Der verräterische Aufschrei von Reporter ohne Grenzen und anderen über die Sperrung der Gelder von USAID

Gelenkte Medien

Reporter ohne Grenzen beklagen auf ihre Webseite, dass USAID die Finanzierung "unabhängiger" Medien eingestellt hat. Die Erfahrung lehrt, dass die, die am lautesten heulen, am schwersten getroffen sind.

Ich versuche derzeit einen Überblick über den Sumpf der Zuschüsse zu bekommen, die USAID weltweit für alle möglichen Projekte gegeben hat. USAID hat mit einem Jahresbudget von etwa 40 Milliarden Dollar die öffentliche Meinung in aller Welt beeinflusst, indem die Behörde „unabhängige“ Medien, NGOs, Blogger, Influencer und so weiter finanziert hat. Über diesen Sumpf einen Überblick zu bekommen, ist auch deshalb so schwer, weil viele der Finanzierungen indirekt waren, das bedeutet, dass USAID NGOs finanziert hat, die dieses Geld dann weitergegeben haben. Das macht es sehr schwierig, die Geldströme zu verfolgen.

Das will ich an einem Beispiel aufzeigen. Die Open Society Stiftungen von Soros bestreiten, von USAID finanziert worden zu sein. Es mag sogar stimmen, dass USAID nie direkt an die Soros-Stiftungen gezahlt hat, aber es gibt Wege, solche Unterstützungen zu verschleiern. So haben USAID und das US-Außenministerium beispielsweise Zuschüsse in Höhe von 35 Millionen Dollar an das East-West Management Institute gezahlt, das ein enger Partner von Soros ist. Und solche Beispiele, in denen USAID Projekte von Soros oder anderen US-Oligarchen unterstützt hat, gibt es viele.

Besonders interessant ist die Reaktion der Reportern ohne Grenzen auf den Finanzierungsstopp von USAID, weshalb wir uns das genauer anschauen wollen. Danach kommen wir noch zu anderen Beispielen, bevor ich aufzeige, wie tief der Sumpf der verschleierten Lenkung der (nicht nur) westlichen Medien tatsächlich ist, über den wir hier reden.

Die Reporter ohne Grenzen und ihre Finanzen

Wenn die Reporter ohne Grenzen (RoG) alle Jahre wieder ihren Report über Pressefreiheit vorstellen, berichte ich traditionell über deren Finanzen. Der Grund dafür ist, dass die RoG extrem intransparent sind und verschleiern, wer sie finanziert. Man findet bestenfalls Namen von Organisationen, aber keine Informationen über konkrete Summen.

Allerdings reichen auch diese ausgesprochen allgemein gehaltenen Informationen bereits aus, um festzustellen, dass die RoG ausschließlich von westlichen Staaten und Stiftungen, darunter übrigens auch Soros, finanziert werden. Daher verwundert es nicht, dass der Bericht der RoG über die angebliche Pressefreiheit jedes Mal den Gegnern des Westens miserable Zeugnisse ausstellt, dem Westen hingegen gute. Die RoG sind, das zeigt ihre Finanzierung, ein Propaganda-Instrument des Westens.

Behörden, die die RoG laut deren eigenen Angaben unterstützen, sind unter anderem die EU-Kommission und der Europäische Rat, die Entwicklungsbehörden von Frankreich und Schweden, sowie das französische Außen-, Verteidigungs-, Kultur- und Innenministerium. Und unter den Stiftungen und NGOs, die die RoG unterstützen, nennen den die RoG unter anderem das National Endowment for Democracy (NED), das wiederum sehr eng mit USAID zusammengearbeitet hat.

Das National Endowment for Democracy (NED) ist eine von der US-Regierung gegründete, finanzierte und gelenkte Organisation, die gegründet wurde, um in anderen Ländern pro-amerikanische Putsche durchzuführen. Der Gründer des NED sagte Anfang der 90er Jahre in einem Interview, das NED tue das, „was vor 25 Jahren die CIA verdeckt getan hat“, also proamerikanische Putsche zu organisieren.

Da wundert es nicht, dass die RoG auf ihrer Webseite derzeit viele Artikel veröffentlicht haben, in denen sie den Stopp der Finanzierung von „unabhängigen“ Medien durch USAID beklagen. Auch wenn USAID derzeit nicht als Sponsor für RoG genannt wird, kann man davon ausgehen, dass die RoG zumindest indirekt vom Finanzierungsstopp betroffen sind und daher allen Grund zum Jammern haben.

