Die Farce um das TV-Duell der „Kanzler“-Kandidaten

Kommentar zur Wahl

Es gibt Streit darum, wer am geplanten TV-Duell der "Kanzler"-Kandidaten teilnehmen darf, dabei ist schon der Begriff "Kanzler"-Kandidat für die meisten Kandidaten eine Lachnummer.

TV-Duelle vor Wahlen sind im Westen in Mode. Entstanden sind sie in den USA, wo sich die beiden Präsidentschaftskandidaten dem Publikum präsentieren. Da macht das irgendwie auch Sinn, denn in den USA haben die Menschen nur die Wahl zwischen zwei Kandidaten, die in der Regel beide eine realistische Chance auf die Präsidentschaft haben.

Wer sich heute alles als „Kanzler“-Kandidat bezeichnet

In Deutschland ist die Lage heute aber eine andere, denn seien wir ehrlich: Es gibt bei dem aktuellen Wahlkampf nur einen echten „Kanzlerkandidaten“, wenn wir den Begriff so definieren, dass der Kandidat auch eine realistische Chance hat, Kanzler zu werden. Und das ist nun einmal Friedrich Merz von der CDU.

Die Umfragen sind recht eindeutig und übrigens seit Beginn des Wahlkampfes ausgesprochen stabil. Die CDU/CSU steht bei knapp über 30 Prozent, die AfD bei etwa 20 Prozent, die SPD bei etwa 15 Prozent und die Grünen liegen knapp dahinter. Sarah Wagenknecht hat ihre Wähler mit den Koalitionen im Osten vor den Kopf gestoßen und muss um die 5-Prozenthürde bangen, die FDP und die Reste der Linken dürften nach aktuellem Stand nicht im Bundestag vertreten sein.

Mathematisch ist es also ziemlich einfach: Wenn alle drei kleinen Parteien in den Bundestag einziehen, dürften etwa 45 Prozent der Stimmen für eine Regierungsmehrheit reichen, und die erreichen derzeit nur CDU/CSU und SPD, woran sich kaum etwas ändern dürfte. Wenn die kleinen Parteien an der 5-Prozenthürde scheitern, bräuchte es für eine Mehrheit sogar noch weniger Prozent der Stimmen und die CDU könnte zwischen der SPD und den Grünen auswählen.

Übrigens ist, so absurd es klingen mag, theoretisch sogar eine absolute Mehrheit für CDU/CSU möglich. Wenn alle kleinen Parteien den Einzug in den Bundestag verpassen, würden unter Umständen sogar weit weniger als 40 Prozent der abgegebenen Stimmen für eine Regierungsmehrheit reichen.

All das bedeutet, dass der nächste Kanzler in jedem Fall von CDU/CDU gestellt wird. Und das wäre nun einmal Friedrich Merz.

Und das bedeutet, dass man kein TV-Duell der „Kanzler“-Kandidaten braucht, denn wer Kanzler wird, steht nach aller Wahrscheinlichkeit bereits fest.

Vor anderthalb Jahrzehnten hat Deutschland über Guido Westerwelle und die FDP gelacht, als Westerwelle sich zum Kanzlerkandidaten ausrufen ließ, obwohl seine Partei nur die drittstärkste Kraft war und er keinerlei Chancen hatte, tatsächlich Kanzler zu werden. Das wusste er auch, denn er hatte als Ziel ausgegeben, die FDP möge 18 Prozent erreichen. Für die FDP wäre das ein fantastischer Wert gewesen, aber Kanzler hätte er damit natürlich nicht werden können.

Inzwischen ist es in Deutschland Mode geworden, dass jede Partei einen „Kanzler“-Kandidaten ernennt, sogar Wagenknecht, deren Wiedereinzug in den Bundestag keineswegs sicher ist, hat sich zur Kanzlerkandidatin ihrer Partei ernennen lassen. Genauso unrealistisch ist es, dass Alice Weidel von der AfD Kanzlerin wird, weil die anderen Parteien nicht mit der AfD koalieren wollen. Und das gleiche gilt auch für Robert Habeck, dessen Partei natürlich nicht den Kanzler stellen wird. Trotzdem nennen sich Wagenknecht, Weidel und Habeck allen Ernstes „Kanzler“-Kandidaten.

Und das gilt auch für Olaf Scholz, dessen SPD in diesem Wahlkampf nicht die mediale Unterstützung hat, wie im letzten Wahlkampf, als die Medien alles getan haben, um einen Kanzler Laschet zu verhindern, der im Verdacht stand, möglicherweise zu viel Verständnis für Russland haben und beispielsweise Nord Stream 2 gut zu finden.

