoch feststellte, begann Belgrad erst nach Beginn der Bombardierungen durch die NATO mit Angriffen auf die kosovarische Provinz. Dabei ging es der jugoslawischen Zentralregierung ausdrücklich darum, die von der CIA und dem britischen MI6 unterstützte Kosovo-Befreiungsarmee, eine mit al-Qaida vernetzte extremistische Gruppierung, zu neutralisieren und nicht darum, albanische Bürger anzugreifen oder zu vertreiben. Später stellte ein UN-Gericht im September 2001 fest, dass das Vorgehen der jugoslawischen Zentralregierung im Kosovo weder in seiner Natur noch in seiner Absicht als Völkermord bewertet werden könne.

Am 3. Juni 1999 beugte sich der jugoslawische Staatschef Slobodan Milošević dem russischen Druck und stimmte einem Abzug der Belgrader Truppen aus dem Kosovo zu. Während westliche Politiker darin einen überwältigenden Sieg für die NATO und ihre Luftstreitkräfte insgesamt feierten, zeichneten die westlichen Medien – zumindest vorerst – ein ganz anderes Bild.

Die Los Angeles Times stellte fest, dass die jugoslawische Armee „noch immer über 80 bis 90 Prozent ihrer Panzer, 75 Prozent ihrer modernsten Boden-Luft-Raketen und 60 Prozent ihrer MIG-Kampfflugzeuge verfügt“, während die wichtigsten Kasernen und Munitionsdepots nicht im Geringsten beschädigt worden waren.

Die New York Times hingegen berichtete, dass im Nachkriegs-Kosovo die von Inspekteuren der NATO vor Ort erwarteten ausgebrannten serbischen Panzerwracks und andere militärische Ausrüstung nicht vorzufinden waren, obwohl die Apparatschiks der NATO und des Pentagons behauptet hatten, den jugoslawischen Streitkräften erheblichen Schaden zugefügt zu haben.

Die Zeitung räumte zudem ein, dass die aus dem Kosovo abziehenden Einheiten Belgrads eher beherzt und trotzig wirkten – in keiner Weise militärisch geschlagen. Die Truppen nahmen zudem Hunderte Panzer, Mannschaftstransporter, Artilleriebatterien, Fahrzeuge und auf Lastwagen verladenes militärisches Gerät mit, das von den Bombenangriffen der NATO völlig unbeschadet geblieben war.

Analyse einer Bombenkampagne

Freigegebene Akten des britischen Verteidigungsministeriums unterstreichen das katastrophale Scheitern des Blitzkriegs des US-Imperiums und der NATO gegen Jugoslawien. Nachdem Milošević schließlich kapitulierte und die „Friedenstruppen“ der NATO und der UN ungehinderten Zugang zum Kosovo erhielten, fanden sie kaum einen einzigen zerstörten Panzer oder andere Hinweise auf Verluste vor. Eine Analyse der Bombenkampagne stellte fest: „Die NATO brauchte viel länger als erwartet, die Kampagne erforderte einen viel größeren Aufwand und richtete weit weniger Schaden an, als man zu Beginn der Luftkampagne für möglich hielt.“

Der Bericht fügte hinzu, dass die jugoslawische Doktrin großen Wert auf Zerstreuung, den Einsatz von Tarnung, Scheinzielen, Verschleierung und Bunkern lege, um einer Aufspürung durch den Feind zu entgehen, und erste Einschätzungen darauf hindeuten, dass diese Doktrin sehr erfolgreich angewandt wurde.

Zudem wurden routinemäßig ungünstige Wetterbedingungen als Deckmantel für Operationen gegen die kosovarische „Befreiungsarmee“ UÇK ausgenutzt. Der Bericht hielt weiter fest, dass es keine Hinweise auf einen Zerfall der serbischen Streitkräfte im Kosovo gab und die jugoslawischen Militäroperationen zügig weiterliefen, bis Milošević dem Rückzug aus der Provinz zustimmte.

