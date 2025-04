Der "Stuhlgipfel"

Das nur 15-minütige Treffen von Trump und Selensky im Vatikan hat in Europa für weitere Ängste gesorgt.

Das Gespräch zwischen Trump und Selensky im Vatikan auf zwei eilig hingestellten Stühlen hat nur 15 Minuten gedauert und war so offenbar nicht geplant. Wer sich die Bilder der Sekunden vor dem Treffen anschaut, der stellt fest, dass Macron Selensky kraftvoll die Hand gab und offenbar der Meinung war, an dem Treffen teilnehmen zu können. Zu den Bildern gibt es keinen Ton, aber Trumps Körpersprache gegenüber Macron war eindeutig und am Ende saßen Trump und Selensky alleine zusammen und sprachen 15 Minuten miteinander.

Macron und Starmer scheinen eine Heidenangst davor zu haben, dass Selensky im Gespräch mit Trump wieder die Beherrschung verliert. Angesichts der Tatsache, dass Trump ohnehin entschlossen scheint, die Europäer mit der Ukraine alleine zu lassen und sich vorher mit seinem Rohstoff-Abkommen auch noch alles, was in der Ukraine von Wert ist, unter den Nagel zu reißen, ist diese Angst verständlich.

Da die Ukraine-Verhandlungen an diesem Sonntag das beherrschende Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens waren, hat sogar der russische Deutschland-Korrespondent dieses Mal fast ausschließlich über das Treffen im Vatikan berichtet.

Beginn der Übersetzung:

„Stuhlgipfel“: Trump und Selensky sprechen vor ewigem Hintergrund über Frieden

„Die Niederlage des Westens“ ist ein Buch des bedeutenden zeitgenössischen französischen Denkers Emmanuel Todd. Berühmt wurde er durch seine Vorhersage des Zusammenbruchs der UdSSR, die er 15 Jahre vor dem eigentlichen Ereignis machte. Dieses Buch, das Todd im Sommer 2023 auf dem Höhepunkt der ukrainischen Gegenoffensive schrieb, sagt die Niederlage des Westens in diesem Krieg voraus.

Diese Woche besuchte Emmanuel Todd Moskau, wo es Anastasia Efimowa gelang, mit ihm ein Interview für den Fernsehsender „Rossia 24“ zu machen. Es geht also um die Niederlage des Westens, allerdings bereits als vollendete Tatsache, wie Emmanuel Todd sagte: „Sie konnten nicht genügend Waffen produzieren, weil der Westen zu spät erkannte, dass seine Industriekapazitäten in andere Länder, nach China und anderswo, abgewandert waren. Und die Sanktionspolitik scheiterte aus zwei Gründen. Erstens, weil Russland sich seit 2014 darauf vorbereitet hat, sich von diesem theoretisch dominanten Westen zu lösen, und zweitens, weil der Rest der Welt – China, Indien, Iran, sogar Saudi-Arabien und die gesamte arabische Welt – sich nach und nach vorsichtig auf die Seite Russlands gestellt und ihm geholfen haben, den Sanktionen zu entkommen. So zerbrach der Westen, wie es in dem Buch vorhergesagt wurde. Das war eine Vorhersage. Nun, übrigens würde ich sagen, dass sie ziemlich gewagt war. Ich habe das Buch geschrieben, als alle französischen Zeitungen – und ich bin Franzose – schrieben, dass die vom Pentagon hervorragend organisierte ukrainische Gegenoffensive bald durchschlagen würde, und so weiter und so fort. Aber ich schrieb, dass die Niederlage des Westens fast unvermeidlich sei. Jetzt, jetzt wissen wir das.“

Auf die Niederlage des Westens folgt logischerweise das Zerbrechen des Westens selbst, wie Emmanuel Todd meint: „Aber hören Sie, es geht hier nicht mehr um eine Niederlage, sondern um eine Zerstückelung, um Zerfall. Wir sehen es jetzt und verstehen nicht, dass der Prozess des Verfalls des Westens läuft. Und ich muss Ihnen gestehen, dass es mir von Anfang an schwer fiel zu verstehen, warum Trump sich gegen seine Verbündeten, also gegen seine Untertanen, wendet. Er beginnt, die Ukraine zu beleidigen, er und J.D. Vance beleidigen die Europäer. Und was sehr seltsam erscheint, ist, dass eine Situation geschaffen wird, in der das Land, das den Krieg eigentlich technisch geführt hat – denn die ukrainischen Angriffe wären ohne amerikanische Systeme, seien es Waffen, Leitsysteme oder amerikanische Geheimdienste, nicht möglich gewesen –, und alles geschieht, als ob – ich weiß nicht einmal, wie ich es sagen soll – die Europäer und die Ukrainer für diese Niederlage verantwortlich wären. Die Situation ist also, würde ich sagen, ziemlich seltsam.“

Ja, der Westen ist fragmentiert, als Vereinigung existiert der Westen nicht mehr, aber welche Transformation macht Europa durch. Es scheint, als wären sie bereit, in dieselbe alte Falle zu laufen.