Die Reporter ohne Grenzen als Propaganda-Instrument

Dass die RoG keine neutrale Organisation sind, denen es um den Schutz der Pressefreiheit geht, sondern ein Propaganda-Instrument des US-geführten Westens, sieht man auch daran, dass sie selbst Medienprojekte unterstützen, und vor allem daran, welche sie unterstützen. Die RoG haben das sogenannte „Svoboda Project“ ins Leben gerufen, mit dem sie bestimmte Medien und Blogger unterstützen. Und wer ist überrascht, dass es sich dabei ausschließlich um anti-russische und pro-ukrainische Projekte handelt?

Ein paar Beispiele: Die RoG unterstützen „Gordon Live“ von Dmitri Dodon (einem radikalen ukrainischen Nationalisten), „Ost/West 24“ (einen von Berlin aus sendenden, russischsprachigen Kanal), „Current Time“, ein Projekt, dass von den US-Auslandsstaatssendern Radio Free Europe/Radio Liberty und Voice of America betrieben wird (als ob die US-Regierung die Hilfe von RoG bräuchte, aber deren Unterstützung gibt „Current Time“ den Anschein der Neutralität), und auch den deutschen Auslandsstaatssender Deutsche Welle Russia.

USAID hat 6.200 Journalisten pro Jahr bezahlt

In einem der Artikel, in denen die RoG den Finanzierungsstopp von USAID beklagen, teilen sie mit, USAID habe „unabhängige Medien in über 30 Ländern unterstützt“ und weiter erfährt man dort:

„Einem inzwischen offline genommenen Factsheet von USAID zufolge finanzierte die Agentur im Jahr 2023 die Ausbildung und Unterstützung von 6.200 Journalisten, unterstützte 707 nichtstaatliche Nachrichtenagenturen und förderte 279 zivilgesellschaftliche Organisationen im Mediensektor, die sich für die Stärkung unabhängiger Medien einsetzen. Der Haushalt für Hilfe im Ausland von 2025 umfasste 268.376.000 Dollar, die der Kongress zur Unterstützung „unabhängiger Medien und des freien Informationsflusses“ bewilligt hatte.“

268 Millionen Dollar wollte USAID alleine 2025 im Ausland für USA-freundliche Medienberichterstattung, also Propaganda, ausgeben! Hinzu kommen die Gelder, die das NED für den gleichen Zweck ausgibt, und natürlich westliche Staatsmedien wie Free Europe/Radio Liberty, Voice of America, BBC, Deutsche Welle und so weiter. Aber alleine USAID hat ein größeres Budget für Medienarbeit als beispielsweise der russische Staatssender RT, der angeblich so gefährlich sein und weltweit Wahlen beeinflussen soll.

In dem Artikel beklagen die RoG auch, dass 9 von 10 Medien in der Ukraine von den Zahlungen von USAID abhängig waren, und dass denen viele gezwungen sind, ihre Arbeit einzustellen, wenn das Geld nicht wieder fließen sollte. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass diese Tatsache bedeutet, dass USAID auf diese Weise die öffentliche Meinung in der Ukraine gelenkt und den Krieg so nach Kräften mit Durchhalteparolen und unwahren Erfolgsmeldungen befeuert hat.

Die Reporter ohne Grenzen, die angeblich so sehr um die weltweite Pressefreiheit besorgt sind, beklagen hier also offen, dass der Finanzierungsstopp die von den USA gelenkte Kriegspropaganda in der Ukraine gefährdet. Das sagt viel über die wahre Aufgabe der RoG aus.

Wie die weltweiten Medien gelenkt werden

Die Seite von USAID ist derzeit offline, aber natürlich findet man immer noch reichlich Artikel von USAID, die auf anderen Portalen veröffentlicht wurden. Als Beispiel nenne ich einen Artikel einer leitenden USAID-Mitarbeiterin, dessen Eigenlob für die Unterstützung „unabhängiger“ Medien durch USAID wie Realsatire klingt, wenn man weiß, was USAID wirklich ist (oder war).

In dem Artikel erfahren wir beispielsweise, dass die US-Regierung der weltweit größte Sponsor angeblich unabhängiger Medien ist. Der dazu verlinkte Beleg führt auf die Seite einer Organisation namens „Center for International Media Assistance“, auf der man wiederum erfahren kann, dass sie eine „Initiative“ des National Endowment for Democracy (NED) ist.