Eine jugoslawische Panzerattrappe

Doch all diese belastenden Feststellungen blieben geheim. Auf einer Pressekonferenz am 11. Juni 1999 präsentierte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs der USA, General Henry Shelton, stolz eine Reihe farbenfroher Diagramme und prahlte damit, wie Hunderte jugoslawischer Panzer, Mannschaftstransporter und Artilleriegeschütze von der NATO zerstört worden seien – ohne dass das Bündnis dabei auch nur einen einzigen Verlust erlitten habe. Seine beschönigte Darstellung der Bombardierung Jugoslawiens blieb gängige Praxis, bis eine Untersuchung der Newsweek vom Mai 2000 die weitreichende Vertuschung der Fakten aufdeckte, mit deren Hilfe das Pentagon den „ineffektiven“ Angriff als durchschlagenden Erfolg dargestellt hatte.

Nachdem Wesley Clark, der damalige Oberbefehlshaber der NATO, unter dessen Kommando die Bombardierung von Jugoslawien stattfand, vom deutlichen Fehlen der erwarteten Schäden für die jugoslawischen Streitkräfte im Kosovo erfuhr, entsandte er ein Team von Ermittlern der US-Luftwaffe in die Provinz. Wochenlang durchkämmten sie den Kosovo per Hubschrauber und zu Fuß – und fanden lediglich 14 zerstörte Panzer vor. Von den 744 Angriffen auf jugoslawische militärische Stellungen und Einrichtungen, die vom Pentagon verkündet wurden, konnten schließlich lediglich 58 als getroffen bestätigt werden.

Im Gegensatz dazu fand die US Air Force zahlreiche Belege für ausgeklügelte Täuschungsmaßnahmen, die von den jugoslawischen Militärs angewendet worden waren. Man fand heraus, dass eine wichtige Brücke vor den Bomben der NATO geschützt worden war, indem 300 Meter flussaufwärts eine identische Attrappe aus Polyethylenfolie errichtet und über den Fluss gespannt wurde. Die NATO zerstörte infolgedessen die falsche Brücke – und das sogar mehrfach. Außerdem wurden Artilleriegeschütze aufgestellt, gefertigt aus langen schwarzen Baumstämmen, an denen Räder von ausgemusterten Lkw befestigt waren. Auch eine Flugabwehr kam zum „Einsatz“, die aus dem metallbeschichteten Papier europäischer Milchkartons zusammengeklebt worden war.

Trotzdem beharrte Clark darauf, dass die Serben ihre beschädigte Ausrüstung versteckt hätten und sein Team von Ermittlern nicht gründlich genug gesucht habe. Daher wurde ein frei erfundener Bericht veröffentlicht, der die Fiktion bestätigte, die NATO habe die jugoslawischen Streitkräfte umfassend vernichtet. Newsweek stellte später fest, dass der Bericht dermaßen wenig belastbare Daten enthielt, dass man ihn im Pentagon scherzhaft als „faserfrei“ bezeichnete. Ein offizieller Bericht des Verteidigungsministeriums an den Kongress über die Bombardierung Serbiens zitierte die Zahlen dieses Berichts, betonte jedoch, dass keine Belege für die darin enthaltenen Daten vorlägen. Mit einer unheimlichen Vorahnung kam Newsweek zu folgendem Schluss:

„Diese Verzerrung der Tatsachen könnte künftige politische Entscheidungsträger arg in die Irre führen. Nach den Präsidentschaftswahlen im November 2000 wird das Pentagon eine seiner alle vier Jahre stattfindenden Überprüfungen durchführen und die Prioritäten bei den Verteidigungsausgaben festlegen. Der Löwenanteil wird dabei auf die Luftwaffe entfallen. Es besteht die Gefahr, dass Politiker noch stärker den Mythen wie ‚chirurgischen Angriffen‘ verfallen werden. Die Lektion des Kosovo zeigt: Bombenangriffe auf Zivilisten funktionieren, auch wenn sie moralische Bedenken wecken. Gegen militärische Ziele hingegen werden Bombenangriffe aus großer Höhe überbewertet. Jeder Oberbefehlshaber, der sich diesen harten Realitäten nicht stellt, macht sich selbst etwas vor.“