Worum es bei der Wahl geht

Wenn wir also von einem TV-Duell der realistischen „Kanzler“-Kandidaten sprechen, dann müsste Friedrich Merz alleine im Studio stehen. Das geht natürlich nicht, weil die Wahl ja dramatisch gemacht werden muss, gerade so, als würde vom Wahlergebnis irgendetwas abhängen.

Also haben die Medien beschlossen, es ganz spannend zu machen und Merz gegen Scholz antreten zu lassen. Und um die anderen zu beruhigen und den Eindruck zu erwecken, es werde ja niemand benachteiligt, sollten Habeck und Weidel in einem gesonderten TV-Duell aufeinander treffen, was Habeck natürlich entrüstet abgelehnt hat, weil er aus ideologischen Gründen nicht mit der AfD redet. So viel zum Demokratieverständnis des Kinderbuchautors.

Da es in diesem Wahlkampf de facto feststeht, wer Kanzler wird, macht ein TV-Duell nur Sinn, wenn man es als „Duell der Spitzenkandidaten der Parteien“ bezeichnet und nicht als „Duell der Kanzlerkandidaten“. Das mag manchem als Wortklauberei erscheinen, aber ich finde den Unterschied wichtig, denn bei dieser Bundestagswahl geht aller Wahrscheinlichkeit nicht um die Frage, wer Kanzler wird, sondern nur darum, welche Partei der neue Kanzler in die Regierung aufnimmt (oder rechnerisch aufnehmen kann) und darum, wie stark die Opposition wird.

Wobei man bei Opposition ehrlicherweise trennen muss zwischen der Scheinopposition bestehend aus den Altparteien, die in allen wichtigen Fragen im Grunde die gleiche Meinung haben und sich nur in Schattierungen unterscheiden (siehe unten), und der tatsächlichen Opposition bestehend aus Parteien, die in Deutschland wirklich etwas ändern wollen – ob das gut oder schlecht ist, soll hier aber gar nicht das Thema sein.

Es geht bei dieser Wahl also realistischerweise nicht darum, wer Kanzler wird, sondern mit wem der Kanzler regiert und wie sich die Opposition zusammensetzt. So sehen es die Umfragen, die sich – wenn nicht noch etwas Dramatisches passiert – kaum mehr entscheidend ändern werden.

Der aktuelle Streit um die TV-Debatte

Wenn es also ein „echtes“ TV-Duell geben soll, dann gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Die erste wäre eine Duell zwischen Merz und Weidel, damit die Wähler die Standpunkte und Argumente der beiden in den Umfragen führenden Parteien, die bei wichtigen Themen auch tatsächlich unterschiedliche Ideen haben, sehen und darüber nachdenken können, welche Richtung ihnen besser gefällt.

Das ist natürlich nicht gewollt, weil das die AfD aufwerten würde.

Daher haben die Medien entschieden, ein Duell zwischen den Kandidaten der früheren Volksparteien CDU und SPD zu organisieren, was etwa so interessant werden dürfte, wie der Wetterbericht von vorletzter Woche. Beide Kandidaten sind in den Kernfragen weitgehend einer Meinung, ihre Positionen unterscheiden sich nur in unwichtigen Details, und es ist bereits sicher, dass Scholz ohnehin nicht wieder Kanzler wird. Und da Scholz bereits erklärt hat, nicht als Minister unter Merz arbeiten zu wollen, ist Scholz, wenn er sein Wort hält, bereits ein Mann „von gestern“.

Man fragt sich, was so einer überhaupt in einer TV-Debatte über die Politik der nächsten Regierung zu suchen hat, denn wenn er verliert und nach der Wahl beispielsweise Pistorius die politische Linie der SPD bestimmt, sind alle Wahlversprechen der SPD vom Tisch.

Nun hat Merz die Idee ins Spiel gebracht, dass auch Habeck und Weidel zu dem Duell eingeladen werden sollen. Merz hat den Vorschlag nicht aus Erwägungen der demokratischen Fairness gemacht, sondern weil er dem Vorwurf entgegentreten will, er könne sich eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen. Er will damit erreichen, dass potenzielle AfD-Wähler CDU/CSU wählen, weil die nun plötzlich auch für eine harte Haltung in der Migrationsfrage ist.

Dennoch wäre eine Debatte von Merz, Weidel, Scholz und Habeck die gerechteste Lösung, wobei es möglich ist, dass sich auch die Vertreter der kleinen Parteien in das TV-Duell klagen, weil deren Ausschluss sie benachteiligen würde. Im lustigsten Fall würden dann (nach Reihenfolge der Umfragewerte) Merz, Weidel, Scholz, Habeck, Wagenknecht, Lindner und irgendwer aus den Trümmern der Linken im Studio stehen, was durchaus einen gewissen Unterhaltungswert hätte.

Die Sorgen der Deutschen interessieren nicht

Aber seien wir ehrlich: Das ganze Tamtam um die Bundestagswahl ist doch nur Theater, denn in jedem Fall werden die gleichen Parteien die nächste Bundesregierung stellen, die in unterschiedlichen Kombinationen seit über 70 Jahren in Deutschland regieren. Und die unterscheiden sich bei den Kernthemen nicht voneinander, nur in der Radikalität ihrer Ansätze.

Gehen wir das anhand der laut Umfragen fünf größten Sorgen der Deutschen mal kurz durch.

Die größte Sorge der Deutschen ist das Thema Einwanderung. Im Kern sind alle Altparteien für mehr Einwanderung, die Grünen am meisten, während die CDU sich gerade mit ein paar harten Worten versucht und Scholz meint, man müsse Abschiebungen forcieren, aber nicht sonderlich viel dafür tut. Das Problem ist ja auch nicht in erster Linie die Einwanderung, das Problem ist die hohe Kriminalität unter den vielen in den letzten zehn Jahren Eingewanderten. Und was man dagegen tun will, sagt keine der Altparteien. Oder hat irgendeine der Parteien ein Gesetz eingebracht, das die kompromisslose Abschiebung von Ausländern vorsieht, die straffällig geworden sind? Nein, dabei wäre das die einfachste und wirksamste Lösung.

Auf Platz 2 der größten Sorgen der Deutschen ist das Thema Inflation. Der wichtigste Treiber der Inflation sind die explodierten Energiepreise, die ihre Ursache wiederum in den Russland-Sanktionen und der Ablehnung billiger russischer Energieträger haben. Hat irgendeine der Altparteien gefordert, die naheliegendste Lösung ins Auge zu fassen und wieder zu russischen Energieträgern zurückzukehren und zumindest die Russland-Sanktionen zu beenden, die Deutschland und der EU am meisten schaden? Nein.

Auf Platz 3 der größten Sorgen der Deutschen ist das Thema Armut und soziale Ungerechtigkeit. Auch hier bietet keine der Altparteien eine Lösung, im Gegenteil: Der Streit geht nur noch darum, wie sehr Sozialleistungen (und sogar Renten) zur Finanzierung der Ukraine-Hilfen und der Aufrüstung gekürzt werden sollen. Scholz ist dabei verbal noch der zurückhaltendste und behauptet, es werde gar keine Kürzungen geben, was natürlich Unsinn ist.

Auf Platz 4 der größten Sorgen der Deutschen steht das Thema Kriminalität und Gewalt, wobei hier das gleiche gilt, wie beim Thema Einwanderung: Eine praktikable Idee, wie die steigende Kriminalität mit all den „Einzelfällen“, in denen Zugewanderte mit Messern hantieren, gesenkt werden könnte, bietet keine der Altparteien an.

Auf Platz 5 der größten Sorgen der Deutschen steht schließlich das Thema Klimawandel, wobei die Altparteien sich auch hier nur in der Radikalität ihrer Forderungen unterscheiden, nicht aber beim generellen Kurs. Sie alle wollen den Wahnsinn der Energiewende weitermachen, der einen großen Anteil an den horrenden Energiekosten hat, die wiederum die Wirtschaft abwürgen und die Inflation anheizen. Alle Altparteien erzählen weiter das Märchen, dass irgendwelche „grüne“ Energie billig sei, beantworten aber nicht die Frage, warum die Energiepreise immer weiter steigen, je mehr „grüne“ Energie im deutschen Energiemix ist.

Kurz und gut, das Motto der Bundestagswahl müsste eigentlich lauten: Bleibt zu Hause, spart Euch das Wählen, denn ändern wird sich sowieso nichts.

Gleiches gilt für die TV-Debatte, wer auch immer daran am Ende teilnimmt: Da dort außer leerem Gelaber nichts zu erwarten ist, dürfte die Debatte bestenfalls für Kabarettisten und Satiriker von Interesse sein.