Die Seite ist deshalb interessant, weil sie eine Zusammenstellung von westlichen Behörden und Stiftungen enthält, die weltweit Geld ausgeben, um über Medienberichte die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Als staatliche Stellen werden beispielsweise genannt: Die EU-Kommission (80 Millionen Dollar zur Unterstützung von Medien), das European Endowment for Democracy, also wieder die EU (4 Millionen Dollar zur Unterstützung von Medien), die US-Regierung inklusive USAID und andere.

Unter den Stiftungen, die das NED als lobenswert empfindet, weil sie die US-Politik unterstützen, werden unter anderem genannt: Die Bill and Melinda Gates Foundation (alleine 2016 24 Millionen Dollar zur Unterstützung von Medien), die Open Society Foundations von Soros (alleine 2016 10,7 Millionen Dollar zur Unterstützung von Medien), die Ford Foundation (von 2008 bis 2015 103 Millionen Dollar zur Unterstützung von Medien) und andere.

Ich habe bereits 2022 berichtet, dass alleine Bill Gates über die Jahre fast eine halbe Milliarde Dollar an angeblich unabhängige Medien bezahlt hat. Und Soros hat zur Beeinflussung der weltweiten Medien das sogenannte Project Syndicate in Prag gegründet. Auch das waren nur Beispiele für Organisationen zur Beeinflussung der Medien, die niemand kennt, die aber darüber bestimmen, welche Narrative die Medien verbreiten.

Da reiht sich die Meldung, dass die US-Regierung auch US-Medien großzügig bezahlt, gut ein. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die US-Regierung ebenfalls große US-Medien wie Politico, New York Times oder AP für freundliche Berichterstattung finanziert hat, wozu Abonnements für Millionen von Dollar jährlich abgeschlossen wurden.

Die Fortsetzung von Mockingbird

Dass die US-Regierung die weltweiten Medien kontrollieren will, ist keineswegs neu. Im Zuge der Operation MOCKINGBIRD hat die CIA ab Ende des Zweiten Weltkriegs ein System aufgebaut, dass dafür gesorgt hat, dass die angeblich unabhängigen westlichen Medien genau das berichtet und unterstützt haben, was die CIA und die US-Regierung wollten. Das ist keine Verschwörungstheorie, das wurde Mitte der 1970er Jahre öffentlich und wurde von der CIA bestätigt. Darüber habe ich vor einem halben Jahr in einer 4-teiligen Artikelserie im Detail berichtet.

In Teil 1 meiner Artikelserie ging es um die Operation Mockingbird generell, in Teil 2 ging es um die Zusammenarbeit der großen US-Medien mit der CIA, in Teil 3 ging es darum, wie die CIA auch die deutschen Medien gelenkt hat, und in Teil 4 ging es darum, wie es nach der Aufdeckung des Skandals in den 1970er Jahren mit dem Projekt weiterging, denn diese Aktivitäten wurden nie wirklich eingestellt und für die (nach US-Recht illegale) Beeinflussung der angeblich unabhängigen westlichen Medien wurde natürlich niemand bestraft.

Was wir gerade erleben, also die Enthüllungen über die Machenschaften von USAID, ist ganz offensichtlich nichts anderes als eine Fortsetzung der CIA-Operation Mockingbird, nur dass die Aufgabe nun andere US-Behörden übertragen wurde.

Was ich hier aufgezählt habe, ist wahrscheinlich nicht einmal die Spitze des Eisbergs, denn wir stehen noch ganz am Anfang der Enthüllungen. Die Rolle des NED beispielsweise wurde dabei noch gar nicht berücksichtigt. Und auch in anderen westlichen Ländern gibt es schließlich Ähnliches, wie beispielsweise in Deutschland, wo die Bundesregierung und der Geheimdienst BND führende deutsche Journalisten bezahlen, die natürlich alle im Sinne der gewollten Narrative berichten.

Dieser Sumpf ist so tief, dass man das in Artikeln kaum im Detail aufzeigen kann, man kann nur einige wenige Beispiele aufzählen, wie ich es hier getan habe. Das Thema würde ein ziemlich dickes Buch füllen. Aber wer weiß, vielleicht setze ich mich dieses Jahr mal an das Thema und schreibe so ein Buch, denn es ist schon einige Zeit her, dass ich mein letztes Buch geschrieben habe…