„Unglaublich anders“

Die verzerrte Schlussfolgerung, die Bombardierung Jugoslawiens durch die NATO sei ein militärischer Erfolg gewesen, hält sich bis heute. Sie diente nicht nur als Rechtfertigung für zahlreiche nachfolgende verheerende westliche Interventionen, wie etwa die Zerstörung Libyens im Jahr 2011, sondern die US Air Force beansprucht auch weiterhin den Löwenanteil der Verteidigungsausgaben der USA. Laut Zahlen aus dem Jahr 2024 war über ein Viertel des gesamten Verteidigungsbudgets Washingtons – 216,1 Milliarden US-Dollar – für die Luftwaffe vorgesehen. Zusätzlich wurden 202,6 Milliarden Dollar für die Marine ausgegeben, die üblicherweise eng mit der Air Force zusammenarbeitet.

Diese Zahlen mögen auf dem Papier einschüchternd hoch erscheinen, lassen sich jedoch nicht in eine ernsthafte Kampffähigkeit ummünzen, wie Operation Prosperity Guardian deutlich gezeigt hat. Ein kaum beachteter Bericht der Associated Press vom Juli 2024 über die Rückkehr von US-Kampfpiloten in die Heimat, nachdem es ihnen neun Monate lang nicht gelungen war, die Blockade des Roten Meeres durch die Ansar Allah zu durchbrechen, stellte fest, dass der Kampf gegen einen schlagkräftigen Feind in der intensivsten Seeschlacht, in die die US-Marine seit dem Zweiten Weltkrieg verwickelt war, für alle Beteiligten psychologisch zutiefst belastend gewesen sei.

Infolgedessen untersuchte das Pentagon, wie man Tausende von Piloten und Matrosen unterstützen könne, die durch ihre Beteiligung an diesem schweren Einsatz beeinträchtigt worden waren – einschließlich Beratung und Behandlung bei möglichem posttraumatischem Stress. Ein Pilot sagte gegenüber der Associated Press: „Die meisten von uns waren es angesichts der früheren militärischen Einsätze in den vergangenen Jahrzehnten nicht gewohnt, beschossen zu werden.“ Er beschrieb die Erfahrung der Vergeltung durch die Ansar Allah als „unglaublich anders und traumatisierend“, weil „beschossen zu werden etwas ist, worüber wir nicht viel nachdenken“.

Es mag eine neue Erfahrung sein, aber eine, auf die sich Washington dringend einstellen muss. Ein Bericht der RAND Corporation vom Juli 2024 stellte fest, dass das US-Militär völlig unzureichend ausgerüstet sei, um einen größeren Konflikt mit einem „ebenbürtigen Gegner“ wie China über längere Zeit durchzuhalten. Gleichzeitig sei man erheblichen Bedrohungen durch „relativ unerfahrene Akteure“ wie die Ansar Allah ausgesetzt, die „in der Lage wären, moderne Technologien zu beschaffen und diese strategisch einzusetzen“.

Inzwischen berichtete Axios, dass der Waffenbeschaffer des Pentagons, Bill LaPlante – ein ausgebildeter Ingenieur und Physiker – vom Einsatz der Ansar Allah von „immer ausgefeilteren Waffen, darunter Raketen, die einfach unglaubliche Dinge leisten können“, beeindruckt sei. Er behauptet, die Fähigkeiten der Widerstandsgruppe würden zunehmend beängstigend.

Solange die USA es nicht schaffen, Ansar Allah militärisch in die Schranken zu weisen, könnten wir in naher Zukunft mehr von ihrem Arsenal im Einsatz sehen – und damit eine weitere historische Niederlage des US-Imperiums erleben, wie sie bereits im Zuge der Operation Prosperity Guardian eingetreten ist.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen