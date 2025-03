Die EU hat ukrainische Medien seit 2017 mit 100 Millionen Euro finanziert

Gekaufte Medien

Nach dem Aussetzen der USAID-Zahlungen an ukrainische Medien, steht über die Hälfte der ukrainischen Medien vor der Pleite. Nun will die EU helfen, stellt 10 Millionen Euro bereit, und rühmt sich bei der Gelegenheit, seit 2017 100 Millionen Euro für „unabhängige“ Medien in der Ukraine „investiert“ zu haben.