Emmanuel Todd nennt dies „Neomilitarismus“, wie er sagte: „Und was auch seltsam war, war das, was ich Neomilitarismus nenne, den europäischen Neomilitarismus. All diese Länder wie Frankreich und Großbritannien, die den Krieg als Verbündete Amerikas verloren haben, haben aus irgendeinem Grund beschlossen, ihn ohne die Amerikaner fortsetzen zu können. Nun, eigentlich ist das völliger Unsinn. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung: Sie waren Untergebene, haben sich an den Sanktionen beteiligt, ein paar Waffen gebliefert, sie waren aber nicht in den eigentlichen Prozess der militärischen Entscheidungsfindung eingebunden. Sie haben also im Grunde nicht verstanden, was geschah, und sie haben nicht das Ausmaß der Niederlage begriffen. Sie haben nicht verstanden, dass die amerikanischen Waffendepots bereits leer waren und dass die Amerikaner den Krieg einfach nicht mehr fortsetzen konnten. Sie wissen, dass ihre Depots leer sind, aber sie glauben zweifelsohne, dass in den amerikanischen Arsenalen noch etwas übrig ist. Das ist eine sehr, sehr seltsame Situation.“

Sie ist seltsam, weil dieser Weg keine Zukunft hat. Es braucht andere Ansätze und eine andere Strategie.

Aus Europa berichtet unser Korrespondent.

Ein kurzes Video und mehrere Fotos zeigen, dass am Samstag im Petersdom in Rom neben der Trauermesse für Papst Franziskus auch rein weltliche Angelegenheiten Raum hatten. Donald Trump sprach am Rande des Vatikans mit Selensky. Dabei wagten Macron und Starmer es nicht, ihren Schützling lange mit dem US-Präsidenten allein zu lassen, schließlich war dies ihr erstes persönliches Treffen nach dem Skandal im Oval Office. Und seine Bedeutung bestand offenbar nur darin, zu zeigen, dass der Konflikt, obwohl im Grunde noch nicht beigelegt, nicht den Hauch einer persönlichen Feindseligkeit aufweist. Kurz gesagt: Der Gipfel fand zum Klang der Trauerglocken auf Stühlen statt.

Gleichzeitig könnte es sich durchaus als das letzte Gespräch zwischen dem US-Präsidenten und Selensky herausstellen, falls Kiew sich weigert, das Rohstoff-Abkommen zu unterzeichnen und die von Washington vorgeschlagenen Bedingungen für die Beendigung des Krieges zu erfüllen. Der Schlüssel liegt in der rechtlichen Anerkennung der Krim als Teil Russlands, der faktischen Anerkennung der russischen Kontrolle über die befreiten Gebiete und der Aufhebung der anti-russischen Sanktionen. Dass das Weiße Haus nicht länger beabsichtigt, sich an Diskussionen zu diesen Themen zu beteiligen, wurde am vergangenen Freitag deutlich, als US-Außenminister Rubio vor dem Abflug vom Treffen in Paris ausrastete: Entweder das, oder die USA ziehen sich aus den Verhandlungen zurück und überlassen die Ukraine der Obhut der Europäer. Diese Woche bestätigte US-Vizepräsident Vance: Ja, sie ziehen sich zurück, und die New York Times lieferte ihre Insiderinformationen.

US-Vizepräsident J.D. Vance erklärte: „Wir haben sowohl den Russen als auch den Ukrainern einen sehr klaren Vorschlag unterbreitet. Jetzt ist es an der Zeit, entweder Ja zu sagen, oder die USA werden diesen Prozess verlassen. Wir haben enorme diplomatische Arbeit geleistet und ich denke, wir haben einen sehr fairen Vorschlag vorbereitet.“

Dazu schrieb die New York Times: „Im Weißen Haus und im US-Kongress gibt es praktisch keine ernsthaften Gespräche über ein nächstes Waffenpaket für die Ukraine, so Ukraine-Unterstützer im Kongress. Europäische Regierungsvertreter sagen, sie hätten nicht einmal Zusicherungen erhalten, dass die USA ihren umfassenden Informationsaustausch über die Ukraine fortsetzen würden, der für ihre Fähigkeit, russische Truppen und Infrastruktur anzugreifen, von entscheidender Bedeutung ist.“

Die Woche begann mit der Erwartung des schicksalshaften Treffens in London, bei dem die Außenminister der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands zusammen mit Jermak und Sybiga aus Kiew das amerikanische Ultimatum besprechen sollten. Doch bis Mittwoch, als die Veranstaltung eigentlich stattfinden sollte, hatte sie an Bedeutung verloren: Rubio und der Sondergesandte für die Ukraine Witkoff waren die ersten, die ihre Teilnahme zurückzogen, gefolgt von Frankreich und Deutschland, denn es wurde deutlich, dass Kiew auf Betreiben der Briten nicht die Absicht hat, die Bedingungen des Friedensabkommens zu akzeptieren, zumindest nicht sofort. Es wird versuchen, es umzuschreiben.

Und so geschah es, denn Selensky erklärte: „Unser europäisches Team und US-Vertreter haben gesprochen und einige Punkte sind schriftlich festgehalten worden. Nach dem US-Vorschlag sind weitere Dokumente erschienen. Alles, was unseren Werten oder unserer Verfassung widerspricht, kann in einen Abkommen nicht enthalten sein.“

Es ist schwer zu zählen, wie oft die ukrainische Regierung in den letzten elf Jahren nach der Pfeife der Nazis auf ihrer eigenen Verfassung herumgetrampelt hat, aber plötzlich wird sie zu einem heiligen Text. Der Grund dafür ist, dass es für Selensky sehr schwierig wird, einer vom Gift des Krieges durchdrungenen Gesellschaft zu erklären, warum er Hunderttausende seiner Landsleute unter die Erde gebracht hat, warum er beschlossen hat, den Krieg jetzt zu beenden oder warum er ihn nicht früher und mit weniger Blutvergießen beendet hat. Nicht die Gespräche mit Trump, sondern Gespräche mit seinen eigenen Bürgern könnten für Selensky tödlich sein, und nur Krieg und neues Sterben können das hinauszögern.

Und die Briten werden helfen: Diese Woche besuchte ihr Premierminister ein Trainingsgelände, auf dem bussifizierte Ukrainer trainieren. Starmer weiß immer noch, wie man Worte findet, um den Kampfgeist aufrechtzuerhalten: „Wir haben Sie heute Morgen im Stellungskrieg gesehen. Und auch bei der Minenräumung. Erst vor ein paar Wochen war ich in Kiew, auf der Sstation eines großen Kiewer Krankenhauses für Verbrennungen. Und ich habe einige gesehen, die mit Explosionsverletzungen von der Front zurückgekehrt waren. Für mich war das also ein sehr realistisches Training.“

Die Ukrainer werden, wenn sie Glück haben, verkrüppelt zurückbleiben, doch den britischen und französischen Soldaten wird es vermutlich noch gelingen, diesem Schicksal zu entgehen. Zumindest in großen Mengen.

Die „Koalition der Willigen“, die Truppen in die Ukraine schicken wollte, habe die Lust daran verloren, berichtet die Times. Derzeit wird vor allem über Militärausbilder irgendwo im Grenzgebiet zu Polen gesprochen.

Was dort genau passiert ist, ist unklar, doch dass die Telefonleitungen des Dreiecks Washington-Paris-London in den vergangenen Tagen stumm waren, ist unwahrscheinlich. Und offenbar sind die Katheten auf die völlige Widerspenstigkeit der Hypothenuse gestoßen: Vielleicht haben sogar die Änderungen, die am Mittwoch in London am amerikanischen Vergleichsentwurf vorgenommen wurden, ihre Relevanz völlig verloren. Ein indirekter Hinweis darauf ist die Bereitschaft derer, die Russland gestern noch auf dem Schlachtfeld eine strategische Niederlage zufügen wollten, ihren Ton zu ändern.

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte beispielsweise nun: „Jede Seite wird in gewisser Weise nachgeben müssen. Auch die Ukraine wird in gewisser Weise nachgeben müssen, denn genau das wird wahrscheinlich passieren.“

Der ehemalige NATO-Generalsekretär und heutige norwegische Finanzminister Jens Stoltenberg klingt nun so: „Wir müssen alle zugeben, dass wir uns manchmal mit der zweitbesten Option zufrieden geben müssen. Im Idealfall müsste die Ukraine nichts aufgeben, aber wenn sie etwas aufgeben muss, sollte es so wenig wie möglich sein.“

Sogar der französische Präsident hat über die Möglichkeit eines Kompromisses gesprochen, wenn auch nur territorialer Natur. Allerdings ist seine Interpretation, dass das eine Folge eines bedingungslosen Waffenstillstands sein könnte, den Russland als Atempause für die ukrainischen Streitkräfte ansieht. Und dennoch ist dies nicht ganz derselbe Macron wie vor einer Woche.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte: „Wir können eine gerechte, starke, nachhaltige und verlässliche Welt aufbauen. Das heißt, eine Welt, die es uns ermöglicht, territoriale Kompromisse und verlässliche Sicherheitsgarantien zu finden.“

Am Samstag, dem 26. April, sagte Selensky, nachdem er vor der Beerdigung von Papst Franziskus 15 Minuten lang mit Trump gesprochen hatte, dass sie das Gespräch danach fortsetzen würden, doch der US-Präsident flog weg, ohne sich zu verabschieden, und Selensky musste mit Macron im Vatikanischen Garten Wasser trinken und mit Starmer einen Spaziergang machen. Dabei wurden sie von Journalisten erwischt und trotz des Versuchs des Briten, Fragen zu unterbinden, strömte aus Selensky ein Wirrwarr englischer Wörter heraus.

Es war klar, dass er nicht auf die Einzelheiten seiner Treffen eingehen wollte, weil sie zu heikel waren. Nichts hindert ihn daran, seine Worte nach seiner Rückkehr nach Kiew zurückzunehmen oder Dinge zu sagen, die es nicht gegeben hat. Aber das Einzige, was selbst für Selensky keinen Sinn mehr macht, ist die Lüge über die Grenzen von 1991.

Das Wall Street Journal bestätigt: Paris und London, von denen die Verhandlungsbereitschaft Kiews abhängt, sind bereit, den Verlust eines Teils des ukrainischen Territoriums anzuerkennen. Wenn das so ist, dann ist das kein Zeichen guten Willens für den Frieden, sondern ein Hinweis auf eine nüchterne Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, die Ukraine in einem Krieg ohne Sicherheitsgarantien der USA zu unterstützen. Zudem verliert Kiew zunehmend seine Fähigkeit, zumindest teilweise für sich selbst zu sorgen und seine Schulden zu bedienen.

Die Financial Times berichtet: „Kiew muss entscheiden, ob es mit einer Ende Mai fälligen Zahlung von fast 600 Millionen Dollar, die an die wirtschaftlichen Ergebnisse im Jahr 2023 geknüpft ist, in Verzug gerät, wenn nicht rechtzeitig eine Umstrukturierungsvereinbarung erzielt werden kann.“

Sie konnten bisher keine Einigung erzielen. Kreditgeber und Investoren verlieren den Glauben an die wirtschaftliche Zukunft der Ukraine und wollen ihr Geld hier und jetzt. Im Falle eines Zahlungsausfalls würde Kiew zudem den Zugang zu Geldern des Internationalen Währungsfonds verlieren. Der makrofinanzielle Puffer, den die EU dem Land gewährt, reicht nicht aus und bald könnte nichts mehr übrig sein, womit man ihn unterlegen könnte.

Ungarn und die Slowakei, die Trumps Bemühungen offensichtlich positiv gegenüberstehen, drohen, die Ausweitung der Sanktionen gegen Russland zu blockieren. Damit würden sie Brüssel die Möglichkeit nehmen, die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank zur weiteren Unterstützung des Kiewer Regimes zu nutzen.

Angesichts der offensichtlichen Ermüdung Europas in Bezug auf die Ukraine sollte man nicht erwarten, dass London und Paris – bei ihrer äußerlichen Übereinstimmung mit Trump – in absehbarer Zeit damit aufhören werden, ihm Steine in die Wege zu legen. Nein, sie werden weitermachen, und zwar so, dass es im Weißen Haus den Eindruck erwecken wird, die Russen würden sie einsetzen. Schließlich sind ihre Befürchtungen, dass sich die USA aus den Verhandlungen über die Ukraine zurückziehen könnten, Teil einer größeren Angst, die darin besteht, dass Amerika, wenn das passiert, zwar das Interesse an einer Beteiligung an der Einigung verlieren könnte, nicht aber an Verhandlungen mit Russland.

Ende der Übersetzung



